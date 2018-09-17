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Все про:Богомолец Ольга (93) Минздрав (1693) ботулизм (10)

 Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава

В Украине от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше, потому что Министерство здравоохранения не закупает необходимую сыворотку.

Об этом сообщила народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в эфире Oboz TV.

"Риски заболеть ботулизмом есть в каждой стране, но также там в каждой больнице есть сыворотка от ботулизма. Если ее оперативно ввести, то шансы выжить у больного значительно возрастают. У нас же смертность от ботулизма за последние полтора-два года выросла втрое, потому что не хватает сыворотки в больницах. В регионах вообще нет сыворотки от ботулизма, потому что Минздрав ее не закупил и не предоставил разрешения регионам ее закупать", - констатировала политик.

По ее словам, сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице, а не только на складах МОЗ.

"Минздрав держит у себя на складах резерв сыворотки. Но сыворотка от ботулизма должна быть в каждой районной больнице! Так же как сыворотка против змеиного яда, так же как вакцины для прививки. Они должны быть везде в цивилизованном государстве. Там, где руководят системой здравоохранения ответственные, профессиональные, достойные люди - патриоты Украины. А когда реформы проходят только на бумаге, то это приводит к трагедиям", - уверена парламентарий.

Богомолец подчеркнула, что именно вследствие разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия впервые за время независимости в Украине появился промышленный ботулизм.

"Задача государства - дать людям шанс выжить. В прошлом году у нас впервые появился промышленный ботулизм. Это не когда люди свою рыбу засолили, не когда купили ее на стихийном рынке, а когда приобрели ее в лицензионном супермаркете - съели и умерли. Промышленного ботулизма еще не было за время независимости Украины. Он появился в результате разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия. Санстанции закрыли - их уничтожили, а не передав полномочия соответствующим органам. Это началось во времена премьерства Арсения Яценюка, а Гройсманом (действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - ред.) это продолжено", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что чтобы исправить ситуацию внесла на рассмотрение парламента законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

"Нами подготовлен и внесен в парламент закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, который предоставляет инструменты для контроля, для создания безопасного государства. Мне обещали, что этот крайне важный закон будет включен в повестку дня уже на этой неделе. Я очень надеюсь на поддержку всех народных депутатов этого закона в первом чтении. Затем мы его подготовим ко второму чтению со всеми деталями. Мы должны решить эту глобальную проблему в каждом городе стране", - завершила Ольга Богомолец.

Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава 01

Источник: https://censor.net.ua/n3086650
 
 
 Топ комментарии
 
Ну разумеется, вот раньше всё было хорошо, а сейчас всё плохо.
Помню, как умирали от того же ботулизма и раньше.
Просто Богомолец сильно хочет стать министром. Очень сильно. Но как-то без неё намного лучше.
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Богомолец сто раз отказывылась возглавлять соевое министерство. Так шо не бреши, стецько
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На себя в зеркало давно не смотрела...
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так говоришь в Хопре уже купаться холодно? Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава - Цензор.НЕТ 6109
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От как совесть позволяет человеку шатать Будку и потужну реформу жинки чэтвертого миллениуму Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава - Цензор.НЕТ 9050
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Богомолец еще мало сказала. Если сказала А, то нужно говорить и Б. В Украине люди погибают не только от нехватки сывороток и прививок. В Украине у людей нет денег на лечение серьезных заболеваний, таких как онкология и инфаркты миокарда, от которых самая большая смертность в стране.Эти заболевания требуют огромных денег на диагностику и лечение, но страховой медицины нет, ее введение преступно затягивается, а люди между тем погибают и Украина вымирает.Затягивание страховой медицины, я думаю ,делается с геноцидной целью и за это нужно садить в тюрьму. Медицина во всем мире дорогая и единственное спасение -это страховая медицина. Без нее никто не сможет оплатить медрасходы,кроме олигархов и крупных бизнесменов.Надеюсь, когда изберут новую власть, она спросит с Гройсмана,Порошенка и Супрун почему они отправили на кладбища миллионы людей, не вводя страховую медицину.
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А звідки візьметься страхова медицина, якщо у людей немає грошей? Ви сама собі протирічете в одному повідомленні !!!
Навіть тих коштів, що зараз виділяються з бюджету вистачило б на значно більше, якби не розкрадалось !!!
А у бідного населення апріорі неможе бути страхової медицини !!!
ЧИ ви думаєте, що страхова медицина в руках бездарного керівництва, яке тільки й здатне, що грабувати - дасть кращий результат, за теперішній???
Кошти все одно розкрадатимутсья тими ж ненажерливими пиками !!!
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Букарев, ты чего тут чушь пишешь и вводишь людей в заблуждение? Не знаешь ничего про страховую медицину так молчи и не позорься. Или ты троллишь? Да, у людей нет денег, так что и дальше умирать от излечимых заболеваний, потому что нет денег на медицину? Страховая медицина -это выход, во всех странах, даже самых бедных она есть. Увеличить налог на 1% и все.Это не будет так уж тяжело для кармана, но в случае тяжелого заболевания -это спасет от смерти.
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*Увеличить налог*, а потім релетувати, що економіка не розвивається!!!
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Ну разумеется, вот раньше всё было хорошо, а сейчас всё плохо.
Помню, как умирали от того же ботулизма и раньше.
Просто Богомолец сильно хочет стать министром. Очень сильно. Но как-то без неё намного лучше.
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Богомолец сто раз отказывылась возглавлять соевое министерство. Так шо не бреши, стецько
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кто КТО а Богомолец достойна быть министром , но она не рвалась в это кресло , в отличии от соево-кроличьей шантрапы которая оказывала медпомощь на Майдане , кого ты видел там носилками и бинтами ? Реву(надо меньше жрать),Жданова, Авакова,Розенко ,Омельяна......итд?Кого из соевой шантрапы? Кролика с Кличко которых гнали с трибуны? Может Петю с картоплестрелялкой?
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Так, так. Саме вона там всіх й лікувала. Цілодобово. Сама. Одна. І на сцену не рвалася кожного разу, її заспівати пісень туди запрошували. А зараз у Раді не вона сидить? Це дуже прикро, що сидячи у Раді можна лише оберігати інтереси медмафії.
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ну не ты же или соевые ваши рожи не были видны на Майдане , на счет мафии,есть доказательства -- иди в суд ,доказывай пусть отвечает , нет доказательств не ляпай соевый блуд
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...Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сам того не подозревая, подписал себе смертный приговор... Дело в том, что Юрий Витальевич родился в семье большого партийного босса - Первого секретаря Ровенского обкома КПУ Виталия Ивановича Луценко.. И, начиная с детской колыбели, он видел ровно то же, что сегодня видят его собственные дети: спецавтомобили отца, спецмагазины, спецполиклиники и спецсанатории. Он никогда не знал нужды, но великолепно знал цену тому, что "простым советским людям" в "простых советских магазинах" было совершенно недоступно: хрустальным люстрам из Чехии, роскошным коврам из Ирана, терпким коньякам из Франции, цветным телевизорам из Японии и вожделенным джинсам из "презренной" Америки. Чего он точно не знал, так это что такое КРОВНАЯ МЕСТЬ и сие незнание, увы, сыграло с ним злую шутку. А я великолепно знаю, что такое кровная месть, ибо более двадцати лет прожил на Кавказе среди мусульман.
