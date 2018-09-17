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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1953) Порошенко (15405) членство в НАТО (223) членство в ЕС (121) Луценко Ирина (344)

 Порошенко просит Раду не медлить с рассмотрением изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО, - Ирина Луценко

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен рассмотреть проект внесения изменений в Конституциюотносительно закрепления курса Украины в Европейский союз и НАТО в среду, 19 сентября.

 Об этом во время согласительного совета сообщила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, Порошенко призывает комитет не затягивать с рассмотрением проекта закона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада на текущей неделе рассмотрит новый состав ЦИК, отмену неприкосновенности, завершение декоммунизации, закрепление курса на ЕС и НАТО и заслушает послание Порошенко, - Парубий. ВИДЕО

"17 сентября завершился период внесения альтернативных законопроектов в Конституцию относительно продолжения курса на членство в НАТО и ЕС. Поэтому президент просит комитет правовой политики не медлить и в среду рассмотреть изменения в Конституцию", - сообщила парламентарий.

Источник: https://censor.net.ua/n3086546
 
   
 Топ комментарии
 
Иммитация буйной дестельности....
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Это когда нечего реально предложить и надо заговорить очередную хрень, повышение тарифов, цен......НАТО и ЕС открыто сказали что лет 15 НИЧЕГО не светит, к сожалению. Тем более с такой воровитой Коррумпированной властью. Надо не декларироавать и Конституцию менять, а реально выполнять Конституцию и строить Демократическое общество а не ТО что Жыты па Новаму за 4.5 года....что ж ни хрена хорошего для людей не сделали???
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Щость хоче срачно пррротягти довіском, слідкуйте за
руками фокусника-брехла!
🤑
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ЕС ненадёжно, 51 штатом США, федеральный Штат Украина, вот это СЕРЬЁЗНО.
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Иммитация буйной дестельности....
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куда в этот раз Вона свинтится от голосования за НАТО?)
или будет очередной меморандум впаривать?)
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какое НАТО? Какой ЕС? У неё для нас есть "новый курс"!
хи-хи-хи (с)
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А у нас всё выполняется, что записано в Конституции?
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Щость хоче срачно пррротягти довіском, слідкуйте за
руками фокусника-брехла!
🤑
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дешевая ширма для прикрытия преступлений против Украины и украинцев!
Луценко на нары!!!
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А что это изменит реально?
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во-первых у тебя будет гореть, что уже приятно Порошенко просит Раду не медлить с рассмотрением изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 5833
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болеешь? подлечись ущербное
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1) А нехай, все таки, буде записано, ніж не буде. Пам'ятаєте, як у часи "овоча" з якогось документа прибрали згадку про вступ України до НАТО. Отже це для кацапні було важливо;
2) Реально це вимагатиме ухвалення всіх документів ВР та КМ з урахуванням цієї поправки;
3) Цю поправку, якщо її буде ухвалено, а для цього треба 300 голосів, не так то легко буде прибрати з Конституції. (нагадаю, що "овочі" із закону прибрали аналогічну поправку простою більшістю).
4) Врешті-решт, голосування нам покаже хто-є-хто.
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нет одного или двух решений, которые бы в корне все меняли, это все сказки. есть определенный курс или вектор в котором необходимо двигаться
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Вообще-то такие серьезные вопросы должны решаться референдумом.
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или в ВР ...Для прекращения действия договора о дружбе с РФ необходимо решение Рады, - Климкин
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Они знают результат этих референдумов. Потому в угоду народу и "решают". Пока только декларативно.
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нет, ибо "внеблоковость" на референдум не выносилась, а была какого-то хера влеплена в конституцию.
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коли генплокулола "обирали" ,то активніше "просив".Зараз так просить,ніби не хоче.
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Да да, побыстрее пожалуста, а то уже бигборды напечатали с очередной пэрэмогой...а если Фирташ спросит куда деньги потратили?...неудобно получится!
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4 года оно ничего не делало и за полгода до выборов стало требовать не медлить...
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Это когда нечего реально предложить и надо заговорить очередную хрень, повышение тарифов, цен......НАТО и ЕС открыто сказали что лет 15 НИЧЕГО не светит, к сожалению. Тем более с такой воровитой Коррумпированной властью. Надо не декларироавать и Конституцию менять, а реально выполнять Конституцию и строить Демократическое общество а не ТО что Жыты па Новаму за 4.5 года....что ж ни хрена хорошего для людей не сделали???
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Нас чекає тиждень істерик Казліхи ІІІ тисячоліття з екранів телевізорів та зі сторінок ЗМІ, щодо нерозуміння українцями титанічно-шоколадної праці кумкурора та його посіпак.
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Чесал яйца четыре года, а теперь требует "не медлить" . Чудный долбо"б
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Так ведь выборы скоро!)) Раньше было некогда. Офшорами был занят.
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Конечно, надо торопиться.
До выборов 2019 года вопросы Томоса и закрепление положения о НАТО в Конституции должны быть решены.
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Весь вопрос, найдется ли в Раде 300 голосов для этого? При де-факто несуществующей коалиции. Хотя, на мой взгляд, референдум был бы куда убедительнее для стран Запада, пока еще они к такому акту прямой демократии относятся серьезно. А то, что решит кучка депутатов, которые, возможно, в следующий созыв уже и не попадут - не так убедительно
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Медведчук і Порошенко вступили у змову

