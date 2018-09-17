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 Политика Украины
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Все про:договор (201) дружба (40) МИД РФ (1158) Порошенко (15405) Россия (70479)

 Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ

Департамент информации и печати МИД России выпустил комментарий о шагах Украины по прекращению действия российско-украинского Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В нем говорится, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращая действие Договора о дружбе с РФ, Украина устраняет еще одно препятствие на пути в НАТО, - Елисеев

"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков. В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 г., не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины", - говорится в тексте.

Напомним, 17 сентября президент Украины П.Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года и объявил о намерении в ближайшее время официально уведомить об этом российскую сторону.

Также читайте: Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

В соответствии с положениями Договора, в случае официального поступления такого уведомления в адрес МИД РФ документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3086635
 
 
 Топ комментарии
 
" ... демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков ... " (с)

Град, Гуково, обстрел, стрельба по Украине с территории московии:

Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7672
https://www.youtube.com/watch?v=RcyN2ymxXm8
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В нем говорится, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками". Источник: https://censor.net.ua/n3086635
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Вони назвали захоплення Криму і війну кризою🙄 Найгірше, що можна уявити це поновлення тієї "дружби", що була раніше.
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Совет форумчанПравила форума
 
ну підспівуйспівай і надалі,якщо ти співаєш те саме,що й росія
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О как, москали у нас тазик и нужник отжали, а это мы, оказывается, совершаем деструктивные шаги!! 😂
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Лаворун!Шкодить міжержавним відносинам присутність російських військ у Криму!!!
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Їхня присутність паролонгована Зеком єнакуєвським до 2042 року, підписавшим Харківські угоди. Спасіба жітєлям Дамбаса...(С)
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Между прочим эти "угоди" они сами и денонсировали. Так что по всем документам срок пребывания в 2017 окончился.
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Жираф большой,ему видней ? ))
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"...но виновен не жираф,
а тот,кто крикнул из ветвей:
жираф большой,ему видней..."
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Больше чем МИД РФ Украине никто не вредит.
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вредит
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Для унутренного потребления рашистов...
Мона запить Боярой...🤣
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В нем говорится, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками". Источник: https://censor.net.ua/n3086635
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Вони назвали захоплення Криму і війну кризою🙄 Найгірше, що можна уявити це поновлення тієї "дружби", що була раніше.
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И кто бы нам рассказывал о "национальных интересах Украины", как не враг, отобравший наши территории и убивший 11 тысяч наших граждан?
В САД! Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 121
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А проро яку це дружбу кацапи заспівали? Договір був, але ДРУЖБИ НЕ БУЛО!!! То на*рен той договір, якщо це лише шмат паперу? Витертися б ним у клозеті - ото й уся морока. А дружба між ведмедем і робочим буйволом неможлива апріорі. Закон природи.
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Когда РФ начинает говорить об ухудшении дел в Украине, стоит насторожиться.
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С 14-го на стороже, даже отбиваться приходится.
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"Идите в ватную жопу ." - Украина о прекращении действия договора о дружбе .
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Кацапи, такі кацапи... Найдивніше є те, що вони в переважності саме так і "думають". Вони не здатні зрозуміти, за що ми їх проклинаємо. Фізично не здатні...
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***
Много всякого говна ходит с видом важным.
Эта видимость нужна, чтобы понял каждый,
Что пред ним не абы кто, не мелкая букашка,
И не чмо, не конь в пальто, а важная какашка.
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и на кого надежды все кремля?) кто более лояльные власти, нетрудно догадаться кто нещадно палит деньги на рекламу.)
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Оказывается в МИД РФ лучше знают что вредит национальным интересам Украины.
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Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ

Они там что, сбрендили, они в своем уме, какая может быть дружба после того, что россия натворила в Украине.
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Нихрена себе добрососедство.... Что в головах? Причём тут руководство нынешнее Украины?Вы народу Украины в душу нагадили. Доверия к РФ долго не будет. А может и никогда.
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" ... демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков ... " (с)

Град, Гуково, обстрел, стрельба по Украине с территории московии:

Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 7672
https://www.youtube.com/watch?v=RcyN2ymxXm8
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так стреляли и с нашего двора - перед жд вокзалом в Донецке...
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Так ведь на рашке преступником считается , не тот, кто совершил преступление, а тот, кто поймался на месте преступления.
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Про інтереси якої "нації" в Україні цей "кінь з статевими органами бабці" говорить? Дебіл бл.дб!
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Даже не смешно уже... Заткнулись бы в РФ, пора...
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что за политики такие с которыми собираются восстонавливать отношения имея отжатый крым и армию на донбасе? нах нам нужны такие ответственные политики.
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войска выводи кацапский ублюдок, разглагольствуешь здесь паскуда брехливая.
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На 5-м году войны, после убийства десятков тысяч украинцев, Киеве стоит арка дружбы народов. Там должен стоять кусок снаряда Града, воткнутый в землю.
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я помню как он требовал прекратить украинизировать Украину... иго-го знатная ымперская тварюка
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На россии бабка приходит получать пенсию, а ей протягивают мешочек с землей. - Милок, а чё это такое?!
- Деньги, бабка, кончились. Крымом выдаем!

