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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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 Российскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый "Боинг", - Турчинов. ВИДЕО

Российскому военно-политическому руководству не удастся скрыться от ответственности за сбитый "Боинг".

 Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Читайте: "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17

"Министерство обороны России выступило с очередным фейком о якобы причастности Украины к трагедии, произошедшей с малайзийским "Боингом", - сказал Турчинов. - На моей памяти это, пожалуй, девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы скрыть свою причастность к этому страшному преступлению".

"Был и испанский диспетчер, был и украинский истребитель, и ракеты "воздух-воздух", был и так называемый бывший военный, который как раз в то время был на аэродроме, откуда взлетал украинский истребитель, чтобы сбить "Боинг", и много другой лжи", - отметил Секретарь СНБО Украины.

"Эти грязные фантазии, грязные фейки имеют только одну цель - скрыть настоящих преступников. Но то, что настоящие преступники - российское военное и политическое руководство, - это уже доказано как официальным расследованием, так и независимыми экспертами", - подытожил он.

Напомним, Российской Федерацией сегодня была озвучена информация о якобы украинском происхождении ракеты "Бук", сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Источник: https://censor.net.ua/n3086594
 
   
 Топ комментарии
 
После того как «солберецкие» туристы переспали в одной кровати в первую ночь в Лондоне, а отметили «завершение» дела в следующую ночь вызовом проститутки и обкурились анашой ,да так что соседи жаловались.... кто ж теперь поверит сказкам Минобороны России. Достовернее было бы трагедию МН17 на инопланетян свалить, которые на МКС дырки прогрызают .....
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После того как «солберецкие» туристы переспали в одной кровати в первую ночь в Лондоне, а отметили «завершение» дела в следующую ночь вызовом проститутки и обкурились анашой ,да так что соседи жаловались.... кто ж теперь поверит сказкам Минобороны России. Достовернее было бы трагедию МН17 на инопланетян свалить, которые на МКС дырки прогрызают .....
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ага...
когда?
лично Пастор приговор приведет в исполнение?
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натякаєте, що винуватці в теракті знаходяться в Україні ?
серед добровольців ?
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а я про що ?
то як, хто збив боїнг ?
бо ви так оформили наче Україна винна.
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Совсем женский логика аднака. Вам как сопернице красавицы Будур расскажу. Турчинов говорит не избежать гадам отвецтвенности и решительно грюкает по столу. Отвецтвенность - это не всеобщее порицание и не штраф, а буцегарня по нашим законам. Следовательно, виновников доставят в Україну. Что дальше? ФСБ даст запрос и их экстрадируют в кацапию? Андестенд? Не?
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це ваша логіка хромає на всі чотири лапи
чому винних мають привозити до нас ? вони будуть відповідати перед міжнародним судом
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Вона трошки заплуталася, на території якої держави було скоєно злочин. А питання територіальної юрисдикції - то для бідних.
Галантєрєйщік і Кардінал - ето сіла!
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Загиблі громадяни не наші, їхні вбивці теж. До слідства ми не маємо прямого стосунку.
То яким місцем ви вирішили, що суд має відбутися на нашій території ?
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Stuart Pearce, это не "совсем женский логика", это логика куратора, аднака Російському військово-політичному керівництву не вдасться уникнути відповідальності за збитий "Боїнг", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5042
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Конечно неуйдут,только вот вопрос когда.Скорее после того как уйдут из жизни по старости.
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А зря,золотой был человек вот нам бы такого чтоб собрал все мажоров,олигархов и другую дрянь на стадионе и заставил вернуть в стрну наворованое в течении суток.Думаю что венулся бы в Украину с десяток бюджетов страны.
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Так Аугусто не только мажоров в расход пустил, но и тех, кто предлагал все поделить тоже.
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Вот поэтому и говорю что золотой был человек.Это америкосы сделали из него чудищем после того как америкоские банки в течении суток чуть не обанкротились возвратив деньги.Ведь из расстрела семьи Чаушеску да еще и в прямом эфире никто из Румынии не сделал диктаторскую страну.
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у вас какое то немного странное восприятие действительности, Пиночет в действительности собрал на стадионе своих политических оппонентов и многих расстрелял или сгноил в тюрьмах
так называемых олигархов (или со всей пролетарской ненавистью назовем их богачами) только в 1917 больщевитский террор уничтожил, перераспределил и т.д.
а в Чили те же богачи переориентировались на Пиночета
а вот с понятием "другую дрянь" надо быть осторожнее, потому что может так оказаться что с приходом диктатором в это понятие можете попасть и вы
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теоретически... вроде как бы - да...(надежда есть)
практически... пока и надежда не помогает
это в сказках - добро обязательно побеждает зло
а в жизни ...
правде (добру) всегда тяжелее пробиться сквозь липкую ложь, подмазанную миллиардами
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Лысый,слова хорошие. Но мы тебе не тупые прихожане. Аргументируй ,а не лозингуй. А так получается - "солнышко светит - травка растет".
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особенно тебе проксенному херманцу...!)))
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Якось Трамп відмовчується.
Думаю, їм вже подарували і забули.
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Ну и шо? Турчинов сказал... это- супер-аргумент. А мне известно единственное: "Боинг" сбили те, кто проиграет в этой войне. И никто иной, не надо строить иллюзий. Будет именно так и никак иначе.
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Скорее сами убьют всех исполнителей , а потом признают вину и выплатят компенсации .
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Всі кому треба знають, що цей літак збили російські військові із російсьго БУКа, який привезли із Курська.
А їх понос називається - "ідуть в нексознанку", тобто не визнають своєї вини і як завжди відволікають увагу своїми висерами. ВИННІ ВОНИ І ПОНЕСУТЬ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РАНО, ЧИ ПІЗНО.
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Россия проиграла Крымскую,Японскую,Первую мировую. Это то что навскидку примерно за последние 400 лет.
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За сколько??? За 400 лет??? Крымская состоялась в 1854-1855. Это то, что совершенно точно известно, за последние 163 года. А шо, есть необходимость в перечислении 400 лет? Я могу. А зачем?
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Ну ващето технически по очкам ВМВ она тоже просрала.
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скажите ему, что они уже ушли от ответственности...
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Куда? Вроде благодатный народ Роиси пока не переселился на Альфа-Центавра.
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С мая месяца проверять на заводе - изготовителе один номер, предоставленный следователями JIT, это нечто! Наверное, все учётные документы за 1986 год пришлось "редактировать ". И бестолку...
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фсбшная консервная банка, сдавшая Крим без единого выстрела
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Ты уже и здесь какнуть успел? Вернись в унитаз, унылое.
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Народ, киньте ссылку на какой нибудь кацапофорум 2 литра ++ пива требуют высказаться!!!!1
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бажано також, шоб і наші керманичі не уникнули відповідальності за всі свої художества
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"Ваші" не уникнуть , не переймайся запроданець !
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"Есть простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи."
Марк Солонин https://www.svoboda.org/a/27349663.html
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Очередные фейки от МО РФ. Уже не вспоминают об испанском диспетчере и Су-25, признали, что Боинг MH-17 был сбит ракетой БУК, но единственным доказательством принадлежности этой ракеты в\ч ПВО Украины оказались лишь запись в Журнале учета принятой продукции, который почему то не прошит, как положено СС документу. (Когда Админ служил в учебке ПВО в 78-79 году, там даже учебные тетради курсантов все прошивались и выдавались только на занятия и после сдавались секретчику).
Так вот - единственным убедительным доказательством принадлежности этой ракеты в\ч ПВО Украины мог бы стать Акт приема-сдачи, который в обязательном порядке подписывался в двух (а возможно что и в 3 экземплярах) Поставщиком и Получателем, причем на этом Акте должны быть подписи командира части и, возможно - его зама по вооружению, а также - печать воинской части. Экземпляр Акта приема-сдачи должен был хранится у Поставщика то есть у Долгопрудненского НПО и по идее должен быть предъявлен. Но его не предъявили. Почему? Да потому что - егоне существует и потому что уже нет бланков изготовления 86 года - их просто не осталось в природе, а изготавливать бланк-новодел - это 100% палево - любая экспертиза покажет, что бумага и чернила изготовлены только что. То есть - новодел выявляется элементарно путем сравнения хим состава бумаги реальных Актов того времени, которые конечно у них есть в архивах и новодела. Они про это знают, поэтому никаких Актов не представили. Что же касается записи в Журнале УПП, то фальсификация могла быть сделана элементарно - старая запись уничтожается те ми же химическими реактивами, а новая пишется ручкой 86 года выпуска.
Теперь Украинской стороне будет легко опровергнуть этот фейк предъявив Следственной комиссии Акты приема-сдачи вооружения за этот период - 86-87 годы. Поскольку в их Журналах все записи пронумерованы, то будет легко определить, поступала ли на вооружение в данный период эта ракета.
И еще - неуважаемые господа их МО так и не объяснили - КАК украинский БУК заехал на 100 км. вглубь фронта на территорию ДНР и его там никто не заметил, произвел пуск ракеты, а потом незаметно скрылся, исчез, испарился?
Ведь уже доказано, что ракета попала в кабину пилотов - то есть летела на перехват спереди траектории полета лайнера - и сами эксперименты МО РФ с подрывом модели ранее также это показали.
Ну а остальные "доказательства" - это вообще курам на смех.

