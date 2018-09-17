 За 2 года процесса над Тумгоевым ни разу не было сообщено о его участии в АТО, - Луценко. ВИДЕО

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга относительно ситуации с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева, передает Цензор.НЕТ.
"Тимур Тумгоев проиграл 8 судов в Украине, ЕСПЧ дважды знакомился со всеми материалами дела и отказал ему в ходатайстве о применении статьи 39, подтвердив таким образом отсутствие оснований считать, что Тумгоев преследуется на политическом, этническом или религиозной почве. Обращение Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине имеет только рекомендационный характер (в отличие от статьи 39 ЕСПЧ). Кроме того, за полтора года с момента первого обращения офис ВК ООН не проявлял больше никакой заинтересованности в судьбе Тумгоева. Митингующие под ГПУ заявляют, что России выдали "участника АТО". Подчеркиваю, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица в РФ. Об этом лично Луценко отмечал не раз. Пример - кейс Г.Церцвадзе - на следующий день после того, как стало известно о его участии в АТО, лицо было освобождено из-под стражи, впоследствии отказано в выдаче в РФ. Или уже все забыли?", - процитировала выступление Луценко его пресс-секретарь Лариса Сарган.
"Решение о выдаче Тумгоева было вынесено в октябре 2016 г. - никаких свидетельств / доказательств участия в АТО от него, его адвокатов, третьих лиц предоставлено не было. "Свидетели" появились только после фактической передачи Тумгоева иностранному государству (где они были все 2 года, пока длились судебные процессы?)", - добавила Сарган.
"Ситуация с экстрадицией Тумгоева имеет две стороны – юридическую и морально политическую. Правда ли, что ГПУ экстрадировала в Россию участника антитеррористической операции? Нет, неправда. За два года процесса над Тумгоевым, который разыскивается по красной карточке Интерпола, за участие в международно признанной террористической организации ИГ на территории Сирии, о чем он лично подписал протокол в момент задержания, им, его адвокатами или побратимами не было сообщено ни разу за два года о его участии в добровольческих отрядах или ВСУ. ... Ставлю под сомнение такое участие (Тумгоева в АТО. - Ред.), потому что несколько лет назад указом президента и законом урегулирована возможность войны на стороне Украины иностранных граждан. Это делается исключительно на контрактной форме", - заявил Луценко.
"Никакой выдачи врагу, тех, кто воевал за Украину. С другой стороны, мы не можем позволить манипулировать святыми чувствами участников АТО. Превратить Украину на отстойник криминальных элементов, которые массово заезжают из России к нам, мы также не имеем права. Если мы хотим, чтобы весь мир преследовал террористов "ЛНР"/"ДНР", которые воюют с Украиной, мы должны первыми придерживаться всех международных договор о противодействии террористическим организациям, в частности ИГ. ... Если мы хотим, чтобы Интерпол задерживал разыскиваемых нами, мы не можем первыми поступать как-то иначе", - акцентировал Луценко.
Напомним, активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. В ходе митинга произошли столкновения: митингующие бьют окна, их в ответ поливают водой из шлангов. По данным полиции, в ходе митинга пострадали семеро полицейских. Заведено дело. Активисты, в свою очередь, требуют, чтобы до конца недели замгенпрокурора Енин должен быть уволен из-за экстрадиции в РФ Тумгоева. Они также требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Напомним, 13 сентября Генеральная прокуратура Украины подтвердила экстрадицию в РФ гражданина Тимура Тумгоева, который обвиняется Россией в участии в войне в Сирии на стороне "Исламского государства".
В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Евгений Енин сообщил, что на заседаниях ни Тумгоев, ни его защитник не говорили, что он является участником боевых действий. "Свидетельств этого в деле нету. Если бы были доказательства, что Тумгоев действует в интересах Украины и в интересах национальной безопасности, могу вас заверить, что мы бы действовали иначе, и он бы не был выдан. Но в искренности этого человека у нас были существенные сомнения", - отметил замгенпрокурора.
повторюють помилку овоча
дуже шкода.
🤑
"С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014-2016 гг, когда действительно шли конкретные бои… Но боевые действия и сегодня продолжаются", - сказал Муслим Чеберлоевский.
По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени Шейха Мансура, и правоохранители знали об этом.
Также Чеберлоевский подтвердил, что структурно его батальон входит в Украинскую добровольческую армию Дмитрия Яроша.
Командир также отметил, что есть еще несколько разыскиваемых россиянами чеченцев, принимавших участие в русско-чеченских войнах, которых в Украине сейчас "таскают по судам и задают какие-то вопросы".
Слово Комбата проти слова Луценго Югіка..
навіть нема особливо розписувати,Кому народ повірить ...
даже если он и что то делал не так,нах выдавать раше,а не поменять на того же Сенцова..
Все это дэза,Юик добавит себе еще одну статью..))
ЄДИНЕ ІНТЕРВ'Ю Тимура!
Друзі, ПРОШУ ВСІХ ПОДИВИТИСЯ ЦЕ ВІДЕО! Тут розповідь Тимура, яку ми записали одразу після першої спроби передачі його фсбешникам! Тоді нам вдалося цьому запобігти, і згодом Тимур опинився на волі.
Уважно послухайте про торги окремих представників спецслужб за його життя, якими сумами вони оцінюють нашого побратима, добровольця, який приїхав воювати за НАШУ країну, тому, що спільний ворог, тому що він знає хто насправді воює проти нашого народу. Подивившись відео зробіть висновки - чи варто було передавати цього хлопця ворогу чи ні!
____11.00 - відбудеться прес-конференція "Українська сторона видала Росії Тимура Тумгоєва". Спікери:
Andriy Gergert Друг "Червень" - командир Аратта Аратта 8-й батальйон УДА Української Добровольчої Армії,
Юрий Бутусов - український журналіст,
Igor Lutsenko - депутат Верховної Ради України,
Рефат Чубаров - український кримськотатарський політик і громадський діяч.
Чекаю на вас! Героям слава!
https://www.facebook.com/andriy.gergert/videos/1852798888169253/
1. Ранее дважды увольнялся с должности министра МВД за коррупцию и злоупотребление властью.
2. Привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений мэру Киева.
3. Задерживался полицией Франкфурта за пьяный дебош.
4. Был осужден за хищение государственного имущества и должностные преступления.
5. Амнистирован по статье, предусматривающей наказание за сепаратизм.
6. В отношении него расследуются дела :
- О незаконном назначении генпрокурором.
- О преступном сговоре по делу о хищении и выводе в офшоры более 800 млн. дол. США.
- О получении взяток.
- О легализации имущества, полученного преступным путем.
- О коррупционном сговоре с руководителем НАПК в противодействии НАБУ.
- О незаконном обогащении.
- О незаконном вмешательстве в деятельность адвокатов.
- Об организации незаконного уголовного преследования невиновных.
- О незаконном увольнении сотрудников ГПУ по политическим мотивам.
- Об организации незаконных обысков.
- О нападении с топором на участников пикета возле его дома…
И что же генпрокурор? В мае 2016 пообещал уволиться через полтора года, а через полтора года пообещал уйти еще через полгода… и тут же выписал себе зарплату в 240 000 грн. за декабрь и 300 000 за январь… Уж лето близится, а президентский кум и муж трехтысячелетней женщины все никак не может оторваться от корыта…
https://goo.gl/Jf58iC
🤑
уффф ты.. неужто этого.. "певичку" побил? Ну реально, интересно - когда была драка луценко с черновецким и ПОЧЕМУ: в бане проститутку не поделили или в стаканы водку не равномерно налили?
Думаю, с определенной долей вероятности можно добавить еще одну, политическую на этот раз, а не экономическую, подоплеку такого сотрудничества:
ФСБ помогает украинским спецслужбам и военным списывать убийства, совершенные украинцами, на «боевую активность» врага. Последний год подобную тактику начало осторожно использовать ГПУ, сливая лояльным к военной элите, псевдо-патриотическим блоггерам часть своих контактеров на той стороне и стимулируя создание информационного шума, удобного украинским преступникам в погонах для сокрытия собственных преступлений.
Aleksei Bobrovnikov
что ты о жизни и подвигах знаешь?
что ты разрушишь и что ты построишь?
чистую совесть не потеряешь -
грязные руки вовек не отмоешь.
П..ЄЦ.
Взагалі-то прокуратура мала би орієнтуватись на докази ,а не "відчуття".. зокрема на "сомєнія в іскрєнності"
Юга,не надо зубы заговаривать.
Первыми поступил как то иначе весь мир и в первую очередь раша.
Поэтому участие в интерполе и договор с рашей должен быть расторгнуты.
А по поводу опасений Югы что Украина превратится в отстойник криминальных элементов из раши,то она уже давно превратилась и с ними вы ведете переговоры в Минске.
Они так громко больше не ругаются. Притерлись и спелись.
Прекрасное. 12 лет назад, 5 марта 2006 года, Александр Турчинов прокомментировал заявления Юрия Луценко в газете "Зеркало недели":
"Я не удивлен очередной бредом исполняющего обязанности министра внутренних дел Юрия Луценко в его интервью "Зеркалу недели". Я не буду также удивляться, когда окажется, что генеральная прокуратура действительно сфабриковала очередное дело относительно якобы незаконного прослушивания телефонных разговоров во время моего руководства Службой безопасности Украины.
Все это мы уже проходили во времена властвования Кучмы. С сожалением констатирую, что новая власть унаследовала самые плохие и самые грязные недостатки его режима.
