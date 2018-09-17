 Сотрудник сервисного центра МВД, за взятки выдававший водительские права, разоблачен на Сумщине, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

При посредничестве представителя одной из автошкол Сумской области, за взятку, лицо получало водительского удостоверения даже не прибывая в территориальный сервисный центр МВД, а лишь предоставив определенную сумму средств и перечень документов.

По результатам следственных действий должностному лицу одного из сервисных центров сообщено о подозрении по пяти фактам получения взятки и служебного подлога, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.