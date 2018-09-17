 Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку NewsOne

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве в Фейсбуке.
"Женщину, которая во время прямого эфира ударила журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводят следственные действия", - сказано в нем.
Как передает Цензор.НЕТ, 17 сентября корреспондента телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили во время включения в прямой эфир под зданием ГПУ в Киеве.
"Ви - колективний внутрішній Путін. Ви і є внутрішні окупанти, які водять за ніс цілу країну у сподіваннях. Не дивуйтеся, коли вас усіх гуртом виноситимуть на вилах. Вішатимуть й рубатимуть голови. Ви самі спровокували цей бунт, який наближається."
саме існування того тв-каналу вже є провокація проти України.
хто за це відповість ?
вибачте, це мене не влаштовує і я маю всі підстави назвати те збіговисько рупором кремлівської пропаганди.
гибридная война, так гибридная война - пусть теперь эта пробл...ядь медведчука доказывает, что она не девушка с заниженной социальной ответственностью!...
Как этих двоих....