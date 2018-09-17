 Дата встречи экспертов в нормандском формате пока не определена, - МИД ФРГ

"Конкретной даты и конкретного места встречи пока нет", - сказала М.Адебар журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в минувшую пятницу заявил о том, что такая встреча, возможно, в скором времени состоится, выразил свое желание, чтобы такая встреча состоялась. Конкретной договоренности до сих пор нет, указала М.Адебар.

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В переговорах в "нормандском формате" участвуют Украина, Германия, Франция, Украина и РФ.