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 Политика Украины
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Все про:ВР (22289) дружба (40) МИД (4718) Климкин (1816)

 Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин

Для прекращения "большого договора" о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву - дать согласие должна также Верховная Рада.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Евроатлантического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Министр признал, что для остановки ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.

В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа. "Мы в общем пакете (о непродлении договора) подали проект этого документа", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с РФ

Как известно, нотификация о том, что договор не будет продлен, должна быть передана в адрес РФ до конца сентября. Однако Климкин настаивает, что Рада может проголосовать и позже. "Все юристы и не только наши говорят, что мы не привязаны во времени к моменту нашего уведомления, но привязаны к моменту действия договора", - пояснил он.

Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3086548
 
 
 Топ комментарии
 
Первое. Всего пару недель назад Климкинд уверял, что хватит уведомления Кацапии до 30 сентября о непродлении договора, чтобы он перестал действовать. Ось тут. Теперь оказуецца надо решение Рады. А сегодня уже какое? Отожбо! Вот таким мансом договор и будет продлен, а упыри разведки руками - мол не встыглы, звыняйте. Хуцпа - это суть шикаладной дипломатии
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Отправьте его назад к тестю в москву. Надоел.
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короче..., как всегда обосрались....
- продолжаем дружить...
Петр Лексеевич просто не знал об этом нюансе с Верховной Зрадой... - был занят на корпорации Рошен, а ему забыли доложить...
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Отправьте его назад к тестю в москву. Надоел.
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Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин

А там все его подельники и колаборанты в составе 80% не проголосуют "За". Его выступление--это понты и циничное издевательство над украинцами. Хамит парниша. Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2900
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Пі..єЦ ..

А потім ВОНО скаже ,,що без згоди Кремля -НІЯК... (((
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Так принимайте же ж скорее, а то дружбы с мордором давно нет, а какой-то договор дурацкий есть..
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короче..., как всегда обосрались....
- продолжаем дружить...
Петр Лексеевич просто не знал об этом нюансе с Верховной Зрадой... - был занят на корпорации Рошен, а ему забыли доложить...
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При этом Климкин не ответил на вопрос о том, почему Президент во вторник заявил о намерении Украины денонсировать договор, хотя еще в апреле не поддерживал соответствующую инициативу МИДа Источник: https://censor.net.ua/n3083396
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та тому..
вони прочитали кілька моїх матюків тут на Цензорі Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4246 у сторону НЕПРОФЕСІОНАЛІВ з МЗС ,котрі не прочитали 40 статтю договору..

ДЕ необхідно попереджувати за пів року..

ТОМУ термін НЕПРОДОВЖЕННЯ вийшов ще у липні..
Спохватились ,а вже пізно.
Тому зараз ЛИШЕ ДЕНОНСАЦІЯ. Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 990
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Барановичская пенсионерка: Вынуждена подрабатывать уборщицей в четырех местах. Всю жизнь белоруска проработала учителем.- поняли чего стоит дружба с Россией ?
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Первое. Всего пару недель назад Климкинд уверял, что хватит уведомления Кацапии до 30 сентября о непродлении договора, чтобы он перестал действовать. Ось тут. Теперь оказуецца надо решение Рады. А сегодня уже какое? Отожбо! Вот таким мансом договор и будет продлен, а упыри разведки руками - мол не встыглы, звыняйте. Хуцпа - это суть шикаладной дипломатии
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проблема не з перериванням,а з непродовженням!На п'ятому році війни,яка не війна ,а ато чи оос.
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а Петр Алексеич знал про это?))
голосование будет просто обоссаццо Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин - Цензор.НЕТ 2271
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Ето млять бред и сумасшедствие. Я думал что признание Рашки агрессором ето автоматически разрывает все договоры о дружбе и сотрудничестве. А оказалось ето просто пшик все принятые соевым законы и окозамыливание лохторату.
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Пойду почитаю историю, в 1943 году Сталин созывал Раду чтобы разорвать дружбу с Германией?
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Другими словами: коалиции нет, коалы разбежалися
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Бьюткивщина с рыгами наверняка будет против разрыцва...ну или просто тупо не придет на голосование....как всегда...
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В "Оппозиционном блоке" ни разу не упомянули, что полуостров захвачен Россией - журналист.
https://uainfo.org/blognews/1537170456-v-oppozitsionnom-bloke-ni-razu-ne-upomyanuli-chto-poluostrov.html

