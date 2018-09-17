Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ......

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В нем говорится, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками".

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"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков. В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 г., не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины", - говорится в тексте.

Напомним, 17 сентября президент Украины П.Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года и объявил о намерении в ближайшее время официально уведомить об этом российскую сторону.

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В соответствии с положениями Договора, в случае официального поступления такого уведомления в адрес МИД РФ документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.