 19 сентября Комитет ВР по обороне заслушает отчет компетентных органов по расследованию взрыва "Молота" на полигоне, - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский на заседании Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"С целью полного и всестороннего расследования наш комитет уже проводил расследование, но оно не могло быть полностью объективным, ведь не все экспертизы, заключения были готовы. Именно поэтому на среду (на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. - Ред) первым мы поставили вопрос об отчете Генеральной прокуратуры Украины, отчете экспертов Минстерства юстиции и Министерства обороны о расследовании трагедии, причины такой трагедии", - заявил нардеп.

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"Мы помним тогдашние заявления, обвинения. Наши воины должны верить в свое оружие. Если там есть нарушения с оружием, мы должны принять тяжелые, но объективные решения. Если это очередная служебная халатность, мы должны дать ответ обществу и поставить точки над "і", - отметил Сергей Пашинский.

"Я призываю депутатов, всех журналистов, максимально объективно осветить заседание нашего комитета", - обратился председатель комитета по нацбезопасности на заседании Согласительного совета.

Кроме того, Сергей Пашинский определил приоритетом на нынешнюю сессию парламента реформирование ВПК.

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"В рамках закона о национальной безопасности и обороне мы взяли на себя обязательства реформировать наш военно-промышленный комплекс, сделать его более прозрачным и сбалансированным. Я хочу услышать от премьер-министра, от первого вице-премьер министра, ждать ли нам законов соответствующих от правительства, или нам брать как парламенту на себя эту ответственность и реформировать нашу отрасль", - подытожил Сергей Пашинский.

Напомним, в результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие, состояние троих раненыхво время взрыва миномета на Ривненском полигоне средней тяжести, угрозы их жизни нет.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.