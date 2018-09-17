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 Политика Украины
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 Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий

20 сентября парламент планирует рассмотреть вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что по закону о декоммунизации в Украине появилось уже 52 тыс. 480 новых топографических названий. Об этом он сказал во время брифинга, говоря о декоммунизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день в Украине появилось 52 тыс. 480 новых топографических названий, переименований, в том числе и городов, и поселков", - отметил спикер. 

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В этом контексте он напомнил о необходимости внесения изменений в Конституцию для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3086605
 
   
 Топ комментарии
 
Названия это хорошо. А принципы действия Власти, свиты, посипак остались коммунистические, комсомольские, впрочем как и рожи персонажи в кабинетах. Только общество расслоилось в разы. 5% процентов упырей владеют 95% национального богатства Украины.
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Эта замануха уже стара. Хотим высокую экономику и освобождение территорий. Если не можешь - вали нахер.
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Я так понимаю, при таком плотном графике до снятия неприкосновенности нардепов не дойдет - впрочем, как и всегда...)))
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ты доказательства видел которые на этот раз педерация предъявила?
страница из цеховой амбарной книги заполненая шариковой ручкой
допишите еще там путин - хуйло, чтобы точно все поверили
иди домой, здесь водки нет Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий - Цензор.НЕТ 4235
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Эта замануха уже стара. Хотим высокую экономику и освобождение территорий. Если не можешь - вали нахер.
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Я так понимаю, при таком плотном графике до снятия неприкосновенности нардепов не дойдет - впрочем, как и всегда...)))
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Названия это хорошо. А принципы действия Власти, свиты, посипак остались коммунистические, комсомольские, впрочем как и рожи персонажи в кабинетах. Только общество расслоилось в разы. 5% процентов упырей владеют 95% национального богатства Украины.
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У родителей в селе ул. ленина переименовали во владимирскую. Председатель внятно не ответил, это в честь мертвого вовы или пока живого плешивого
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В честь владимирского централа...)))
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Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.(с)
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Эти проходимцы хорошо усвоили принцип:
"Для лохов реальность - это слова"...
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Ента на шо вы толька и способны, импотенты умственного труда..
🤑
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раніше навіть на це ніхто не спромігся.
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Аггга, Мою вулицю ТРИ рази перейменовували, ТРИ
рази таблички міняли-бабла накосили...)))
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Ой... У Вас наверное жена еще на девичьей фамилии.... паспорт не меняла чтоб в семью бабла наэкономить.
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Андрей Алоисович Парубий Шикльгрубер разродилось речью......
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Больше нечем хвастаться, давайте хвастаться самыми большими калькуляторами. д.е.б.и.л.
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Дуже добре. Нарешті позбулися совкових рудиментів, ще би менталітет осучаснити...
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Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий - Цензор.НЕТ 3271
щит починили уже?
если нет предлагаю туда послать парубия
вместе с петром и гройсманом
пусть зашкурят
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Аааа, це про майбутнє?? З цією владою його вже немає...)))
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Осталось сжечь все красные автомобили и отлупить всех людей в красных куртках.... И тогда да - благополучие сойдет с небес...
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А началась декоммунизация с переименования Ленинграда.
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Это отлично. В частности в эзотерическом смысле.
Украина таким образом избавляется от красноватых энергий, эктоплазм и прочих злокачественных миазмов, застоявшихся здесь. Изгоняет призраков коммунизма, которые после крушения СССР слишком долго бродили безлунными ночами по туманным улицам вдоль фонарей и аптек, лязгая пролетарскими цепями и подвывая "интернационал". Украина рвёт все связи с красным эгрегором, силовыми узлами и магическими системами усрусско-большевистского мира.
Ликвидация идолов Членина - отдельное архиважное дело. Я не предполагаю, я УВЕРЕН - накрывшая бывший совок сеть идолов (форсированная пропечатанными мантрами "Ленин жив..." и т.д.) есть не что иное как продуманная и целенаправленно созданная красными магами оккультная структура силовых узлов, соединённых с московским зиккуратом.
Всё более чем серьёзно - эти связи долго не отпускали нашу Страну и Нацию от московского Мордора. Кто сомневается, посмотрите на балтийские страны, которые давно провели радикальную декоммунизацию - и как у них задалось это всё с западным путём.
P.S.: рекомендую ознакомиться с вот этой небольшой статейкой - ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. Это так, общий обзор. Кого заинтересует - об оккультизме СССР можно нагуглить многое.
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а ще треба усунути таку приховану проблему як перекручені назви на кацапський манер. наприклад "Єнакієво" треба повернути історичну українську назву "Юнакове"
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І назв, що мають відношення до московії, теж треба позбуватися.
У нас одне місто-супутник Дніпра, що носило ім'я червоного кровосіся, перейменоване з Дніпродзержинська на Кам'янське. Але інша субурбія й досі зветься Новомосковськ. Зрадлива ганьба!
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подібні назви насправді буде дуже складно виправляти, але я гадаю що тут треба вести роз"яснювальну агітаційну роботу з місцевими , і з часом все буде Україна!
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Так було написано в шпаргалці, а вимовив щось зовсім інше...)))
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и с того времени прокуроры и прочие бл.ди зажили по европейски...
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Достаточно везде заменить прилагательное "коммунистический" или "социалистический" на "националистический" и будет "декоммунизация"...
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Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий

Хорошо, что нет десоветизации, а то снесли бы большую часть Украины, которую построили при совке.
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У львові є вулиці,назви яких не змінюються вже більше півтисячоліття...А є і такі,що вже раз шість-вісім поміняли назву...Тут головне почати...Нова влада - нова назва...І що до пам"ятників...Тут закономірність дуже проста...Хто скидав - тому і скинуть...Скидав Лєнін - скинули і Лєніна...А скинув у Львові,до речі,Чорновіл...Значить,і його скинуть...Ну такі вже закони суспільства...І проспект Чорновола перейменують,зрозуміють нарешті,що це був звичайнісінький амбітний хрунь,якому не вдалось зробити компартійну кар"єру і він подався в дисиденти...Розвалив РУХ,лишив по собі масу владних хабарників у Львові і відомого тепер всій Україні сволоту Тарася...
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Краще би поміняли адреси реєстрації депутатів і урядроців на одну вулицю...Качанівська.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий
 
 
 
 
 
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