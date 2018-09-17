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Все про:Черновицкая область (282) несчастный_случай (210) смерть (5327)

 18-летний парень погиб в Черновицкой области, пытаясь сделать "солнышко" на качелях

В Черновицкой области погиб 18-летний студент после неудачной попытки сделать на качелях "солнышко".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в Сторожинецкой районной больнице, несчастный случай произошел 16 сентября примерно в 20.20 в парке имени Юрия Федьковича в городе Сторожинец. Студент местного лесного колледжа, житель Хотинского района, смертельно травмировался, катаясь на качелях.

По словам очевидцев, юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его. Очевидцы происшествия вызвали "скорую".

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Юношу доставили в Сторожинецкую районную больницу, а оттуда решили доставить в медицинское учреждение в Черновцах. Однако парень умер в карете скорой медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3086638
 
 
 Топ комментарии
 
Такі качелі не розраховані на дорослих і гімнастичні піруети...
Земля пухом..
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Жаль пацана и его родителей, конечно.
Но!
"юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его" - назовите меня циничной сволочью, но это звучит в духе Happy Tree Friends.
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Такі качелі не розраховані на дорослих і гімнастичні піруети...
Земля пухом..
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Помню из детства, один юморист во дворе пытался сделать солнышко на качелях, физически не позволяющих сделать полный оборот (подшипники приварены под перекладиной). Летел он долго и далеко, благо без серьезных последствий.
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у меня в доме знакомый пацан (около 25-27 лет), увлекся лет десять назад прыгать на маленьком велосипеде (разные трюки, прыжки, катания на одном колесе.. велоакробатика вообщем).. так его мать постоянно жалуется что у пацана ни одной целой кости не осталось.. а некотрые уже по второму кругу ломал..
может и доживет лет до 30ти.. кто знает..

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Мне- 58 лет. В начале этого года я решил освоить мощнейший электросамокат. Сказано- сделано. Я его освоил. Да-да, как вы и перечисляете, в виде разных трюков. Так у меня тока жена жалуется, шо у меня все кости целые. Посоветуйте пацану фирменные наколенники, налокотники, кирасу. Это- обязательно. А мне также пригодились гандбольные наяичники, если на то пошло. Ни грамма смеха. Надо просто себя беречь.
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это теперь мы все взрослые... умные.. степенные...
а кто в детстве-юности не пытался сделать "солнышко" на такой качельке?
(особенно когда на тебя смотрят девочки или... одна девочка)
бедные, несчастные родители...соболезную от всего отцовского сердца!
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может выпендривался....может алкоголь затуманил разум
и потом.. какая была качелька... на такой и ... на горе-беду
(есть и в 40 детство в заднице играет)
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Жаль пацана и его родителей, конечно.
Но!
"юноша пытался сделать на качелях "солнышко" - полный оборот, однако не удержался на верхней точке и упал на землю, после чего качели вернулись и ударили его" - назовите меня циничной сволочью, но это звучит в духе Happy Tree Friends.
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я кстати даже игры нашел про них, около 20-ти. а серии наверное уже все посмотрел - отличный мульт, благодарю.
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Пухом ему земля....Соболезнования родным.
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Ну, че тут сказать - есть же такая догма или как эта писанина там - ни 1 волос не упадет с головы раба моего без моего на то ведома. Так что радоваться надо, ведь в раю все очень добрые. Правда, если парень был студентом, то он будет "гореть вечно", ибо студентов в рай не пускают.("заповеди" невозможно не нарушить, хоть бы кем не был человек, может разве что лишен всех чувств и т.д.)
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одни в 18 погибают на фронте, другие с качелей падают...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия18-летний парень погиб в Черновицкой области, пытаясь сделать "солнышко" на качелях
 
 
 
 
 
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