http://ulis.liveforums.ru/viewtopic.php?id=2289&p=26#p90856
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Російському військово-політичному керівництву не вдасться уникнути відповідальності за збитий "Боїнг", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8527

- Я сама видела, как эта ракета с уникальным заводским серийным номером 8720, в трусиках, стояла на вооружении украинской части!
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рядом с испанским диспетчером стояла , мамой клянусь
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а дела с валютой на мацковии всё хуже и хуже , читаем.Банк России, вероятно, был вынужден занимать валюту на Западе, чтобы компенсировать нехватку долларов на российском рынке на фоне оттока нерезидентов из гособлигаций и обвала рубля.
К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, проанализировав данные по платежному балансу за август, опубликованные ЦБ на минувшей неделе.
Так, по данным Центробанка, чистый отток капитала из России составил 5 млрд долларов за месяц. Хотя это на 20% больше, чем в июле, и почти втрое превышает показатель годичной давности, цифра явно меньше, чем фактически состоявшийся отток.
Так, по данным того же ЦБ, 1,9 млрд долларов должны были вернуть зарубежным кредиторам крупнейшие российские корпорации и банки (топ-40); еще 2,5 млрд долларов ушло в виде интервенций Минфина, который хотя и приостановил покупки валюты, все же успел выполнить почти половину плана на месяц.
Из данных по платежному балансу следует, что оттока капитала из госсектора - то есть облигаций федерального займа - практически не происходило, указывает Райффайзенбанк.
Но это опровергается самим ЦБ: зарубежные инвесторы сбросили ОФЗ примерно на 130 млрд рублей, или 2 млрд долларов, сообщила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Это означает, что "отток капитала нерезидентов из госсектора мог быть компенсирован ввозом валюты ЦБ", делают вывод в Райффайзенбанке: речь идет о кредитах, которые привлекаются регулятором под залог ценных бумаг из международных резервов.
Аналогичным образом центробанк действовал летом прошлого года: на фоне краха ФК "Открытие" он занял у нерезидентов 8,9 млрд долларов. Общая сумма долга ЦБ при этом достигла 8-летнего рекорда в 11,6 млрд долларов.
В 2018 году центробанк гасил эти займы, однако теперь мог "вновь нарастить задолженность для пополнения ликвидности на локальном рынке", объясняет Райффайзенбанк.
Собственных валютных резервов в банковской системе практически нет: на 1 августа запасы банков в виде наличной валюты и высоколиквидных активов за рубежом лишь на 1,3 млрд долларов превышали их же обязательства перед клиентами по расчетным счетам.
Объем этой "подушки безопасности" был в 12 раз меньше, чем летом 2016 года.
Валюту из банков ускоренно выводят корпоративные клиенты: они забрали со счетов 3 млрд долларов в июле, 4,9 млрд - в июне и более 17 млрд - с апреля
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100% ,пилот украинского штурмовика - Волошин ( к сожалению умер )
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Лишняя хромосома дает результат:

В ДНР показали на видео пойманного "укродиверсанта", который якобы взрывал Захарченко. Зовут его Александр Погорелов.

Вот только есть одна деталь - Погорелова ДНРовцы бросили в подвал еще год назад - в ноябре 2017-го.
Какие же мудаки. Даже подставу толково организовать не могут.Російському військово-політичному керівництву не вдасться уникнути відповідальності за збитий "Боїнг", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5921

Денис Казанский
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По-моему, по теме:

Русское поле экспериментов и влажных фантазий
Російському військово-політичному керівництву не вдасться уникнути відповідальності за збитий "Боїнг", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7836 Російському військово-політичному керівництву не вдасться уникнути відповідальності за збитий "Боїнг", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6977
Черт возьми, сегодня день битвы, про которую в русском мире рекордно много говорят, но никто следов ее найти не может вот уже 6 столетий.

Небольшое диванное расследование.

Закваска от Комсомольской правды:

"637 лет назад русские войска одержали победу над ордынским войском в Куликовской битве! Это стало переломным моментом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.

Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы.

Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство. Засадный полк преследовал татар 50 вёрст, «избив» их «бесчисленное множество». Войско Мамая было полностью разгромлено.

Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Орды, ускоривший ее последующий распад."
---------
Для сравнения две битвы и их следы спустя века: одна реальная, другая мифическая. И третья битва - 2 тысячи лет назад.