И посмокчи РОСшенку-🍬🍬
)))
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Так лайнокамандущий "ввьол" или "не"???😱
Пахоже стакан ввьол...
🤑
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Ввьол, но токо на полшишечки. А это, как оказуеца, не щитаеца.
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гражданин рф Климкин решил усложнить вопрос
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Т.е., если прожуют сопли до 1 октября, то он автоматически продлится на 10 лет.
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Тут, ребята, как обычно, все просто, когда шоколаднки обкакиваются то виновата ВАНА
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Что вы Радой прикрываетесь как фиговым листком, скажите прямо Петя с Вовой дружат и как часто общаются по телефону и через доверенных лиц!?
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в Украине власть устроена не так, как у вас.
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Конечно не так. На расее диктатура, а в Украине - справедливое демократическое устройство. По требованию народа лживые проворовавшиеся избранники, чиновники и госслужащие каждый день пачками вылетают из своих высоких кабинетов в направлении мест лишения свободы.
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Хорошо пожал Петро, у пуйла аж рука позеленела, а Назарбаев глаза выпучил, а ну как Порох зарядит с левой?

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Это наверное от смертельной боли хуйло так мило улыбается в ответ.
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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ВР сейчас не может принимать решения - половина состава занята - выручают Тумгоева. Нельзя упустить такого №1 в партийный список.
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какое тебе надо решение на 5 году кацапской войны
высю рашисрань за поребрик
любителей рашки - нах с управления!!! Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6391
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ВЯЛИЧИЕ!
В Новосибирске построен дом. Площадь квартир 8 кв. метров. ВОСЕМЬ, КАРЛ!
https://www.youtube.com/watch?v=KKEhbbFFMhU&app=desktop
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КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни ВИДЕО

17 сентября в 13:52

Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 6951
КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни

У здания генпрокуратуры Украины в Киеве протестуют украинцы, обвиняющие генпрокурора в пособничестве России. Тысячи людей требуют отставки пособников банды ФСБ - генпрокурора Украины Юрия Луценко и зампрокурора Евгения Енина.
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ГЕНЕРАЛЬНИХ ПОКИДЬКІВ НА ЗВІЛЬНЕННЯ! -Олександр Ружанський
З сьогоднішнього дня, ГПУ взагалі не повинна працювати, поки ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН знаходяться на своїх посадах
Друзі, сьогодні буде мітинг під стінами ГПУ. Вважаю, що будь - який інший результат цього мітингу, окрім негайноного звільнення Генерального прокурора ЮРІЯ ЛУЦЕНКА і ВСІХ його заступників, буде хибним.
Особливо привертаю. увагу на те, що, окрім Луценка і Єніна повинен бути негайно звільнений Головний військовий прокурор АНАТОЛІЙ МАТІОС.
Звільнення цієї мразоти разом з Луценком я вимагав під ГПУ ще два роки тому. Але, мене, і не тільки мене, не дослухалися і Матіос продовжив свою злочинну діяльність на знищення патріотів України і добровольців.
Матіос - це така морально збочена потвора, яка набагато страшніша за смердячу шістку Луценка - Єніна, який лише тупо виконує забаганки патрона. Але, звісно, шістки повинні слідувати к чортам собачим за своїми начальниками, бо вони завжди ще гірші за останніх
Втім, прошу організаторів акції не вестися на розводки, за якими їм можуть запропонувати звільнення лише Єніна. Думаю, ні в кого не має сумніву, що рішення про видачу московитам чеченського добровольця приймав особисто Луценко.
Друзі, в котрий раз наголошую на тому, що ці вишукані подонки, ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН, ніколи не зупиняться у своїй ворожій діяльності щодо справжніх українців, допоки їх не зупинять самі українці.
І останнє. На моє глибоке переконання, з сьогоднішнього дня, ГПУ взагалі не повинна працювати, поки ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН знаходяться на своїх посадах. Ці ніжки стільця, на якому зручно розмістився ще один ворог України - ПЕТРО ПОРОШЕНКО, треба якнайшвидше спиляти.
ДРУЗІ, ЯКЩО ЗГОДНІ - РЕПОСТ!
Олександр Ружанський
http://ua24ua.net/u-kievi-aktivisti-blokuyut-/
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Та чого ти менжуєшся ?
Публікуй вже «приговор Луґанскава трібунала»:

« 22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".

