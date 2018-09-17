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Все про:ГПУ (8848) экстрадиция (385) добровольцы (556) Тумгоев (4)

 Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева

Всех причастных к выдаче Тумгоева должны не только освободить от должностей, но и привлечь к ответственности за сотрудничество с агрессором.

Об этом в комментарии сообщил председатель Совета ветеранов АТО при партии УКРОП, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: До конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева, - комбат Червень озвучил требования митингующих под ГПУ. ВИДЕО

" Этот поступок можно сравнить, например, с кооперацией советских разведчиков с гестапо во время Второй мировой войны. Обнаглевшая власть думает, что люди это проглотят. Каждый ветеран примеряет случай с Тумгоевым лично на себя, ведь завтра ГПУ может начать выдавать Кремлю бывших атошников, которые тоже считаются врагами России. Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий или заняться сбором улик против российских чиновников, по вине которых гибнут украинцы", - сказал он.

"Государство Украина отдает личного врага Кадырова на пытки и верную смерть. Это позорный случай сотрудничества украинских властей с российскими силовиками. Украинская прокуратура молниеносно среагировала на запрос агрессора, даже несмотря на решение Комитета ООН по правам человека о приостановлении экстрадиции Тумгоева на время рассмотрения его жалобы. Этим поступком власти подчеркнули, что им наплевать на международное мнение ", - считает Николай Колесник.

Источник: https://censor.net.ua/n3086615
 
   
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 Топ комментарии
 
я согласен с Колесником на все сто!
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Яценюка, Авакова, Шкиряка, Геращенко и т.д тоже винторогие обвиняют в терроризме и завели на них дело.Так почему прокуратура их не передала братьям чекистам?
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я согласен с Колесником на все сто!
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RVP RVP - ну луценко объяснил все уже...

