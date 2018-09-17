EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  6337  84
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (779) Россия (70479) Боинг-777 Malaysia Airlines (902)

 Следственная группа проанализирует новую информацию из России о крушении MH17, - прокуратура Нидерландов

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу рейса МН17 Malaysia Airlines, который был сбит 17 июля 2014 года на Донбассе, изучит данные о номере ракеты "Бук", представленные министерством обороны России.

Об этом 17 сентября на своем сайте сообщила прокуратура Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.

"Еще в 2014 JIT просила Российскую Федерацию предоставить всю необходимую информацию. В мае 2018 года JIT специально запросила данные о номерах на найденных компонентах ракеты", – говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что ответа на этот вопрос и на ряд других на протяжении 2016–2018 годов из Москвы так и не поступало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый "Боинг", - Турчинов. ВИДЕО

В прокуратуре Нидерландов заявили, что пока не получили от России необходимых документов, но как только они придут, информация будет проанализирована.

Нидерландские прокуроры напомнили, что ранее международное следствие опровергало данные, публично представленные Россией в деле о крушении рейса MH17. В частности, были признаны ложными сведения о присутствии истребителя рядом с пассажирским самолетом незадолго до катастрофы.

Читайте: "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17

Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Источник: https://censor.net.ua/n3086651
 
 
 Топ комментарии
 
Для цього все й затіяли.Тягнуть час,скотиняки московські!!!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для цього все й затіяли.Тягнуть час,скотиняки московські!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если Нидерланды будут идти на поводу кацапов,то их расследование никогда не закончится. Они еще не знают, что это за сатанисты.
 показать весь комментарий
 
 
знають,Керченський мыст голандцы допомагали будувати
 показать весь комментарий
 
 
Значит мало ихних граждан кацапы замочили, что они им еще и помогают после всего этого. Придурки.
 показать весь комментарий
 
Э нет, "там не все так просто". (с) Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 7107 Похоже винторогие опять сели на бутылку, вернее натянули себя на глобус. Земля ведь она круглая. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 7107 Помните скандал с поставками украинских "Буков" в Грузию? Так вот, тогда глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк дословно заявил в интервью "Известиям" 1 октября 2008 : "Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным" Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 555 Если Валерий Коновалюк был прав, то получается, что все установки 223-го ракетного полка, о котором сегодня и говорили на брифинге винторогого МО РФ, были ещё 10 лет назад проданы в Грузию. И если их не уничтожили в ходе Пятидневной войны, то они должны были стать трофеями армии )(уйлостана. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 3349 Вот така фуйня малята. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 7107
 показать весь комментарий
 
 
И шо это меняет? Он же не мог брехать абсолютно бездоказательно, речь шла об импичменте Пасечнику.
 показать весь комментарий
 
 
Это камни с неба - прямо на бошки посыпались пару десяткоав тысяч прибило малек.
 показать весь комментарий
 
