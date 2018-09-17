 Российскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый "Боинг", - Турчинов. ВИДЕО

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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"Министерство обороны России выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии, произошедшей с малайзийским "Боингом", - сказал Турчинов. - На моей памяти это, пожалуй, девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы скрыть свою причастность к этому страшному преступлению".

"Был и испанский диспетчер, был и украинский истребитель, и ракеты "воздух-воздух", был и так называемый бывший военный, который как раз в то время был на аэродроме, откуда взлетал украинский истребитель, чтобы сбить "Боинг", и много другой лжи", - отметил Секретарь СНБО Украины.

"Эти грязные фантазии, грязные фейки имеют только одну цель - скрыть настоящих преступников. Но то, что настоящие преступники - российское военное и политическое руководство, - это уже доказано как официальным расследованием, так и независимыми экспертами", - подытожил он.

Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.