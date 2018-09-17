 Следственная группа проанализирует новую информацию из России о крушении MH17, - прокуратура Нидерландов

Об этом 17 сентября на своем сайте сообщила прокуратура Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.ua.
"Еще в 2014 JIT просила Российскую Федерацию предоставить всю необходимую информацию. В мае 2018 года JIT специально запросила данные о номерах на найденных компонентах ракеты", – говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что ответа на этот вопрос и на ряд других на протяжении 2016–2018 годов из Москвы так и не поступало.
В прокуратуре Нидерландов заявили, что пока не получили от России необходимых документов, но как только они придут, информация будет проанализирована.
Нидерландские прокуроры напомнили, что ранее международное следствие опровергало данные, публично представленные Россией в деле о крушении рейса MH17. В частности, были признаны ложными сведения о присутствии истребителя рядом с пассажирским самолетом незадолго до катастрофы.
Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.
12. Сегодня, 17 сентября, исполняется ровно 79 лет, с тех пор как СССР, напав на Польшу, вступил во Вторую мировую войну на стороне Третьего рейха. Этот "освободительный" поход принес много смертей и унижений полякам, украинцам, белорусам и другим народам. В россии об этом не вспоминают! https://twitter.com/vnf_m/status/1041497792844365826 (фото), https://twitter.com/Skrepo_history/status/1041641823133945863P.S. Женевская конвенция ООН 1949 года ратифицирована россией. Согласно этой конвенции, страна-оккупант несёт полную ответственность за всё происходящее на оккупированной территории, а также обязана обеспечить захваченное население всем необходимым http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml . В 2016 году ООН, в которую оккупанты хотят жаловаться, официально признала россию - оккупантом, а Крым и Севастополь - временно оккупированными. Можете и дальше сочинять истории про "дырки в дамбе" и обвинять Украину в перекрытии канала. Не поможет!КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Один пробел в новой версии все-таки есть - не подтверждена диспетчером Карлосом. Впрочем, Карлсон тоже подойдёт - мимо ж пролетал...
какого типа цель собьют, тушку или боинг не знали, а так действовали
осозн_нно по приказу компаньона олигарха порошенка - Хуйла-путина
Для Минобороны РФ лучшей была бы такая версия. СБУ угнала БУК из воинской части в Курске, привезла его на Донбасс, сбила Боинг, а потом обратно привезла БУК в Курск. После убийства украинцами всех лидеров "Русской весны" на Донбассе, поверишь, что СБУ самые могущественные спецы
Небо над Донецком будут защищать зенитно-ракетные комплексы "Бук"
Донецкие ополченцы захватили военную часть противовоздушной обороны А-1402. Пункт ПВО является одним из подразделений ракетных войск и оснащен самоходными зенитно-ракетными комплексами "Бук". Это уже второе подразделение ВВС, перешедшее под контроль ополченцев за последние дни. Одна часть сдалась добровольно, за вторую велись многочасовые бои, передает РИА "Новости".
Пальто из страуса #NotOurTsar @Mortis_Banned 3 ч.3 часа назад
Блогер @cyxymu пишет (обоснованно, с источниками), что Ющенко перед войной 2008 года продал Грузии «Буки» именно из 223-го зенитного ракетного полка, куда, по данным МО, была поставлена ракета, сбившая MH17. Эти «Буки» во время войны захватили россияне.
https://t.co/SOHu964itv
После таких "неопровержимых доказательств" Россия больше не будет выступать против международного Трибунала по малазийскому Боингу? Так ведь, а, пиздлявые мартышки?
Украинский 223 полк в сегодняшней пресс-конференции МО РФ и в статье «Известий» 2008 года об украинском скандале вокруг продажи «Буков» Грузии. https://www.1tv.ru/news/2018-09-17/352422-v_minoborony_rossii_zayavili_chto_raketa_kotoroy_byl_sbit_malayziyskiy_boing_prinadlezhala_ukraine … https://iz.ru/news/341307
Статья в «Красной Звезде» про захват этих «Буков»: http://old.redstar.ru/2008/10/08_10/2_03.html …
ІнфоВійська України @i_army_org 7 ч.7 часов назад
Итоговая официальная версия РФ по #MH17:
"ЗРК БУК 223 зенитно-ракетного полка ВСУ сбил МН17 из района с.Зарощенское"
При этом:
а) 223 ЗР полк ВСУ в июле 14г был в Миргороде;
б) в районе с.Зарощенское пусков ракет БУК не было;
в) с.Зарощенское с запасом в 20 км контролировала РФ
https://www.youtube.com/watch?v=aM9HRM7iqvA
подключите петросяна с хазановым...они набрешут...хоть посмеемся
Готовься, Путин, к трибуналу: Британия обвинила Россию во вбросе новой "дезы" по малайзийскому "Боингу"
Мы - никакие не бандиты, никакие не фашисты!
Мы "Боинг" с детьми не сбивали!.. Мы белым-бело-пушисты!
Мы Скрипалей не травили, мы Глушакова не душили, мы Березовского не душили,
мы Литвиненко не травили, мы Щекочихина не травили, мы Политковскую не убивали,
мы Немцова не убивали, мы Крым не захватывали, мы на Грузию не нападали,
мы на Украину не нападали, мы на Сирию не нападали!... Допинг мы не жрали!..
Мочу мы не подменяли!...Кибератаки не совершали!... Верьте, нам, люди!
Ау, люди, где же вы? Почему вы нам не верите?...Русофобы проклятые!
нужно сказать хорошая отмазка . странно что раньше ни кому в голову не пришла
какая разница где была ракета ?
кто ее делал ?
кто ее хранил ?
кто ее заряжал ?
ВАЖНО КТО ЕЕ ПУСТИЛ И КТО НАВОДИЛ !
по логике раиси, за убиство можно сажать коллектив завода выпускающего ножи, также колектив магаизна продавшего его и всех кто ханимался транспортировкой ножа.
а также ЖЕК за то что предоставлено место для хранения ножа в доме.
но сам убийцу который убил ножом будут судить в поелднюю очередь...
сначала найдут учительницу и первую воспитательницу... потом всех выше перечисленный и когда дело дойдет до суда убийца умерт от смеха или глубокой старости.
08.03.14 17:36 Украина защищает Донецк от нападения России: зенитно-ракетные комплексы "Бук" занимают позиции. ФОТО+ВИДЕО
Судя по всему питарасы прокуроры не только в Украине.