🤣
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Странно..а я думал им канал с коксом перекрыли..
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ваше существование у нас под боком вредит нам!)))
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" ... демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков ... " (с)

"Всю ночь долбили по Украине"
Солдат армии московии Вадим Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал доказательства атаки территории Украины со стороны московии.

Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3120
https://pan-andriy.livejournal.com/917402.html
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После таких пожеланий из за поребрика разрывать договор нельзя но и продолжать нельзя.Ни о каком продолжении договора с оккупантом не может быть и речи.
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"Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками"

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"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление.... киевские власти демонстрируют готовность ... рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков."(с)

1. С какого перепугу ордыно-мокша стала "предком" Украины- Руси?

2. "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками". ( т.е.кто угодно, только не Порошенко).

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кстати напомните, какой план возвращения крыма у люли, гриценки, или прости господи у зеленца с не твоёй войной певцом ртом? они ж все мириться порываются, но как?
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Ну, понятно какой у них "мирный" план.
Как всегда: "Воссоединение Хохлоросии с ДНР/ЛНР и Крымом.

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самое фиговое что коцапы работают на установку - все беды от пороха, надо его менять и всё станет ок, а на крым-донбасс как он будет возвращаться люлями и на каких условиях - бабушкам пох.
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"Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ" - вот этот бред Кацапстан несёт для своего, внутреннего пользования, для тупых москалей, даже комментировать цинизм, который зашкаливает, нет смысла, никто в мире уже не воспринимает серьёзно кремлёвских недоумков.
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Ну, і де той п'здобол,що писав путін підтримує Порошенка як кандидата на виборах президента?
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Будет поддерживать Порошенко в предвыборной программе которого наверняка будут намерения вступления в НАТО?

Дебилы.
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Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины . Ага! У руззьге мида как всегда :маразм, мракобесие и лютое кафкианство ! Гы.
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Кацапчики себе два века намеряли,что ли? Нет уж. Это Украина будет решать вопросы с будущими провинциями Китая.
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И с прагматичными деловитыми китайцами договориться будет намного проще, чем с козломордыми отморозками.
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Ага, якщо свиноруси так говорять, значить абсолютно правильне рішення прийняв Петро Олесійович.
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Цей договір повинен був бути розірваним Україною ще в 2014 році зразу після анексії кацапами Криму.. Не вистачило тоді петі пороху.. Та й про скасування ВЕЗ "Крим" - пора вже петі задуматись..
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Ну, коли шкодить Україні, то зрозуміло, чому мокша нервується.
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Смажений москалик, курка з майонезом, овочі салати, поруч дві гранати, сядем в чистом полі, заспіваєм пісню, ти не пожалкуєш в Україні жити..
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"Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками". А их, как Хуйлов, целый квартет:
Припинення дії Договору про дружбу шкодить національним інтересам України, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 343
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Чёрт, что со зрением? Припинення дії Договору про дружбу шкодить національним інтересам України, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1893
В заголовке написано -
Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ
Читаю -
Ко-ко-ко-ко-о-о-ко-ко-ко-квох-пок-пок-КУКАРЕКУ!!! - МИД РФ
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Переймаються сердешні. Ранком встають і думають, а щоб ще сьогодні доброго зробити для українців? Брати, ля.
Припинення дії Договору про дружбу шкодить національним інтересам України, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2203

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"Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками".---Заметтьте эти кацапские скоты не слова не сказали об украинском народе.Восстанавливать отношения они могут сколько угодно и с какими угодно политиками.Вот только с народом Украины,вы свиньи кацапские не восстановите отношений никогда.И даже не мечтайте ибо вы для нас мрази и фашисты. К стати когда )(уйло влез с войной на территорию Украины он тоже не брал в расчет наш народ.Чем это для него закончилось знают все. СЛАВА УКРАИНЕ.Источник: https://censor.net.ua/n3086635
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А как тогда вы и ваше Х...йло в частности вели переговоры с властью пришедшей якобы в результате переворота?Дебилы кацапские.
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Значит хорошие сапоги....надо брать..(с)
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Щас кацапы убедят в этом наших отбросов(в большинстве, не всех) из ВЗ и все - снова будем дружить с кацапами...
Вот тогда... Я бы... кинул нах все линии обороны на Донбассе, забрал оружие и...
Я все могу понять. Но я не могу понять - как можно жертвовать своей жизнью за такое вот государство?..
И не нада мне волать, шо они защищают территорию Украины. Всю территорию, шо кацапы пока от нас хотели, ту территорию они у нас уже забрали, и Азовское море вишинкой на рошеновский тортик!
Сволочи, барыги и предатели - вот хто решает сейчас нашу судьбу.
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Ага, бабка Юля прийдет, порядок наведет.
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Миру вредит существование фашистской рАсии.
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Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ......
А прологация договора о так наз дружбе, уничтожит Украину.Тем более со страной, которая не держит своего слова, договоренностей.
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Татаромордовские убийцы думают, что стоит поменять руководство Украины и украинский народ полюбит сразу мордву позорную,ссссссср и нищету комуняцкую,подонки, сам народ Украины не позволит никакого сближения с рф, сразу поднимется вся страна при такой угрозе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ
 
 
 
 
 
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