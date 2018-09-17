 Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что по закону о декоммунизации в Украине появилось уже 52 тыс. 480 новых топографических названий. Об этом он сказал во время брифинга, говоря о декоммунизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На сегодняшний день в Украине появилось 52 тыс. 480 новых топографических названий, переименований, в том числе и городов, и поселков", - отметил спикер.
В этом контексте он напомнил о необходимости внесения изменений в Конституцию для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.
страница из цеховой амбарной книги заполненая шариковой ручкой
допишите еще там путин - хуйло, чтобы точно все поверили
иди домой, здесь водки нет
"Для лохов реальность - это слова"...
🤑
рази таблички міняли-бабла накосили...)))
щит починили уже?
если нет предлагаю туда послать парубия
вместе с петром и гройсманом
пусть зашкурят
Украина таким образом избавляется от красноватых энергий, эктоплазм и прочих злокачественных миазмов, застоявшихся здесь. Изгоняет призраков коммунизма, которые после крушения СССР слишком долго бродили безлунными ночами по туманным улицам вдоль фонарей и аптек, лязгая пролетарскими цепями и подвывая "интернационал". Украина рвёт все связи с красным эгрегором, силовыми узлами и магическими системами усрусско-большевистского мира.
Ликвидация идолов Членина - отдельное архиважное дело. Я не предполагаю, я УВЕРЕН - накрывшая бывший совок сеть идолов (форсированная пропечатанными мантрами "Ленин жив..." и т.д.) есть не что иное как продуманная и целенаправленно созданная красными магами оккультная структура силовых узлов, соединённых с московским зиккуратом.
Всё более чем серьёзно - эти связи долго не отпускали нашу Страну и Нацию от московского Мордора. Кто сомневается, посмотрите на балтийские страны, которые давно провели радикальную декоммунизацию - и как у них задалось это всё с западным путём.
P.S.: рекомендую ознакомиться с вот этой небольшой статейкой - ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. Это так, общий обзор. Кого заинтересует - об оккультизме СССР можно нагуглить многое.
У нас одне місто-супутник Дніпра, що носило ім'я червоного кровосіся, перейменоване з Дніпродзержинська на Кам'янське. Але інша субурбія й досі зветься Новомосковськ. Зрадлива ганьба!
Хорошо, что нет десоветизации, а то снесли бы большую часть Украины, которую построили при совке.