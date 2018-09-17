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Все про:Ужгород (288) прокурор (863) Андриив (2)

 Прокуратура области просит суд отстранить от должности подозреваемого в растрате мэра Ужгорода Андриива

Прокуратура Закарпатской области просит суд отстранить от должности подозреваемого в растрате 6,5 млн гривен мэра Ужгорода Богдана Андриива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Ходатайство об отстранении мэра подано в Ужгородский горсуд.

На данный момент оно рассматривается, решения пока нет.

Ранее мэр внес залог в размере 440 тыс. гривен и вышел из СИЗО.

Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили Андрееву о подозрении в растрате более 6,5 млн гривен при реставрации памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Ужгорода Андриив, подозреваемый в присвоении средств, арестован на два месяца с возможностью выйти под залог 440 тысяч

Источник: https://censor.net.ua/n3086611
 
 
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и залог для него плевый...вышел из СИЗО - ловите ветра
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Слід розуміти, що довести мєру 191-шу,ф актично не реально. Тим більше по тендеру. Для цього потрібно проводити НСРД, стежити за ним, прослуховувати телефон, і саме тоді, коли це мутиться. Тут підозра по справі, яка була колись. Відповідно, нічого з перерахованого там не має. Звідси запитання, для чого ця підозра і на чому вона грунтується? Скоріше за все, в Ужгороді почалась передвиборча компанія....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура области просит суд отстранить от должности подозреваемого в растрате мэра Ужгорода Андриива
 
 
 
 
 
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