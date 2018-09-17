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 Экономика
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Все про:Бахматюк (40) Ukrlandfarming (2) Укрлендфарминг (7)

 Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке, - Бахматюк

По его мнению, именно эти преимущества позволяют украинской продукции выигрывать конкурентную борьбу.

Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке за счет нескольких конкурентных преимуществ. Такое мнение в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" обосновал собственник крупнейшей агрокомпании Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

"Мировой рынок очень прагматичный. Но даже в таких рыночных условиях Украина выиграет конкурентную войну, скажем, у той же Польши", - констатировал он, отметив главные конкурентные преимущества наших производителей.
В первую очередь, по словам Бахматюка, это качество продукции по оптимальной цене. "Второе преимущество - большое количество черноземных пахотных земель. Сейчас потенциал сельского хозяйства в стране все еще недоиспользованный. Третье - мы следуем мировым трендам и применяем передовые технологии для выращивания растений и животных. Четвертая - у нас работают люди, которые преданы своему делу", - заключил Бахматюк.

По его словам, успех Украины в экспорте продовольствия сегодня связан в первую очередь с энтузиазмом отдельных бизнес-игроков.

Напомним, что Группа компаний Укрлендфарминг – крупнейшая сельскохозяйственная группа, которая выращивает кукурузу, пшеницу и другие культуры, а также производит яйца и мясо. Это ведущий экспортер яиц и яичных продуктов на рынки Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Предприятия агрохолдинга Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3086547
 
   
 Топ комментарии
 
Низкая оплата труда - вот за счет этого и продукция дешевле. Погуглите какая урожайность на супер-черноземах и какая в Европе -Израиле. И сколько молока дает 1 корова у нас, а сколько в Германии (в 2,5 раза больше) и в Израиле (в 3 раза больше).
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палишься кацап ! =)) от тебя за версту кацапом несет =))
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Пастерелизованое молоко в магазинах Германии 3,5 1,5 и 0,5%
Так что не надо тут сказок про стандарт 4%
Про 4% в сыром молоке я ещё поверю.
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Низкая оплата труда - вот за счет этого и продукция дешевле. Погуглите какая урожайность на супер-черноземах и какая в Европе -Израиле. И сколько молока дает 1 корова у нас, а сколько в Германии (в 2,5 раза больше) и в Израиле (в 3 раза больше).
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Треба тёлкам ставить Вагнера Рихард Вагнер - Путь в Валлахалу https://youtu.be/nokuemxRgZo
,щоб краще доились Українська агропродукція виграє на світовому ринку, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 2699
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Єссєсна, продають же за безцінь. Демпінгують. Але таким розумникам дають "по шапке" на світових ринках.
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Перемога аграрна держава е чим гордитись.
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Гордиться абсолютно нечем. То что мы кормим весь мир а сами голодные сидим или отруби употребляем. Ето как радоваться рабам что его господин сытый.
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палишься кацап ! =)) от тебя за версту кацапом несет =))
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Какой колбасы ты вишлешь? Соевой? Я такого гавна как ты употребляешь не ем.
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Вы питаетесь отрубями? В Украине? Не стыдно?
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Женщины и мед - в стране за 1000 лет ничего не поменялось. Я не кацап, если что.
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зерно, томаты, лес, фрукты. впрочем, все одно - сырье.
приятные исключения подсолнечное масло и сталь, но это заслуга не последних кабминов
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Перепрошую, а чим Вам не подобається "аграрність"? Он Голландія має першість у Європі у аграрному виробництві. Ніхто з цього не сумує.
Чи ви всі конче хочете в "космАс"? "нанотехнології"? А ви руки вже навчилися мити?

Ах, у вас нема гарячої води? То зробіть спочатку гарячу воду, а потім можна і в "космАс". І зважте, що світ не чекатиме поки навчитеся мити руки.
kurwa, аграрна їм не подобається. То випускайте №мерседеси_феррарі". Хто вам заважає?
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Про мить руки и горячую воду просто огонь...
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Я про те, що в сучасній економіці стати number_one в будь-якій галузі є важкою та почесною справою. А тут наслухалися комуняцьких вигадок про "космічну_державу", про "унікальний_літак_мрія" і вбили собі в голову, що аграрний сектор -- це не для них. Це принизливо. Ви спочатку спробуйте пробитися на світовий аграрний ринок. А тоді вже оціните наскільки це почесно чи принизливо.
Метро до "Львіської_брами" за оптимістичним прогнозом будуватиметься до 2025р. Коли у світі складніші проєкти реалізуються в набагато коротші терміни. А вони, бачите, гидують бути аграрною державою.
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Ну щодо пробитися на світовий аграрний ринок скажу, що Україна вже там, причому займає доволі непогані позиції, а у деяких є незаперечним лідером. І так має бути, і маю небезпідставну надію, що кількість лідируючих позицій буде тільки збільшуватися.
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Якщо пробилися, то дуже добре. Тепер треба втриматися. Бо якщо буде так, як удома, погіршення якості щоб не підвищувати ціну, то швидко звідти вилетимо. Але, я повторюю, завоювати будь-яку частину ринку світової економіки є надважким завданням.
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В Исландии,вообще швах с ростительностью,але живут якось
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про Голландию вики пишет что агросектор - 2% ВВП и 6% экспорта
у нас около 35% и 40% соответственно.
учитывая что мы экспортируем прежде всего необработанное сырье, поверьте, цифры у Голландии намного лучше для экономики
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Дивився якось американський (чи німецький) док. фільм про вирощування помідорів. Голландія -- перше місце в Європі. Показано було весь ланцюжок від вирощування -- до столу німецької сім'ї. Не Іспанія, Не Італія, хай йому, а Голландія!
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Я работаю в агрорынке, и мы с 2014 лелеяли надежды, что теперь-то в Украину зайдут серьезные инвестиции в переработку агропродукции. По большому счету страна так и осталась на сырьевых позициях.
Я уже подумываю что дело не только в нашей власти.
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"... мы с 2014 лелеяли надежды, что теперь-то в Украину зайдут серьезные инвестиции в переработку агропродукции..."
===
Ви впевнені, що для інвесторів виписані зрозумілі правила та що їх право буде захищено в справедливому суді?
Особисто я не вірю в українську судову систему. Моя довіра дорівнює нулю. І ми майже щодня бачимо сюжети про якісь силові акції в аграрному секторі. Ви вкладали б у таких умовах гроші?
Утім, Ви можете мати більше інформації. Моя оцінка суто суб'єктивна.
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Не знаю как ето. Но в самой Украине украинскую продукцию есть невозможно. Походу все лучшее за бугор а говно нам остается.
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Молоко в Германии. Стандарт - 4%. 2,5 и 3,2 ни разу не видел. Как небо и земля...
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Что ты городишь, чучело кацапское?))
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Українська агропродукція виграє на світовому ринку, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 2950
Vollmilch: 3,5 % до 3,8 % жирности - цельное молоко
fettarme Milch: 1,5 до 1,8 % жирности - нежирное молоко
entrahmte Milch, или же Magermilch: максимум 0,5 % жирности - обезжиренное молоко
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Не физди. В Германии НЕТ 4% жирности.

