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Все про:налоги (2480) налоговая милиция (1327) Одесса (5110) ГФС (2775)

 Одесская компания возместила в бюджет более 1 млн грн неуплаченных налогов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет более 1 млн. грн. нанесенного ущерба.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена одна из одесских компаний, основной вид деятельности которой – производство мыла, мыльных средств, чистящих и полирующих средств, должностные лица которой за отчетные периоды с январяпо сентябрь 2017 года не отразили в налоговом учете реализацию готовой продукции. В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налога на прибыль.

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Благодаря мерам, принятым сотрудниками налоговой милиции, в бюджет уже возмещено более 1 млн. грн. нанесенного ущерба

Источник: https://censor.net.ua/n3086614
 
 
 Топ комментарии
 
...и продолжила воровство по старым проверенным схемам.
(Пока от этих откупились. А через полгода приду другие, голодные, злые на прежних... Снова будут откупаться? Или наконец затребуют закона "одного для всех"?)
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На поўначы Крыма адбыўся новы хімічны выкід, зноў зафіксавалі перавышэнне гранічна дапушчальнай канцэнтрацыі шкодных рэчываў у паветры. Пра гэта заявіла «кіраўнік рэгіянальнага ўпраўлення» Расспажыўнагляду Наталля Пянькоўская, паведамляе. https://nn.by/?c=ar&i=215985
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Пам'ятаю любов бєларусів до відпочинку в Криму. Маю надію, що тепер окупанти не будуть вам подобатися🤗
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Податки платить лише слабка людина, а одесити горді люди і не віддадуть державі свій шматок мила.🤯
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Жаль , бюджет для украинцев - это бездна . Никто и никогда не узнает истинную судьбу 1 млн грн неуплаченных налогов
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Схоже на таку пісню:
Вот убьют, похоронят,
И не будет меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.
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...и продолжила воровство по старым проверенным схемам.
(Пока от этих откупились. А через полгода приду другие, голодные, злые на прежних... Снова будут откупаться? Или наконец затребуют закона "одного для всех"?)
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1 миллион гривен в долларах будет. 35 549, 17 долларов. - Не всякую хорошую машину купишь ))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОдесская компания возместила в бюджет более 1 млн грн неуплаченных налогов
 
 
 
 
 
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