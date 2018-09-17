 Мэр Полтавы Мамай назвал сессию горсовета "вакханалией" и не намерен идти в отставку

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом городской голова Полтавы Александр Мамай заявил на пресс-конференции.
Напомним, в пятницу, 14 сентября, на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие и досрочно прекратили его полномочия.
"Хочу заявить: я лично - действующий городской голова. Вот печать Полтавского городского совета. Находится лично у меня. Поэтому если сейчас кто-то заявит, что ее украли, то это неправда. Все управления, все наши учреждения работают в штатном режиме. Я не буду выезжать ни на час из Полтавы. Я не буду идти на больничный или в отпуск, я буду постоянно на рабочем месте. Мой телефон будет включен 24 часа в сутки", - заявил Мамай.
Заседание в пятницу он назвал "вакханалией" и попыткой захвата власти в городе.
"Эту псевдосессию я, как городской голова, не признаю. Если кто-то чем-то не доволен, пусть обращается в суд", - отметил Мамай.
Такого бардака, беззакония и безответственности не могу вспомнить.
И не сосчитать.
У тебя мозг слишком большой.
В головке не помещается.
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Вот Андрей Полтава а то мер а самозванец какойто...
Мэр Полтавы пытался уговорить судью закрыть дело о взятке. Видео Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/localnews/mer-poltavy-pytalsya-ugovorit-sudyu-zakryt-delo-o-vzyatke-video-134033.html
https://youtu.be/un9cI7RmlHY?t=146