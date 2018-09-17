 Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева

Об этом в комментарии сообщил председатель Совета ветеранов АТО при партии УКРОП, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.
" Этот поступок можно сравнить, например, с кооперацией советских разведчиков с гестапо во время Второй мировой войны. Обнаглевшая власть думает, что люди это проглотят. Каждый ветеран примеряет случай с Тумгоевым лично на себя, ведь завтра ГПУ может начать выдавать Кремлю бывших атошников, которые тоже считаются врагами России. Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий или заняться сбором улик против российских чиновников, по вине которых гибнут украинцы", - сказал он.
"Государство Украина отдает личного врага Кадырова на пытки и верную смерть. Это позорный случай сотрудничества украинских властей с российскими силовиками. Украинская прокуратура молниеносно среагировала на запрос агрессора, даже несмотря на решение Комитета ООН по правам человека о приостановлении экстрадиции Тумгоева на время рассмотрения его жалобы. Этим поступком власти подчеркнули, что им наплевать на международное мнение ", - считает Николай Колесник.
Московия через Интерпол (красная картка) запросила - и прокуратура вынужденна была отдать..., потому что международные договоры и все такое...
Представляю как сейчас ржут сотрудники ФСБ..., которые находятся в отжатом Крыму...
прррахоботи!🤣🤣
еще про Майдан напомните.... про Крым...
"Дмитро Корчинський
20 хв. ·
Просто зараз поліціянти з автоматами штурмують штаб Віти Заверухи на Предславинській 12.
Активісти забарикадувалися всередині.
(будьласка, репост)"
-"Крёстный отец"Марио Пьюзо.Каже выйду,всем устрою Вендетту!
-А по выходу що?
-Принял Омерту,забув про Вендетту
Все/таки нам надо научиться тратить меньше эмоций). И больше улыбаться. Лучше смеяться взахлеб. Ну ведь нельзя же всерьез обсуждать проф/компетенции клоуна или шута?) Его главное занятие - веселить и кривляться. Именно этим и занимаются наши нынешние администраторы в тогах министров/премьеров/депутатов и по вертикали. И делают это вполне себе профессионально - с серьезными и даже грустными лицами и с обязательным финанальным саморазоблачением в твитере/фейсбуке. Они подобно великовозрастным детинам, получившим гос/машинку и гос/секретаршу в личное пользование, до сих пор по ночам читают Верна и его "Путешествие на Луну")...
Судя по всему, у нас объявлен "чемпионат по идиотии", в котором с особой изощренностью участвуют только министры. Они каждый день "инициируют" нечто немыслимое. Вместо того, чтобы заниматься отраслевой рутинной, обеспечивать элементарное операционное управление "здесь и сейчас", ребята летают высоко в облаках... Министр Омелян просто фонтанирует - дрон/такси, гиперлупчик и колонии на Марсе). А в это время дороги окончательно исчезли, оставив нам направления. Подвижной состав на УЗ, мягко говоря, не в порядке. В воздухе сплош "сервис и цена в стиле МАУ". И какой/то хитрованчик Новак с Укравтодора, который регулярно начисляет себе 300-процентные премии. А, ерунда все это). Давай лучше про дрон-такси... Министр Жданов, у которого сборные выступают в форме без национальной символики, спортобъекты повально ржавеют, спортсменчики тренируются в других странах, свою вопиющую некомпетентность объясняет... гибридной войной с Россией. "Мы в гов...не, я лично лохаюсь, так как совсем не умею переговорчики вести, но виноваты путинцы"). Из последнего - отзыв у Украины мирового чемпионата по борьбе среди кадетов. Кто виноват? Только не Жданов. Он ведь сказал, что все дело в гибридности)... Вечный лидер "чемпионата" министр Рева. Просто феерический "спец". Квинтэссенция всего того, что недопустимо в гос/управлении. Максимальная концентрация яда, отравляющего общество. Идеальная "красная тряпка", которая умело драконит их же ядерный электорат. Пенсионеров и социально незащищенных. Тех, кто легко покупается за копейку на выборах. Кого покупать/то собираетесь после Ревы?)... Министр Гриневич. Вместо аудита университетов, чтобы понять, наконец, почему у нас "вышка" нулевая, но ректора долларовые миллионерчики, она озабочена важностью запрета Булгагова/Чехова/Достоевского. Да, это точно сделает нам умнее и конкурентнее)...
В чем проблема? В поголовной неуместности этих ребят. На том же Западе министр отлично понимает, что он - наемный "операционный директор", а не фантаст-мечтатель. И его дело - ситуативная рутина и комфорт прямо сейчас. А о дронах, гиперах и прочей нанокрови рассказывают прогнозисты, учёные, футуристы и так далее... Впрочем, может это стратегия такая? Откровенно стебать нас, назначая неадекватов и позволяя им резвиваться в собственных чебурашко/фантазиях?)))
