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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1978) Порошенко (15405) Уильямсон (7)

 Порошенко обсудил с Уильямсоном усиление санкций против России и противодействие киберугрозам

Президент Украины Петр Порошенко встретился с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении. Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химическую атаку в Солсбери.

Порошенко приветствовал решение Уильямсона посетить линию столкновения на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании, - госсекретарь по вопросам обороны Уильямсон

Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозами.

Источник: https://censor.net.ua/n3086622
 
   
 Топ комментарии
 
Меня поражает бессовестность нашего президента вешать храманы на уши иностранных лохов.
Но, как оказалось, не все из их лохи. Некоторые - его хорошо раскусили и щас его троллят - где токо могут!
Мы то давно прочухали на себе его "покращення", но люди иногда попадаются наивные, откуда-то с Луны... Тут он им и задвигает свои лозунги, в свежие уши!.. тем кто этого бреда еще не слышал и от его еще не блЮвал.
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генпрокурор Украины открыто сотрудничает с ФСБ
какие санкции Педро?
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Вот чего оно туда влезло,спрашивается ? Или они дурнее тебя ? Или у тебя больше дел нет в Украине ? Чего ты лезешь,пиарщик сраный...Ну не все же лохи украинцы.Хотя именно так ты и считаешь.
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В 2004-м лично видел по всей Мацкве бигморду Янука на бигбордах.
А ныне это явно унылый фэйк от стецьвоенства Roshen.
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вот так всегда.... потом обижаетесь и бежите на СФ жаловаться что вас тролями и порохоботами клеймят. тема о чем? о парашенке, или о юльке???? Не в защиту, справедливости ради, неуважаемый сотрудник минстэця!
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Вчера писали , что пока Великобритания не покинет ЕС , санкций не будет .... Я вообще в шоке : поезда ходят в рашу , автобусы ходят в рашу , авто вообще вне контроля . У нас война или так ?
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Торговля с "партньорами", кррровавая...
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о чем можно говорить с фсбшной протухшей консервной банкой, который выдает патриотов, воевавших против ху#а
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генпрокурор Украины открыто сотрудничает с ФСБ
какие санкции Педро?
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Меня поражает бессовестность нашего президента вешать храманы на уши иностранных лохов.
Но, как оказалось, не все из их лохи. Некоторые - его хорошо раскусили и щас его троллят - где токо могут!
Мы то давно прочухали на себе его "покращення", но люди иногда попадаются наивные, откуда-то с Луны... Тут он им и задвигает свои лозунги, в свежие уши!.. тем кто этого бреда еще не слышал и от его еще не блЮвал.
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Знакомая позиция: "вИвсЁврЁте", "где ваши доказательства", "где пруфы"...
Если бы ты тут жил, то пруфы от меня не требовал бы?.. Сам бы эти пруфы своей жопой прочухал.
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По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5%, до 709 млн долларов, а импорт из России вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долларов.（с）

О каких санкциях кто там речь ведет?
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Как эти санкции затронут бизнес Порошенко в России? На какие жертвы он здесь готов пойти?
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Просто факт:
11 мая 2012-го года. Президент Литвы Даля Грибаускайте перед встречей с Януковичем приехала в больницу к осуждённой Тимошенко....

Петя Порошенко в это время работает на Яныка министром экономики...

Порошенко обговорив із Вільямсоном посилення санкцій проти Росії і протидію кіберзагрозам - Цензор.НЕТ 6571
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Уильямсоном усиление санкций против России и противодействие киберугрозам
 
 
 
 
 
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