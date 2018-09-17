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 Политика Украины
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Все про:спецслужбы (343) дипломаты (321) Климкин (1816)

 Большинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин

В МИД считают, что почти все российские дипломаты в Украине работают на спецслужбы

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время Седьмого Евроатлантического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра, Украина уменьшила количество консулов ​​и уволила всех, кто работал на спецслужбы.

"На самом деле, там практически все работают на спецслужбы. Наши дипломатические отношения есть только в виртуальном пространстве - здесь спецслужбы российские, там наши консулы", - сказал он.

Также Климкин добавил, что Украина испытывает недостаток консулов ​​в России, на территории которой находятся почти три миллиона украинцев.

"Консулов ​​не хватает, они сильно задействованы с политическими заключенными", - отметил глава.

итайте на "Цензор.НЕТ": Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3086579
 
 
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***
когда был Ленин фраером,
он в кепочке ходил.
скрывался от полиции
и дЕньгами сорил.
когда был Ленин с массами,
с трибуны, вновь и вновь,
смешил он всех гримасами...
дугою выгнув бровь.
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я ему открою секрет, Все моськи работают на их конторы, каждый на свою!!!
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Мы как бы и сами смутно догадывались. И? Что можете предложить сделать с ними?
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До того ж плідно працюють..
Де СБУ ???
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Та шо ви гаваріте???
Шось не доптераю: це Міністру соромно чи він цим пишається?
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Ну , звичайно ...
більше того - і більшість українських дипломатів і урядовців працюють на росспецслужби ... і сам Клімкін зокрема .
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Таке вражження, що він тільки що це взнав...🤑
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Так - бо він чомусь вважав, що на кацапські спецслужби працює тільки він один...🙂
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а тепер їм зарплату урізали , бо штат "працівників" великий і на всіх не вистачає ?
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так что мешает экстрадировать шпионов? Или, как всегда, ждем указания Госдепа?
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===Большинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин===

Вполне логичный вопрос - а почему они вообще до сих пор работают в Украине?
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м-да, дебіл на дебілі і дебілом поганяє - це про наших можновладців
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та ладно ... вони не дебіли - вони 27 років успішно (для них) керують стадом ...
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ШО ЗА ПРОБЛЕМА- погрузите их в самолет( на котором Саакашвили вывозили) и сбросьте с парашютами над лугандоном. А кто долетит живым - это не проблема украинцев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство российских дипломатов в Украине работают на спецслужбы, - Климкин
 
 
 
 
 
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