 Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на декабрь, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Провел телефонный разговор с Могерини (Верховный представитель ЕС по иностранным делам. - Ред.). Подробно обсудили нынешнее сотрудничество, а также подготовку и содержательное наполнение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС. Планируем провести его в декабре", - написал Гройсман.

Гройсман отметил, что в ходе телефонного раговора стороны договорились о том, что во время этого заседания будет сформирована четкая логистика интеграции Украины с ЕС. В частности, по таким направлениям, как юстиция, цифровой рынок, энергетика и таможенные вопросы.

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"Наша цель - интеграция с Европейским Союзом. Поэтому и ведем постоянный и интенсивный диалог с Еврокомиссией", - добавил Гройсман.