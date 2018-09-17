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 Враг с начала суток 5 раз нарушал перемирие на Донбассе. Потерь нет,- штаб ООС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял.

В течение дня наши позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Водяное и Лебединский.

В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки террористы осуществили 30 обстрелов, потерь среди украинских воинов нет, трое оккупантов уничтожены, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3086633
 
 
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То,что потерь нет - это заслуга штаба ? Или случайность ? А если завтра не дай Бог,будут ? Кто виноват будет ? И сколько нам еще это терпеть ? Может кто дать ответ из власти ? Только не надо про "финишную прямую". Сразу в голову ударю.Ногой.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг с начала суток 5 раз нарушал перемирие на Донбассе. Потерь нет,- штаб ООС
 
 
 
 
 
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