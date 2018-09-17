 Архиепископ Климент виделся с Балухом и обещает дать информацию об избиении активиста в СИЗО после консультаций с адвокатом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме.

Он отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне. Архиепископ Климент подчеркнул, что вначале намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

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"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и испытывает рвотные позывы", – рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский.

Балух сообщил своему духовнику, что сейчас находится в двухместной камере, и будет продолжать голодовку в заявленном формате. Архиепископ Климент подчеркнул, что разговаривал с активистом, в основном, на религиозные темы.

"Володю очень интересует вопрос предоставления томоса украинской церкви, мы поговорили о том, что такое "спасение". Я прочитал молитвы, помазал его маслом. Также он мне рассказал, что читает Псалтырь, который я давно ему передал", – добавил священник.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Он продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.