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Все про:Македония (45) переименования (447) референдум (1199) Мэттис Джеймс (93)

 Россия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Македонию 17 сентября заявил, что Россия финансирует противников изменения названия страны, который откроет путь для вступления страны в ЕС и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.

"Они пересылали деньги и проводили также широкие кампании воздействия. Надо дать македонскому народу возможность самостоятельно решить свой вопрос", - сказал Маттис в столице Македонии Скопье.

Глава Пентагона подчеркнул, что представители НАТО "всегда заявляют свою позицию вслух", а не пытаются контролировать ситуацию теневыми методами.

30 сентября в Македонии состоится референдум по изменению названия страны на Республика Северная Македония. Изменение названия страны - главное условие для того, чтобы Греция прекратила блокировать попытки вступления Македонии в НАТО и ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обеспокоен. У России нет никаких моральных принципов, - глава Пентагона Мэттис едет в Македонию предотвратить вмешательство РФ в референдум

Источник: https://censor.net.ua/n3086600
 
   
 Топ комментарии
 
Да как же без них, родненьких-то? Конечно финансировали. Всю мерзость на планете финансируют подонки, чтоб всем было плохо, раз у самих не получается жить по-людски.
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Да как же без них, родненьких-то? Конечно финансировали. Всю мерзость на планете финансируют подонки, чтоб всем было плохо, раз у самих не получается жить по-людски.
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Свинособаки везде и Интернет у них - первый помощник. А можно до отключения их от СВИФТа, отключить их из Интернета? Вот чисто технически... Никто из спецов не поможет в этом вопросе?
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Выход один - банкротить рашку. Чтобы не было у нее денег. Ни на какие преступления.
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расию московией называть - слабо такое соевым принять?
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Было бы правдиво, политически выверено, исторически правильно, по-человечески справедливо. Надо самим начать, а власти, как всегда, в хвосте подтянутся.
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Звичайно це московіти, більше того вони манкурти, які відмовилися від своєї культури і мови. Але жалюгідним зрадоботам це не зрозуміло.
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Всё правда, все знают.... Но им пох...
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Украина выиграла суд по «долгу Януковича». Что это значит на практике? - мнение
Сьогодні о 16:20•Слово і Діло
Конечно, есть еще возможность подачи апелляции в суд, но фактически уже сейчас можно сказать, что данное решение - на 90% окончательное.
Об этом в комментарии «Слову и Делу» заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский, оценивая решение суда, согласно которому Украина выиграла апелляцию по долгу на три миллиарда долларов перед Россией.
«Это прямое решение. Фактически 3 миллиарда долларов признаны, как политический долг. И в случае, если бы решение было иное, не в нашу пользу, это крайне негативно повлияло бы на нашу ситуацию на валютном рынке. Кроме того, решение могли бы применить по отношению к украинским финансовым учреждениям», - рассказывает Несходвский.
Он объяснил, что таким образом, был риск для украинской собственности, вплоть до того, что могла быть начата процедура ее конфискации.
Кроме того, если бы Украине пришлось выплачивать эти деньги, это, по словам эксперта, крайне негативно повлияло бы на наш платежный баланс.
«В итоге, мы бы столкнулись с серьезной девальвацией гривны», - констатировал он.
После положительного решения суда для Украины все выше перечисленные риски сняты. Однако, по мнению специалиста, если говорить об инвестклимате и облегчении выхода на внешние рынки, то выигрыш не играет основную роль в этом вопросе.
«Это не основная причина, почему инвестиции приходят или не приходят в Украину. Это -исключительно вопрос нашего платежного баланса и ситуации с курсом доллара», - констатировал Илья Несходовский.
Заместитель главы стратегической группы советников за поддержку реформ Павел Кухта подчеркнул, что решение действительно можно считать победой Украины.
«При проигрыше каких-то судебных решений на международной арене, к примеру, если учесть проигрыш Газпрома в Стокгольме, мы видим, что «Нафтогаз» арестовывает активы Газпрома за границей. Поэтому, если бы мы проиграли, то против нас тоже могли бы применить какие-то аресты, попытаться перехватить какие-то финансовые потоки. Сейчас этот вопрос снят. Это важная победа», - говорит Кухта.
Также он отметил, что суд требует от РФ вернуть 42 миллиона гривен, фактически за судебные издержки, но это, по словам Кухты, не такая уж большая сумма.
«В контексте 3 миллиардов долларов - это небольшая сумма. Практически технические вещи, которые не играют особой роли», - резюмировал Кухта.
Напомним, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что все долги Украины, образовавшиеся за последние годы, будут выплачены.
Как известно, Президент Петр Порошенко заявлял, что считает кредит в 3 млрд долларов взяткой Януковичу от Кремля.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/09/17/mnenie/jekonomika/ukraina-vyigrala-sud-dolgu-yanukovicha.-chto-eto-znachit-praktike
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нет, немного не так. апелляция сказала что смотреть дело в общем порядке а не упрощенном (как изначально настаивали кацапидары и в итоге решил суд, типа все очевидно же, бабки брали, что тут долго рассматривать), потому решение в деле будет через год полтора.
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Каму и скока лимонов💰 пррремия, ась???
🤑
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Сколько пиндосы убили граждан Украины?
А сколько мокшане?