 
на крысме1. Чтобы предотвратить разлет химической пыли, кислотные отстойники в Армянске засыпали среди прочего хлорной известью. В результате химреакции выделился хлор, который и стал причиной "повторного выброса химических веществ", после чего оккупанты ввели режим ЧС https://ru.krymr.com/a/news-kislotootstojniki-krymskogo-titana-zasypali-khlornoj-izvestju/29492767.html2. Люблю такое. Ранее: "Пусть себя забетонируют: как Крым встретил «водную блокаду» Украины", "В россии заявили, что Крым не нуждается в Северо-Крымском канале". Сегодня: "Крым потребует от ООН разобраться с водной блокадой полуострова Украиной" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10416258101159976963. Пропагандоны Крыма про Армянск: "В том, что это военная диверсия, сомнений все меньше. Вопрос только в том, кто её организовал: официальные киевские власти или неподконтрольные ей нацбатальноны и ОТРЕБЬЕ из банд запрещенного в россии Меджлиса". Оккупанты хотят, чтобы все поверили в то, что Украина сделала дырку в дамбе, после чего морская вода хлынула в кислотонакопитель и вступила в химическую реакцию. Напомню, что еще недавно оккупанты хотели заливать накопитель морской водой, и ни о какой "дырке" в дамбе не сообщали. На всех ватных пабликах, где обсуждают экологическую катастрофу, появилось море ольгинцев, которые активно продвигают эти вбросы https://twitter.com/thealfest/status/10414408248175902734. Жители Армянска в чушь оккупантов не верят: "Ну вот и все. Теперь и искать не будут, кто виноват. Украина виновата. Это очередной бред", "Местные власти держат людей за тупых скотов - плетут ахинею и бред. Судя по всему, чтобы отжать завод, готовы умертвить тысяч тридцать", "Чудовищный идиотизм", "За идиотов нас держат", "Власти решили проблему и сняли с себя ответственность в очередной раз. Главное крайнего найти!", "Очень удобно спихивать сейчас всю вину на Украину, чтоб снять с себя ответственность за выбросы, или то, что прощелкали проблему с кислотонакопителем. Когда уже мы услышим правду? Почему нас травят и молчат?", "Кто бы сомневался, кто будет виноват)))", "Канал 24 реально всех за идиотов держит!!!", "Интересно, почему всего одна фотка этой дырки в дамбе? Да и вода всё равно значительно ниже уровня дамбы, даже с дыркой", "Передача для идиотов. Пенсы рассказывают домыслы! Специалисты, что ли? Пипл схавает!", "4 года во всем виновата Украина", "Классика русского телевидения - во всем виноваты бандеровцы, американцы и ИГИЛ" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10414449321569034245. Жители Армянска требуют от оккупантов организовать работу независимых медицинских лабораторий, обеспечить полноценный учебный процесс в санаториях, где находятся дети, возместить материальный ущерб и компенсировать вред, причиненный здоровью http://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/zhiteli-armyanska-trebuyut-pozvat-v-gorod-nezavisimyh-medikov/6. Армянск. Интересные формы экстремизма: "Россия - страна, позиционирующая себя как Сверх Держава. Неужели нельзя предпринять что-либо действительно масштабное, чтоб помочь своему населению? Только псевдо цифры, только псевдо помощь матерям с их эвакуацией, от которой в итоге бегут, как от чумы. Нет, простите, у власти вы, страдает сейчас ваш народ, и с каждым разом становится лишь хуже. Примите уже толковое решение, начните действовать, а не прятаться за цифрами, которые якобы не несут нам вреда. Вы лицемерите на своих заседаниях. Город умирает. Сделайте что-то наконец. Не убивайте свой народ, если он вам действительно дорог" https://twitter.com/KrimRt/status/1041297751621939200 (скрин). На этот пост последовали комментарии: "Россия никогда не была сверхдержавой и никогда ей не станет", "Извините, а к кому конкретно обращение? Страна - понятие абстрактное", "Тут все понятно, что к ВЛАСТИ!!!", "(Из Москвы пишет) А может, уже пора напрямую на сайт путину писать? По-моему, уже никто из правительства на это не обращает внимание", "Да писали мы на сайт президента - перенаправляют обращение в Министерство Крыма", "Мамочка, ура, мы в россии, хоть камни с неба, но мы в росии, ура!!!", "Где сверхдержава? Это не держава, это зона", "Одно дело - называть себя сверхдержавой, другое дело - БЫТЬ сверхдержавой", "И должно быть еще стыдно, что соседние и других стран СМИ быстрее реагируют", "(Из-за поребрика пишет) Это самая настоящая диверсия!", "Город находится в информационной блокаде: «Случаев химического отравления в г. Армянск не зафиксировано». Поэтому все обращения воспринимаются как провокации укропов", "(Из Севастополя пишет) Наличие высоких технологий и статуса сверхдержавы не отменяет того факта, что население этой страны не является стратегическим ресурсом. А потому, в известных пределах, им можно пренебречь", "»Ну, мы, это, отжали вас, дальше еб*тесь, как хотите» (+ фото путина)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10413927447474176007. Армянск: "Забыл закрыть окошко 4 дня назад. На окне сетка против комаров из нержавейки (+ фото)". Комментарии: "Офигеть", "Зато нет комаров. Везде свои плюсы", "Что же в бронхах и легких тогда?", "Ужас какой" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10414499686351298568. В Армянске начали грабить квартиры, владельцы которых уехали из-за экологической катастрофы. Некоторые считают, что оккупанты должны им предоставить новое жилье в другом месте. Рашисты же пишут, что в россии масса заводов закрывается (из-за полезных санкций?) и города вымирают, но никто ничего не компенсирует https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10416389161248030779. В Армянске практически никого нет на улицах. Город опустел. Сегодня можно дышать, но местами чувствуется кислотный запах. Оставшиеся в городе люди предпочитают не открывать окна https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104163062518531686410. Жительница Яны-Капу (Красноперекопска) очень активно возмущалась в соцсетях тем, что их травят. Нашлась мразь, которая сделала вот такое: "Сегодня написал жалобу в Полицию и ФСБ на гражданку Хоменко А., которая распространяет заведомо ложную информацию и озвучивает откровенную клевету в отношении трех химических предприятий, руководства нашей республики и государственной власти. Требую торжества закона, а также немедленную реакцию на провокатора - Хоменко А., которую немедленно требую осудить по всей строгости, согласно действующего законодательства рф, по статье 282 - за ложь, разжигание ненависти, клевету, необоснованную критику в адрес власти и их представителей. Скриншоты, записи реплик и видео приложил к заявлениям". Комментарии: "Ого", "Вот кому-то скучно было же в воскресенье", "Ну, не еб@нько ли?", "Это пошутил так кто-то???!???", "Чё ты рожу свою не покажешь и лично это не требуешь? Ссыкун? Вот таких, как ты, ушлепков нужно за вбросы и клевету палками по спине обхаживать через день, а то и каждый день". Привет, 37-ой год https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1041365147120484352. Рашистская туристка из Тюмени обстоятельно описала путешествие в "Крымнаш", сравнив его с прекрасным местом отдыха, которое было здесь до оккупации. Теперь плюется и обещает больше никогда не вернуться. Её шокировали высокие цены, отношение местных к понаехавшим, грязь и море бомжей. Почувствуйте разницу, так сказать https://twitter.com/KrimRt/status/1041305664063262720