Стало відомо, що Петро Порошенко уклав таємну угоду з кумом Путіна Віктором Медведчуком щодо розподілу впливу в Україні та проведення спільної виборчої кампанії, завдяки якій Порошенко збереже владу.
Порошенко просить Раду не зволікати з розглядом змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4068
Відповідно до журналістського розслідування, опублікованого на сторінках видання «Аргумент»,Медведчук і Порошенко мають спільний бізнес на зрідженому газу, тобто вони є бізнес-партнерами, які спільно ведуть свої справи. Тож немає нічого дивного, що вони разом розробили новий сценарій, згідно з яким їх вплив і прибутки мають вирости.

За задумом партнерів, вони мають розділити навпіл Україну, піднявши обурення людей щодо публічної проросійської політики Медведчука. Обуренні люди мають піти за Порошенком, який, за домовленістю між ними, публічно буде критикувати «Кума Путіна». Тих людей, хто не схоче йти за Порошенком, будуть «таврувати» прихильниками Медведчука та Росії.
Задум за рівнем цинізму просто вражає, але він вже почав утілюватися в життя! Все почалося з начебто випадкової появи інформації про те, що Медведчук став власником каналів «112» та «News One», та продовжився проросійським виступом Медведчука у прайм-таймі 112-го з «Великим інтерв'ю», яке дуже сколихнуло суспільство - саме так, як і задумали партнери.
За домовленістю далі Порошенко буде лише робити вигляд, що буде боротися з цими каналами та російською пропагандою, насправді ж він не буде нічого робити по суті, і канали спокійно будуть працювати до виборів.
Крім цього, всіх своїх опонентів, починаючи з Тимошенко, партнери вирішили записувати у прихильники Медведчука, тим самим нейтралізуючи їх для діючого «Гаранта». Так, вже «Медведчук заявив про те, що підтримує Тимошенко», але, на жаль, сама Тимошенко про це нічого не знає, і для неї така заява - більше удар, ніж користь. На це і розраховували наші партнери.
Зараз всіх, кого покажуть на «112» чи «News One», ЗМІ, підконтрольні Порошенку, зможуть назвати прихильниками Медведчука. При цьому згаданим людям необов'язково буде з'являтися в ефірах зазначених каналів. Схема така: канали Медведчука начебто просувають опонента Порошенко. Далі вже канали Порошенко оповіщають суспільство про те, що той чи інший політик співпрацює з Медведчуком, називаючи його агентом Кремля.
Як бачите, схема дуже красива і розумна, і захиститися від неї дуже складно, особливо якщо ти не маєш доступу до телеканалів. На це і розраховують «наші друзі».
В результаті цього плану вони мають розділити між собою усіх виборців за принципом «Ти за Медведчука чи проти?», якщо проти, то за Порошенко! Іншого не дано! Тому що всіх інших людей вони планують записати знову ж у прихильники Медведчука, так само, як почали з Тимошенко.
Але зараз суспільство, завдяки інтернету та соціальним мережам, має змогу захистити себе тим, що розповсюдить цю інформацію поміж своїх друзів та знайомих, чим завадить диво-партнерам здійснити свій план щодо збереження цього корупційного режиму на чолі з Порошенко.
Нагадуємо, що ще в 2017 році Народний Депутат України Віктор Чумак заявляв про те, що«Медведчук - не тільки кум Путіна, але і друг Порошенко».
Дивіться відео - Медведчук виконує прохання Порошенка
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гебельси пукіна дуркують а з їхньої хуцпи тупої вже в Україні і діти не сміються Порошенко просить Раду не зволікати з розглядом змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7796
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Було би добре.
Але якщо ті, кого ми оберемо наступними, дійсно схочуть, то можуть і завадити.
Коли в нас закони нормально виконувались..
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Порошенко просить Раду не зволікати з розглядом змін до Конституції щодо закріплення курсу на ЄС і НАТО, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 3272\
ЕДИНА НОВА ДЕ - ГЕНЕРАЦИЯ ПОРОХАТИХ ПИДОРГИВ, яки на болтах крютют усю Украину з ее мешканцями
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Забагато розмов. Це потрібно було зробити давно, в першу чергу. А зараз тим більше нема чого триндіти - проголосувати якнайшвидше за цю мету України, і йти до цієї мети не на папері, а реально.
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Давайте внесем в Конституцию: "Минимальная зарплата и пенсия - как в Германии".
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Чтобы получать, как в Германии, надо для начала научиться работать, как в Германии.
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Например, те, кто оказался не нужным в Украине, с удовольствием берут на работу. И в Германии тоже.
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А как Конституционный суд на это посмотрит? Обжаловать там это можно наверняка. Да и разве в конституцию вносится такое? Где то пример был или есть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит Раду не медлить с рассмотрением изменений в Конституцию по закреплению курса на ЕС и НАТО, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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