Михаил Подоляк
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🤑
Я не була до кінця акції. Поперше, газ був дужє їдючий, подруге, я машиною заблокувала під'їзд до прокуратури і коли почалось жбурляння каміння, я, чесно кажучі, вирішила переставити автівку від гріха подалі. І вже не повернулась. Відчувала страшенне першіння в носоглотці і головний біль.
Але коли ще була, а з прокуратури зі шлангу лили воду, одна жіночка біля мене сказала: "Ліза, спитайте в мікрофон, то Луценко так сциться народу?"
Дійсно. Луценко дуже сциться. Не тільки зараз. А всі рази, коли ми під'їзджали до його помешкання. Хоча одного разу, щоб почуватись мужиком, взяв с собою сокиру.
...
Луценко!
Тобі залишилось дуже мало. Хоч якось пом'якши свою участь. Як ти сам кажеш, зробі собі "полегшуючі обставини". Піди у відставку.
...
Доречі, з кандитатів в президенти був тільки Святослав Стеценко ще був Віктор Чумак.
Робіть висновки про тих, кого будете обирати.Ліза Богуцька: Одна жіночка сказала - "Ліза, спитайте в мікрофон, то Луценко так сциться народу?"(ВІДЕО)
Дійсно. Луценко дуже сциться. Не тільки зараз. А всі рази, коли ми під'їзджали до його помешкання. Хоча одного разу, щоб почуватись мужиком, взяв с собою сокиру.
...
Вопрос: Так какого Украина не должна была его выдавать на запрос от интерпола?!
Pavlo Nuss(который ну ни разу не из московитов) пишет:
Украина не выдавала и не выдает реальных защитников Украины и тем более российским спецслужбам.
По информации ряда достоверных официальных и не официальных источников Тумгоев никогда не воевал на Донбассе, зато воевал в Сирии...
Против его экстрадиции не возражал даже ЕСПЧ.
Тумгоева обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и принимавший участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.
Как и ранее сообщалось, за все время рассмотрения Генеральной прокуратурой Украины запроса о его выдаче (а это более двух лет) любых данных об участии Тумгоева в АТО или желание участвовать в АТО не поступало, ни разу об этом не заявила сторона защиты.
Несмотря на действия России на территории Украины, которые осуждается большинством государств мира, Украина продолжает занимать позицию цивилизованного правового государства, соблюдает правила на мировой арене, в том числе об экстрадиции правонарушителей.
Более того. Я гарантирую, что сегодняшний радикальный пикет у стен ГПУ российская пропаганда подаст в следующем порядке:
"Украинские националисты требуют освобождения участника террористической ИДИЛ".
Вот и вопрос. На кого работает сейчас актив возле Генеральной прокуратуры?
К слову, могли его не передавать ФСБ, а отправить в Турцию.
Мягко говоря, когда Луценко лично заявлял что у нас война с паРашей, и после этого передавть ФСБ любого человека, которого потребует паРаша, как то попахивает цинизмом.
И тут правильно кто-то сказал. Просто вся эта пидарастня имеет с этого бабло. Нет бабла - отправляют в паРашу.
Даже если он и ИГИЛ-овец, ни какого морального права прокуратура не имела отдавать этого человека ФСБ.
Ласкаешь ты меня мой друг
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивает вдруг."
"...Изменится политическая конъюнктура в Украине, сменится власть, и придет та власть, та сила, которая отдаст нас пачками...", - каже Червень. Тобто він натякає, що Юля - кремлівська зозуля, тому голосуйте за Порошенка, він хочаб нас пачками не віддає росіянам, а по одинці. Отак взяв і сказав, пан Червень.
Со своим рейтингом она у пепо сейчас как на ладони. И странно что ни чего не могут накапать.
Только грязные слухи, и не подтверждённые помои.
К слову Манафорт лично признался что работал на Пороха на обгаживание Тимошенко.
Эти крысы уже не вызывают - не то что доверия, но и малейшего сочувствия не вызывают.
Пора нам признать, шо мы щас живем в полнейшем беззаконии и авторитарной диктатуре.
Сложно, страшно... но таковы реалии нашей жизни.
З самого ранку 17 вересняу Києві відбувається пікет виходить що антиукраїнської Генпрокуратури. Націоналістичні сили вимагають від продажної ГПУ суворо і жорстко покарати винних мерзотників у незаконній злочиній видачі захисника України Тимура Тумгоєва лютому ворогу країні-агресору паРаші на криваві тортури і на смерть.
Через ігнорування вимог протестувальники запалили шини. Охоронці ГПУ, серед яких є колишні убивці "беркута", застосували водомети.
У відповідь на агресивні дії реформованих поліціянтів націоналісти почали закидувати камінням другий та третій поверхи Генпрокуратури. де засіли зрадники прокурори яничари, а силовики захищая іх застосуют сльозогінний газ. Триває вуличне протистояння всіх проукраїнських громодян з проклятими зрадниками прокуворами і які ще стали негідниками продажними кремлівськими холуями посіпаками фашиста )(уйла.