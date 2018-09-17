 Российскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый "Боинг", - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
"Министерство обороны России выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии, произошедшей с малайзийским "Боингом", - сказал Турчинов. - На моей памяти это, пожалуй, девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы скрыть свою причастность к этому страшному преступлению".
"Был и испанский диспетчер, был и украинский истребитель, и ракеты "воздух-воздух", был и так называемый бывший военный, который как раз в то время был на аэродроме, откуда взлетал украинский истребитель, чтобы сбить "Боинг", и много другой лжи", - отметил Секретарь СНБО Украины.
"Эти грязные фантазии, грязные фейки имеют только одну цель - скрыть настоящих преступников. Но то, что настоящие преступники - российское военное и политическое руководство, - это уже доказано как официальным расследованием, так и независимыми экспертами", - подытожил он.
Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.
когда?
лично Пастор приговор приведет в исполнение?
серед добровольців ?
то як, хто збив боїнг ?
бо ви так оформили наче Україна винна.
чому винних мають привозити до нас ? вони будуть відповідати перед міжнародним судом
Галантєрєйщік і Кардінал - ето сіла!
То яким місцем ви вирішили, що суд має відбутися на нашій території ?
так называемых олигархов (или со всей пролетарской ненавистью назовем их богачами) только в 1917 больщевитский террор уничтожил, перераспределил и т.д.
а в Чили те же богачи переориентировались на Пиночета
а вот с понятием "другую дрянь" надо быть осторожнее, потому что может так оказаться что с приходом диктатором в это понятие можете попасть и вы
практически... пока и надежда не помогает
это в сказках - добро обязательно побеждает зло
а в жизни ...
правде (добру) всегда тяжелее пробиться сквозь липкую ложь, подмазанную миллиардами
Думаю, їм вже подарували і забули.
А їх понос називається - "ідуть в нексознанку", тобто не визнають своєї вини і як завжди відволікають увагу своїми висерами. ВИННІ ВОНИ І ПОНЕСУТЬ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАНО, ЧИ ПІЗНО.
Получи удовольствие!
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи."
Марк Солонин https://www.svoboda.org/a/27349663.html
Так вот - единственным убедительным доказательством принадлежности этой ракеты в\ч ПВО Украины мог бы стать Акт приема-сдачи, который в обязательном порядке подписывался в двух (а возможно что и в 3 экземплярах) Поставщиком и Получателем, причем на этом Акте должны быть подписи командира части и, возможно - его зама по вооружению, а также - печать воинской части. Экземпляр Акта приема-сдачи должен был хранится у Поставщика то есть у Долгопрудненского НПО и по идее должен быть предъявлен. Но его не предъявили. Почему? Да потому что - егоне существует и потому что уже нет бланков изготовления 86 года - их просто не осталось в природе, а изготавливать бланк-новодел - это 100% палево - любая экспертиза покажет, что бумага и чернила изготовлены только что. То есть - новодел выявляется элементарно путем сравнения хим состава бумаги реальных Актов того времени, которые конечно у них есть в архивах и новодела. Они про это знают, поэтому никаких Актов не представили. Что же касается записи в Журнале УПП, то фальсификация могла быть сделана элементарно - старая запись уничтожается те ми же химическими реактивами, а новая пишется ручкой 86 года выпуска.
Теперь Украинской стороне будет легко опровергнуть этот фейк предъявив Следственной комиссии Акты приема-сдачи вооружения за этот период - 86-87 годы. Поскольку в их Журналах все записи пронумерованы, то будет легко определить, поступала ли на вооружение в данный период эта ракета.
И еще - неуважаемые господа их МО так и не объяснили - КАК украинский БУК заехал на 100 км. вглубь фронта на территорию ДНР и его там никто не заметил, произвел пуск ракеты, а потом незаметно скрылся, исчез, испарился?
Ведь уже доказано, что ракета попала в кабину пилотов - то есть летела на перехват спереди траектории полета лайнера - и сами эксперименты МО РФ с подрывом модели ранее также это показали.
Ну а остальные "доказательства" - это вообще курам на смех.
http://ulis.liveforums.ru/viewtopic.php?id=2289&p=26#p90856
- Я сама видела, как эта ракета с уникальным заводским серийным номером 8720, в трусиках, стояла на вооружении украинской части!
К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ на минувшей неделе.
Так, по данным Центробанка, чистый отток капитала из России составил 5 млрд долларов за месяц. Хотя это на 20% больше, чем в июле, и почти втрое превышает показатель годичной давности, цифра явно меньше, чем фактически состоявшийся отток.
Так, по данным того же ЦБ, 1,9 млрд долларов должны были вернуть зарубежным кредиторам крупнейшие российские корпорации и банки (топ-40); еще 2,5 млрд долларов ушло в виде интервенций Минфина, который хотя и приостановил покупки валюты, все же успел выполнить почти половину плана на месяц.
Из данных по платежному балансу следует, что оттока капитала из госсектора - то есть облигаций федерального займа - практически не происходило, указывает Райффайзенбанк.
Но это опровергается самим ЦБ: зарубежные инвесторы сбросили ОФЗ примерно на 130 млрд рублей, или 2 млрд долларов, сообщила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Это означает, что "отток капитала нерезидентов из госсектора мог быть компенсирован ввозом валюты ЦБ", делают вывод в Райффайзенбанке: речь идет о кредитах, которые привлекаются регулятором под залог ценных бумаг из международных резервов.
Аналогичным образом центробанк действовал летом прошлого года: на фоне краха ФК "Открытие" он занял у нерезидентов 8,9 млрд долларов. Общая сумма долга ЦБ при этом достигла 8-летнего рекорда в 11,6 млрд долларов.
В 2018 году центробанк гасил эти займы, однако теперь мог "вновь нарастить задолженность для пополнения ликвидности на локальном рынке", объясняет Райффайзенбанк.
Собственных валютных резервов в банковской системе практически нет: на 1 августа запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов за рубежом лишь на 1,3 млрд долларов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.
Объем этой "подушки безопасности" был в 12 раз меньше, чем летом 2016 года.
Валюту из банков ускоренно выводят корпоративные клиенты: они забрали со счетов 3 млрд долларов в июле, 4,9 млрд - в июне и более 17 млрд - с апреля
В ДНР показали на видео пойманного "укродиверсанта", который якобы взрывал Захарченко. Зовут его Александр Погорелов.
Вот только есть одна деталь - Погорелова ДНРовцы бросили в подвал еще год назад - в ноябре 2017-го.
Какие же мудаки. Даже подставу толково организовать не могут.
Денис Казанский
Русское поле экспериментов и влажных фантазий
Черт возьми, сегодня день битвы, про которую в русском мире рекордно много говорят, но никто следов ее найти не может вот уже 6 столетий.
Небольшое диванное расследование.
Закваска от Комсомольской правды:
"637 лет назад русские войска одержали победу над ордынским войском в Куликовской битве! Это стало переломным моментом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.
Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы.
Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Засадный полк преследовал татар 50 вёрст, «избив» их «бесчисленное множество». Войско Мамая было полностью разгромлено.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Орды, ускоривший ее последующий распад."
---------
Для сравнения две битвы и их следы спустя века: одна реальная, другая мифическая. И третья битва - 2 тысячи лет назад.
1) Золотаревское сражение 1237г. На стороне защитников городища сражалось около тысячи бойцов, им противостояли примерно пять тысяч воинов хана Батыя.
Обнаружено более 2000 экземпляров наконечников стрел, несколько сотен деталей сабельного оружия и фрагментов защитных доспехов и тысячи предметов конского снаряжения. Найдено много изделий из серебра, золота, свинца.
Найдено колоссальное количество человеческих скелетов (2000 останков). Найдены кости с торчащими в них наконечниками стрел, рубленые черепа, а на крепостной стене даже раскопаны останки древнего воина, сжимающего в руке булаву.
У стен крепости имеются многочисленные следы конных стычек между завоевателями и защитниками. После штурма основная масса оружия была собрана, но даже то, что осталось, позволило исследователям определить не только время сражения в 1237 году, но и установить, что в нем принимали участие представители самых разных племен и народов.
Огромная площадь разбросанных на поверхности человеческих костей. Территория, на которой произошла военная катастрофа, выходит далеко за пределы крепости. Останки убитых были обнаружены на площади более 60 тысяч квадратных метров.
2) Куликовская битва 1380 г. На стороне москвитян 70 тысяч человек, на стороне Мамая 150 тысяч человек. С. Б. Веселовский считал в ранних своих работах, что на Куликовом поле было около 200-400 тысяч человек.
В 1980 году на поле вывели школьников и солдат срочной службы с миноискателями. Нашли ровно ничего. С 1995 по 2005 года было семь «поисковых сезонов». В поле ездят только научные сотрудники, аспиранты и студенты.
Основное орудие ученых при таком методе поиска помимо неизменной лопаты -- чувствительный металлодетектор американской фирмы «Фишер» (проклятые америкосы), который реагирует даже на фольгу от сигарет.
Нашли втулку, основание копья, кольчужное колечко, обломок топора. Каждый год дает несколько (!) интересных находок.
Нашли чуть больше, чем ничего, но при этом умудряются писать научные работы, праздновать юбилеи и гордиться мифической битвой.
3) Битва в Тевтобургском Лесу - сражение в сентябре 9 года между германцами и римской армией. То есть более 2 тысяч лет назад.
В местечке Калькризе на поле, известном у местных жителей как Золотое за частые находки там древнеримских монет, Тони Кланн с металлоискателем обнаружил 162 серебряные монеты, датируемые правлением императора Октавиана Августа или более ранним временем, и 3 свинцовых ядра для пращи. Ядра свидетельствовали о присутствии в этом месте римских войск, что стало решающим обстоятельством для проведения здесь с 1989 масштабных раскопок.
Было найдено несколько тысяч предметов римской воинской амуниции, фрагменты мечей, доспехов, инструментов, в том числе подписанные. Важнейшие находки: серебряная маска римского офицера-кавалериста и монеты, отштампованные с отметкой VAR. Исследователи предполагают, что это обозначение имени Квинтиллия Вара на специальных монетах, изготовленных в пору его правления Германией и предназначенных для дарения легионерам.
Большое количество находок свидетельствует о разгроме в этом месте крупного воинского подразделения римлян, состоящего как минимум из одного легиона, конницы и лёгкой пехоты. Обнаружено 5 групповых захоронений, на некоторых костях видны глубокие резаные следы.
На северном склоне Калкризского холма, обращённого к месту битвы, откопаны остатки защитного торфяного вала. Произошедшие здесь события довольно точно датируются по многочисленным монетам периодом 6-20 гг.
На фото череп воина, погибшего в Золотаревском сражении.
Iurii Donets