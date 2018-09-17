 Мы доверяем выводам Британии о причастности к отравлению в Солсбери военной разведки России, - МИД Германии

Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы имеем полное доверие к оценке британской стороны о том, что в случае с двумя подозреваемыми речь идет о сотрудниках российской военной разведки, и о том, что эта операция, с большой долей вероятности, была одобрена на правительственном уровне", - сказала она.
Дипломат подчеркнула, что у Берлина нет оснований ставить под сомнение информацию, предоставленную британскими партнерами. "Это наша базовая позиция", - добавила она.
В минувшую пятницу глава немецкого МИД Хайко Маас после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым не поддержал гневные эскапады последнего относительно попыток "ошельмовать Россию". Он сообщил, что Берлин находится в постоянном контакте с Лондоном по этому вопросу и "не имеет причин сомневаться в информации, полученной от британских коллег".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В сентябре 2018 года Великобритания назвала имена россиян, которых подозревают в отравлении Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
13 сентября телеканал RT опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также инциденту, связанному с применением нервно-паралитического вещества типа "Новичок" в Солсбери.
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. (с)
"21 августа 2018. Концерн Siemens и его совместное с «Силовыми машинами» предприятие - «Сименс технологии газовых турбин» - подали в Верховный суд России кассационную жалобу на решение нижестоящих судов, отказавших концерну в иске к структурам Ростеха о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, а также возврате этого оборудования."
весь час травять і попутно ще купу хер поймеш кого - таким веществом шо лондон би здох весь... і так складно шо ну още
раніше було проще - ціанід і в морге...
ми вам доверяем...
да зараз може вже і НЛО з оріона довіритесь?
а от ми доверяем... патамушо