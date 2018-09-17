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 Общество
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Все про:Кличко (2575) свалка (144)

 Жители Подгорцев обратились к Кличко

С пятницы, 14 сентября, власти пытаются замять конфликт, возникший между местными жителями с. Подгорцы (Киевская область) и теми, кто зарабатывает на мусорной свалке (полигон твердых бытовых отходов №5) и не желает ее закрывать. Все выходные дни люди под давлением титушек и продажных полицейских смогли выстоять.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

В понедельник, 17 сентября, власти прибегли к крайне негативному сценарию и начали открывать дела о правонарушениях и бить активистов возле места пикетирования. Люди опасаются последствий, которые могут возникнуть, и они в шоке от того, к чему прибегли власти Киевской области и Киева.

Жители Подгорцев обратились к Кличко 01
Жители Подгорцев обратились к Кличко 02

Ни один чиновник не приехал и не предоставил гарантий, что 1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда. Ибо все пытаются лишь сделать вид вид, что решают вопрос, а на самом деле нет. Каждый из жителей настроен решительно и готов идти до конца. Активисты многих организаций Киева их поддерживают и обязательно окажут помощь.

Жители Подгорцев обратились к Кличко 03
Жители Подгорцев обратились к Кличко 04

Версии обращений, которые удалось заметить в Киеве и области, указаны ниже:

"Кличко! Мы верим, что ты с яйцами! Закрой эту долбанную свалку в Подгорцах наконец!"

"1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда!"

"Чиновники и лица, принимающие решения! Соберитесь и решите вопрос со свалкой раз и навсегда! Вы уже достаточно заработали на этом полигоне!".

Источник: https://censor.net.ua/n3086636
 
 
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Сделайте кладбище чинуш на ентом полигоне...
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А де відео хоча б як підтвердження побиття людей? Нєдоработочка...
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Наивные ребята! Боксер вам поможет (может даже с удовольствием?), если за этим делом не стоят его люди. А если наоборот - то вам пи....ц ребята. Не шучу.
Вы щас обращаетесь к роботу, или деревянному пеньку, или к большой куче грязи внешне похожей на камень. Он там не рулит. Для руления у его маловато целого оставшегося мозга. Там рулят паразиты, которые или стянут с вас много денег, или утопят вас поодиночке в ближайшем пруду.
А вы шо думали? Раз аваков объявил "эру милосердия", то она вдруг и наступила?!
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Дідько! І тут без гугл-транслейту не обійшлося!
Чиновники та обличчя, які приймають рішення
Полігон буде зачинено раз і назавжди
пискодолоня.jpeg

Жители Подгорцев обратились к Кличко - Цензор.НЕТ 6071
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"Кличко! Мы верим, что ты с яйцами! Закрой эту долбанную свалку в Подгорцах наконец!"Источник: https://censor.net.ua/n3086636/ Кличко когда то был с яйцами. При вступлении в команду Фирташа, яйца оставляют на входе
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почему то за это нацыки не штурмуют мерию.... Жители Подгорцев обратились к Кличко - Цензор.НЕТ 9599 Жители Подгорцев обратились к Кличко - Цензор.НЕТ 6687 Жители Подгорцев обратились к Кличко - Цензор.НЕТ 1608
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Думаете Кличко так просто отдаст пояс мера?!
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Педалик член потрошиной власти, а яблоко от яблони... Власть необходимо обновлять кардинально - под корень, иначе эти ублюдки процветать Украине не дадут.
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Спілкуватись с Клічко, це все одно, що спілкуватися з дубом.
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