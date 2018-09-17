 Прокуратура области просит суд отстранить от должности подозреваемого в растрате мэра Ужгорода Андриива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области.
Ходатайство об отстранении мэра подано в Ужгородский горсуд.
На данный момент оно рассматривается, решения пока нет.
Ранее мэр внес залог в размере 440 тыс. гривен и вышел из СИЗО.
Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили Андрееву о подозрении в растрате более 6,5 млн гривен при реставрации памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо").