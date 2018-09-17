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 Суд над Януковичем: адвокат Байдык читает дебатную речь уже рекордные 16 часов

Дебатная речь адвоката беглого президента Виктора Януковича в рамках рассмотрения дела о государственной измене является самой длинной в истории Оболонского райсуда.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Эта речь является, пожалуй, самой длинной в истории суда", - сказал Девятко.

Отметим, по состоянию на 15 часов 17 сетнября Александр Байдык читает свою речь уже больше 16 часов. Начал он ее зачитывать 13 сентября, продолжил 14 сентября, а также продолжает сегодня.

На двух прошлых заседаниях он, в частности, утверждал, что Янукович не скрывается от правосудия, а, наоборот, хочет вживую участвовать в заседания, просто боится приезжать в Украину из-за угроз своей жизни.

На сегодняшнем заседании адвокат зачитывает и комментирует показания свидетелей, допрошенных в рамках рассмотрения этого дела - экс-начальника Генштаба Ильина, экс-начальника штаба службы безопасности президента Владимира Павленко, экс-руководителя охраны Януковича Константина Кобзаря, нардепа экс-регионала Михаила Добкина и других.

Текстовую трансляцию заседания читайте ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: адвокаты рассказали, что думают о Майдане. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.

Источник: https://censor.net.ua/n3086587
 
   
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Ждёт, когда обвинение умрёт от тоски.
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аааа!....так вот откуда пошло выражение - "байдыки бьёт!"
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А сколько часов/недель/месяцев Витька Енакиевский рецензировал эту речь?
Ведь достоверно известно, шо Йолка в школе не учился.....
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Мля, а ведь кому-то по долгу службы нужно сидеть и делать вид, что слушаешь...
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