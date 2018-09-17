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 Политика Украины, За рубежом
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 Дата встречи экспертов в нормандском формате пока не определена, - МИД ФРГ

Конкретной даты встречи в "нормандском формате" на экспертном уровне пока нет, сообщила журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конкретной даты и конкретного места встречи пока нет", - сказала М.Адебар журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в минувшую пятницу заявил о том, что такая встреча, возможно, в скором времени состоится, выразил свое желание, чтобы такая встреча состоялась. Конкретной договоренности до сих пор нет, указала М.Адебар.

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В переговорах в "нормандском формате" участвуют Украина, Германия, Франция, Украина и РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3086556
 
 
 Топ комментарии
 
Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Александр Друзь случайно попал на похороны и сразу угадал, что находится в черном ящике.
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
.

https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
.

https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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Треба послати туди експерда igor_L, він їм все розтлумачить.
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Александр Друзь случайно попал на похороны и сразу угадал, что находится в черном ящике.
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Александр Друзь случайно попал на похороны и сразу угадал, что находится в черном ящике.
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У исчо после паследней встречи балдени не на месте 🥂
🤑
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
.

https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
.

https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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Пора кончать. Четыре года уже вакханалия. Всем уже все понятно. Это не гражданская война. Либо убираются сами,либо всем миром освобождаем миротворцами.
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Пока не пройдут выборы вообще нет смысла такие встречи проводить. Все-равно ничего не изменится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДата встречи экспертов в нормандском формате пока не определена, - МИД ФРГ
 
 
 
 
 
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