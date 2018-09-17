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Все про:националисты (361) офис (77) Нацполиция (8160) Карась Евгений (9)

 После акции под ГПУ к офисам националистов прибыла полиция - готовятся проводить осмотр

Националисты заявили про обыски в своих офисах после акций под ГПУ. Нацполиция заявляет, что будет проводить осмотр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал один из лидеров националистов Евгений Карась.

Он отметил: "Предславинская 12, сейчас милиция штурмует офис ветеранов "ОУН" и "Айдара", которые бунтовали под ГПУ.

Ребята забаррикадировались в помещении.Просят о помощи!

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева Национальной полиции Украины отмечают: "Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности
В соцсетях активисты начали распространять информацию о попытке захвата здания, в котором вроде бы забаррикадировались их друзья.

В настоящее время под зданием действительно присутствуют работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время правоохранители ожидают разрешения владельца на проведение осмотра и других следственных действий. Информация о штурме офиса не соответствует действительности".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее под Генеральной прокуратурой Украины в Киеве проходил пикет в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.

Источник: https://censor.net.ua/n3086620
 
 
 Топ комментарии
 
Для чого ця провокація від поліції? Націоналісти мітингували по совісті, бо був порушений закон.
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Власть пытается отыграться в режиме "постфактум", прессуя активистов, помогавших Михо в увлекательной игре "преодолей капканы и засады на польско-украинской границе".
Но на что при этом рассчитывают барыги? - лично мне непонятно. Запугать активистов, прошедших сначала через бойню на Институтской, а затем участвовавших в боевых действиях с рашисткими агрессорами?
Это наглядное проявление психологии чмошников, которые ссут любого стука в собственную дверь. Им кажется, что тех вещей, которые панически ссут они сами, боятся и все остальные. Объясняю, вам, чмошникам, популярно: не смешите мои тапки, ибо ничего кроме злости и лютой ненависти к барыгам и их холуям эти действия вызвать не могут… 🤑
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Побачимо, але без націоналістів не буде України.
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А який % доверия граждан к ГПУ куме?
-Малий!
-То яке вони,мають моральне право когось досматривать?
-А бiс его знает Після акції під ГПУ до офісів націоналістів прибула поліція - готуються проводити огляд - Цензор.НЕТ 518
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Полиция уже разделась? Националисты могут проводить осмотр?
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пропонуєш всю поліцію перестріляти?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле акции под ГПУ к офисам националистов прибыла полиция - готовятся проводить осмотр
 
 
 
 
 
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