 "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал на брифинге по результатам встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в Киеве в понедельник.
"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - сказал Полторак.
В свою очередь глава Минобороны Великобритании добавил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке самолета "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.
"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон.
Напомним, что это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.
Через четыре дня после трагедии - 21 июля 2014 года - министерство обороны России представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет сбила ракета из украинского "Бука".
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картополов продемонстрировал "схему", согласно которой малазийский самолет якобы попадал в зону действия комплексов "Бук-М1" ВСУ.
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Международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского комплекса "Бук", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, - подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, былиотредактированы в фоторедакторе.
В июне 2015 года новую фантастическую версию сбития лайнера уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" - "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.
По данным СКР, гражданин Украины Евгений Агапов якобы свидетельствовал о том, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел украинский СУ-25 ВВС Украины с летчиком Владиславом Волошиным. Вернулся самолет якобы с пустым боекомплектом, а сам Волошин, по версии РФ, сказал своим сослуживцам, что "самолет оказался не в то время и не в том месте".
О сбитии пассажирского лайнера сообщал и российский "Первый канал". В эфире пропагандисты обнародовали "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель стреляет в Boeing.
В Bellingcat проанализировали фотографию и установили, что это ни что иное, чем коллаж с Гугл и Яндекс-карт, и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.
В июне 2015 года российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного "расследования", в котором говорится, что MH17 был действительно сбит "Буком", но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии.
Так, глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков и советник генконструктора концерна Михаил Малышевский заявили, что Россия с 1999 года не имеет на вооружении ракеты, которая сбила самолет, а Украина вроде бы должна. Также они рассказали, что ракета была выпущена якобы с подконтрольной украинской власти территории.
Новые фантастические версии РФ звучали несмотря на то, что в целом ряде международных расследований ранее доказали, что территория запуска ракеты была под контролем сепаратистов а сам "Бук", по данным следователей Нидерландов, привезли из России.
Одной из самых лживых версий катастрофы РФ есть история про испанского диспечера. В день катастрофы - 17 июля 2014 года - пропагадистские СМИ РФ начали активно распространять сообщение "испанского диспетчера", который рассказывал российским СМИ о том, что за несколько минут до катастрофы Boeing рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты.
Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Мужчина рассказал журналистам Радио "Свобода" и "RISE Project", что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов за свои твиты. В обмен на деньги он вел твиттер от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения, а также, выдавая себя за эксперта по авиации, принимал участие в российских телешоу. В Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии мужчину несколько раз судили за мошенничество.
Примечательно, что фейк про испанского диспетчера пересказывал и сам Путин вспомнил фейк про "диспетчера Борисполя", комментируя катастрофу MH17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
новый апдейт))
я бы особо не заморачивался
имхо это очередная версия для внутреннего пользования, дабы унять попоболь великоросов
ПРИМЕНЯТЬ РЕКТАЛЬНО!
"Уникальный заводской серийный номер ракеты - 8720, который присваивался производителем", - рассказал Паршин.
ссылка
и тут же!!!
удалось установить конечного получателя ракеты (бортовой номер 886847379)
ссылка
А нам повезло от души. Джекпот.
Грандиозного ума и красоты люди у власти. Спинозы. Один браво говорит: «Раска Федераска!», второй рядом просто мироточит. И такая тебя благость охватывает, такое умиротворение и гордость за страну, что передать нельзя.
Пока американцы сверлят вероломно наши корабли и завидуют нам по-чёрному, пряча тело жирное в свой дутый доллар, который мы тут скоро запретим и опустим железный занавес, мы встаём с колен на голову, и пугая прохожих, бежим в светлое будущее, гремя скрепами и БУКами.
Несмотря на то, что они в России (живые или зачищенные ГРУшниками в "командировке в Сирии", например) - они будут установлены.
Донбас палає у війні,
Від окупантських дій Росії.
Але стандарти йдуть двійні,
Мов це місцеві шахтарі та гречкосії.
Стріляють із Російських баз,
Кордони перейшли танкісти.
В Донбас зайшов русні спецназ,
Та найманці рецидивісти.
В дві тисячі чотирнадцятому році,
За Первомайськом у полях,
Привезли БУК темної ночі,
Здолавши із Росії довгий шлях.
Цей Бук сімнадцятого липня днем,
Стрільнув по літаку, що пролітав.
Стрелков сказав, що це їхня мішень,
Із знищенням АН 26 всіх привітав.
Це ж «орки» збили Боїнг 777,
З Малайзії та людьми з Європи.
І зрозуміли, що за це їм всім
Порозривають і роти, і жопи.
І тут не знайдеш в цілім світі,
Майстрів фальсифікацій і брехні,
Кацапів, що завжди цим оповиті,
Що не побачили б ви навіть у ві сні.
Їх перше твердження було:
Укроповський СУ двадцять чотири,
Бо бачили, як те летіло та гуло,
І цілились, вбивали пасажирів.
По телевізору кричали що й ЦРУ,
На борт занесли вибухівку.
Проводили тут операцію свою,
Та мертвих запустили у мандрівку.
Та знову перейшли на ВСУ,
Побачили СУ двадцять п'ять.
Що він ракету випустив свою,
Щоб на Росію все зарахувать.
Що не літає високо так СУ?
Якість експерти підказали?
Переписали вікіпедію свою,
Щоб інші таку думку мали.
Що Боїнг збивав не літак?
Збивали із ракети БУКа?
То він зазнав укропівських атак,
Сказала так «Антей- Алмаз» наука.
Ось все, ракета прилетіла з БУКа,
Із території, що під контролем ВСУ.
Російських слідчих повідомила наука.
«Хохли» показують агресію свою.
А ще двадцять дев'ятий МІГ,
Що посилали злі «укропи».
Що в небі мирного звичайно переміг,
Це кращий доказ для Європи.
А, хоче трибунал якась ООН?
Зібрати все для розгляду в судах?
Беріть Російські дані, ваші - вон,
Бо ми поставим «вето» для невдах.
Це все ж «укропські» літаки,
Як вияснив з Іспанії диспетчер.
Бо він узнав як їхні мудаки,
Повернулись без ракет під вечір.
Що не підходять літаки?
Що з БУКа вбили пассажирів?
В нас доказ знов найшовсь таки-
Робота українських командирів.
Що БУК привезли з міста Курська?
Солдати із Росії в вироках судів?
53 бригада ракетна королівська.
Ні. Цей БУК не із наших рядів.
Вина повинна бути на хохлах,
Це ж вони небо не закрили.
Не зачіпайте стрілявших бідолах,
Не ми і все, ми вам вже говорили.
Не признає «параша» рішення судів.
Мов не приймали участі у слідстві.
Хоч маса в ділі доказів й слідів,
Не ми і все, шукайте по сусідстві.
А знають точно москалі,
Що залучають в діло з тих країн:
Де є теракт, чий літак та пасажири взагалі.
А не того, що всім завдав таких руїн.
Така сьогодні Рашки суть,
Така солянка із племен Росії.
Навіть ІДІЛовці за скоєне беруть
Відповідальність, тільки не Повії.
06.06.2018