Московия через Интерпол (красная картка) запросила - и прокуратура вынужденна была отдать..., потому что международные договоры и все такое...
Представляю как сейчас ржут сотрудники ФСБ..., которые находятся в отжатом Крыму...
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пропитые мозги владельца жинкы 3-го тысячелетия не осознали, что по тем договорам Украине никого не выдали.
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Такой текст могли написать только в кремлёвской методичке. Нам надо сплотиться возле вождя!
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Не хочу! Мене від смороду сечі з ацетоном нудить.
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Не втовпишся, тама усе слааадєнькія мєста облизивают
прррахоботи!🤣🤣
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Дык солдат должен иметь вид лихой и придурковатый... Над лихостью осталось поработать, и все норм будет...
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Я там (учбовий центр КВІРТУ "Лютіж", між селами Нові Петрівці і Лютіж, тобто на самому Лютіжському плацдармі) строкову в 1968-70 проходив. Там всі такі були і я теж: морда свиняча та червона; очі скажені; язик за зуби чіпляється; все смердить уриною... Мабуть клімат такий.
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боюсь, что вышлет его геннедоразумение
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Яценюка, Авакова, Шкиряка, Геращенко и т.д тоже винторогие обвиняют в терроризме и завели на них дело.Так почему прокуратура их не передала братьям чекистам?
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они сюда засланы, других таких, кто так усердно уничтажал бы жителей и Украину хуйлу не найти, так что увы
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Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева - Цензор.НЕТ 6355кто из кривого рога,тот в курсе кто такой колесник Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева - Цензор.НЕТ 6355
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куратор батальона "Кривбасс" - тоже из этих... из огентов?
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Муженко Иловайский ("Иловайск не имел стратегического значения") и Полторак Дебальцевский ( «К подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием") резонно отошлют к еачальнику, генераллисимусу Порошенко, которой Верховный (не, не Миротворец) Главнокомандующий.
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Кияни, розберіться на місці і дійте! Замість задоволення примх спецслужб агресора ГПУ має зосередитися на розслідуванні причин Іловайської і Дебальцевської трагедій, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про екстрадицію Тумгоєва - Цензор.НЕТ 4981Цьому повідомленню Дмитра вже більше 1-ї години:
"Дмитро Корчинський
20 хв. ·
Просто зараз поліціянти з автоматами штурмують штаб Віти Заверухи на Предславинській 12.
Активісти забарикадувалися всередині.
(будьласка, репост)"
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Глупый Колесник. Ты говоришь так,как будто не знаешь систему. А значит изначально пошел по ложному пути игры по их правилам. Где тебя заведут по темным лабиринтам "законов" и замочат как лоха. Пусть не буквально. Но ты труп.
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Здесь нужно говорить прямо и без оговорок. Тогда тебя услышат.Но и после,этого мало.Нужен ум ,изворотливость и видение конечного результата. Ради чего ты и открываешь рот. Но раз ты пошел таким путем,то этого на жаль у тебе нема...
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Що то в нього за книга куме?
-"Крёстный отец"Марио Пьюзо.Каже выйду,всем устрою Вендетту!
-А по выходу що?
-Принял Омерту,забув про Вендетту Замість задоволення примх спецслужб агресора ГПУ має зосередитися на розслідуванні причин Іловайської і Дебальцевської трагедій, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про екстрадицію Тумгоєва - Цензор.НЕТ 9032
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"Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева" - в жизни не поверю, что агент ФСБ, замгенпрокурора Енин, не согласовал с шоколадным Паханом этот вопрос, кажется мелочь, но из неё может разгореться пожар, и тогда Хряку, не поможет даже томос, на котором он пиарится.
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Шутовские колпаки)... Судя по всему, у нас объявлен "чемпионат по идиотизму", в котором с особой изощренностью участвуют только министры
Все/таки нам надо научиться тратить меньше эмоций). И больше улыбаться. Лучше смеяться взахлеб. Ну ведь нельзя же всерьез обсуждать проф/компетенции клоуна или шута?) Его главное занятие - веселить и кривляться. Именно этим и занимаются наши нынешние администраторы в тогах министров/премьеров/депутатов и по вертикали. И делают это вполне себе профессионально - с серьезными и даже грустными лицами и с обязательным финанальным саморазоблачением в твитере/фейсбуке. Они подобно великовозрастным детинам, получившим гос/машинку и гос/секретаршу в личное пользование, до сих пор по ночам читают Верна и его "Путешествие на Луну")...
Судя по всему, у нас объявлен "чемпионат по идиотии", в котором с особой изощренностью участвуют только министры. Они каждый день "инициируют" нечто немыслимое. Вместо того, чтобы заниматься отраслевой рутинной, обеспечивать элементарное операционное управление "здесь и сейчас", ребята летают высоко в облаках... Министр Омелян просто фонтанирует - дрон/такси, гиперлупчик и колонии на Марсе). А в это время дороги окончательно исчезли, оставив нам направления. Подвижной состав на УЗ, мягко говоря, не в порядке. В воздухе сплош "сервис и цена в стиле МАУ". И какой/то хитрованчик Новак с Укравтодора, который регулярно начисляет себе 300-процентные премии. А, ерунда все это). Давай лучше про дрон-такси... Министр Жданов, у которого сборные выступают в форме без национальной символики, спортобъекты повально ржавеют, спортсменчики тренируются в других странах, свою вопиющую некомпетентность объясняет... гибридной войной с Россией. "Мы в гов...не, я лично лохаюсь, так как совсем не умею переговорчики вести, но виноваты путинцы"). Из последнего - отзыв у Украины мирового чемпионата по борьбе среди кадетов. Кто виноват? Только не Жданов. Он ведь сказал, что все дело в гибридности)... Вечный лидер "чемпионата" министр Рева. Просто феерический "спец". Квинтэссенция всего того, что недопустимо в гос/управлении. Максимальная концентрация яда, отравляющего общество. Идеальная "красная тряпка", которая умело драконит их же ядерный электорат. Пенсионеров и социально незащищенных. Тех, кто легко покупается за копейку на выборах. Кого покупать/то собираетесь после Ревы?)... Министр Гриневич. Вместо аудита университетов, чтобы понять, наконец, почему у нас "вышка" нулевая, но ректора долларовые миллионерчики, она озабочена важностью запрета Булгагова/Чехова/Достоевского. Да, это точно сделает нам умнее и конкурентнее)...