Vollmilch: 3,5 % до 3,8 % жирности - цельное молокоfettarme Milch: 1,5 до 1,8 % жирности - нежирное молокоentrahmte Milch, или же Magermilch: максимум 0,5 % жирности - обезжиренное молоко
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Пастерелизованое молоко в магазинах Германии 3,5 1,5 и 0,5%
Так что не надо тут сказок про стандарт 4%
Про 4% в сыром молоке я ещё поверю.
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ну то, что ты с мусорных баков питаешься, мы уже догадались. вопрос в другом - как ты в интернет вылазишь?!
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Ты думаешь ты хорошими продуктами в Украине отовариваешься? Тебе рассказать сколько раз травят овес и пшеницу которая проросла в колосках и за бугор ее не принимают а по 10 раз за год переганяют по силосам которые арендует на комбикормовом и другим заводам Киевхлеб и сколько и чем ее протравливают? Тебе рассказать каких курей и на чем выращенных и чем наколотых продают?
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Украина в 2017 году занимала 2-е место по экспорту пшеницы в мире.
Так что иди в спам со своим враньем.
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Травят пшеницу, проросшую в колосках??? А зачем это делать?
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В Украине очень хорошие продукты питания. Не свистите, пожалуйста, и не позорьтесь своей дешевой пропагандой. .
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Мне показалось, что мясо неплохое, а вот молоко, даже если долго стоит в тепле, отслаивается, но не прокисает. И запах какой то пластмассовый. Эти ощущения двухлетней давности
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Стерилизованное молоко из татрапака и не должно прокисать, хоть в Украине хоть в Германии. При стерилизации убиваются молочнокислые бактерии, поэтому оно портится но не становится классической "простоквашей".
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Кисломолочные и дрожжевые бактерии повсеместно летают в воздухе. И нормальное молоко и в Германии и в Украине прокисает по любому, даже и после кипячения. Мы даже для эксперимента, в стакан с молоком кусочек хлеба ложили. Но оно только горчить стало, но не прокисло.
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летают но все зависит от количества. В обычном свежевыдоенном молоке этих бактерий до 1 миллиона на 1 миллилитр. Оно прокиснет за сутки. В воздухе молочнокислых бактерий не так много, основная масса - дрожжевые и плесневые клетки, которые портят молоко и дают горечь и расслоение, но не прокисание. Хоть в США, хоть в Германии. Кусочек хлеба также принесет дрожжей а не прокисание.
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Однако, хорошее, вкусное молоко, ведёт себя совсем иначе чем Украинское и "Селянске" и "Бiла лiнiя"
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наблюдал как портится молоко в Германии, из Rewe. Разницы не заметил.
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На вкус и цвет, товарищей нет. Я своё субъективное мнение огласил, когда последний раз был в Украине, два года назад.
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А нам, мальтийцам, все нравится, особенно овощи. У нас нет таких огурцов, капуста у нас (на Мальте) как из фанеры, например. Сала нет вообще. Свиней кормят апельсинами и они только дают мясо. Украинские молочные продукты, кроме твердых сыров, на порядки лучше.
А таких конфет, как в Украине, у нас вообще нет. Так что, наверое, это зависит из какой страны тот, кто сравнивает.
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только на прошлой неделе был в ваших краях Почва, скажем мягко, не подходит для овощей, да и с водой проблемы. Зато много кактусов, с созревшими плодами - и никому не нужно. Хотя можно было бы там варенье или самогон на худой конец выгнать...
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Страна специфическая с двумя временами года - тепло и спэка. Из плодов кактуса здесь производят ликер и джемы тоже. То, видно, безхозный кактус был.
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В районе Мдины - там целые заросли этого кактуса вдоль дорог, наверное тоннами эти плоды можно собирать.
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В этом году очень их много. Видно местные уже замахались собирать.
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слава Сполученим Штатам Америки - єдиній свєрхдєржавє
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Как же вас, свинособак, колбасит от всего украинского. Ваше быдлодство сразу у вас вылазит во все дырки. Самим не противно? Что, вас лично украинцы обидели?
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Село Маслівка. Миронівський р-н. Місцева поліція краде врожай у фермерів.
Не брехав порошенко коли казав що в Україні кардинально змінився інвестиційний клімат...
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потвора в Польші ціни на іжу менші вже, цій скотиняці відшкодовують ПДВ з бюджету
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Малаца! Выпишите этому успешному предпринимателю еще одну субвенцию с госбюджета!)))
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Це тому що вони по перше:
Весь чернозем уже вивезли, а по друге: сіяти пшеницю, соняшник, та рапс, та взагалі все що росте не вигідно, бо всі ці культурі знищують грунт. І вже майже все знищили, ну хіба тільки той що встигли вивезти. Українська агропродукція виграє на світовому ринку, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8035
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Аграрная продукция Украины,в ЕС, очень мало востребована...У самих перепроизводство. Некоторые страны ЕС, фермерам доплачивают за ограничение производства отдельных видов сельхозпродукции...
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наверное поэтому продукцию из Украины покупают в ЕС все больше и больше )))
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М'ясо, Варшава: 8,5 злотого за кг. Курка 3-7 злотих за кг (утримання на фермі чи на вільному пасовищі).
Картопля 0,6 злотих за кг.
Яйця курячі 3 злотих за десяток.
Молоко 1,7 злотого літр.
ЧОМУ В УКРАЇНІ ДОРОЖЧЕ?
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Напишите цены продуктов в Украине в злотых, чтобы мы сравнили, а то так, палкой по воде.
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Я не был в Украине год. Цены поменялись.
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Короче, лишь бы сказать, что в Украине все дороже Українська агропродукція виграє на світовому ринку, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1344
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Сайт пульс цен, цены в Киеве, сентябрь.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В СУПЕРМАРКЕТАХ
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1. Бутылка воды емкостью 0,5 л
9,20 UAH

