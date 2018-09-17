 18-летний парень погиб в Черновицкой области, пытаясь сделать "солнышко" на качелях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили в Сторожинецкой районной больнице, несчастный случай произошел 16 сентября примерно в 20.20 в парке имени Юрия Федьковича в городе Сторожинец. Студент местного лесного колледжа, житель Хотинского района, смертельно травмировался, катаясь на качелях.
По словам очевидцев, юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его. Очевидцы происшествия вызвали "скорую".
Юношу доставили в Сторожинецкую районную больницу, а оттуда решили доставить в медицинское учреждение в Черновцах. Однако парень умер в карете скорой медицинской помощи.
Земля пухом..
может и доживет лет до 30ти.. кто знает..
а кто в детстве-юности не пытался сделать "солнышко" на такой качельке?
(особенно когда на тебя смотрят девочки или... одна девочка)
бедные, несчастные родители...соболезную от всего отцовского сердца!
и потом.. какая была качелька... на такой и ... на горе-беду
(есть и в 40 детство в заднице играет)
Но!
"юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его" - назовите меня циничной сволочью, но это звучит в духе Happy Tree Friends.