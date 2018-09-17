 Порошенко просит Раду не медлить с рассмотрением изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Об этом во время согласительного совета сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Луценко, Порошенко призывает комитет не затягивать с рассмотрением проекта закона.
"17 сентября завершился период внесения альтернативных законопроектов в Конституцию относительно продолжения курса на членство в НАТО и ЕС. Поэтому президент просит комитет правовой политики не медлить и в среду рассмотреть изменения в Конституцию", - сообщила парламентарий.
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
или будет очередной меморандум впаривать?)
хи-хи-хи (с)
руками фокусника-брехла!
🤑
Луценко на нары!!!
2) Реально це вимагатиме ухвалення всіх документів ВР та КМ з урахуванням цієї поправки;
3) Цю поправку, якщо її буде ухвалено, а для цього треба 300 голосів, не так то легко буде прибрати з Конституції. (нагадаю, що "овочі" із закону прибрали аналогічну поправку простою більшістю).
4) Врешті-решт, голосування нам покаже хто-є-хто.
До выборов 2019 года вопросы Томоса и закрепление положения о НАТО в Конституции должны быть решены.
Стало відомо, що Петро Порошенко уклав таємну угоду з кумом Путіна Віктором Медведчуком щодо розподілу впливу в Україні та проведення спільної виборчої кампанії, завдяки якій Порошенко збереже владу.
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент»,Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами, які спільно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили новий сценарій, згідно з яким їх вплив і прибутки мають вирости.
За задумом партнерів, вони мають розділити навпіл Україну, піднявши обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком, який, за домовленістю між ними, публічно буде критикувати «Кума Путіна». Тих людей, хто не схоче йти за Порошенком, будуть «таврувати» прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму просто вражає, але він вже почав утілюватися в життя! Все почалося з начебто випадкової появи інформації про те, що Медведчук став власником каналів «112» та «News One», та продовжився проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з «Великим інтерв'ю», яке дуже сколихнуло суспільство - саме так, як і задумали партнери.
За домовленістю далі Порошенко буде лише робити вигляд, що буде боротися з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по суті, і канали спокійно будуть працювати до виборів.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука, тим самим нейтралізуючи їх для діючого «Гаранта». Так, вже «Медведчук заявив про те, що підтримує Тимошенко», але, на жаль, сама Тимошенко про це нічого не знає, і для неї така заява - більше удар, ніж користь. На це і розраховували наші партнери.
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи «News One», ЗМІ, підконтрольні Порошенку, зможуть назвати прихильниками Медведчука. При цьому згаданим людям необов'язково буде з'являтися в ефірах зазначених каналів. Схема така: канали Медведчука начебто просувають опонента Порошенко. Далі вже канали Порошенко оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик співпрацює з Медведчуком, називаючи його агентом Кремля.
Як бачите, схема дуже красива і розумна, і захиститися від неї дуже складно, особливо якщо ти не маєш доступу до телеканалів. На це і розраховують «наші друзі».
В результаті цього плану вони мають розділити між собою усіх виборців за принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенко! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука, так само, як почали з Тимошенко.
Але зараз суспільство, завдяки інтернету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим, що розповсюдить цю інформацію поміж своїх друзів та знайомих, чим завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження цього корупційного режиму на чолі з Порошенко.
Нагадуємо, що ще в 2017 році Народний Депутат України Віктор Чумак заявляв про те, що«Медведчук - не тільки кум Путіна, але і друг Порошенко».
Дивіться відео - Медведчук виконує прохання Порошенка
Але якщо ті, кого ми оберемо наступними, дійсно схочуть, то можуть і завадити.
Коли в нас закони нормально виконувались..
ЕДИНА НОВА ДЕ - ГЕНЕРАЦИЯ ПОРОХАТИХ ПИДОРГИВ, яки на болтах крютют усю Украину з ее мешканцями