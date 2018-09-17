 Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.
"Они пересылали деньги и проводили также широкие кампании воздействия. Надо дать македонскому народу возможность самостоятельно решить свой вопрос", - сказал Маттис в столице Македонии Скопье.
Глава Пентагона подчеркнул, что представители НАТО "всегда заявляют свою позицию вслух", а не пытаются контролировать ситуацию теневыми методами.
30 сентября в Македонии состоится референдум по изменению названия страны на Республика Северная Македония. Изменение названия страны - главное условие для того, чтобы Греция прекратила блокировать попытки вступления Македонии в НАТО и ЕС.
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Конечно, есть еще возможность подачи апелляции в суд, но фактически уже сейчас можно сказать, что данное решение - на 90% окончательное.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский, оценивая решение суда, согласно которому Украина выиграла апелляцию по долгу на три миллиарда долларов перед Россией.
«Это прямое решение. Фактически 3 миллиарда долларов признаны, как политический долг. И в случае, если бы решение было иное, не в нашу пользу, это крайне негативно повлияло бы на нашу ситуацию на валютном рынке. Кроме того, решение могли бы применить по отношению к украинским финансовым учреждениям», - рассказывает Несходвский.
Он объяснил, что таким образом, был риск для украинской собственности, вплоть до того, что могла быть начата процедура ее конфискации.
Кроме того, если бы Украине пришлось выплачивать эти деньги, это, по словам эксперта, крайне негативно повлияло бы на наш платежный баланс.
«В итоге, мы бы столкнулись с серьезной девальвацией гривны», - констатировал он.
После положительного решения суда для Украины все выше перечисленные риски сняты. Однако, по мнению специалиста, если говорить об инвестклимате и облегчении выхода на внешние рынки, то выигрыш не играет основную роль в этом вопросе.
«Это не основная причина, почему инвестиции приходят или не приходят в Украину. Это -исключительно вопрос нашего платежного баланса и ситуации с курсом доллара», - констатировал Илья Несходовский.
Заместитель главы стратегической группы советников за поддержку реформ Павел Кухта подчеркнул, что решение действительно можно считать победой Украины.
«При проигрыше каких-то судебных решений на международной арене, к примеру, если учесть проигрыш Газпрома в Стокгольме, мы видим, что «Нафтогаз» арестовывает активы Газпрома за границей. Поэтому, если бы мы проиграли, то против нас тоже могли бы применить какие-то аресты, попытаться перехватить какие-то финансовые потоки. Сейчас этот вопрос снят. Это важная победа», - говорит Кухта.
Также он отметил, что суд требует от РФ вернуть 42 миллиона гривен, фактически за судебные издержки, но это, по словам Кухты, не такая уж большая сумма.
«В контексте 3 миллиардов долларов - это небольшая сумма. Практически технические вещи, которые не играют особой роли», - резюмировал Кухта.
Напомним, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что все долги Украины, образовавшиеся за последние годы, будут выплачены.
Как известно, Президент Петр Порошенко заявлял, что считает кредит в 3 млрд долларов взяткой Януковичу от Кремля.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/09/17/mnenie/jekonomika/ukraina-vyigrala-sud-dolgu-yanukovicha.-chto-eto-znachit-praktike
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А сколько мокшане?
То то же....
Мир не справедлив.
насрать - впереди планеты всей.
хотя, я думаю, что распространение своей заразы везде, где только можно, это доставляет особенное удовольствие всей кацапне, предмет их гордости. Ради этого они готовы терпеть любые лишения, но будут своим выродкам с гордостью и ностальгией рассказывать, что вон где как тем и там подосрали...великие были