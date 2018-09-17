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 Политика Украины
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Все про:война (3041) оборона (1013) Винник Иван (130)

 Комиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы проверит не только хищения и разрушения и передислокацию войск с северной границы на запад.

Но и проверит, были ли хотя бы одни учения в течение этого времени, когда угрозу ожидали со стороны Российской Федерации.

Об этом заявил представитель фракции БПП, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник во время заседания комиссии в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Больше рефлексирует по поводу этой комиссии Анатолий Степанович Гриценко. Работал, кстати, в составах нескольких правительств: Тимошенко, Еханурова и Януковича. Профессиональный министр обороны, чьи наиболее славные поступки - это реализация не менее 200 танков, это продажа 145 единиц БМП, десятки единиц средств противовоздушной обороны. В общем имущества было реализовано на 1,3 миллиарда гривен, это в ценах 2005 года, но фактически мы понимаем, что это цены Советского Союза, поскольку балансовая стоимость имущества военного не индексировалась с 1991 года ", - сказал Иван Винник.

По его словам, "комиссия имеет всю эту информацию и будет ее обнародовать официально, чтобы никто не говорил, что это личная позиция Винника или фракции БПП".

"Его дело (хищение армии, - ред) продолжил Ехануров, министр обороны, 2007-2009 год, который отличился наибольшим количеством проданных вертолетов - это 57, и начал очень важную работу по разрушению системы структуры ВСУ, дело его продолжили Иващенко и Ежель. Были полностью разрушены системы оперативных соединений, расформированы корпуса военные, которые должны нас защищать как раз с северо-восточной стороны, откуда началась российская агрессия ", - заявил нардеп.

Завершали это дело, по словам Винника, министры российские - Саламатин и Лебедев, которые имели российское гражданство.

Комиссия займется, в частности, следующим темами: техника и вооружение, военные городки и земля, это объединение оперативных командований и сил, поскольку отдельные министры сознательно ослабляли нашу северо-восточную сторону и почему-то передислоцировали войска на западную границу.

"Кстати, очень, очень будет интересно проанализировать, какие военные учения проводились этими министрами обороны и какая у них была легенда. Поскольку понимание этой легенды де-факто даст нам понимание, кого мы боялись. Интересно, были ли проведены хотя бы одни учения по агрессии с северо-восточной границы. Мы понимаем там, когда придумывали сепаратистские конфликты или выдумали угрозу из Приднестровья и Румынии, когда, к сожалению, главного врага так и не замечали", - подчеркнул Винник.

"Нас интересует, какой министр обороны или член правительства согласовал решение о продаже военного имущества, об отводе земли. Нас интересуют постановления и материалы внутриведомственного согласования. То есть "согласовано", "возражаю", "цена маловата / великовата", поскольку если сейчас некоторые министры пытаются заявить, что цена дело не мое, что я только согласовывал, это очень важно, когда такие министры обороны имеют политические амбиции ", - резюмировал Винник.

Источник: https://censor.net.ua/n3086634
 
 
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А, чего не с 1993 года. Шо за год такой 2004？ пэтька ни разу не палится😀
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БПП сотрудничает с ФСБ!
Ганьба!!!
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Решили Толика снять с пробега. Сейчас нарисуют.
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А, чего не с 1993 года. Шо за год такой 2004？ пэтька ни разу не палится😀
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А, чего не с 1993 года. Шо за год такой 2004？ пэтька ни разу не палится😀

Да эти дебилыхотят все на Гриценко свалить, дабы уменьшить его шансы на выборах...
Что-то за Насирова ни кто не берется или там за янтарные войны. Шакалы.
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Ура ! Все воры на месте. Никто не уволен и не наказан. Хватай не ленись ))
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накажут одного Гриценко? Ну, если сам не снимется с выборов в пользу медведчука...
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так там прослеживается наезд и на юльку, ведь начинают с 2004
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Ну? и причем здесь Юля???
МО подчиняется презику….ющаре,ябуковичу,попрошенке.
ВСЕ в доле.
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Є підпис косатої.Наслідила,як завжди.
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.........а пЄця тоді був секретарем РНБО. Це схоже на постріл собі в ногу. Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 1305
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Решили Толика снять с пробега. Сейчас нарисуют.
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да шо там рисовать, шо он 3 раз за пенсию балотироваться собрался.
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Гм... а какую проверку они на Йульку придумают? Неужели припишут активное соучастие в четырех залпах из миномета по куполу?
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то есть опять посадят за все то же самое? ну ее ж надо убрать из кандидлатов, должно быть что-то оч серьезное. Вон на Гриценка скорее всего дело заведут, сильная статья должна быть, например шпионаж и умышленное уничтожение армии, то есть на время выборов должны полностью нейтрализовать
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та не тронут твою йуляху,не переживай Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 8370.будет во втором туре на подголосках
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Все проверки приведут к Гидранту. Лучше не начинай, а то п...ей получишь? Комиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник - Цензор.НЕТ 3932
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От якби всіх ціх хапуг,які розкрадали та розпродували нашу армію,посадили на максимальний термін з конфіскацією,от було б діло.А так,крім балаканини,та розслідувань,які будуть тягнутись роками,якщо,звісно, будуть,боюсь,нічого знову не вийде.
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Нуууу, если винник пообещал..... что проведет... ВЕРЮ!!!!
Человек с челюстю гориллы никогда не врет Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 7971
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Коли гівнюки когось "викривають","виводять на чисту воду" і заводять кримінал - то це найкращий доказ,що цей "хтось" виключно порядна людина...Можливо,це єдиний лакмусовий папірець в сучасному світі витончених політтехнологій...
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а шарова забыли...вот кто одним из первых торговать начал.
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ЦЕЛЬ ВСЕГО ЭТОГО - ГРИЦЕНКО.Хотят избавится от конкурента.
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чучмо все ЯО профукал, а теперь переговорщик, не напрягает никого？
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Проспись пойди,..потом ознакомься с темой
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ДревляниН‏ @freeukrman 2 ч.2 часа назад

Олександр Бригинець: Інформація від Тимчасової слідчої комісії про те, як міністри розпродавали армію.

Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 2096
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не надо дурачить людей, в первую очередь надо разобраться со складами, так как на этих складах и разворовывалась основная часть армейского имущества и списывались миллиарды по липовым контрактам
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шо,кацапа,прибежал на выручку своих соплеменников лебедева и соломатина?да бурята еханурова? Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 3258
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кто нибудь поверил этому члену БандыПроходимцевПорошенко ?
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мені цікаво куди втікатиме цей віник, якщо Гриценка оберуть президентом)
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Проверяльщик винник - главный козел в этом огороде Комісія ВР перевірить "розкрадання в армії і підрив обороноздатності в період з 2004 по 2017 роки", - Вінник - Цензор.НЕТ 7396
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник
 
 
 
 
 
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