 Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава

Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире Oboz TV.



"Риски заболеть ботулизмом есть в каждой стране, но также там в каждой больнице есть сыворотка от ботулизма. Если ее оперативно ввести, то шансы выжить у больного значительно возрастают. У нас же смертность от ботулизма за последние полтора-два года выросла втрое, потому что не хватает сыворотки в больницах. В регионах вообще нет сыворотки от ботулизма, потому что Минздрав ее не закупил и не предоставил разрешения регионам ее закупать", - констатировала политик.

По ее словам, сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице, а не только на складах МОЗ.

"Минздрав держит у себя на складах резерв сыворотки. Но сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице! Так же как сыворотка против змеиного яда, так же как вакцины для прививки. Они должны быть везде в цивилизованном государстве. Там, где руководят системой здравоохранения ответственные, профессиональные, достойные люди - патриоты Украины. А когда реформы проходят только на бумаге, то это приводит к трагедиям", - уверена парламентарий.

Богомолец подчеркнула, что именно вследствие разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия впервые за время независимости в Украине появился промышленный ботулизм.

"Задача государства - дать людям шанс выжить. В прошлом году у нас впервые появился промышленный ботулизм. Это не когда люди свою рыбу засолили, не когда купили ее на стихийном рынке, а когда приобрели ее в лицензионном супермаркете - съели и умерли. Промышленного ботулизма еще не было за время независимости Украины. Он появился в результате разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия. Санстанции закрыли - их уничтожили, а не передав полномочия соответствующим органам. Это началось во времена премьерства Арсения Яценюка, а Гройсманом (действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - ред.) это продолжено", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что чтобы исправить ситуацию внесла на рассмотрение парламента законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

"Нами подготовлен и внесен в парламент закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который предоставляет инструменты для контроля, для создания безопасного государства. Мне обещали, что этот крайне важный закон будет включен в повестку дня уже на этой неделе. Я очень надеюсь на поддержку всех народных депутатов этого закона в первом чтении. Затем мы его подготовим ко второму чтению со всеми деталями. Мы должны решить эту глобальную проблему в каждом городе стране", - завершила Ольга Богомолец.