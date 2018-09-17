 18-летний парень погиб в Черновицкой области, пытаясь сделать "солнышко" на качелях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в Сторожинецкой районной больнице, несчастный случай произошел 16 сентября примерно в 20.20 в парке имени Юрия Федьковича в городе Сторожинец. Студент местного лесного колледжа, житель Хотинского района, смертельно травмировался, катаясь на качелях.

По словам очевидцев, юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его. Очевидцы происшествия вызвали "скорую".

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Юношу доставили в Сторожинецкую районную больницу, а оттуда решили доставить в медицинское учреждение в Черновцах. Однако парень умер в карете скорой медицинской помощи.