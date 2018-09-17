 "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал на брифинге по результатам встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в Киеве в понедельник.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - сказал Полторак.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании добавил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке самолета "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.

"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон.

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Напомним, что это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление.

Через четыре дня после трагедии - 21 июля 2014 года - министерство обороны России представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет сбила ракета из украинского "Бука".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картополов продемонстрировал "схему", согласно которой малазийский самолет якобы попадал в зону действия комплексов "Бук-М1" ВСУ.

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Международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского комплекса "Бук", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, - подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, былиотредактированы в фоторедакторе.

В июне 2015 года новую фантастическую версию сбития лайнера уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" - "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

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По данным СКР, гражданин Украины Евгений Агапов якобы свидетельствовал о том, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел украинский СУ-25 ВВС Украины с летчиком Владиславом Волошиным. Вернулся самолет якобы с пустым боекомплектом, а сам Волошин, по версии РФ, сказал своим сослуживцам, что "самолет оказался не в то время и не в том месте".

О сбитии пассажирского лайнера сообщал и российский "Первый канал". В эфире пропагандисты обнародовали "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель стреляет в Boeing.

В Bellingcat проанализировали фотографию и установили, что это ни что иное, чем коллаж с Гугл и Яндекс-карт, и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

В июне 2015 года российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного "расследования", в котором говорится, что MH17 был действительно сбит "Буком", но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии.

Так, глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков и советник генконструктора концерна Михаил Малышевский заявили, что Россия с 1999 года не имеет на вооружении ракеты, которая сбила самолет, а Украина вроде бы должна. Также они рассказали, что ракета была выпущена якобы с подконтрольной украинской власти территории.

Новые фантастические версии РФ звучали несмотря на то, что в целом ряде международных расследований ранее доказали, что территория запуска ракеты была под контролем сепаратистов а сам "Бук", по данным следователей Нидерландов, привезли из России.

Одной из самых лживых версий катастрофы РФ есть история про испанского диспечера. В день катастрофы - 17 июля 2014 года - пропагадистские СМИ РФ начали активно распространять сообщение "испанского диспетчера", который рассказывал российским СМИ о том, что за несколько минут до катастрофы Boeing рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты.

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Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Мужчина рассказал журналистам Радио "Свобода" и "RISE Project", что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов за свои твиты. В обмен на деньги он вел твиттер от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения, а также, выдавая себя за эксперта по авиации, принимал участие в российских телешоу. В Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии мужчину несколько раз судили за мошенничество.

Примечательно, что фейк про испанского диспетчера пересказывал и сам Путин вспомнил фейк про "диспетчера Борисполя", комментируя катастрофу MH17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.