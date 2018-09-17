 Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий, - куратор батальона "Кривбасс" Колесник об экстрадиции Тумгоева

Об этом в комментарии сообщил председатель Совета ветеранов АТО при партии УКРОП, куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, сообщает Цензор.НЕТ.

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" Этот поступок можно сравнить, например, с кооперацией советских разведчиков с гестапо во время Второй мировой войны. Обнаглевшая власть думает, что люди это проглотят. Каждый ветеран примеряет случай с Тумгоевым лично на себя, ведь завтра ГПУ может начать выдавать Кремлю бывших атошников, которые тоже считаются врагами России. Вместо удовлетворения прихотей спецслужб агрессора ГПУ должна сосредоточиться на расследовании причин Иловайской и Дебальцевской трагедий или заняться сбором улик против российских чиновников, по вине которых гибнут украинцы", - сказал он.

"Государство Украина отдает личного врага Кадырова на пытки и верную смерть. Это позорный случай сотрудничества украинских властей с российскими силовиками. Украинская прокуратура молниеносно среагировала на запрос агрессора, даже несмотря на решение Комитета ООН по правам человека о приостановлении экстрадиции Тумгоева на время рассмотрения его жалобы. Этим поступком власти подчеркнули, что им наплевать на международное мнение ", - считает Николай Колесник.