В чем проблема? В поголовной неуместности этих ребят. На том же Западе министр отлично понимает, что он - наемный "операционный директор", а не фантаст-мечтатель. И его дело - ситуативная рутина и комфорт прямо сейчас. А о дронах, гиперах и прочей нанокрови рассказывают прогнозисты, учёные, футуристы и так далее... Впрочем, может это стратегия такая? Откровенно стебать нас, назначая неадекватов и позволяя им резвиваться в собственных чебурашко/фантазиях?)))
Михаил Подоляк
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🤑
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Я сьогодні була під Генпрокуратурою. На цьому відео чутно мій голос і моє звернення до Луценка. Але всі звернення марні, поки народ України не зрозуміє, що в нас немає прокуратури, а є відділення ФСБ. В нас немає СБУ, а є філія ФСБ. В немає українського президента, а є путінський прихвостень.
Я не була до кінця акції. Поперше, газ був дужє їдючий, подруге, я машиною заблокувала під'їзд до прокуратури і коли почалось жбурляння каміння, я, чесно кажучі, вирішила переставити автівку від гріха подалі. І вже не повернулась. Відчувала страшенне першіння в носоглотці і головний біль.
Але коли ще була, а з прокуратури зі шлангу лили воду, одна жіночка біля мене сказала: "Ліза, спитайте в мікрофон, то Луценко так сциться народу?"
Дійсно. Луценко дуже сциться. Не тільки зараз. А всі рази, коли ми під'їзджали до його помешкання. Хоча одного разу, щоб почуватись мужиком, взяв с собою сокиру.
...
Луценко!
Тобі залишилось дуже мало. Хоч якось пом'якши свою участь. Як ти сам кажеш, зробі собі "полегшуючі обставини". Піди у відставку.
...
Доречі, з кандитатів в президенти був тільки Святослав Стеценко ще був Віктор Чумак.
Робіть висновки про тих, кого будете обирати.Ліза Богуцька: Одна жіночка сказала - "Ліза, спитайте в мікрофон, то Луценко так сциться народу?"(ВІДЕО)
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Але коли ще була, а з прокуратури зі шлангу лили воду, одна жіночка біля мене сказала: "Ліза, спитайте в мікрофон, то Луценко так сциться народу?"
Дійсно. Луценко дуже сциться. Не тільки зараз. А всі рази, коли ми під'їзджали до його помешкання. Хоча одного разу, щоб почуватись мужиком, взяв с собою сокиру.
...
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У позорного плокулола рыжий убийца Ахметка -попутчик революции и приспокойненько разъезжает к террористам в оккупированнные территории
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Знающие люди говорят, что этот Тумгоев никогда не был в ВСУ и не воевал на стороне Украины. Зато товарищ воевал в Сирии, был в ИГИЛ.
Вопрос: Так какого Украина не должна была его выдавать на запрос от интерпола?!
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і хто там у вас на московії "знающие люди"?
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Архіп. Дємідов. Прапорець Латвії. - все українське.
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А я хрен его знает почему вдруг у меня прапор Латвии. Наверное ОпенВпн не до конца отключился..
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От тепер справді видно, що українець.
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Да вообще непонятки - уже Францию показывает, а проверяю на сервисе проверки анонимности - пишет Украина - Киев. Первый раз такое. Да и старые мои сообщения видны всем, там показано откуда я.
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Не в курсе, как и кто в московии заявлял, но это было вчера по ТВ, ну и
Pavlo Nuss(который ну ни разу не из московитов) пишет:
Украина не выдавала и не выдает реальных защитников Украины и тем более российским спецслужбам.
По информации ряда достоверных официальных и не официальных источников Тумгоев никогда не воевал на Донбассе, зато воевал в Сирии...
Против его экстрадиции не возражал даже ЕСПЧ.
Тумгоева обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и принимавший участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.
Как и ранее сообщалось, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии Тумгоева в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты.
Несмотря на действия России на территории Украины, которые осуждается большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей.
Более того. Я гарантирую, что сегодняшний радикальный пикет у стен ГПУ российская пропаганда подаст в следующем порядке:
"Украинские националисты требуют освобождения участника террористической ИДИЛ".
Вот и вопрос. На кого работает сейчас актив возле Генеральной прокуратуры?
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Вопрос кого нам выдала росия по запросу интерпола? Запрашиваемых перечислять не буду - очень долго. А то что у Тумгоева как у добровольца не было статуса УБД так это благодаря нашим продажным властям и это совсем не значит что он не воевал за Украину.И теперь его будут прессовать еще и за это.Передавай привет знающим.
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Сирийского наемника отправили домой! И ... начинается информационная операция, боты разных мастей и консервы начинают рвать сраки, кураторы, а вот давайте разберемся ... Я так понимаю, всей этой шобле из разных Мухосрансков известно, конечно более чем нашим спецлужбам и следствию, конечно им известно, что паренек не был терром, что он просто катался по сирии туристом, а потом прибыл в Украину поддержать ее в рядах ЗСУ...
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А кто эти знающие люди?