То то же....
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А, значит, к нам, в Украину, лапотники сунулись раздавая детям конфеты и свистульки, а не убивая украинцев и сея ложь во всем мире?
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А еще взрослым обеспеченным людям можно трахаться, а малолетним безмозглым нищебродам нет.

Мир не справедлив.
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параша залезла и нагадила где только смогла.. значит ватная тупая фраза "только амеры суются" - это чистая ложь
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Вот и здесь ты, Шампунь, сеешь ложь. Прям, как пидарассеянин. Или все-таки без как?
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И коротко о погоде: так как погодка в Урюпинске?
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это не македонии случайно дали автокефалию в свое время прищемив яйки проросийским сербам?
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Им не дали автокефалию, там болгары мутят.
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Та и пусть финансируют. Это кого-то удивляет? А почему? Именно отсюда напряги с греками, в последнее время. Настаиваю- именно отсюда. А никакой томос тут и рядом не валялся.
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Конечно не валялся, напряги с греками начались раньше и именно из Македонии.
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Если бы ты видел... Если бы только видел... Но, ты этого не видел, тебе повезло. Во всем Мире я посещал жилища женщин... скажем так: не очень тяжелого поведения. Так вот, в 90-х, во всех этих жилищах, присутствовали красочные плакаты, с английским и греческими текстами: "Македония Наша Навеки!" А вот картинки были самые разные... Честное Слово! Много тогда комсостава греков было, на Мировом Флоте. Было дело! Представь: Во всем Мире... эти плакаты. Они меня, отчего-то раздражали.
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Хренасе, не ожидал что там так серьезно это, понимал что там клубок претензий у каждого к каждому... Считаю что царь сделал ошибку вписавшись за турок против болгар, тогда бы было сильное славянское государство на Балканах, ведь болгарскими были и Салоники и Македония, но Россия как всегда влупила себе в ногу, и турки ей ближе не стали и болгары две войны были против.
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Ты прав, оценив это как- СЕРЬЕЗНО. Ни с единым греком эту тему просто нельзя было затрагивать, мог оказаться в рядах врагов. Один, помню затронул, 2-й помощник, кстати бывший капитан 1-ранга, командир атомной подводной лодки. Его мгновенно списали!
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Понимаешь, я там часто катаюсь летом, греки проигрывают и болгарам и румынам, только впереди македонцев, албанцев и сербов держатся.Там едешь по дороге от Софии к Салоникам и видишь резкий контраст где все работает, цветет и растет, а где лень и пустота.
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О, как! А я там дважды ездил, из Мариуполя, на смену экипажей, в Пирей. Один раз в 1993-м, второй раз- в 1994-м, это был мой последний контракт в Азовском пароходстве. Так вот, я ничего не заметил подобного. Правда, оба раза, греческую границу пересекали уже затемно. Говоришь лень и пустота... жаль, жена расстроится. Я ей клятвенно пообещал, что свожу в Салоники, свою гречанку.
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Ну Пирей это возле Афин, далеко, почти 600 км от Салоник, может там по другому, а вот Салоники это советский промышленный мегаполис, только заброшенный, склады, площадки и пустота, в центре конечно не так, палец коня Сашки дальше гладят и базары оливкового масла на месте.
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сделать благо даже своему населению - денег нет.
насрать - впереди планеты всей.
хотя, я думаю, что распространение своей заразы везде, где только можно, это доставляет особенное удовольствие всей кацапне, предмет их гордости. Ради этого они готовы терпеть любые лишения, но будут своим выродкам с гордостью и ностальгией рассказывать, что вон где как тем и там подосрали...великие были
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Вот зря американцы подлых московитов от голодной смерти спасали. Уже Трижды спасали

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Конец 19 в, 1900-е годы, 1920-е, 1940-е ну и окорочка Буша.
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Так,росії непотрібно замирення македонців та греків, тому ми бачимо заворушення в Греції. Для тиску на уряд країни там використали ліворадикалів фінансування яких здійснює москва.
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Мэттис как настоящий военный мог бы отбросить неуместную дипломатию и наконец прямо, чисто по человечески заявить:-"Россия- большой, запущенный геморрой на заднице планеты! Его необходимо срочно и крайне радикально лечить!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия финансирует противников изменения названия страны, - Мэттис о референдуме в Македонии
 
 
 
 
 
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