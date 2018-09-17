 За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга относительно ситуации с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева, передает Цензор.НЕТ.

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"Тимур Тумгоев проиграл 8 судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился со всеми материалами дела и отказал ему в ходатайстве о применении статьи 39, подтвердив таким образом отсутствие оснований считать, что Тумгоев преследуется на политическом, этническом или религиозной почве. Обращение Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине имеет только рекомендационный характер (в отличие от статьи 39 ЕСПЧ). Кроме того, за полтора года с момента первого обращения офис ВК ООН не проявлял больше никакой заинтересованности в судьбе Тумгоева. Митингующие под ГПУ заявляют, что России выдали "участника АТО". Подчеркиваю, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица в РФ. Об этом лично Луценко отмечал не раз. Пример - кейс Г.Церцвадзе - на следующий день после того, как стало известно о его участии в АТО, лицо было освобождено из-под стражи, впоследствии отказано в выдаче в РФ. Или уже все забыли?", - процитировала выступление Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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"Решение о выдаче Тумгоева было вынесено в октябре 2016 г. - никаких свидетельств / доказательств участия в АТО от него, его адвокатов, третьих лиц предоставлено не было. "Свидетели" появились только после фактической передачи Тумгоева иностранному государству (где они были все 2 года, пока длились судебные процессы?)", - добавила Сарган.

"Ситуация с экстрадицией Тумгоева имеет две стороны – юридическую и морально политическую. Правда ли, что ГПУ экстрадировала в Россию участника антитеррористической операции? Нет, неправда. За два года процесса над Тумгоевым, который разыскивается по красной карточке Интерпола, за участие в международно признанной террористической организации ИГ на территории Сирии, о чем он лично подписал протокол в момент задержания, им, его адвокатами или побратимами не было сообщено ни разу за два года о его участии в добровольческих отрядах или ВСУ. ... Ставлю под сомнение такое участие (Тумгоева в АТО. - Ред.), потому что несколько лет назад указом президента и законом урегулирована возможность войны на стороне Украины иностранных граждан. Это делается исключительно на контрактной форме", - заявил Луценко.

"Никакой выдачи врагу, тех, кто воевал за Украину. С другой стороны, мы не можем позволить манипулировать святыми чувствами участников АТО. Превратить Украину на отстойник криминальных элементов, которые массово заезжают из России к нам, мы также не имеем права. Если мы хотим, чтобы весь мир преследовал террористов "ЛНР"/"ДНР", которые воюют с Украиной, мы должны первыми придерживаться всех международных договор о противодействии террористическим организациям, в частности ИГ. ... Если мы хотим, чтобы Интерпол задерживал разыскиваемых нами, мы не можем первыми поступать как-то иначе", - акцентировал Луценко.

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Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело. Активисты, в свою очередь, требуют, чтобы до конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева. Они также требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.