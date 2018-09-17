 Комиссия ВР проверит "хищения в армии и подрыв обороноспособности в период с 2004 по 2017 годы", - Винник

Но и проверит, были ли хотя бы одни учения в течение этого времени, когда угрозу ожидали со стороны Российской Федерации.



Об этом заявил представитель фракции БПП, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник во время заседания комиссии в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ.



"Больше рефлексирует по поводу этой комиссии Анатолий Степанович Гриценко. Работал, кстати, в составах нескольких правительств: Тимошенко, Еханурова и Януковича. Профессиональный министр обороны, чьи наиболее славные поступки - это реализация не менее 200 танков, это продажа 145 единиц БМП, десятки единиц средств противовоздушной обороны. В общем имущества было реализовано на 1,3 миллиарда гривен, это в ценах 2005 года, но фактически мы понимаем, что это цены Советского Союза, поскольку балансовая стоимость имущества военного не индексировалась с 1991 года ", - сказал Иван Винник.



По его словам, "комиссия имеет всю эту информацию и будет ее обнародовать официально, чтобы никто не говорил, что это личная позиция Винника или фракции БПП".



"Его дело (хищение армии, - ред) продолжил Ехануров, министр обороны, 2007-2009 год, который отличился наибольшим количеством проданных вертолетов - это 57, и начал очень важную работу по разрушению системы структуры ВСУ, дело его продолжили Иващенко и Ежель. Были полностью разрушены системы оперативных соединений, расформированы корпуса военные, которые должны нас защищать как раз с северо-восточной стороны, откуда началась российская агрессия ", - заявил нардеп.



Завершали это дело, по словам Винника, министры российские - Саламатин и Лебедев, которые имели российское гражданство.



Комиссия займется, в частности, следующим темами: техника и вооружение, военные городки и земля, это объединение оперативных командований и сил, поскольку отдельные министры сознательно ослабляли нашу северо-восточную сторону и почему-то передислоцировали войска на западную границу.



"Кстати, очень, очень будет интересно проанализировать, какие военные учения проводились этими министрами обороны и какая у них была легенда. Поскольку понимание этой легенды де-факто даст нам понимание, кого мы боялись. Интересно, были ли проведены хотя бы одни учения по агрессии с северо-восточной границы. Мы понимаем там, когда придумывали сепаратистские конфликты или выдумали угрозу из Приднестровья и Румынии, когда, к сожалению, главного врага так и не замечали", - подчеркнул Винник.



"Нас интересует, какой министр обороны или член правительства согласовал решение о продаже военного имущества, об отводе земли. Нас интересуют постановления и материалы внутриведомственного согласования. То есть "согласовано", "возражаю", "цена маловата / великовата", поскольку если сейчас некоторые министры пытаются заявить, что цена дело не мое, что я только согласовывал, это очень важно, когда такие министры обороны имеют политические амбиции ", - резюмировал Винник.