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Так отдать их туда, не велика потеря будет!
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Напьорсточники-крручу, верррчу на"бать хачу!
🤑
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В этот день, 17 сентября 1939 года, советские войска, вслед за гитлеровскими, вторглись на территорию Польши.
При этом, СССР нарушил 3 договора:
- Рижский договор о советско-польских границах;
- Восточный пакт об отказе от войны;
- Договор о ненападении.
А вы говорите - Будапештский меморандум...
Только полная санация.
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Стрілки переведено на ВР і можна "жити по новому" , а ВР прийме не прийме постанову це вже нікого не цікавить. Якщо хочеш уникнути відповідальності то тут головне вчасно перевести стрілки , так щоб ніхто кінців не знайшов . Один з основних принципів існування бюрократії.
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КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни ВИДЕО

17 сентября в 13:52

Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5699
КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни

У здания генпрокуратуры Украины в Киеве протестуют украинцы, обвиняющие генпрокурора в пособничестве России. Тысячи людей требуют отставки пособников банды ФСБ - генпрокурора Украины Юрия Луценко и зампрокурора Евгения Енина.
Напомним, что генпрокуратура Украины выдали России на пытки и убийство уроженца Чечни, этнического ингуша Тимура Тумгоева.
Акцию протеста организовала партия «Национальный корпус» и другие общественные и политические организации Украины. Сообщают, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Украинцы ответили градом камней ВИДЕО.
Напомним, что генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.
По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.
Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в «Харьковской правозащитной группе», которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.
Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.
Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Шо вы пидары только не придумывали, одно слово пидары!
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кацапе, бери лапті і чухай дамой, здєсь водкі нєт.
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А вас будут дрючить кто бы не сбил этот самолёт! Пидаров положено ипать!
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Кацапе , це вже яка весія ? Не відсвічуй тут ,збігай до аптеки за глодянкою і буде тобі щастя..
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Ой! Та не може бути!!! З рогатки той боінг стрийські "бандерівці" збили!
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Если прекратить договор о дружбе то гибридная война перейдет в фазу открытой войны между Рашкой и Украиной.Тобишь им уже оружие в гумконвое и отнекивание что нас там нет не надо будет.Пока пукин у власти ему плевать на то что будет с рашкой и он будет воевать нещадя милионы ватных карликов
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Народна приказка: Гавкни Сірко, ти дурніший! саме про слова Міністра.
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Бред какой-то. Не продлевать "договор", срок которого истёк - нужно решение ВР?
Вначале объявили, а потом дают заднюю. Боятся обидеть "дружбанов" и "партнеров по бизнесу". Для припинення дії договору про дружбу з РФ необхідно рішення Ради, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1769
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особливо тупим,що не читали попередні теми..
договір продовжується автоматично щодесять років..

Так ,договір має "сплинути" за 4 місяці,але ФОРМАЛЬНО час попередження про його непродовження вийшов.

МЗС (квота Гаранта) ОБІСРАЛОСЬ.
Чекали 4 роки з початку війни на те ,щоб НЕПРОДОВЖИТИ ДОГОВІР і СПІЗНИЛИСЬ .

Якось навіть нецікаво ,зрадники чи ДЕБІЛИ на чолі з Клімкіним у МЗС ...
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Как известно (*** КОМУ !!??), нотификация о том, что договор не будет продлен, должна быть передана в адрес РФ до конца сентября (х..й там.Вже спізнились.)

тому вже розмови лише про денонсацію можуть бути...
ПИТАННЯ ПРОСТЕ --ЯКОГО ...УЯ ЧЕКАЛИ 4-РИ РОКИ ?
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bichik‏ @bichikota

решения верховной рады по разрыву договора с рф о сотрудничестве не было! ПОРОШЕНКО-НАПЕРСТОЧНИК
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин
 
 
 
 
 
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