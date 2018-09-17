 США в ООН обвинили Россию в обходе санкций, введенных против КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ, слова постпреда передают РИА "Новости".

По словам Хейли, нарушения санкционного режима против КНДР со стороны России не являются единичными.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и обширных нарушений со стороны России", — заявила Хейли.

Дополнительных подробностей о "нарушениях" она не привела.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в попытках оказать влияние на работу комитета Совбеза ООН 1718, который занимается мониторингом соблюдения санкций против КНДР. Он также выразил надежду, что члены комитета продолжат выполнять возложенную на них функцию, сохраняя независимость и не позволяя ни одной стране менять свои принципы работы.

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