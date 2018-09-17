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 Политика Украины
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 Труба решит вопрос 27 кандидатов в руководство ГБР по возвращении из Страсбурга

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба решит вопрос 27 кандидатов на руководящие должности в этом ведомстве после возвращения из Страсбурга, где 18-19 сентября будет находиться с рабочим визитом.

"Существует несколько правовых выходов из ситуации, в которой мы оказались из-за отказа внешней комиссии проводить конкурс в соответствии с утверждённым регламентом. Одно из этих решений будет обнародовано после моего рабочего визита. Рассчитываю, что за это время не произойдёт никаких провокаций, которые могли бы навредить Бюро", – приводит слова Романа Трубы пресс-служба ГБР, передает "Интерфакс-Украина".

По данным пресс-службы, в Страсбурге директор ГБР примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы, где обсудит с международными партнёрами начало работы Бюро.

"Наши европейские партнёры заинтересованы в том, чтобы Государственное бюро расследований как можно быстрее начало открывать производства. Мы обсудим шаги, которые нужно сделать, чтобы это произошло, и в ГБР были все условия для эффективной работы. Среди них – принятие изменений в законодательство и решение сложившейся ситуации с победителями конкурса на руководящие посты в Бюро", - отметил директор ведомства.

Как сообщалось, ранее Роман Труба отказался утвердить 27 кандидатов на руководящие должности ГБР, которых отобрала внешняя конкурсная комиссия. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Несмотря на этот инцидент, Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже в ноябре нынешнего года.

Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

Источник: https://censor.net.ua/n3086585
 
 
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Во накрыла мания вяличия прокуроришку, котрый во Львовской области бытовуху, кражи велосипедов расследовал! Труба решит вопрос 27 кандидатов в руководство ГБР по возвращении из Страсбурга - Цензор.НЕТ 6131
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у сытника с холодницким скоро будет достойный конкурент
будут втроём рвать украинскую коррупцию, как тузик грелку
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ну Сытник и Холодницкий, а тем более Труба это большие разницы и противоположности. И где они все будут после 31 марта 2019 это Большой вопрос.
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мне кажется что с такой фамилией в заглавии статьи всегда должно присутствовать имя...
просто как-то...корректнее что ли (и не так страшно)
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