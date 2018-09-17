 Жители Подгорцев обратились к Кличко

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".
В понедельник, 17 сентября, власти прибегли к крайне негативному сценарию и начали открывать дела о правонарушениях и бить активистов возле места пикетирования. Люди опасаются последствий, которые могут возникнуть, и они в шоке от того, к чему прибегли власти Киевской области и Киева.
Ни один чиновник не приехал и не предоставил гарантий, что 1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда. Ибо все пытаются лишь сделать вид вид, что решают вопрос, а на самом деле нет. Каждый из жителей настроен решительно и готов идти до конца. Активисты многих организаций Киева их поддерживают и обязательно окажут помощь.
Версии обращений, которые удалось заметить в Киеве и области, указаны ниже:
"Кличко! Мы верим, что ты с яйцами! Закрой эту долбанную свалку в Подгорцах наконец!"
"1 октября полигон твердых бытовых отходов №5 будет закрыт раз и навсегда!"
"Чиновники и лица, принимающие решения! Соберитесь и решите вопрос со свалкой раз и навсегда! Вы уже достаточно заработали на этом полигоне!".
Спалил всех
Вы щас обращаетесь к роботу, или деревянному пеньку, или к большой куче грязи внешне похожей на камень. Он там не рулит. Для руления у его маловато целого оставшегося мозга. Там рулят паразиты, которые или стянут с вас много денег, или утопят вас поодиночке в ближайшем пруду.
А вы шо думали? Раз аваков объявил "эру милосердия", то она вдруг и наступила?!
Чиновники та обличчя, які приймають рішення
Полігон буде зачинено раз і назавжди
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