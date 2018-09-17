 Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке, - Бахматюк

Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке за счет нескольких конкурентных преимуществ. Такое мнение в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" обосновал собственник крупнейшей агрокомпании Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.
"Мировой рынок очень прагматичный. Но даже в таких рыночных условиях Украина выиграет конкурентную войну, скажем, у той же Польши", - констатировал он, отметив главные конкурентные преимущества наших производителей.
В первую очередь, по словам Бахматюка, это качество продукции по оптимальной цене. "Второе преимущество - большое количество черноземных пахотных земель. Сейчас потенциал сельского хозяйства в стране все еще недоиспользованный. Третье - мы следуем мировым трендам и применяем передовые технологии для выращивания растений и животных. Четвертая - у нас работают люди, которые преданы своему делу", - заключил Бахматюк.
По его словам, успех Украины в экспорте продовольствия сегодня связан в первую очередь с энтузиазмом отдельных бизнес-игроков.
Напомним, что Группа компаний Укрлендфарминг – крупнейшая сельскохозяйственная группа, которая выращивает кукурузу, пшеницу и другие культуры, а также производит яйца и мясо. Это ведущий экспортер яиц и яичных продуктов на рынки Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Предприятия агрохолдинга Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.
,щоб краще доились
приятные исключения подсолнечное масло и сталь, но это заслуга не последних кабминов
Чи ви всі конче хочете в "космАс"? "нанотехнології"? А ви руки вже навчилися мити?
Ах, у вас нема гарячої води? То зробіть спочатку гарячу воду, а потім можна і в "космАс". І зважте, що світ не чекатиме поки навчитеся мити руки.
kurwa, аграрна їм не подобається. То випускайте №мерседеси_феррарі". Хто вам заважає?
Метро до "Львіської_брами" за оптимістичним прогнозом будуватиметься до 2025р. Коли у світі складніші проєкти реалізуються в набагато коротші терміни. А вони, бачите, гидують бути аграрною державою.
у нас около 35% и 40% соответственно.
учитывая что мы экспортируем прежде всего необработанное сырье, поверьте, цифры у Голландии намного лучше для экономики
Я уже подумываю что дело не только в нашей власти.
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Ви впевнені, що для інвесторів виписані зрозумілі правила та що їх право буде захищено в справедливому суді?
Особисто я не вірю в українську судову систему. Моя довіра дорівнює нулю. І ми майже щодня бачимо сюжети про якісь силові акції в аграрному секторі. Ви вкладали б у таких умовах гроші?
Утім, Ви можете мати більше інформації. Моя оцінка суто суб'єктивна.
Vollmilch: 3,5 % до 3,8 % жирности - цельное молоко
fettarme Milch: 1,5 до 1,8 % жирности - нежирное молоко
entrahmte Milch, или же Magermilch: максимум 0,5 % жирности - обезжиренное молоко
Vollmilch: 3,5 % до 3,8 % жирности - цельное молокоfettarme Milch: 1,5 до 1,8 % жирности - нежирное молокоentrahmte Milch, или же Magermilch: максимум 0,5 % жирности - обезжиренное молоко
Так что не надо тут сказок про стандарт 4%
Про 4% в сыром молоке я ещё поверю.
Так что иди в спам со своим враньем.
А таких конфет, как в Украине, у нас вообще нет. Так что, наверое, это зависит из какой страны тот, кто сравнивает.
Не брехав порошенко коли казав що в Україні кардинально змінився інвестиційний клімат...
Весь чернозем уже вивезли, а по друге: сіяти пшеницю, соняшник, та рапс, та взагалі все що росте не вигідно, бо всі ці культурі знищують грунт. І вже майже все знищили, ну хіба тільки той що встигли вивезти.
Картопля 0,6 злотих за кг.
Яйця курячі 3 злотих за десяток.
Молоко 1,7 злотого літр.
ЧОМУ В УКРАЇНІ ДОРОЖЧЕ?
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ
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1. Бутылка воды емкостью 0,5 л
9,20 UAH
2. Бутылка местного пива емкостью 0,5 л
16,17 UAH
3. Бутылка импортного пива емкостью 0,5 л
33,93 UAH
4. Бутылка вина 0.75 л
107 UAH
5. Бутылка Coca-Cola емкостью 0.5 л
12,38 UAH
6. Рис 1 кг
29,38 UAH
7. Бутылка молока емкостью 1 л
22,34 UAH
8. Помидоры 1 кг
38,59 UAH
9. Буханка хлеба весом 0.5 кг
10,86 UAH
10. Бананы 1 кг
31,73 UAH
11. Апельсины 1 кг
34,05 UAH
12. Яблоки 1кг
21,12 UAH
13. Картофель 1 кг
9,78 UAH
14. Мясо (свинина) 1 кг
112 UAH
И что же вы импортные продукты показываете в основном?
Передові позиції блабла виграли на ринку блабла...
ЯКА СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У СЕЛЯНИНА, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРАЦЮЄ НА ЗЕМЛІ?
СКІЛЬКИ ПОДАТКІВ З РОЗРАХУНКУ НА КОЖЕН ГА ПЕРЕРАХОВАНО В БЮДЖЕТИ?