12. Сегодня, 17 сентября, исполняется ровно 79 лет, с тех пор как СССР, напав на Польшу, вступил во Вторую мировую войну на стороне Третьего рейха. Этот "освободительный" поход принес много смертей и унижений полякам, украинцам, белорусам и другим народам. В россии об этом не вспоминают! https://twitter.com/vnf_m/status/1041497792844365826 (фото), https://twitter.com/Skrepo_history/status/1041641823133945863P.S. Женевская конвенция ООН 1949 года ратифицирована россией. Согласно этой конвенции, страна-оккупант несёт полную ответственность за всё происходящее на оккупированной территории, а также обязана обеспечить захваченное население всем необходимым http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml . В 2016 году ООН, в которую оккупанты хотят жаловаться, официально признала россию - оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными. Можете и дальше сочинять истории про "дырки в дамбе" и обвинять Украину в перекрытии канала. Не поможет!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
Не напрягайся, это еще не последняя
 показать весь комментарий
 
 
Но в этот раз похоже очень болезненная для кацапов. Зря они себя так впендюрили. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 1847 А все потому, что тупые и левая полужопие у них не знает чем занято правое. Взяли и вывели сами на себя. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 1847
 показать весь комментарий
 
 
Ну, після інтервью тих двох грушних "педиків", що милувались "солцберівським" храмом, дивуватись вже нічому! Схоже, що "система" йде в рознос.
 показать весь комментарий
 
50 лярдов Юкоса вспоинились . Попытка №2 по Боингу .
 показать весь комментарий
 
 
Вчера в Киеве росиянин задушил 29 летнюю киевлянку на пр. Победы. Россиянин познакомился с ней в интернете, после оскорбления задушил. Безвиз .
 показать весь комментарий
 
