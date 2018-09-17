 Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке, - Бахматюк

Украинская агропродукция выигрывает на мировом рынке за счет нескольких конкурентных преимуществ. Такое мнение в интервью изданию "Ukraine. Business Feature" обосновал собственник крупнейшей агрокомпании Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

"Мировой рынок очень прагматичный. Но даже в таких рыночных условиях Украина выиграет конкурентную войну, скажем, у той же Польши", - констатировал он, отметив главные конкурентные преимущества наших производителей.

В первую очередь, по словам Бахматюка, это качество продукции по оптимальной цене. "Второе преимущество - большое количество черноземных пахотных земель. Сейчас потенциал сельского хозяйства в стране все еще недоиспользованный. Третье - мы следуем мировым трендам и применяем передовые технологии для выращивания растений и животных. Четвертая - у нас работают люди, которые преданы своему делу", - заключил Бахматюк.

По его словам, успех Украины в экспорте продовольствия сегодня связан в первую очередь с энтузиазмом отдельных бизнес-игроков.

Напомним, что Группа компаний Укрлендфарминг – крупнейшая сельскохозяйственная группа, которая выращивает кукурузу, пшеницу и другие культуры, а также производит яйца и мясо. Это ведущий экспортер яиц и яичных продуктов на рынки Азии, Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Предприятия агрохолдинга Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.