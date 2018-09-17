 После акции под ГПУ к офисам националистов прибыла полиция - готовятся проводить осмотр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал один из лидеров националистов Евгений Карась.
Он отметил: "Предславинская 12, сейчас милиция штурмует офис ветеранов "ОУН" и "Айдара", которые бунтовали под ГПУ.
Ребята забаррикадировались в помещении.Просят о помощи!
В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева Национальной полиции Украины отмечают: "Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности
В соцсетях активисты начали распространять информацию о попытке захвата здания, в котором вроде бы забаррикадировались их друзья.
В настоящее время под зданием действительно присутствуют работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины.
В настоящее время правоохранители ожидают разрешения владельца на проведение осмотра и других следственных действий. Информация о штурме офиса не соответствует действительности".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее под Генеральной прокуратурой Украины в Киеве проходил пикет в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.
-Малий!
-То яке вони,мають моральне право когось досматривать?
-А бiс его знает