Да на анализ Хуйла с сотовасчи...🤣
 показать весь комментарий
 
Александр Гнатюк

Один пробел в новой версии все-таки есть - не подтверждена диспетчером Карлосом. Впрочем, Карлсон тоже подойдёт - мимо ж пролетал...
 показать весь комментарий
 
они хотели и завалили пассажира, не врите, может не того, но они знали
какого типа цель собьют, тушку или боинг не знали, а так действовали
осозн_нно по приказу компаньона олигарха порошенка - Хуйла-путина
 показать весь комментарий
 
 
Pavel Pryanikov‏ @netovetz 1 ч.1 час назад

Для Минобороны РФ лучшей была бы такая версия. СБУ угнала БУК из воинской части в Курске, привезла его на Донбасс, сбила Боинг, а потом обратно привезла БУК в Курск. После убийства украинцами всех лидеров "Русской весны" на Донбассе, поверишь, что СБУ самые могущественные спецы
 показать весь комментарий
 
 
29 июня 201418:33
Небо над Донецком будут защищать зенитно-ракетные комплексы "Бук"

Донецкие ополченцы захватили военную часть противовоздушной обороны А-1402. Пункт ПВО является одним из подразделений ракетных войск и оснащен самоходными зенитно-ракетными комплексами "Бук". Это уже второе подразделение ВВС, перешедшее под контроль ополченцев за последние дни. Одна часть сдалась добровольно, за вторую велись многочасовые бои, передает РИА "Новости".
 показать весь комментарий
 
 
СБУ роками продає московитам людей, що є ворогами кадирова-путіна. Зараз на продаж готові близько тридцяти людей. - комбат УДА Андрій Гергерт (Червень)
 показать весь комментарий
 
 
А какая там новая информация из роССии? Вроде про штурмовик су 25 размером с космический крейсер из Звездных войн уже было, про испанского диспетчера было, про трупы которые посадили в самолет тоже было. Что в этот раз?! Что Прокуратура из Нидерландов там собралась анализировать???
 показать весь комментарий
 
 
громкое заглавие без продолжения......Если получат
 показать весь комментарий
 
Фейк. Дата акта не правильная, в оригинале 32 июля. Извините, но триста жертв улыбку не вызывают.
 показать весь комментарий
 
 
Минобороны РФ: ракета из Бука, которой был сбит малайзийский Боинг, принадлежала Украине - её бортовой номер запомнил пролетавший мимо лётчик Волошин, о чём и передал по связи диспетчеру Карлосу.
 показать весь комментарий
 
 
термин-(гнилая селедка), трюк чикистов, обвинить в несуществующем преступлении самом немыслимом и пока обвиняемый будет оправдываться выиграть время для следующего абсурдного обвинения.
 показать весь комментарий
 
 
возможно что ракета и была когда то украинской...

Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 2666 Пальто из страуса #NotOurTsar‏ @Mortis_Banned 3 ч.3 часа назад
Блогер @cyxymu пишет (обоснованно, с источниками), что Ющенко перед войной 2008 года продал Грузии «Буки» именно из 223-го зенитного ракетного полка, куда, по данным МО, была поставлена ракета, сбившая MH17. Эти «Буки» во время войны захватили россияне.

https://t.co/SOHu964itv

Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 6319
 показать весь комментарий
 
 
После таких "неопровержимых доказательств" Россия больше не будет выступать против международного Трибунала по малазийскому Боингу? Так ведь, а, пиздлявые мартышки?
 показать весь комментарий
 
 
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 2817Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 5 ч.5 часов назад
После таких "неопровержимых доказательств" Россия больше не будет выступать против международного Трибунала по малазийскому Боингу? Так ведь, а, пиздлявые мартышки?
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь, а, пиздлявые мартышки?- ты прислушайся к Юрій Бровкін ,он тебе дает конкретные четкие определения...
 показать весь комментарий
 
 
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 7079Пальто из страуса #NotOurTsar‏ @Mortis_Banned 3 ч.3 часа назад
Украинский 223 полк в сегодняшней пресс-конференции МО РФ и в статье «Известий» 2008 года об украинском скандале вокруг продажи «Буков» Грузии. https://www.1tv.ru/news/2018-09-17/352422-v_minoborony_rossii_zayavili_chto_raketa_kotoroy_byl_sbit_malayziyskiy_boing_prinadlezhala_ukraine … https://iz.ru/news/341307
Статья в «Красной Звезде» про захват этих «Буков»: http://old.redstar.ru/2008/10/08_10/2_03.html …

Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 3912

Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 1933
 показать весь комментарий
 
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 2586
ІнфоВійська України‏ @i_army_org 7 ч.7 часов назад

Итоговая официальная версия РФ по #MH17:
"ЗРК БУК 223 зенитно-ракетного полка ВСУ сбил МН17 из района с.Зарощенское"

При этом:
а) 223 ЗР полк ВСУ в июле 14г был в Миргороде;
б) в районе с.Зарощенское пусков ракет БУК не было;
в) с.Зарощенское с запасом в 20 км контролировала РФ
 показать весь комментарий
 
Теперь я знаю,почему сайт МО РФ в субботу был несколько часов "на профилактике" - чистили собственные высказывания об украинском СУ
 показать весь комментарий
 
 
еще варианты?
подключите петросяна с хазановым...они набрешут...хоть посмеемся
 показать весь комментарий
 
 
Там еще мальчик трусиками за ракету зацепился...
 показать весь комментарий
 
А лахтенская россияне то как завелась)) Докажите-докажите?)) Да кто вы такие, чтобы вам чето доказывать, долбаебы?)) Вы эту хню фейкнули, вы и доказывайте, что эта хрень является доказательством) Дебилы
 показать весь комментарий
 
 
Автор: Аналитик Новость:

Готовься, Путин, к трибуналу: Британия обвинила Россию во вбросе новой "дезы" по малайзийскому "Боингу"
 показать весь комментарий
 
 
опять спалились, даже если это оружие было когда-то в Украине, это означает одно - ко все преступлениям Раши добавится еще одно - воровство и ведение боевых действий украденным оружием.
 показать весь комментарий
 
 
О...так це ж мать розіп'ятого мальчика в трусіках ))))
 показать весь комментарий
 
 
Верьте, нам, люди! Верьте, нам, люди!
Мы - никакие не бандиты, никакие не фашисты!
Мы "Боинг" с детьми не сбивали!.. Мы белым-бело-пушисты!
Мы Скрипалей не травили, мы Глушакова не душили, мы Березовского не душили,
мы Литвиненко не травили, мы Щекочихина не травили, мы Политковскую не убивали,
мы Немцова не убивали, мы Крым не захватывали, мы на Грузию не нападали,
мы на Украину не нападали, мы на Сирию не нападали!... Допинг мы не жрали!..
Мочу мы не подменяли!...Кибератаки не совершали!... Верьте, нам, люди!
Ау, люди, где же вы? Почему вы нам не верите?...Русофобы проклятые!
 показать весь комментарий
 
 
так понимаю москали расхерячили ракету доставшуюся им в Крыму и теперь готовы отсыпать пару килограмов осколков с номерами всем желающим Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 6954
нужно сказать хорошая отмазка . странно что раньше ни кому в голову не пришла
 показать весь комментарий
 
Что тут странного,они же сплошь и рядом алкаши,вот с бодуна кому и пришла эта идея,думаю,что не последняя.
 показать весь комментарий
 
никак не могу взять в толк к чему эта информция ?
какая разница где была ракета ?
кто ее делал ?
кто ее хранил ?
кто ее заряжал ?

