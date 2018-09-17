 Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Евроатлантического форума в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Министр признал, что для остановки ныне действующего Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного в 1997 году, понадобится решение парламента, поскольку 20 лет назад этот договор был ратифицирован в парламенте.
В связи с этим в ближайшее время в Раде будет зарегистрирован законопроект о прекращении действия этого документа. "Мы в общем пакете (о непродлении договора) подали проект этого документа", - заявил он.
Как известно, нотификация о том, что договор не будет продлен, должна быть передана в адрес РФ до конца сентября. Однако Климкин настаивает, что Рада может проголосовать и позже. "Все юристы и не только наши говорят, что мы не привязаны во времени к моменту нашего уведомления, но привязаны к моменту действия договора", - пояснил он.
Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.
Действие договора автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.
Согласно договору, между Украиной и Российской Федерацией закреплялся принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности другой стороны.
А там все его подельники и колаборанты в составе 80% не проголосуют "За". Его выступление--это понты и циничное издевательство над украинцами. Хамит парниша.
А потім ВОНО скаже ,,що без згоди Кремля -НІЯК... (((
- продолжаем дружить...
Петр Лексеевич просто не знал об этом нюансе с Верховной Зрадой... - был занят на корпорации Рошен, а ему забыли доложить...
вони прочитали кілька моїх матюків тут на Цензорі у сторону НЕПРОФЕСІОНАЛІВ з МЗС ,котрі не прочитали 40 статтю договору..
ДЕ необхідно попереджувати за пів року..
ТОМУ термін НЕПРОДОВЖЕННЯ вийшов ще у липні..
Спохватились ,а вже пізно.
Тому зараз ЛИШЕ ДЕНОНСАЦІЯ.
голосование будет просто обоссаццо
https://uainfo.org/blognews/1537170456-v-oppozitsionnom-bloke-ni-razu-ne-upomyanuli-chto-poluostrov.html
И посмокчи РОСшенку-🍬🍬
)))
Пахоже стакан ввьол...
🤑
Во время войны
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
высю рашисрань за поребрик
любителей рашки - нах с управления!!!
В Новосибирске построен дом. Площадь квартир 8 кв. метров. ВОСЕМЬ, КАРЛ!
https://www.youtube.com/watch?v=KKEhbbFFMhU&app=desktop
17 сентября в 13:52
КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни
У здания генпрокуратуры Украины в Киеве протестуют украинцы, обвиняющие генпрокурора в пособничестве России. Тысячи людей требуют отставки пособников банды ФСБ - генпрокурора Украины Юрия Луценко и зампрокурора Евгения Енина.
З сьогоднішнього дня, ГПУ взагалі не повинна працювати, поки ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН знаходяться на своїх посадах
Друзі, сьогодні буде мітинг під стінами ГПУ. Вважаю, що будь - який інший результат цього мітингу, окрім негайноного звільнення Генерального прокурора ЮРІЯ ЛУЦЕНКА і ВСІХ його заступників, буде хибним.
Особливо привертаю. увагу на те, що, окрім Луценка і Єніна повинен бути негайно звільнений Головний військовий прокурор АНАТОЛІЙ МАТІОС.
Звільнення цієї мразоти разом з Луценком я вимагав під ГПУ ще два роки тому. Але, мене, і не тільки мене, не дослухалися і Матіос продовжив свою злочинну діяльність на знищення патріотів України і добровольців.
Матіос - це така морально збочена потвора, яка набагато страшніша за смердячу шістку Луценка - Єніна, який лише тупо виконує забаганки патрона. Але, звісно, шістки повинні слідувати к чортам собачим за своїми начальниками, бо вони завжди ще гірші за останніх
Втім, прошу організаторів акції не вестися на розводки, за якими їм можуть запропонувати звільнення лише Єніна. Думаю, ні в кого не має сумніву, що рішення про видачу московитам чеченського добровольця приймав особисто Луценко.
Друзі, в котрий раз наголошую на тому, що ці вишукані подонки, ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН, ніколи не зупиняться у своїй ворожій діяльності щодо справжніх українців, допоки їх не зупинять самі українці.
І останнє. На моє глибоке переконання, з сьогоднішнього дня, ГПУ взагалі не повинна працювати, поки ЛУЦЕНКО, МАТІОС І ЄНІН знаходяться на своїх посадах. Ці ніжки стільця, на якому зручно розмістився ще один ворог України - ПЕТРО ПОРОШЕНКО, треба якнайшвидше спиляти.
ДРУЗІ, ЯКЩО ЗГОДНІ - РЕПОСТ!
