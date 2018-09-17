Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ......

Соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
В нем говорится, что "народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве", а "нынешний кризис" между странами "неизбежно будет преодолен". "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками".
"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков. В своем антироссийском угаре украинское руководство, дорвавшееся до власти после вооруженного антиконституционного переворота 2014 г., не гнушается оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины", - говорится в тексте.
Напомним, 17 сентября президент Украины П.Порошенко подписал указ об отказе от автоматического продления на очередной десятилетний период Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года и объявил о намерении в ближайшее время официально уведомить об этом российскую сторону.
В соответствии с положениями Договора, в случае официального поступления такого уведомления в адрес МИД РФ документ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.
а тот,кто крикнул из ветвей:
жираф большой,ему видней..."
Мона запить Боярой...🤣
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Вони назвали захоплення Криму і війну кризою🙄 Найгірше, що можна уявити це поновлення тієї "дружби", що була раніше.
В САД!
Много всякого говна ходит с видом важным.
Эта видимость нужна, чтобы понял каждый,
Что пред ним не абы кто, не мелкая букашка,
И не чмо, не конь в пальто, а важная какашка.
Они там что, сбрендили, они в своем уме, какая может быть дружба после того, что россия натворила в Украине.
Град, Гуково, обстрел, стрельба по Украине с территории московии:
https://www.youtube.com/watch?v=RcyN2ymxXm8
- Деньги, бабка, кончились. Крымом выдаем!
🤣
"Всю ночь долбили по Украине"
Солдат армии московии Вадим Григорьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал доказательства атаки территории Украины со стороны московии.
https://pan-andriy.livejournal.com/917402.html
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1. С какого перепугу ордыно-мокша стала "предком" Украины- Руси?
2. "Восстанавливать отношения" в РФ планируют с "другими, более ответственными украинскими политиками". ( т.е.кто угодно, только не Порошенко).
Как всегда: "Воссоединение Хохлоросии с ДНР/ЛНР и Крымом.
Дебилы.
https://www.youtube.com/watch?v=4HtSfFEkxOo
В заголовке написано -
Прекращение действия Договора о дружбе вредит национальным интересам Украины, - МИД РФ
Читаю -
Ко-ко-ко-ко-о-о-ко-ко-ко-квох-пок-пок-КУКАРЕКУ!!! - МИД РФ
Вот тогда... Я бы... кинул нах все линии обороны на Донбассе, забрал оружие и...
Я все могу понять. Но я не могу понять - как можно жертвовать своей жизнью за такое вот государство?..
И не нада мне волать, шо они защищают территорию Украины. Всю территорию, шо кацапы пока от нас хотели, ту территорию они у нас уже забрали, и Азовское море вишинкой на рошеновский тортик!
Сволочи, барыги и предатели - вот хто решает сейчас нашу судьбу.
А прологация договора о так наз дружбе, уничтожит Украину.Тем более со страной, которая не держит своего слова, договоренностей.