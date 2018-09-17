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Все про:КНДР (490) санкции (6963) Хейли Никки (53)

 США в ООН обвинили Россию в обходе санкций, введенных против КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не соблюдает санкционный режим в отношении КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова постпреда передают РИА "Новости".

По словам Хейли, нарушения санкционного режима против КНДР со стороны России не являются единичными.

"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и обширных нарушений со стороны России", — заявила Хейли.

Дополнительных подробностей о "нарушениях" она не привела.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в попытках оказать влияние на работу комитета Совбеза ООН 1718, который занимается мониторингом соблюдения санкций против КНДР. Он также выразил надежду, что члены комитета продолжат выполнять возложенную на них функцию, сохраняя независимость и не позволяя ни одной стране менять свои принципы работы.

Также читайте: США ввели санкции против российской и китайской компаний за сотрудничество с Северной Кореей

Источник: https://censor.net.ua/n3086630
 
   
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У Вас кроме зла так же нет мозгов, если Вы не отличаете КНДР от КНР.
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США в ООН звинуватили Росію в обході санкцій проти КНДР - Цензор.НЕТ 5292 Ты с дуба рухнул....что ли..??: В кндр народ в робах ходит..и сено в паРаше закупает.....
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Там еще не известно, что в том сене прячется. США в ООН звинуватили Росію в обході санкцій проти КНДР - Цензор.НЕТ 4971
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У Вас кроме зла так же нет мозгов, если Вы не отличаете КНДР от КНР.
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а оно вот чё.. из Кореи.. северной или Южной, или в мокшании глобус особый?))
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Ты с дуба рухнул....что ли..??: В кндр народ в робах ходит..и сено в паРаше закупает.....
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В импорте сена нет ничего зазорного, европейские страны его тоже закупают.
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Скільки проблемв Світі, а корінь один - раска фєдєраска. Коли вже той незаперечний факт нарешті допетрають усі можновладці?
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Отличная новость! За это нужно еще кацапам навалить, что бы на пользу... США в ООН звинуватили Росію в обході санкцій проти КНДР - Цензор.НЕТ 7481
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША в ООН обвинили Россию в обходе санкций, введенных против КНДР
 
 
 
 
 
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