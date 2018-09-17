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 Мы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии

Один из экзархов Вселенского патриархата,архиепископ Даниил, который прибыл в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, заявил, что они приехали работать над уже решенным вопросом.

Архиепископ Памфильський и Западной епархии УПЦ в США Даниил на встрече с президентом Украины отметил, что прошел почти месяц с прошлого визита в Украину, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"В этот раз мы приехали в Украину с чрезвычайной миссией, представляем лично Вселенского Патриарха Варфоломея и одновременно Священный Синод Вселенской Патриархии Константинопольской для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что начало процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви началось. Мы на прямой, которая идет к финишной линии", - отметил Архиепископ Даниил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вышла на финишную прямую, - Порошенко о получении автокефалии православной церкви. ВИДЕО

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3086590
 
 
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очередной херась сцаной тряпкой по мокшанской морде)
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Нужно раскольникам -гундяевцам устроить то, что они устроили Свидетелям Иеговы у себя..Конфисковать всю собственность в пользу государства,а клиру запретить служить.
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так уже-ж наши сказали что у РПЦ собственности в Украине нет, все принадлежит громадам
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Всегда с уважением захожу по Владимирский собор и Михайловский. А вот Лавру обхожу стороной- вечно там какоето мракобесие от мацковских ряс
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМы приехали работать над уже решенным вопросом, - экзарх Вселенского патриархата Даниил об автокефалии
 
 
 
 
 
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