 Суд над Януковичем: адвокат Байдык читает дебатную речь уже рекордные 16 часов

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Эта речь является, пожалуй, самой длинной в истории суда", - сказал Девятко.

Отметим, по состоянию на 15 часов 17 сетнября Александр Байдык читает свою речь уже больше 16 часов. Начал он ее зачитывать 13 сентября, продолжил 14 сентября, а также продолжает сегодня.

На двух прошлых заседаниях он, в частности, утверждал, что Янукович не скрывается от правосудия, а, наоборот, хочет вживую участвовать в заседания, просто боится приезжать в Украину из-за угроз своей жизни.

На сегодняшнем заседании адвокат зачитывает и комментирует показания свидетелей, допрошенных в рамках рассмотрения этого дела - экс-начальника Генштаба Ильина, экс-начальника штаба службы безопасности президента Владимира Павленко, экс-руководителя охраны Януковича Константина Кобзаря, нардепа экс-регионала Михаила Добкина и других.

Текстовую трансляцию заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: адвокаты рассказали, что думают о Майдане. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.