 Прокуратура области просит суд отстранить от должности подозреваемого в растрате мэра Ужгорода Андриива

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Ходатайство об отстранении мэра подано в Ужгородский горсуд.

На данный момент оно рассматривается, решения пока нет.

Ранее мэр внес залог в размере 440 тыс. гривен и вышел из СИЗО.

Как сообщалось ранее, правоохранители сообщили Андрееву о подозрении в растрате более 6,5 млн гривен при реставрации памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известное как "Совиное гнездо").

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