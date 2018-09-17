 Более 52 тысяч новых топографических названий появились в Украине в результате декоммунизации, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что по закону о декоммунизации в Украине появилось уже 52 тыс. 480 новых топографических названий. Об этом он сказал во время брифинга, говоря о декоммунизации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день в Украине появилось 52 тыс. 480 новых топографических названий, переименований, в том числе и городов, и поселков", - отметил спикер.

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В этом контексте он напомнил о необходимости внесения изменений в Конституцию для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.