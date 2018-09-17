===Большинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин===

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время Седьмого Евроатлантического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра, Украина уменьшила количество консулов ​​и уволила всех, кто работал на спецслужбы.

"На самом деле, там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве - здесь спецслужбы российские, там наши консулы", - сказал он.

Также Климкин добавил, что Украина испытывает недостаток консулов ​​в России, на территории которой находятся почти три миллиона украинцев.

"Консулов ​​не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - отметил глава.

итайте на "Цензор.НЕТ": Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин