 Безопасность Украины - это безопасность и Великобритании, - госсекретарь по вопросам обороны Уильямсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы придерживаемся наших обязательств и будем с вами, пока существует опасность, помогая вам восстановить мир. Мы не позволим разрушить наши общие ценности. Ваша безопасность - это безопасность и Великобритании", - заявил Уильямсон.

Он отметил, что делегация Великобритании прибыла в Киев для того, чтобы продемонстрировать солидарность с украинскими друзьями. Уильямсон также отметил, уже три года военнослужащие Великобритании помогают украинцам защищать их территорию, подготовив более 9,5 тыс. военнослужащих ВСУ по различным вопросам: от спасения жизни и оказания медицинской помощи к развитию профессиональных навыков.

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Говоря о состоявшихся с министром обороны Украины Степаном Полтораком переговорах, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании сказал: "Наши переговоры были очень продуктивными: мы обсудили много вопросов. И это не удивительно, так как много существует общего между двумя странами. Мы - парламентские демократии. Мы верим в толерантность, справедливость и свободу слова. Наши две страны вместе сталкиваются с одинаковыми угрозами. Сегодня вы живете на линии фронта, но вы не в одиночку с этой проблемой".

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