 В ходе митинга под ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева пострадали семеро полицейских. Заведено дело, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции Киева на странице в Facebook.
Отмечается, что при попытке попасть в админздание участники мероприятия спровоцировали потасовку с правоохранителями.
"Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь.
После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнии и брусчатку.
На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, которые призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем", - говорится в сообщении полиции.
Позже Департамент коммуникации полиции Киева также сообщил, что "по фактам событий под ГПУ сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство)".
Напомним, активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальона им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
витягнiть його за шкiрку на вулицю та повiсьте на гiлляцi!
Рішучі Реформи Ретвитнул(а) Северин Підгірний
Вы когда-то спрашивали почему не судят беркутов. Я Вам ещё тогда отвечал,потому,что они нужны нынешней власти. Потому,что нынешная власть пришла продолжать старое,а не менять жизнь на новую.
Два года шло следствие и никто про этого Тумгоева и слыхом не слыхал и никому из радикалов он не был нужен. Он не участник АТО и для Украины ничего не сделал. Вместо того, чтобы воевать в батальоне своих соплеменников им. Джохара Дудаева или батальоне ім. Шейха Мансура, он с 2014 по 2016 жил в Турции или косил бабло в Сирии, а потом два года сидел в тюрьме.
Так кому и для чего он нужен в Украине? Из-за чего (ради кого) палить шины и бить стекла?Примерно одни и те же лица мелькают в кадрах и на видео. Причем на разных мероприятиях, акциях протеста. Видимо в Украине появилась новая специальность --- протестующий. Расценки зависят от степени сложности задания. Просто покричать , типо 200 гр, окна побить 1000 каждому бьющему, авто полиции перевернуть мож и больше стоит.Но меня интересует. Ремонт поврежденного за чей счет выполняется?
Кто такой Тумгоев и зачем он нам нужен, если он для Украины ничего не сделал?
"не поднимать вой" по поводу аннексии Крыма ...,
а спустя 4 года, на 5-ом году войны с РФ, эта мразь, но уже по украинским флажком, предлагает "не поднимать вой"
по поводу передачи добровольца и патриота гэбнявым спецслужбам РФ на 5-ом году войны с ней.
Думаю, с определенной долей вероятности можно добавить еще одну, политическую на этот раз, а не экономическую, подоплеку такого сотрудничества:
ФСБ помогает украинским спецслужбам и военным списывать убийства, совершенные украинцами, на «боевую активность» врага. Последний год подобную тактику начало осторожно использовать ГПУ, сливая лояльным к военной элите, псевдо-патриотическим блоггерам часть своих контактеров на той стороне и стимулируя создание информационного шума, удобного украинским преступникам в погонах для сокрытия собственных преступлений.
Aleksei Bobrovnikov