1) Золотаревское сражение 1237г. На стороне защитников городища сражалось около тысячи бойцов, им противостояли примерно пять тысяч воинов хана Батыя.

Обнаружено более 2000 экземпляров наконечников стрел, несколько сотен деталей сабельного оружия и фрагментов защитных доспехов и тысячи предметов конского снаряжения. Найдено много изделий из серебра, золота, свинца.

Найдено колоссальное количество человеческих скелетов (2000 останков). Найдены кости с торчащими в них наконечниками стрел, рубленые черепа, а на крепостной стене даже раскопаны останки древнего воина, сжимающего в руке булаву.

У стен крепости имеются многочисленные следы конных стычек между завоевателями и защитниками. После штурма основная масса оружия была собрана, но даже то, что осталось, позволило исследователям определить не только время сражения в 1237 году, но и установить, что в нем принимали участие представители самых разных племен и народов.

Огромная площадь разбросанных на поверхности человеческих костей. Территория, на которой произошла военная катастрофа, выходит далеко за пределы крепости. Останки убитых были обнаружены на площади более 60 тысяч квадратных метров.

2) Куликовская битва 1380 г. На стороне москвитян 70 тысяч человек, на стороне Мамая 150 тысяч человек. С. Б. Веселовский считал в ранних своих работах, что на Куликовом поле было около 200-400 тысяч человек.

В 1980 году на поле вывели школьников и солдат срочной службы с миноискателями. Нашли ровно ничего. С 1995 по 2005 года было семь «поисковых сезонов». В поле ездят только научные сотрудники, аспиранты и студенты.

Основное орудие ученых при таком методе поиска помимо неизменной лопаты -- чувствительный металлодетектор американской фирмы «Фишер» (проклятые америкосы), который реагирует даже на фольгу от сигарет.

Нашли втулку, основание копья, кольчужное колечко, обломок топора. Каждый год дает несколько (!) интересных находок.

Нашли чуть больше, чем ничего, но при этом умудряются писать научные работы, праздновать юбилеи и гордиться мифической битвой.

3) Битва в Тевтобургском Лесу - сражение в сентябре 9 года между германцами и римской армией. То есть более 2 тысяч лет назад.

В местечке Калькризе на поле, известном у местных жителей как Золотое за частые находки там древнеримских монет, Тони Кланн с металлоискателем обнаружил 162 серебряные монеты, датируемые правлением императора Октавиана Августа или более ранним временем, и 3 свинцовых ядра для пращи. Ядра свидетельствовали о присутствии в этом месте римских войск, что стало решающим обстоятельством для проведения здесь с 1989 масштабных раскопок.

Было найдено несколько тысяч предметов римской воинской амуниции, фрагменты мечей, доспехов, инструментов, в том числе подписанные. Важнейшие находки: серебряная маска римского офицера-кавалериста и монеты, отштампованные с отметкой VAR. Исследователи предполагают, что это обозначение имени Квинтиллия Вара на специальных монетах, изготовленных в пору его правления Германией и предназначенных для дарения легионерам.

Большое количество находок свидетельствует о разгроме в этом месте крупного воинского подразделения римлян, состоящего как минимум из одного легиона, конницы и лёгкой пехоты. Обнаружено 5 групповых захоронений, на некоторых костях видны глубокие резаные следы.

На северном склоне Калкризского холма, обращённого к месту битвы, откопаны остатки защитного торфяного вала. Произошедшие здесь события довольно точно датируются по многочисленным монетам периодом 6-20 гг.

На фото череп воина, погибшего в Золотаревском сражении.

Iurii Donets
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Украинское военное руководство то же ответит.
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Доказувати шулеру що він шулер ??? Якщо Кацапія спромоглася вкрасти і привласнити собі історію Русі , для цього знищивши всі першоджерела , а історична наука України при цьому боїться як чорт ладану роботи в європейських архівах, то можна бути певним що Кацапія виготовить таку "липу" що і ст. л-нт Таманцев не розкусить . Державу що існує завдяки брехні не зловиш на брехні , бо брехатиме "настамнєт етонеми ". Інформацію від цього породження Мороку не варто сприймати серйозно.
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видимо наркота входит не только в сух паёк обычных грушников но и высшему руководству мо перепадает львинная доля.
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Лучше озадачивался бы 11-ю тысячами убитых мокшами граждан СВОЕЙ страны, чем тремя сотнями граждан чужих стран, в т.ч. Нидерландов, построивших мокшам мост на оккупированные территории.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийскому военно-политическому руководству не удастся уйти от ответственности за сбитый "Боинг", - Турчинов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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