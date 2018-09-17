 Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.

"Они пересылали деньги и проводили также широкие кампании воздействия. Надо дать македонскому народу возможность самостоятельно решить свой вопрос", - сказал Маттис в столице Македонии Скопье.

Глава Пентагона подчеркнул, что представители НАТО "всегда заявляют свою позицию вслух", а не пытаются контролировать ситуацию теневыми методами.

30 сентября в Македонии состоится референдум по изменению названия страны на Республика Северная Македония. Изменение названия страны - главное условие для того, чтобы Греция прекратила блокировать попытки вступления Македонии в НАТО и ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум