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Все про:горсовет (404) мэр (1333) Полтава (460)

 Мэр Полтавы Мамай назвал сессию горсовета "вакханалией" и не намерен идти в отставку

Внеочередная сессия Полтавского горсовета, которая состоялась в пятницу, 14 сентября, является "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом городской голова Полтавы Александр Мамай заявил на пресс-конференции.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия.

"Хочу заявить: я лично - действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на час из Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки", - заявил Мамай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил НАБУ изъять документы по делу о растрате коммунальных средств в Николаевском горсовете

Заседание в пятницу он назвал "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.

"Эту псевдосессию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то не доволен, пусть обращается в суд", - отметил Мамай.

Источник: https://censor.net.ua/n3086549
 
 
 Топ комментарии
 
Рыговская мафиозная отрыжка на службе у нынешней власти.
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Как же эти пидерасты держуться за корыто, это жесть!
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А я думаю, что вакханалия - это повседневная реальность в Украине.
Такого бардака, беззакония и безответственности не могу вспомнить.
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Рыговская мафиозная отрыжка на службе у нынешней власти.
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А я думаю, что вакханалия - это повседневная реальность в Украине.
Такого бардака, беззакония и безответственности не могу вспомнить.
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Ты не можешь вспомнить всего лишь потому что у тебя нет мозгов....
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А почему у вас циферки-буковки в никах и вы парами работаете?
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Да в том-то и дело, что нет. Стада ботов - есть, а вопросов к ним нет. Какие могут быть вопросы к номерным, поющим по одному тексту?
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Знаешь, сколько безномерных дебилов?
И не сосчитать. Мер Полтави Мамай назвав сесію міськради "вакханалією" і не має наміру йти у відставку - Цензор.НЕТ 9696
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Эты ты типа так отмазался? "Ну и что, что я номерной бот, других дибилов вокруг тоже куча". Но чо - зачетная отмазка.
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И третий номерной прибежал. Ну что - все, кто на смене соберетесь?
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А ты помнишь даже то, чего не было? Мер Полтави Мамай назвав сесію міськради "вакханалією" і не має наміру йти у відставку - Цензор.НЕТ 3921
У тебя мозг слишком большой.
В головке не помещается. Мер Полтави Мамай назвав сесію міськради "вакханалією" і не має наміру йти у відставку - Цензор.НЕТ 3921
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Это точно. Даже в Орде порядка было на порядок больше. Такой вот каламбур.
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Как же эти пидерасты держуться за корыто, это жесть!
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вот ещё один уцепился за кресло и не отползает...
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"У 2013 році було зруйновано будівлю колишньої синагоги Міснагдім, а на її місці зведено багатоповерхівку". В Полтаве. Мэром Мамаем. Он собирается отстаться мэром? Мэр Полтавы Мамай назвал сессию горсовета "вакханалией" и не намерен идти в отставку - Цензор.НЕТ 1200
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Не, ну Гройсман его за синагогу точно порвёт
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Це прокацапське падло з тих , що "адіннарот" , зубами триматиметься за крісло . Вата ватяна .
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А хто не тримається зубами за крісло? Список в студію.
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Тю, здивував. Тут по всій країні вакханалія.
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Вакханалія це його діяльність на посаді мера.
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так це і сесію Верховной ради...можна назвати вакханалією......як що комусь не подобається іі рішені )))
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В Черновцах шайка воров - депутатов тоже сняла пару месяцев назад мера Каспрука. Поставили "своего решалу". Сейчас пошел деребан земельки и тендеров, 600домов передали "жеку" который принадлежит одному с смотрящих, заставляют платить, а по адресу регистрации этого "жека" его нет, телефоны не отвечают. Ну и тд. Всех их надо разгонять!
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Похоже, бизнес на жилищно-коммунальных услугах весьма прибыльный. У нас тоже сразу после майдана бросились этот бизнес отжимать.
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Беріть його за хобот і волочіть до смітника! Ні, це вже було! Краще до шибенеці
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А где этот,который с топором пытался приласкать мамая несколько лет назад? Забыл фамилию. Есть шанс пиарнуться. Пусть хватает бензопилу.
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Каплин? Он тоже упоротый. Причем - там психиатрия.
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О,каплин. Я так понял, там кто заплатил больше-за того и танцует. Пусть закончит начатое с мамаем. Или он его уже любит?
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Це напевно з земелькою повязано...
🤑
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Мамай - директор ТОВ «Інтер-Агро», крупнейшего агро-предприятия Полтавской области. Мер Полтави Мамай назвав сесію міськради "вакханалією" і не має наміру йти у відставку - Цензор.НЕТ 3534
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"Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня" - Это типа у кого корона, тот и царь?
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Мер Полтави Мамай назвав сесію міськради "вакханалією" і не має наміру йти у відставку - Цензор.НЕТ 5075
Вот Андрей Полтава а то мер а самозванец какойто...
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А "мэр" Полтавы посидеть не хочет за свои фокусы. Он забыл как давно в бегах был?
Мэр Полтавы пытался уговорить судью закрыть дело о взятке. Видео Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/mer-poltavy-pytalsya-ugovorit-sudyu-zakryt-delo-o-vzyatke-video-134033.html
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как бы то нибыло, его выбрали жители Полтавы......
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Сахар. Пенсы и сахар. На последних выборах мамай сахаром Полтаву по-колено засыпал.
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Ну вы что, чтоб он оторвался от своей кормушки, да никогда в жизни. Он руками и ногами будет держаться за своё кресло, только лишь смерть его оторвёт.
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в Полтаве открытые люки можна найти чуть ли не на каждой улице, а на некоторых и десяток "в порядке вещей". в лучшем случае может палка из люка торчать. велосипедисту убиться- как два пальца. бывает наоборот, люк на 10см над уровнем покрытия посреди полосы торчит. ну а колонки в городе уже 2 года все раскурочены властями, чтоб люди не дай бог в жару не обпились "нахаляву".
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Показательно, что фракция "Батькивщины" в раде Полтавы этого совкодрочера всемерно поддерживает.
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...цих виродків треба виносити тільки на вилах та й то частинами...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Полтавы Мамай назвал сессию горсовета "вакханалией" и не намерен идти в отставку
 
 
 
 
 
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