К слову, могли его не передавать ФСБ, а отправить в Турцию.
Мягко говоря, когда Луценко лично заявлял что у нас война с паРашей, и после этого передавть ФСБ любого человека, которого потребует паРаша, как то попахивает цинизмом.

И тут правильно кто-то сказал. Просто вся эта пидарастня имеет с этого бабло. Нет бабла - отправляют в паРашу.
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Прочитайте ещё раз, что я написал выше.

Даже если он и ИГИЛ-овец, ни какого морального права прокуратура не имела отдавать этого человека ФСБ.
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"Когда простым и теплым взором
Ласкаешь ты меня мой друг
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивает вдруг."Замість задоволення примх спецслужб агресора ГПУ має зосередитися на розслідуванні причин Іловайської і Дебальцевської трагедій, - куратор батальйону "Кривбас" Колесник про екстрадицію Тумгоєва - Цензор.НЕТ 1095
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Пока добровольцы не научатся сами себя защищать от бандитов рошена,толку не будет.Все эьи возвания до сраки,бандиты понимают только силу.
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Коментар укропівця Колєсніка - єдиний незалежний коментар з усіх, які зібрались на постановочний протест на Резницькій. Порошенківський агітатор Червень вимагав під прокуратурою зняти Єніна. Це все? Ні не все.
"...Изменится политическая конъюнктура в Украине, сменится власть, и придет та власть, та сила, которая отдаст нас пачками...", - каже Червень. Тобто він натякає, що Юля - кремлівська зозуля, тому голосуйте за Порошенка, він хочаб нас пачками не віддає росіянам, а по одинці. Отак взяв і сказав, пан Червень.
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Странно что об этом молчит СБУ, НАБУ, Контрразведка, ГПУ.
Со своим рейтингом она у пепо сейчас как на ладони. И странно что ни чего не могут накапать.
Только грязные слухи, и не подтверждённые помои.
К слову Манафорт лично признался что работал на Пороха на обгаживание Тимошенко.
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Следующая ГПУ! Следущая! - будет шо-то раследовать, если выберем правильного президента. В том числе - и деятельность сегодняшней гпУ, с кумом и друзьями...
Эти крысы уже не вызывают - не то что доверия, но и малейшего сочувствия не вызывают.
Пора нам признать, шо мы щас живем в полнейшем беззаконии и авторитарной диктатуре.
Сложно, страшно... но таковы реалии нашей жизни.
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Націоналісти пікетують проросійське лігво антиукраїнську Генпрокуратуру України
З самого ранку 17 вересняу Києві відбувається пікет виходить що антиукраїнської Генпрокуратури. Націоналістичні сили вимагають від продажної ГПУ суворо і жорстко покарати винних мерзотників у незаконній злочиній видачі захисника України Тимура Тумгоєва лютому ворогу країні-агресору паРаші на криваві тортури і на смерть.
Через ігнорування вимог протестувальники запалили шини. Охоронці ГПУ, серед яких є колишні убивці "беркута", застосували водомети.
У відповідь на агресивні дії реформованих поліціянтів націоналісти почали закидувати камінням другий та третій поверхи Генпрокуратури. де засіли зрадники прокурори яничари, а силовики захищая іх застосуют сльозогінний газ. Триває вуличне протистояння всіх проукраїнських громодян з проклятими зрадниками прокуворами і які ще стали негідниками продажними кремлівськими холуями посіпаками фашиста )(уйла.
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Подивився в базу INTERPOL не знайшов його там.
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подскажите его имя, цвет глаз и волос и я поищу
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А его там и не будет потому что он был арестован в Украине в 2016 г и два года длились суды.
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я считаю, что разбор тактических ошибок в ходе проведения всех оборонительных операций, в том числе в Илловайске и Дебальцево, находится в компетенции военного центра по анализированию, прогнозированию, моделированию оборонительных операций при штабе ВС, но никак не ГПУ. имхо.
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куратор, выложи всю инфу об этом человеке и особенно его участие в АТО. И тогда все заткнутся. А то такое ощущение что ситуация созданная искусственно .
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Януковича РФ по нашему запросу уже выдала?
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Эта ваша злочинна "прокуратура" неоднократно экстрадировала казахстанских и белорусских оппозиционеров в лапы диктатуры. Их надо не только уволить но и под суд отдать, правда суда нету в "демократической" украине
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Походу порохоботы выдохлись в теме про томос мощный высер шоб аж глаза щипал сделать не могут!
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щеколадные петофилы, когда ваш пахан курчавый со своими псами поедет путлеру сдаваться? там его заждались уже.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева
 
 
 
 
 
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