 Мэр Полтавы Мамай назвал сессию горсовета "вакханалией" и не намерен идти в отставку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом городской голова Полтавы Александр Мамай заявил на пресс-конференции.

Напомним, в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия.

"Хочу заявить: я лично - действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на час из Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки", - заявил Мамай.

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Заседание в пятницу он назвал "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.

"Эту псевдосессию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то не доволен, пусть обращается в суд", - отметил Мамай.