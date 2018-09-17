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Все про:ГПУ (8848) журналистика (2282) Нацполиция (8160)

 Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку NewsOne

Полиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку телеканала NewsOne около здания Генеральной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве в Фейсбуке.

"Женщину, которая во время прямого эфира ударила журналистку, доставили в управление полиции. Сейчас с ней проводят следственные действия", - сказано в нем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шльондра! Журнашлюха! Канал, який купив Медведчук", - журналистку NewsOne забросали яйцами и ударили возле ГПУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ,  17 сентября корреспондента телеканала NewsOne Дарину Билеру ударили во время включения в прямой эфир под зданием ГПУ в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3086641
 
 
 Топ комментарии
 
Скрипін про владу:
"Ви - колективний внутрішній Путін. Ви і є внутрішні окупанти, які водять за ніс цілу країну у сподіваннях. Не дивуйтеся, коли вас усіх гуртом виноситимуть на вилах. Вішатимуть й рубатимуть голови. Ви самі спровокували цей бунт, який наближається."
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Забыли взять в кавычки слово "журналистка"...
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Скрипін про владу:
"Ви - колективний внутрішній Путін. Ви і є внутрішні окупанти, які водять за ніс цілу країну у сподіваннях. Не дивуйтеся, коли вас усіх гуртом виноситимуть на вилах. Вішатимуть й рубатимуть голови. Ви самі спровокували цей бунт, який наближається."
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він...але він ще й зробив цю банду брехунів-хробацьке
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Отчего то хочется верить, что вскорости амеры, как и хотят, получат фирташью задницу в качестве говоруна для дачи показаний
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Шёл пятый год приближающегося бунта... Поліція затримала підозрювану в нападі на журналістку NewsOne - Цензор.НЕТ 84
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Бла-бла-бла... Ты уже 4 года выносишь и вешаешь? Рука колоть и вешать не устала? По кнопкам бить тоже надо иметь здоровье . Вас там в ольгино хорошо тренируют ?
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Забыли взять в кавычки слово "журналистка"...
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Вообще то без кавычек, если есть нарушения у журналиста то лишать аккредитации, удостоверения, открывать уголовное дело если есть основания в законом порядке, а так журналист без ковычек
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на ньюс-говно-ване не журналисты, а говорящие чипованные головы с мураевской "прощивкой"
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Югик, надеюсь на Руссню не экстрадирует??
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если хотите суд линчя, то надо доводить до конца или быть чуть умнее, а если нет, то вот что получается, кстати, бытовуха и не более - важно что нет причина, мол потому что медвечука подстилка а просто плядь.
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дибілізм в країні...
саме існування того тв-каналу вже є провокація проти України.
хто за це відповість ?
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Почему? Канал даёт рупор всем желающим. Вам навязали эту мысль об информационной политике, потому что они мочат власть. Они мочат Порошенко нипадеццки. Так пусть пойдут туда националисты и всякие другие патриоты и отстоят свою точку зрения в честной полемике. Заодно ответят на несколько неудобных вопросов. Травля канала за критику Порошенко под прикрытием антиукраинской информполитики. Будьте рассудительнее. Одни эмоции.
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всім бажаючим ? колишні ригі, шарій розповідають про громадянську війну і агітують за мир з рашкою
вибачте, це мене не влаштовує і я маю всі підстави назвати те збіговисько рупором кремлівської пропаганди.
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И добавлю - патриоты не очень любят ходить на этот канал. Знаете почему?. Наверное потому, что им задают конкретные вопросы умные люди и не дают вешать лапшу на уши лохторату, а требуют конкретных ответов.
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у наз недоторканнисть сильнее,чем у депутуток. Поліція затримала підозрювану в нападі на журналістку NewsOne - Цензор.НЕТ 3643
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а может она ее приревновала к своему мужику!...
гибридная война, так гибридная война - пусть теперь эта пробл...ядь медведчука доказывает, что она не девушка с заниженной социальной ответственностью!... Поліція затримала підозрювану в нападі на журналістку NewsOne - Цензор.НЕТ 88
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ту журнашлюху треба було направити до бузини -на консультицію.
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"сейчас с ней проводятся следственные действия..."звучит как искусственное оплодотворение.
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Как страшно написано - и "нападение на журналистку" и "ударили журналистку", жуть берет! А присмотришься - обычная пощечина, за подлость и продажность. Естественная реакция человека на мразоту.
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Ха, мєрдвєччук будєт нєдоволєн! Опять кум хуйлу пожалуєцца
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была бы та женщина кумом путина или крупным вором с израильским паспортом .., ее полиция не тронула бы....
Как этих двоих....

Поліція затримала підозрювану в нападі на журналістку NewsOne - Цензор.НЕТ 9030
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Надо выбирать место работы.Если ты работаешь в проросийских каналах, позарился на деньгу иудину, будь готов что тебе дадут по фейсу. И это правильно. Свобода слова здесь ни при чем.
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Почему канал пророссийский? Почему туда не ходят вещать патриоты? Их приглашают. В чём проблема?
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Та я вас умоляю! Какое -такое нападение! Все свидетели - мух сел на какаху.., а женщина отогнала... Фсе!
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НьюСрань сейчас самая пиздиция брехня для власти долбаных воров,
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порядочный журналист не пойдет работать на канал откровенно продажный
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Давайте всем миром защитим этУ шлюху от справедливого наказания, СУКИ рулят! Мне стыдно жить в этой стране!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала подозреваемую в нападении на журналистку NewsOne
 
 
 
 
 
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