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 Происшествия, Киевские новости
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 В ходе митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева пострадали семеро полицейских. Заведено дело, - Нацполиция

Во время акции возле здания Генеральной прокуратуры Украины пострадало семеро полицейских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что при попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями.

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"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь.

После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнии и брусчатку.
На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, которые призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем", - говорится в сообщении полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже Департамент коммуникации полиции Киева также сообщил, что "по фактам событий под ГПУ сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство)".

Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/n3086542
 
   
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 Топ комментарии
 
Дегенераты которые Ботят в пользу шеколадного черта не понимают - что за Сотрудничество с ФСБ только смерть - ни каких оправданий у тех кто выдал кремлевским сатанистам Тумугуева нету ...
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полицейские должны защищать справедливость и закон, а не коррупционеров и предателей, если они защищают преступников - значит они кто угодно, но не полицейские
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Все семеро еще в реанимации, или уже кого-то в терапию перевели?
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много и долго еще нам нужно учиться в румынов, молдаван и армян ставить владу на своё место!
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ЯКА СВОЛОТА ПIДПИСАЛА ПОСТАНОВУ ПРО ЕКСТРАДИЦIЮ У МОРДОР?


витягнiть його за шкiрку на вулицю та повiсьте на гiлляцi!
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Рішучі Реформи‏ @rishuchi_zmini

Рішучі Реформи Ретвитнул(а) Северин Підгірний

Вы когда-то спрашивали почему не судят беркутов. Я Вам ещё тогда отвечал,потому,что они нужны нынешней власти. Потому,что нынешная власть пришла продолжать старое,а не менять жизнь на новую.
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Эта клоунада перед прокуратурой лишний раз подтверждает, что корчинские и прочие радикалы существуют на деньги кремля и служат их интересам.
Два года шло следствие и никто про этого Тумгоева и слыхом не слыхал и никому из радикалов он не был нужен. Он не участник АТО и для Украины ничего не сделал. Вместо того, чтобы воевать в батальоне своих соплеменников им. Джохара Дудаева или батальоне ім. Шейха Мансура, он с 2014 по 2016 жил в Турции или косил бабло в Сирии, а потом два года сидел в тюрьме.
Так кому и для чего он нужен в Украине? Из-за чего (ради кого) палить шины и бить стекла?Примерно одни и те же лица мелькают в кадрах и на видео. Причем на разных мероприятиях, акциях протеста. Видимо в Украине появилась новая специальность --- протестующий. Расценки зависят от степени сложности задания. Просто покричать , типо 200 гр, окна побить 1000 каждому бьющему, авто полиции перевернуть мож и больше стоит.Но меня интересует. Ремонт поврежденного за чей счет выполняется?
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Піліція на чолі із жуликами жаліється на демонстрантів? Мали вийти десят і сотні тисяч, сплять чекають нових голодоморів і репресій від маланських злочинців????
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Хочу спросить, кто компетентен - ингуша уже экстрадировали или только приняли решение, не знаю процедуры. Но если уже переправили в рашу, то что толку протестовать, если он уже в мордоре.
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а одно из требований - вернуть - любыми путями - хоть на мертвечука поменяйте
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Вы же знаете, что его никто не вернет, а верить этим уже нельзя.
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Уже переправили по тихому но если им за это ничего не будет так они всех выдадут кто воевал в АТО. ИХ КОЗЛОВ ВЕШАТЬ НАДО НА СТОЛБАХ И ПОКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ.
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Этот Тумгоев и даром здесь никому не нужен, а радикалы просто тихо дождались его экстрадиции, а теперь используют, как повод для протестов, причём устраивают танцы, как всегда за деньги Кремля.
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Мне кто-то может объяснить из-за кого этот вой?
Кто такой Тумгоев и зачем он нам нужен, если он для Украины ничего не сделал?
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когда то, в 2014 году, такая же гэбняво-ФСБшная мразь, предлагала мне
"не поднимать вой" по поводу аннексии Крыма ...,
а спустя 4 года, на 5-ом году войны с РФ, эта мразь, но уже по украинским флажком, предлагает "не поднимать вой"
по поводу передачи добровольца и патриота гэбнявым спецслужбам РФ на 5-ом году войны с ней.
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Выдача украинскими спецслужбами этого ингуша, как и многих других беженцев, в лапы ФСБ - только верхушка айсберга сотрудничества украинских властей с вражескими, оккупационными спецслужбами, о котором я пишу с момента начала #галущенкогейт
Думаю, с определенной долей вероятности можно добавить еще одну, политическую на этот раз, а не экономическую, подоплеку такого сотрудничества:
ФСБ помогает украинским спецслужбам и военным списывать убийства, совершенные украинцами, на «боевую активность» врага. Последний год подобную тактику начало осторожно использовать ГПУ, сливая лояльным к военной элите, псевдо-патриотическим блоггерам часть своих контактеров на той стороне и стимулируя создание информационного шума, удобного украинским преступникам в погонах для сокрытия собственных преступлений.

Aleksei Bobrovnikov
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