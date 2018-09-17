 В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава МИД Павел Климкин заявил на заседании 7-го Евроатлантического форума в Киеве.
"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию - будет ли это обычный терроризм или что-то более креативное", - отметил он.
По его словам, в случае прекращения транзита газа РФ продолжит продвигать идею федерализации Украины.
"Откроются абсолютно другие лакуны и проблемы безопасности, и Россия пойдет путем развала Украины", - подчеркнул Климкин.
Поэтому, по его словам, Киев последовательно борется против строительства СП-2 и рассчитывает в этом вопросе на американские санкции против страны-агрессора.
Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.
Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Ваша политика довела до этого,меньше бы воровали,и не отвернулась Европа от Украины..
А так кто будет нас поддерживать,если одни оффшорники у власти..
Назло РФ будем с ними сотрудничать, а если кто помешает - то он агент Кремля.
Бадум-тссс.
P.S. если чуть абстрактнее - хочешь сотрудничать с РФ в товарно-денежных вопросах - агент Кремля. Хочешь закрыть такое сотрудничество - агент Кремля.
Это просто классно.
Які санкції?
Дайте ответ.
1. Сколько стоит строительство LNG терминала?
2. Где конкретно взять деньги на строительство?
3. Сколько нужно танкеров "газовозов" их цена?
4. Что делать если Турция не дает гарантии пропуска через Босфор танкеров?
5. Цена пропуска через Босфор, неизбежный простой танкеров в очередина пролив и цена простоя танкеров
5. У кого покупать сжиженный газ его цена?
6. Сколько будет стоить регазифицирований газ (переведенный из жидкого в газообразный и цена закачки в ГТС.)
Если вы ответите на все вопросы то увидите, что цена газа будет приближаться к 500 долл. за 1 тыс.м. куб. А это дороже чем реверсные поставки газа с Европы.
2. Думаю не дороже маетков конче-заспы
3. Эстония может а космична держава ни???
население Эстонии 1 319 133 человек - это меньше жителей Киева. Эстонии достаточно построить маленький терминал LNG и поставлять небольшими танкерами сжиженный газ. И распределять поставленный газ на страну размером 260 на 280 км. не нужно больших затрат.
В то время когда в Украину нужно поставлят. в десятки раз больше и соответственно терминал нужен на большие объемы и распределять этот газ на тысячи км территории Украины.
2. як і для будь-якого бізнес-проекту - свої та позичені, і залежить від форми власності, наприклад для держтерміналу - + вищезазначені кредити для держави чи фінансові гарантії з її участю
3. пох, на ринку ЗПГ-газовозів перевиробництво - ціни фрахту залишаться й далі низькі. тоді як нові вимоги до викидів суден стимулюватимуть подальші конструктивні поліпшення, наприклад судна (будь-які) на чисто метановому паливі з вищою ефективністю (меншими втратами), що завдяки масовості зменшуватиме ціну таких рішень і для газовозів й їх загальну вартість
4. це теж питання чому не щемлять їх через СОТ за таке свавілля. Але є крім Проток варіанти побудови заводів та терміналів для зрідженого чи компримованого газу на берез Чорного моря на сході Туреччині чи в Грузії
5. 20 держав-експортерів ЗПГ, і їх перелік росте. Зараз ЗПГ трохи дорожчий за трубний газ в Європі. Ціни спотові мінливі, по старим довгостроковим угодам в ЄС імпортують дешевше, треба домовлятись або про фіксовані ціни або про прив'язку до хабів ЄС.
6. Основний вклад в ціну регазу - відбивання інвестицій в термінал, відповідно держава могла цю складову зменшити в той чи інший спосіб - це засіб диверсифікації джерел поставок газу й енергобезпеки.
"Если вы ответите на все вопросы то увидите, что цена газа будет приближаться к 500 долл. за 1 тыс.м. куб. "
А якщо не слухати таких брехунів як ти, то значно нижча ціна буде, по нинішнім цінам менше 400 дол. Крім того сховище зрідженого при терміналі є корисним, особливо враховуючи, що транзитний потік росгазу через Одеську обл. на південь припиниться із запуском Турецпотока і термінал може виконувати роль "пікера" в опалювальний сезон, в т.ч. й для споживачів з сусідніх держав, що дасть додатковий дохід.
А то, видать, деньги страны-агрессора, не пахнут. Особенно, когда попадают в чей-то личный карман. Как под видом борьбы с агрессором сделать какую-нибудь пакость простым гражданам - это всегда пожалуйста. А свой вонючий газ агрессор должен качать именно по нашей ГТС. Иначе - зрада.
Кстати по моему разумении питер планируется после развала параши отдать под управление Германии.
Климкин правильно говорит.
Вопрос в другом, зная, что будет федерализация Украины, что это ведет к развалу Украины, почему эта власть все делает для того, чтобы федерализация состоялась?
Ладно, это власть еврооптимистов, по сути это секта, но нельзя же при этом уничтожать Украину.
Ведь искуственное ухудшение жизни людей, тем более под выборы, которые во время войны выглядят более, чем странно, зная, что некоторые кандидаты пользуются ситуацией и имеют все шансы победить, вынашивают идею федерализации, зная все это, власть тем не менее ведет Украину к федерализации, к развалу.
Сделайте минимальные налоги в энергосфере, минимизируйте влияние бюрократов, откройте двери для западных (та и не западных тоже) инвесторов, создайте правовой конкурентный рынок (а не лоббистские государственно-оллигархические монополии как сейчас)... и ву а ля, Украина - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА...!!!