Комментарий Луценко относительно меня свидетельствует не столько о его полном непрофессионализме и некомпетентности, но в первую очередь, о его моральном уровне, а вернее - об отсутствии морали.
В то же время, я готов публично доказать в прямом эфире любого телеканала в присутствии господина Луценко, что он стукач, лжец и провокатор.
...
Силовые структуры сегодня используются в политической борьбе и непосредственно в избирательном процессе так, будто и не было оранжевой революции и публичных клятв власти в честности и верности интересам людей".
Сейчас, 12 лет спустя, они так громко больше не ругаются.
Притерлись и спелись.
http://ua24ua.net/kogda-to-turchinov-nazival-lutsenko-lgetsom-stukachom-i-provokatorom/
🤑
Паля за тобою аж скрипить!
Известная американская юридическая фирма была значительно более причастна, чем считалось ранее, к уголовному преследованию, которому экс-президент Виктор Янукович подверг тогдашнего лидера оппозиции Юлию Тимошенко.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Точное название фирмы в документах по делу Пола Манафорта в США не указывается, но ранее она упоминалась как Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Сообщается, что в 2012 году юристы, по указанию Манафорта, опубликовали отчет, который был использован Януковичем для оправдания ареста Тимошенко и открытия дела против нее.
При этом, всего за месяц до публикации доклада, который был нужен Януковичу, Skadden сообщили Манафорту, что доказательств преступных намерение Тимошенко в газовом деле «практически не существует».
По данным CNN в пятницу вечером, 14 сентября, федеральные прокуроры в Нью-Йорке выдвинули обвинения против юриста Грегори Крейга, который возглавлял в Skadden подготовку украинского отчета.
Издание также отмечает, что в деле Тимошенко Skadden играл двойную роль, будучи одновременно арбитром, независимо оценивающим возможный ущерб от газовых контрактов, и компанией, которая была нанята властями для консультации прокуроров по делу Тимошенко.
Подробности попали в СМИ после того, как Манафорт признал свою вину и опубликовал документы, которые подтверждают информацию о том, что бывший глава президентской кампании Дональда Трампа отмыл более 30 миллионов долларов, заработанных в течение более десяти лет, предоставляя в Украине услуги политического консультанта, в том числе Януковича.
На данный момент Skadden не предъявлены обвинения. Ранее фирма заявляла, что по делу Тимошенко лишь подготовила независимый доклад, но не занималась лоббированием интересов Украины в США и не регистрировалась в Министерстве юстиции в качестве иностранного агента.
Грегори Крейг, который ранее также работал советником президента Барака Обамы, уволился из Skadden в апреле 2018 года. Сейчас, как отмечает CNN, ему могут быть предъявлены обвинения.
Ранее стало известно, что Алекс ван дер Зваан, другой юрист Skadden, который также помогал Манафорту с украинским досье, согласился сотрудничать со следствием и был приговорен к 30 суткам заключения.
Bloomberg отмечает, что юристы Skadden вероятно нарушили свои этические обязательства, сфальсифицировав доклад по делу Тимошенко.
«У Skadden могут возникнуть проблемы с дисциплинарными органами в Вашингтоне, если предположить, что все так плохо и необоснованно, как выглядит», - заявила преподаватель юридической этики в Нью-Йоркской юридической школе Ребекка Роуф.
Как известно, Тимошенко была осуждена за растрату бюджетных средств и злоупотребление властью в Украине в октябре 2011 года. При этом США и страны ЕС выступили с резкой критикой ее дела, указывая на политическую мотивацию. Именно для убеждения Запада Манафорт нанял Skadden и поручил им написать отчет, который бы оправдывал действия Януковича.
В опубликованном докладе украинское правосудие критиковалось за некоторые аспекты дела, но в целом юристы Skadden заявляли о том, что доказательства по делу Тимошенко были внушительными и ее права не нарушались.
В обнародованных документах говорится о том, что Манафорт, используя один из своих оффшорных счетов, заплатил Skadden 4 миллиона долларов. В целом за доклад по делу Тимошенко Skadden получила 4,6 млн долларов, в то время как украинские власти официально заявляли, что заплатили юристам 12 тысяч долларов.
Прокуроры считают, что Манафорт намеренно скрыл настоящую сумму, которую заплатил Skadden, так как понимал, что это поставит под сомнение объективность подготовленного отчета.
Также стало известно, что Манафорт через лоббистов пытался легализировать отчет Skadden в США, чтобы Конгресс признал его объективным.
возможно даже ногами
Виявляється, якщо іноземець воював не за контрактом, то його можуть видати росії.
От і все.
яценюк тоже точно не воевал в добровольческих батальонах
Двусторонние договора не работают в одну сторону.
По поводу криминального отстойника.
С ним ведутся переговоры в Минске.
тепер настав час виправдовуватись ?