 После акции под ГПУ к офисам националистов прибыла полиция - готовятся проводить осмотр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал один из лидеров националистов Евгений Карась.

Он отметил: "Предславинская 12, сейчас милиция штурмует офис ветеранов "ОУН" и "Айдара", которые бунтовали под ГПУ.

Ребята забаррикадировались в помещении.Просят о помощи!

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Киева Национальной полиции Украины отмечают: "Информация о штурме офиса в Киеве не соответствует действительности

В соцсетях активисты начали распространять информацию о попытке захвата здания, в котором вроде бы забаррикадировались их друзья.



В настоящее время под зданием действительно присутствуют работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины.

В настоящее время правоохранители ожидают разрешения владельца на проведение осмотра и других следственных действий. Информация о штурме офиса не соответствует действительности".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее под Генеральной прокуратурой Украины в Киеве проходил пикет в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.