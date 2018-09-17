 Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку NewsOne

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве в Фейсбуке.

"Женщину, которая во время прямого эфира ударила журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводят следственные действия", - сказано в нем.

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Как передает Цензор.НЕТ, 17 сентября корреспондента телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили во время включения в прямой эфир под зданием ГПУ в Киеве.