Олександр Ружанський
http://ua24ua.net/u-kievi-aktivisti-blokuyut-/
Публікуй вже «приговор Луґанскава трібунала»:
« 22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
🤑
При этом, СССР нарушил 3 договора:
- Рижский договор о советско-польских границах;
- Восточный пакт об отказе от войны;
- Договор о ненападении.
А вы говорите - Будапештский меморандум...
Только полная санация.
17 сентября в 13:52
КИЕВ. Украинцы штурмуют генпрокуратуру из-за выдачи России уроженца Чечни
У здания генпрокуратуры Украины в Киеве протестуют украинцы, обвиняющие генпрокурора в пособничестве России. Тысячи людей требуют отставки пособников банды ФСБ - генпрокурора Украины Юрия Луценко и зампрокурора Евгения Енина.
Напомним, что генпрокуратура Украины выдали России на пытки и убийство уроженца Чечни, этнического ингуша Тимура Тумгоева.
Акцию протеста организовала партия «Национальный корпус» и другие общественные и политические организации Украины. Сообщают, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Украинцы ответили градом камней ВИДЕО.
Напомним, что генеральная прокуратура Украины тайно экстрадировала ингуша Тимура Тумгоева в Россию по запросу банды ФСБ. Той самой банды, которая вот уже несколько лет убивает украинцев, захватив её землю и открыто заявляет, что уничтожит Украину.
По данным представителей вайнахской диаспоры Украины, его экстрадировали рано утром 12 сентября уже через несколько часов после второго задержания.
Информацию о подлости властей Украины подтвердил изданию «Кавказ.реалии» источник в «Харьковской правозащитной группе», которая осуществляла юридическое сопровождение дела Тумгоева. Источник в ХПГ подчеркнул, что на момент экстрадиции решение комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева оставалось в силе.
Решение об экстрадиции Тумгоева подписал пособник русской банды ФСБ заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
На 12 сентября был назначен суд по продлению меры пресечения Тумгоеву. Ожидалось, что будет продолжено личное обязательство являться по первому требованию прокурора или судьи. Однако пособники банды ФСБ поспешили выдать его в обход собственных законов.
Накануе Тумгоева дважды задерживали - в Киеве, перед отъездом в Харьков, и по приезду в Харьков, где должен был состояться суд. При задержании ему инкриминировали «просроченную справку просителя убежища».
Напомним, Тумгоев обратился в миграционную службу Украины с просьбой об убежище, а справка является документом, удостоверяющим его личность.
Тумгоев был задержан украинской погранслужбой в аэропорту Харькова в июне 2016 года, куда он прибыл из Турции. В июле 2017 года его освободили из-под стражи по истечении срока экстрадиционного ареста.
Несмотря на то, что Тумгоев строго исполнял предписания суда и решение комитета ООН по правам человека, который обязал украинские власти приостановить экстрадицию, власти Украины совершили позорное предательство.
Основанием для выдачи стал запрос вражеской русской банды ФСБ, которая регулярно проводит теракты против Украины, убивает украинцев на Донбассе и ведет против украинского народа тотальную войну на уничтожение.
В свое время президент Грузии Саакашвили, а до него Шеварднадзе тоже выдавали чеченцев России, надеясь т.о. откупиться чужой кровью от русской агрессии. Результат торга на чеченской крови всем известен.
Саакашвили вышвырнул Шеварднадзе из власти. Затем вышвырнули самого Саакашвили, который стал политическим бомжом без паспорта и без гражданства. Грузия лишилась своих территорий и заправляет там сейчас шестеркам Путина по фамилии Иванишвили.
Если власти Украины думают, что пособничеством своему врагу они смогут поиметь какие-то дивиденды, то они жестоко ошибаются. Кровь выданных на убийство в Россию ингушей и чеченцев может отозваться еще бОльшими потерями для Украины, чем было потеряно до сих пор. А Порошенко рискует стать таким же политическим бомжом, как и Саакашвили.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Вначале объявили, а потом дают заднюю. Боятся обидеть "дружбанов" и "партнеров по бизнесу".
договір продовжується автоматично щодесять років..
Так ,договір має "сплинути" за 4 місяці,але ФОРМАЛЬНО час попередження про його непродовження вийшов.
МЗС (квота Гаранта) ОБІСРАЛОСЬ.
Чекали 4 роки з початку війни на те ,щоб НЕПРОДОВЖИТИ ДОГОВІР і СПІЗНИЛИСЬ .
Якось навіть нецікаво ,зрадники чи ДЕБІЛИ на чолі з Клімкіним у МЗС ...
тому вже розмови лише про денонсацію можуть бути...
ПИТАННЯ ПРОСТЕ --ЯКОГО ...УЯ ЧЕКАЛИ 4-РИ РОКИ ?
решения верховной рады по разрыву договора с рф о сотрудничестве не было! ПОРОШЕНКО-НАПЕРСТОЧНИК