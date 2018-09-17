 В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава МИД Павел Климкин заявил на заседании 7-го Евроатлантического форума в Киеве.

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию - будет ли это обычный терроризм или что-то более креативное", - отметил он.

По его словам, в случае прекращения транзита газа РФ продолжит продвигать идею федерализации Украины.

"Откроются абсолютно другие лакуны и проблемы безопасности, и Россия пойдет путем развала Украины", - подчеркнул Климкин.

Поэтому, по его словам, Киев последовательно борется против строительства СП-2 и рассчитывает в этом вопросе на американские санкции против страны-агрессора.

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Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.