ВАЖНО КТО ЕЕ ПУСТИЛ И КТО НАВОДИЛ !
по логике раиси, за убиство можно сажать коллектив завода выпускающего ножи, также колектив магаизна продавшего его и всех кто ханимался транспортировкой ножа.
а также ЖЕК за то что предоставлено место для хранения ножа в доме.
но сам убийцу который убил ножом будут судить в поелднюю очередь...
сначала найдут учительницу и первую воспитательницу... потом всех выше перечисленный и когда дело дойдет до суда убийца умерт от смеха или глубокой старости.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того так ведь авиация работала там только наша тогда. У сепаров не было и по сей день. И россияне свою не применяли пока. Так кому нужна была ракетная защита от авиации? Нам зачем туда было тарабанить Буки? Да вой бы подняли на весь мир. Даже беспилотников тогда не было практически у нас и с той стороны тоже в 2014 году. Ну там почти самоделки запускали.
 показать весь комментарий
 
Увы, роСС штурмовики работали. Сталкивался в интервью с упоминанием авиации на стороне сепаров у участников АТО. Ссылку не сброшу, надо порыться.
 показать весь комментарий
 
Если бы всё решилось от моей невнимательности при прочтении Цензора, то пепла бы не пожалел на свою голову даже из опилок. 4 года терпели---козырь не доставали, видать в предвкушении завального эффекта, дождались---ну вдалый ход конём! Вот только все версии предыдущие со стороны российской куда теперь денут? Врать надо крепко, но редко.А сыпать фуфло разного калибра---всё вернётся бумерангом.
 показать весь комментарий
 
В параше верят в их новую "версию". "Боинг" сбил товарищ Саахов из "Бука", который Ющенко продал повстанцам Ичкерии, Яценюк пригнал его на Кавказ, а бандеровцы во главе с самим Степаном Андреевичем отбили его у Сени и пригнали назад.
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 1709
 показать весь комментарий
 
 
Ну, кацапня во всю использует политику затягивания времени. Только и европейцы не готовы официально признать , что гражданский борт сбили кацапы. Российский пропан-бутан пока дороже всех европейских ценностей вместе взятых.
 показать весь комментарий
 
 
паРашка вертиться як вош на гребінці))!! Відчувають гниди що скоро прийдеться відповідати. Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 8961
 показать весь комментарий
 
Кому нужен весь этот свинособачий бред? Козломордые могут лепить еще хоть 199 версий,но они никуда не денут тысячи жителей Снежного,Чистяково(Торез) и окрестных сел, своими глазами видевших полет этой ракеты. Пущена она была с трассы ведущей со Снежного на Саур-Могилу недалеко от поворота на хутор,,Красный Октябрь,,В народе хутор ,,Берегись,, В то время эту территорию контролировали сепары Она издавала такой шум,что не увидеть ее было невозможно. Никакой другой ракеты в это время, там никто не видел. Сказки о пуске с Зарощенского, козломордые пусть оставят для солоВЬЕБА и Мишки алкаша Леонтьева В тех краях даже упоротая сепарня не отрицает того,что это сделали кацапы.
 показать весь комментарий
 
Зная серийный номер, можно установить, куда после завода была направлена ракета и что для этого только надо рассекретить данные журнала учета, чтобы знать все ее перемещения
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 4362
Слідча група проаналізує нову інформацію з Росії про катастрофу MH17, - прокуратура Нідерландів - Цензор.НЕТ 1215
 показать весь комментарий
 
Небойсь на петровке такое справки целая канцелярия пичатает©
 показать весь комментарий
 
 
Следственная группа проанализирует новую информацию из России о крушении MH17, - прокуратура Нидерландов (С) Цензор

Судя по всему питарасы прокуроры не только в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Что там говорить? Срать легче, чем нюхать! Будут винторогие ужом на сковородке вертеться, лишь бы спихнуть свое преступление на Украину и украинских воинов. Вопрос, поверят ли этим фабрикациям Нидерланды? Устоят ли от миллионных соблазнов?
 показать весь комментарий
 
_Ну анализируйте, анализируйте... пока презирающий вас путлер открыто смеётся над долбойобами. После он вам ещё какого-нить дерьма на вентилятор подбросит. А вы анализируйте... дегенераты!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледственная группа проанализирует новую информацию из России о крушении MH17, - прокуратура Нидерландов
 
 
 
 
 
 вверх