Кровная месть - это обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным. В наше время принцип кровной мести на Кавказе отнюдь не стал частью истории, он по-прежнему продолжает действовать как актуальный социальный механизм.
13 сентября 2018 года Генпрокуратура Украины по запросу ФСБ РФ, выдала Кремлю сражавшегося за независимость нашей Родины бойца батальона им. Шейха Мансура - Тимура Тумгоева. Теперь ни у кого не должно быть сомнений: в анналах КГБ-ФСБ столько компромата на всех до единого представителей политической "элиты" Украины, что если завтра Путин потребует их сдать собственных родителей, депутаты и чиновники саморучно подвезут своих отцов и матерей к трапу спецсамолета "Киев-Москва". Мне сложно подобрать определение этому гадкому и мерзкому поступку - симбиозу сверхподлости, сверхнизости и сверхцинизма - до которого опустились сотрудники Генеральной прокуратуры. Абсолютно очевидно, что мужественного ингуша уничтожат в застенках путинского гестапо и смерть его будет страшной, жуткой, лютой... И каждая капля его крови будет лежать теперь позорным пятном на совести каждого украинца. В эти самые минуты Тимура линчуют "мясники" из ФСБ. А чуть позже, напившись его крови, московские чекистовампиры, переправят Тумгоева в Чечню, где "знакомство" с ним продолжит "боевая пехота Путина". У меня просто нет слов....
... А теперь - о главном: я нисколько не сомневаюсь, что семья Тумгоевых уже объявила кровную месть Юрию Луценко. Эти люди живут по законом гор и они незыблемы. И как только перестанет биться сердце Тимура, его сородичи начнут самую настоящую охоту. Юрий Витальевич совершил ужасную ошибку и после отставки, когда заметно "поредеет" его личная охрана, экс-генпрокурора будут ждать весьма нелегкие времена. И, к моему огромному сожалению, не только его лично, но и членов всей его семьи (за исключением женщин, на представителей слабого пола кровная месть не распространяется). Восток - дело тонкое и кавказская вендетта не имеет срока давности; порой зло вымещают на внуках и даже правнуках! Известны примеры, когда потомков виновника смерти близкого человека горцы карали спустя 50, 70 и даже 100 лет. Да, были случаи из ряда вон выходящие, когда старейшины огромными усилиями примиряли враждующие стороны. Вот только кто же из них завтра станет на сторону Луценко? Если читатель считает, что я сгущаю краски, то хочу ответственно заявить, что это очень и очень серьезно. Вот самые громкие примеры... Летом 2011 года на почве кровной мести в центре Москвы был застрелен "народный любимец России" Юрий Буданов. Чеченец Юсуп Темирканов отомстил полковнику за смерть изнасилованной и убитой Эльзы Кунгаевой: он терпеливо охотился на Буданова долгих восемь лет. 11 декабря 2009 года начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев был признан виновным в убийстве оппозиционного журналиста Магомеда Евлоева. Спустя три месяца в кафе, где обедал Ибрагим Евлоев, вошел неизвестный и: застрелил "кровника" несколькими выстрелами в упор из пистолета Макарова. Зимой 2016 года уроженец Черкесска Игорь Алборов жестоко зарезал Алексея Гояева - убийцу своего отца - которого искал по всему Северному Кавказу в течение целых десяти (!) лет. Сегодня в армии "ЛДНР" воюют десятки наемников - выходцев с Северного Кавказа - прибывших в Украину качестве "кровников", в надежде отомстить воинам ВСУ за своих убитых в бою братьев, отцов или сыновей. Ну и самый яркий пример - это кровная месть между кланом Кадыровых и кланом Ямадаевых, началом которой которой послужило убийство осенью 2008 года Руслана Ямадаева. Эта кровная война продолжается уже долгих десять лет, а конца и края ей не видно....
Кровная месть может восприниматься генеральным прокурором Украины, плохо знакомым с восточными обычаями, как варварство или анахронизм. Но для горцев вендетта была и остается действенным рычагом соблюдения норм и правил поведения в обыденной жизни. Почему в Чечне, Ингушетии или Дагестане, где существует обычай кровной мести, совершается напорядок меньше убийств, чем в других регионах России? Да потому что каждый знает, что за совершенное им убийство его ждет неминуемая расплата... Баловень судьбы и вечный победитель Юрий Луценко, превосходно живущий в ХХI веке в светском государстве, в окружении многочисленной охраны, еще не понимает, в какой переплет он попал. И воспринимает кровную месть, как средневековую дикость, чудом сохранившуюся в наши дни. Вот только отец и братья преданного и обреченного на смерть Тимура Тумгоева думают совершенно иначе...
Не побеждайте победителей,
Судьба им выпала на круги.
И выстрела на старте сила
Вас отдаляет друг от друга...
А побеждённым - камнем в спину,
Терновником тропа устелена...
Непобедимы победители!
Но это - до поры, до времени...
Ника Турбина
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".

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Да,это преступление со стороны Луценка выдать кацапам человека, который боролся за Украину против кацапов. Это страшнейшая подлость. Луценка нужно привлечь к ответственности. Он преступен и аморален.
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Она конечно была на майдане и активно помогала раненым, этого у неё не отнять. Но то как её сейчас взяла в оборот фарм. мафия вместе с рыгами, это просто не в какие ворота не лезет...
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доказательства в студию ,её на нары ,нет доказательств не мели
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Этот сам предатель, ведущий. Как его зовут там?
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глупости,средствами распоряжается КабМин и министерство а не комитет
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ну ка ну ка про уровень по подробней ,кто на уровнях,кто назначил ,чьи они хлопцы будут ,кто их в бой ведет и первый все сопрет? Богомолець: Українці гинуть від ботулізму через халатність МОЗ - Цензор.НЕТ 7144
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На всех уровнях и все друг друга покрывают! Видео уже посмотрел?
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глупости а не видео, на счет На всех уровнях и все друг друга покрывают.....полная херня ,так как керуют Петина банда на уровнях, единое что могла сделать Богомолец это пролоббировать что то в Зраде, НО за это было бы должна проголосовать Петина ОПГ,а даже если бы и проголосовали с дуру , то отстегнуть ей потом за это бабла ,это вряд ли, не тот случай
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В свое время Богомолец отказалась от предложения стать министром. Тогда и появилось чудо и.о.
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На себя в зеркало давно не смотрела...
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Во время репетиции массовой драки для телесериала "СМЕРШ" погиб актер




Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава - Цензор.НЕТ 6458

14 сентября во время съемок сцены массовой драки для телесериала "СМЕРШ" в городе Тутаеве Ярославской области погиб один из актеров, мужчина 50 лет, сообщает ТАСС.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти актера. По предварительным данным, он получил удар в висок и позже скончался в больнице.
Следователи осмотрели место происшествия. В качестве свидетелей допрашиваются члены съемочной группы, в том числе актер Алексей Макаров. Назначена судмедэкспертиза для определения точной причины смерти пострадавшего.
Как отмечает агентство "Интерфакс", Имени погибшего и статью УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, в СК не уточнили.
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Да и пес с ним ,ты зачем этот спам сюда тулишь?
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Неужто Супрун самолично заставляет жрать плохо стерилизованные домашние консервы? Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава - Цензор.НЕТ 7919
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Речь как раз идет о промышленном ботулизме.
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Примерьі? Таранку исключаем - артель/кооператив - кустарщина. Примерьі "промьішленного" ботулизма - назовите, плз.
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Тролль,иди куда тебя послали и не огрызайся. Я украинка и говорю тебе нах.
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Та ты может и папуас, мне начхать, или нах при любом раскладе.
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Кохаєшь хуйла-пєдофіла? Чи просто любиш?
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Кстати, кто -то наказан из производителей продукции с ботулизмом и реализации ее? Нет. В Украине полностью отсутствует проверка предприятий, связанных с продуктами и торговлей продуктами. Такое безобразие только при власти Порошенка существует.Раньше промышленного ботулизма не было.
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Ну и почему бы не закупить сыворотку?
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А мне что Супрун что Богомолець обе твари и обьясню почему Пока на телеканалах просят спасти детей от страшных болезней простых украинцев а наши власть жлобоимущих гуляет отпуска за границей Взять к примеру телеканал 1+1 каждый день показывают бедных детей а где же нищий Коломойский так же само как и телеканалы интер Украина про 112 а прочую туфту просто молчу Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава - Цензор.НЕТ 7611
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Пан не розуміє російської мови Можу пояснити рідною Ці дві клуші довели медицину України до повного абсурду На даний час не зрозуміло місце хворих в цьому дурдомі на даний час вони зайвий ланцюжок Богомолець: Українці гинуть від ботулізму через халатність МОЗ - Цензор.НЕТ 3753 А теперь на твоем родном Слышь очередной пуйтерев ты обыкновенное жлобоимущее удавиться за копейку Признайся ты один из тех жлобов
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Супрун среди меня пользуется особой популярностью - «больной, будете ходить, но под себя» втыкаю при каждом её упоминании. Но справедливости ради, ведь Богомолец предлагали кресло Министра до Супрун. Отказалась. Ну так отвали и не гавкай. Законное право гавкать имеют право те, кому не предлагали и те, кто не отказывался.
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Як жеж ковбасить професійну давилницю чирьїв на сановних сраках.
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Так и есть! Отлучила Супрун от бюджетного корыта частную клинику миллионерши Богомолец,потому и бесится дама!
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Косметологічну клініку. До цього вона лікувала Ющенка.
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Задача государства - дать людям шанс выжить. В прошлом году у нас впервые появился промышленный ботулизм. Это не когда люди свою рыбу засолили, не когда купили ее на стихийном рынке, а когда приобрели ее в лицензионном супермаркете - съели и умерли. Промышленного ботулизма еще не было за время независимости Украины. Он появился в результате разрушения системы санитарно-эпидемиологического благополучия. Санстанции закрыли - их уничтожили, а не передав полномочия соответствующим органам. Это началось во времена премьерства Арсения Яценюка, а Гройсманом (действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - ред.) это продолжено", - сообщила нардеп.



Это называется еврогеноцид украинцев.
Богомолец нужно ставить министром, она правильно говорит и есть шанс, что будет вести реформу медицины в правильном направлении, в отличие от европодонков у власти.
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сыворотка - вторично
сначала - некачественные продукты, отсутствие культуры продажи-покупки (на земле ...у вокзала..у метро... у колес авто...абалденно!), по-дешевле бы.. и хрен с ним, что оно воняет...
короче - сначала грязными руками жрем фиг знает что...а потом уже нам не хватает лекарств
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Люди гинуть від бутулізму, тому що їдять все, що хочеться,
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Для того, чтобы украинцы были здоровы медицина в Украине должна быть бесплатной, чтоб украинцы из-за бедности не боялись идти к врачам.
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Дэд,ты конкретный отмороз,причем еще со времен *развитого социализЬма*...
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Має на увазі, (мабуть) що задля забезпечення себе безкоштовною медициною простіше переїхати жити до Канади. Північні провінції залюбки приймають здатних працювати з мінімальним знанням англійської. Ну, це якщо нема можливості зробити тут.
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Доречі! Знаю велику кількість українців, що працюють та заробляють гроші на медицину. З пенсіонєрамі - зрозуміла ситуація, ті хто працюють забезпечують оці безкоштовні "талони" на МРТ... Той, що не так? Коли не зайду - сидять бабусі, а іноді й дідусі до терапевта.
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Украинцы больше от порошенизма погибают.
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Осталось еще выслушать разоблачительные речи от Бахтеевой и Мусия
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Супрун виновата в том что быдло бухает курит ведет свинячий образ жизни а потом рано сдыхает
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Хрюканье Богомолец о санстанциях- плач мздоимки.
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