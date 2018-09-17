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 Безопасность Украины - это безопасность и Великобритании, - госсекретарь по вопросам обороны Уильямсон

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон подчеркнул, что Лондон оказывал и продолжит оказывать помощь Украине в защите ее территориальной целостности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы придерживаемся наших обязательств и будем с вами, пока существует опасность, помогая вам восстановить мир. Мы не позволим разрушить наши общие ценности. Ваша безопасность - это безопасность и Великобритании", - заявил Уильямсон.

Он отметил, что делегация Великобритании прибыла в Киев для того, чтобы продемонстрировать солидарность с украинскими друзьями. Уильямсон также отметил, уже три года военнослужащие Великобритании помогают украинцам защищать их территорию, подготовив более 9,5 тыс. военнослужащих ВСУ по различным вопросам: от спасения жизни и оказания медицинской помощи к развитию профессиональных навыков.

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Говоря о состоявшихся с министром обороны Украины Степаном Полтораком переговорах, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании сказал: "Наши переговоры были очень продуктивными: мы обсудили много вопросов. И это не удивительно, так как много существует общего между двумя странами. Мы - парламентские демократии. Мы верим в толерантность, справедливость и свободу слова. Наши две страны вместе сталкиваются с одинаковыми угрозами. Сегодня вы живете на линии фронта, но вы не в одиночку с этой проблемой".

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Источник: https://censor.net.ua/n3086619
 
   
 Топ комментарии
 
нам не надо много красиво-пафосных слов (спасибо за понимание - это много!)
нам бы хватило...маааленького прессинга русо-эмигранто...жен-детей-родителей-друзей верхушки-макушки раши... самых-самых неприкасаемых... (по чуть-чуть... жим-жим)
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От Велика Британія може виконати Будапештським Меморандум, як гарант.
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Ну хоть иногда вспоминают за Будапештский договор. А где танки, самолёты, корабли для поддержки?
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От Велика Британія може виконати Будапештським Меморандум, як гарант.
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Дійсно, що з цими козлами просто смішно🤣
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нам не надо много красиво-пафосных слов (спасибо за понимание - это много!)
нам бы хватило...маааленького прессинга русо-эмигранто...жен-детей-родителей-друзей верхушки-макушки раши... самых-самых неприкасаемых... (по чуть-чуть... жим-жим)
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Англичане правы. Так должны сказать все страны. Это будет началом конца,агрессора.
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Англичане гаранты . Они должны были сказать это почти пять лет назад .
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Ну хоть иногда вспоминают за Будапештский договор. А где танки, самолёты, корабли для поддержки?
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Нашли у кого спрашивать. у них самих с этим добром негусто
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Одни лозунги. А сами отложили наложение санкций на педерашку до Брэкзита. Позор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБезопасность Украины - это безопасность и Великобритании, - госсекретарь по вопросам обороны Уильямсон
 
 
 
 
 
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