 Жители Подгорцев обратились к Кличко

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

В понедельник, 17 сентября, власти прибегли к крайне негативному сценарию и начали открывать дела о правонарушениях и бить активистов возле места пикетирования. Люди опасаются последствий, которые могут возникнуть, и они в шоке от того, к чему прибегли власти Киевской области и Киева.





Ни один чиновник не приехал и не предоставил гарантий, что 1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда. Ибо все пытаются лишь сделать вид вид, что решают вопрос, а на самом деле нет. Каждый из жителей настроен решительно и готов идти до конца. Активисты многих организаций Киева их поддерживают и обязательно окажут помощь.





Версии обращений, которые удалось заметить в Киеве и области, указаны ниже:

"Кличко! Мы верим, что ты с яйцами! Закрой эту долбанную свалку в Подгорцах наконец!"

"1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда!"

"Чиновники и лица, принимающие решения! Соберитесь и решите вопрос со свалкой раз и навсегда! Вы уже достаточно заработали на этом полигоне!".