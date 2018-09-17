EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1175  13
Материалы по теме:
Все про:взятка (4071) сервисные центры МВД (60) Сумщина (608) водительские права (84)

 Сотрудник сервисного центра МВД, за взятки выдававший водительские права, разоблачен на Сумщине, - прокуратура

На Сумщине разоблачили работника сервисного центра МВД, систематически получавшего взятки за выдачу удостоверений на право управления транспортом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

При посредничестве представителя одной из автошкол Сумской области, за взятку, лицо получало водительского удостоверения даже не прибывая в территориальный сервисный центр МВД, а лишь предоставив определенную сумму средств и перечень документов.

По результатам следственных действий должностному лицу одного из сервисных центров сообщено о подозрении по пяти фактам получения взятки и служебного подлога, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь полиции задержан на Львовщине при получении 500 долл. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Справка: санкция тяжелой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3086599
 
 
 Топ комментарии
 
реформуй не реформуй - в итоге менты остались ментами
 показать весь комментарий
 
Один ! сотрудник МВД за взятки выдавал права Співробітника сервісного центру МВС, який за хабарі видавав водійські права, викрито на Сумщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1852? Сказки для лохов Співробітника сервісного центру МВС, який за хабарі видавав водійські права, викрито на Сумщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5950.
 показать весь комментарий
 
Да,там целая схема.Тянется к самому главному менту. А от того к порошенке. Иначе бы тот такое не терпел.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
реформуй не реформуй - в итоге менты остались ментами
 показать весь комментарий
 
 
Уровень ума ,покупающих за взятку и продающих за нее,приблизительно одинаков. Получается они равносильны бешенным собакам. Которых нужно просто отстреливать. Пока они кого-то не покалечили.
 показать весь комментарий
 
 
Я свої ще років десять тому купив. 2000 гривень віддав.
 показать весь комментарий
 
Я з десяти років на мопедах, а в 13 у батька Яву відібрав. Ох за мною ж і ганялися лягаві!
 показать весь комментарий
 
 
Один ! сотрудник МВД за взятки выдавал права ? Сказки для лохов Співробітника сервісного центру МВС, який за хабарі видавав водійські права, викрито на Сумщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5950.
 показать весь комментарий
 
 
Да,там целая схема.Тянется к самому главному менту. А от того к порошенке. Иначе бы тот такое не терпел.
 показать весь комментарий
 
 
Там же написано - пять эпизодов с которых не занёс долю. )
 показать весь комментарий
 
Да они ВСЕ продают права!!!!Дблблдь....
 показать весь комментарий
 
 
Один сотрудник продавал все права в Украине?🙂Да он давно олигархом должен был стать, наравне с рыжим гудком... )))
 показать весь комментарий
 
Так сделайте те выданные права не действительными, в разы кто захочет купить права поубавится. Проверить школы в которых учились, и по камерам посмотреть кто участвовал на екзамене.
 показать весь комментарий
 
 
Это нарушит преемственность бизнеса...))))
 показать весь комментарий
 
Огласите цены, пожалуйста. Теща хочет права купить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник сервисного центра МВД, за взятки выдававший водительские права, разоблачен на Сумщине, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх