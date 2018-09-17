 Порошенко просит Раду не медлить с рассмотрением изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Об этом во время согласительного совета сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, Порошенко призывает комитет не затягивать с рассмотрением проекта закона.

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"17 сентября завершился период внесения альтернативных законопроектов в Конституцию относительно продолжения курса на членство в НАТО и ЕС. Поэтому президент просит комитет правовой политики не медлить и в среду рассмотреть изменения в Конституцию", - сообщила парламентарий.