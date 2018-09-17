 Порошенко обсудил с Уильямсоном усиление санкций против России и противодействие киберугрозам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении. Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химическую атаку в Солсбери.
Порошенко приветствовал решение Уильямсона посетить линию столкновения на Донбассе.
Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозами.
А ныне это явно унылый фэйк от стецьвоенства Roshen.
какие санкции Педро?
Но, как оказалось, не все из их лохи. Некоторые - его хорошо раскусили и щас его троллят - где токо могут!
Мы то давно прочухали на себе его "покращення", но люди иногда попадаются наивные, откуда-то с Луны... Тут он им и задвигает свои лозунги, в свежие уши!.. тем кто этого бреда еще не слышал и от его еще не блЮвал.
Если бы ты тут жил, то пруфы от меня не требовал бы?.. Сам бы эти пруфы своей жопой прочухал.
О каких санкциях кто там речь ведет?
11 мая 2012-го года. Президент Литвы Даля Грибаускайте перед встречей с Януковичем приехала в больницу к осуждённой Тимошенко....
Петя Порошенко в это время работает на Яныка министром экономики...