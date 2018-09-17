===Большинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин===

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время Седьмого Евроатлантического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам министра, Украина уменьшила количество консулов и уволила всех, кто работал на спецслужбы.
"На самом деле, там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве - здесь спецслужбы российские, там наши консулы", - сказал он.
Также Климкин добавил, что Украина испытывает недостаток консулов в России, на территории которой находятся почти три миллиона украинцев.
"Консулов не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - отметил глава.
когда был Ленин фраером,
он в кепочке ходил.
скрывался от полиции
и дЕньгами сорил.
когда был Ленин с массами,
с трибуны, вновь и вновь,
смешил он всех гримасами...
дугою выгнув бровь.
Де СБУ ???
Шось не доптераю: це Міністру соромно чи він цим пишається?
більше того - і більшість українських дипломатів і урядовців працюють на росспецслужби ... і сам Клімкін зокрема .
а тепер їм зарплату урізали , бо штат "працівників" великий і на всіх не вистачає ?
Вполне логичный вопрос - а почему они вообще до сих пор работают в Украине?