 Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава

Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире Oboz TV.
"Риски заболеть ботулизмом есть в каждой стране, но также там в каждой больнице есть сыворотка от ботулизма. Если ее оперативно ввести, то шансы выжить у больного значительно возрастают. У нас же смертность от ботулизма за последние полтора-два года выросла втрое, потому что не хватает сыворотки в больницах. В регионах вообще нет сыворотки от ботулизма, потому что Минздрав ее не закупил и не предоставил разрешения регионам ее закупать", - констатировала политик.
По ее словам, сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице, а не только на складах МОЗ.
"Минздрав держит у себя на складах резерв сыворотки. Но сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице! Так же как сыворотка против змеиного яда, так же как вакцины для прививки. Они должны быть везде в цивилизованном государстве. Там, где руководят системой здравоохранения ответственные, профессиональные, достойные люди - патриоты Украины. А когда реформы проходят только на бумаге, то это приводит к трагедиям", - уверена парламентарий.
Богомолец подчеркнула, что именно вследствие разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия впервые за время независимости в Украине появился промышленный ботулизм.
"Задача государства - дать людям шанс выжить. В прошлом году у нас впервые появился промышленный ботулизм. Это не когда люди свою рыбу засолили, не когда купили ее на стихийном рынке, а когда приобрели ее в лицензионном супермаркете - съели и умерли. Промышленного ботулизма еще не было за время независимости Украины. Он появился в результате разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия. Санстанции закрыли - их уничтожили, а не передав полномочия соответствующим органам. Это началось во времена премьерства Арсения Яценюка, а Гройсманом (действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - ред.) это продолжено", - сообщила нардеп.
Она подчеркнула, что чтобы исправить ситуацию внесла на рассмотрение парламента законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии.
"Нами подготовлен и внесен в парламент закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который предоставляет инструменты для контроля, для создания безопасного государства. Мне обещали, что этот крайне важный закон будет включен в повестку дня уже на этой неделе. Я очень надеюсь на поддержку всех народных депутатов этого закона в первом чтении. Затем мы его подготовим ко второму чтению со всеми деталями. Мы должны решить эту глобальную проблему в каждом городе стране", - завершила Ольга Богомолец.
Навіть тих коштів, що зараз виділяються з бюджету вистачило б на значно більше, якби не розкрадалось !!!
А у бідного населення апріорі неможе бути страхової медицини !!!
ЧИ ви думаєте, що страхова медицина в руках бездарного керівництва, яке тільки й здатне, що грабувати - дасть кращий результат, за теперішній???
Кошти все одно розкрадатимутсья тими ж ненажерливими пиками !!!
Помню, как умирали от того же ботулизма и раньше.
Просто Богомолец сильно хочет стать министром. Очень сильно. Но как-то без неё намного лучше.
Мне не предлагали должность министра здравоохранения, - Богомолец - а на этой помойке он вообще живет
Кровная месть - это обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. В наше время принцип кровной мести на Кавказе отнюдь не стал частью истории, он по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм.
13 сентября 2018 года Генпрокуратура Украины по запросу ФСБ РФ, выдала Кремлю сражавшегося за независимость нашей Родины бойца батальона им. Шейха Мансура - Тимура Тумгоева. Теперь ни у кого не должно быть сомнений: в анналах КГБ-ФСБ столько компромата на всех до единого представителей политической "элиты" Украины, что если завтра Путин потребует их сдать собственных родителей, депутаты и чиновники саморучно подвезут своих отцов и матерей к трапу спецсамолета "Киев-Москва". Мне сложно подобрать определение этому гадкому и мерзкому поступку - симбиозу сверхподлости, сверхнизости и сверхцинизма - до которого опустились сотрудники Генеральной прокуратуры. Абсолютно очевидно, что мужественного ингуша уничтожат в застенках путинского гестапо и смерть его будет страшной, жуткой, лютой... И каждая капля его крови будет лежать теперь позорным пятном на совести каждого украинца. В эти самые минуты Тимура линчуют "мясники" из ФСБ. А чуть позже, напившись его крови, московские чекистовампиры, переправят Тумгоева в Чечню, где "знакомство" с ним продолжит "боевая пехота Путина". У меня просто нет слов....
... А теперь - о главном: я нисколько не сомневаюсь, что семья Тумгоевых уже объявила кровную месть Юрию Луценко. Эти люди живут по законом гор и они незыблемы. И как только перестанет биться сердце Тимура, его сородичи начнут самую настоящую охоту. Юрий Витальевич совершил ужасную ошибку и после отставки, когда заметно "поредеет" его личная охрана, экс-генпрокурора будут ждать весьма нелегкие времена. И, к моему огромному сожалению, не только его лично, но и членов всей его семьи (за исключением женщин, на представителей слабого пола кровная месть не распространяется). Восток - дело тонкое и кавказская вендетта не имеет срока давности; порой зло вымещают на внуках и даже правнуках! Известны примеры, когда потомков виновника смерти близкого человека горцы карали спустя 50, 70 и даже 100 лет. Да, были случаи из ряда вон выходящие, когда старейшины огромными усилиями примиряли враждующие стороны. Вот только кто же из них завтра станет на сторону Луценко? Если читатель считает, что я сгущаю краски, то хочу ответственно заявить, что это очень и очень серьезно. Вот самые громкие примеры... Летом 2011 года на почве кровной мести в центре Москвы был застрелен "народный любимец России" Юрий Буданов. Чеченец Юсуп Темирканов отомстил полковнику за смерть изнасилованной и убитой Эльзы Кунгаевой: он терпеливо охотился на Буданова долгих восемь лет. 11 декабря 2009 года начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев был признан виновным в убийстве оппозиционного журналиста Магомеда Евлоева. Спустя три месяца в кафе, где обедал Ибрагим Евлоев, вошел неизвестный и: застрелил "кровника" несколькими выстрелами в упор из пистолета Макарова. Зимой 2016 года уроженец Черкесска Игорь Алборов жестоко зарезал Алексея Гояева - убийцу своего отца - которого искал по всему Северному Кавказу в течение целых десяти (!) лет. Сегодня в армии "ЛДНР" воюют десятки наемников - выходцев с Северного Кавказа - прибывших в Украину качестве "кровников", в надежде отомстить воинам ВСУ за своих убитых в бою братьев, отцов или сыновей. Ну и самый яркий пример - это кровная месть между кланом Кадыровых и кланом Ямадаевых, началом которой которой послужило убийство осенью 2008 года Руслана Ямадаева. Эта кровная война продолжается уже долгих десять лет, а конца и края ей не видно....
Кровная месть может восприниматься генеральным прокурором Украины, плохо знакомым с восточными обычаями, как варварство или анахронизм. Но для горцев вендетта была и остается действенным рычагом соблюдения норм и правил поведения в обыденной жизни. Почему в Чечне, Ингушетии или Дагестане, где существует обычай кровной мести, совершается напорядок меньше убийств, чем в других регионах России? Да потому что каждый знает, что за совершенное им убийство его ждет неминуемая расплата... Баловень судьбы и вечный победитель Юрий Луценко, превосходно живущий в ХХI веке в светском государстве, в окружении многочисленной охраны, еще не понимает, в какой переплет он попал. И воспринимает кровную месть, как средневековую дикость, чудом сохранившуюся в наши дни. Вот только отец и братья преданного и обреченного на смерть Тимура Тумгоева думают совершенно иначе...
Не побеждайте победителей,
Судьба им выпала на круги.
И выстрела на старте сила
Вас отдаляет друг от друга...
А побеждённым - камнем в спину,
Терновником тропа устелена...
Непобедимы победители!
Но это - до поры, до времени...
Ника Турбина
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
https://www.youtube.com/watch?v=xOv-bWZkdBk&t=7s
14 сентября во время съемок сцены массовой драки для телесериала "СМЕРШ" в городе Тутаеве Ярославской области погиб один из актеров, мужчина 50 лет, сообщает ТАСС.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти актера. По предварительным данным, он получил удар в висок и позже скончался в больнице.
Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.
Как отмечает агентство "Интерфакс", Имени погибшего и статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, в СК не уточнили.
Это называется еврогеноцид украинцев.
Богомолец нужно ставить министром, она правильно говорит и есть шанс, что будет вести реформу медицины в правильном направлении, в отличие от европодонков у власти.
сначала - некачественные продукты, отсутствие культуры продажи-покупки (на земле ...у вокзала..у метро... у колес авто...абалденно!), по-дешевле бы.. и хрен с ним, что оно воняет...
короче - сначала грязными руками жрем фиг знает что...а потом уже нам не хватает лекарств
Москалю тоже этот реформированный Минздрав не нравится, особенно И.О. Супрун.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "еб...нутой".