2. Бутылка местного пива емкостью 0,5 л
16,17 UAH

3. Бутылка импортного пива емкостью 0,5 л
33,93 UAH

4. Бутылка вина 0.75 л
107 UAH

5. Бутылка Coca-Cola емкостью 0.5 л
12,38 UAH

6. Рис 1 кг
29,38 UAH

7. Бутылка молока емкостью 1 л
22,34 UAH

8. Помидоры 1 кг
38,59 UAH

9. Буханка хлеба весом 0.5 кг
10,86 UAH

10. Бананы 1 кг
31,73 UAH

11. Апельсины 1 кг
34,05 UAH

12. Яблоки 1кг
21,12 UAH

13. Картофель 1 кг
9,78 UAH

14. Мясо (свинина) 1 кг
112 UAH
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Так в Киеве и зарплаты выше, чем в других городах. В небольших городах и цены ниже.
И что же вы импортные продукты показываете в основном?
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я тоже хочу курку по 3,7 злотых и яйца по 3. Но у нас таких цен нет. Яйца самые дешевые (клаткові) - 6,99. Курка по 7,99 если целиком, если окорочка или крілья - то 12,99. Да по акции бівает дешевле, когда заканчивается срок годности.
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Дольношленское воеводство. магазины Ашан и Бедронка, в Лидле еще дороже. Говорят в Кауфмане дешевле бывает на распродаже, но он от меня далеко и я туда не хожу.
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ПРОСТЕ ПИТАННЯ. ДВА ПРОСТИХ ПИТАННЯ.
Передові позиції блабла виграли на ринку блабла...
ЯКА СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА У СЕЛЯНИНА, ЩО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПРАЦЮЄ НА ЗЕМЛІ?
СКІЛЬКИ ПОДАТКІВ З РОЗРАХУНКУ НА КОЖЕН ГА ПЕРЕРАХОВАНО В БЮДЖЕТИ?
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Тебе официальную или реальную среднюю зарплату? С налогами сложнее, потому в налогообложении сх производства их несколько, и посчитать это очень сложно...
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Бахматюк,Порошенко ,косюк,Кернел владеют более 2млн ГА селянской земли.Это больше,чем площаддь посевных площадей Харьковской Области.Там ,где они,и им подобные ,хозяйствуют селяне ни села нищенствуют.Полный разор.У царя Таёжной Папуасии земли в собственности было меньше ,чем у этих бессовестных падлюк.Они же забирают все селянськи дотации под себя.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраинская агропродукция выигрывает на мировом рынке, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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