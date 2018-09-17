 Порошенко обсудил с Уильямсоном усиление санкций против России и противодействие киберугрозам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала и тренировку Вооруженных Сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении. Речь шла также о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химическую атаку в Солсбери.

Порошенко приветствовал решение Уильямсона посетить линию столкновения на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании, - госсекретарь по вопросам обороны Уильямсон

Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозами.