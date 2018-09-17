 Дата встречи экспертов в нормандском формате пока не определена, - МИД ФРГ

"Конкретной даты и конкретного места встречи пока нет", - сказала М.Адебар журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в минувшую пятницу заявил о том, что такая встреча, возможно, в скором времени состоится, выразил свое желание, чтобы такая встреча состоялась. Конкретной договоренности до сих пор нет, указала М.Адебар.
В переговорах в "нормандском формате" участвуют Украина, Германия, Франция, Украина и РФ.
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
🤑
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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