 Одесская компания возместила в бюджет более 1 млн грн неуплаченных налогов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена одна из одесских компаний, основной вид деятельности которой – производство мыла, мыльных средств, чистящих и полирующих средств, должностные лица которой за отчетные периоды с январяпо сентябрь 2017 года не отразили в налоговом учете реализацию готовой продукции. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на прибыль.

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Благодаря мерам, принятым сотрудниками налоговой милиции, в бюджет уже возмещено более 1 млн. грн. нанесенного ущерба