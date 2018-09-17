 Следственная группа проанализирует новую информацию из России о крушении MH17, - прокуратура Нидерландов

Об этом 17 сентября на своем сайте сообщила прокуратура Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

"Еще в 2014 JIT просила Российскую Федерацию предоставить всю необходимую информацию. В мае 2018 года JIT специально запросила данные о номерах на найденных компонентах ракеты", – говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что ответа на этот вопрос и на ряд других на протяжении 2016–2018 годов из Москвы так и не поступало.

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В прокуратуре Нидерландов заявили, что пока не получили от России необходимых документов, но как только они придут, информация будет проанализирована.

Нидерландские прокуроры напомнили, что ранее международное следствие опровергало данные, публично представленные Россией в деле о крушении рейса MH17. В частности, были признаны ложными сведения о присутствии истребителя рядом с пассажирским самолетом незадолго до катастрофы.

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Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.