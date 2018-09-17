 В ходе митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева пострадали семеро полицейских. Заведено дело, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева на странице в Facebook.

Отмечается, что при попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями.

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"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь.

После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнии и брусчатку.

На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, которые призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем", - говорится в сообщении полиции.

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Позже Департамент коммуникации полиции Киева также сообщил, что "по фактам событий под ГПУ сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство)".

Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

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