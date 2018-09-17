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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8912) Россия (70479) Северный поток (332) Климкин (1816)

 В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

В случае реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2" власти Российской Федерации отыщут причину, чтобы окончательно перестать использовать украинскую газотранспортную систему.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом глава МИД Павел Климкин заявил на заседании 7-го Евроатлантического форума в Киеве.

"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию - будет ли это обычный терроризм или что-то более креативное", - отметил он.

По его словам, в случае прекращения транзита газа РФ продолжит продвигать идею федерализации Украины.

"Откроются абсолютно другие лакуны и проблемы безопасности, и Россия пойдет путем развала Украины", - подчеркнул Климкин.

Поэтому, по его словам, Киев последовательно борется против строительства СП-2 и рассчитывает в этом вопросе на американские санкции против страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После запуска "Северного потока-2" Украина будет ежегодно терять 3 млрд долл., - Коболев

Напоминаем, "Северный поток-2" - это проект газопровода из России в Германию в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит российскому Газпрому. С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3086541
 
   
 Топ комментарии
 
правда перепродавать газ 27 лет было прикольнее, чем развивать энергонезависимость?..может быть вы построили за 4 года LNG терминал???..или только собачьи будки???
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А вы мрази для чего?
Ваша политика довела до этого,меньше бы воровали,и не отвернулась Европа от Украины..
А так кто будет нас поддерживать,если одни оффшорники у власти..
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Климкинд, а противодействовать реализации СП2 ты никак не будешь? А то провидцев и без тебя хватает, для этого не надо было в дипломаты идти...
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Забегали тараканы, почуяв что халява уплывает из под их носа.
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Климкинд, а противодействовать реализации СП2 ты никак не будешь? А то провидцев и без тебя хватает, для этого не надо было в дипломаты идти...
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Давно пора разорвать все отношения с Хуйлом.
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А вы мрази для чего?
Ваша политика довела до этого,меньше бы воровали,и не отвернулась Европа от Украины..
А так кто будет нас поддерживать,если одни оффшорники у власти..
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"Россия прибегнет к мерам, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию - будет ли это обычный терроризм или что-то более креативное" (c)

Назло РФ будем с ними сотрудничать, а если кто помешает - то он агент Кремля.
Бадум-тссс.

P.S. если чуть абстрактнее - хочешь сотрудничать с РФ в товарно-денежных вопросах - агент Кремля. Хочешь закрыть такое сотрудничество - агент Кремля.
Это просто классно.
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правда перепродавать газ 27 лет было прикольнее, чем развивать энергонезависимость?..может быть вы построили за 4 года LNG терминал???..или только собачьи будки???
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Риганали перепродували в Європу, аж гай шумів.
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LNG терминал нет смысла строить-Турция не пропускает газовозы через свои проливы. А вот за те кредиты что получили от ЕС, уже можно было проложить газопровод из Ирана через Грузию в Одессу.
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... и попасть на санкции США против Ирана. Важно понимать, что с президентом Трампом в вопросах газа США выступает не ЗА Украину, а ПРОТИВ России - а эти два понятия далеко не всегда тождественны. Штаты с радостью "прикроют" и украинскую ГТС, так как она - одна из магистралей доставки рашенского газа в ЕС, а значит - конкурент поставкам американского СПГ. Это пока они грозят заморозить СП-2, прикрываясь потребностями Украины в валюте. Поэтому в интересах Украины готовить почву для прекращения транзита и возмещения убытков от этого
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"... и попасть на санкции США против Ирана."
Які санкції?
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Очень легко ляпнуть ..."может быть вы построили за 4 года LNG терминал???

Дайте ответ.
1. Сколько стоит строительство LNG терминала?
2. Где конкретно взять деньги на строительство?
3. Сколько нужно танкеров "газовозов" их цена?
4. Что делать если Турция не дает гарантии пропуска через Босфор танкеров?
5. Цена пропуска через Босфор, неизбежный простой танкеров в очередина пролив и цена простоя танкеров
5. У кого покупать сжиженный газ его цена?
6. Сколько будет стоить регазифицирований газ (переведенный из жидкого в газообразный и цена закачки в ГТС.)
Если вы ответите на все вопросы то увидите, что цена газа будет приближаться к 500 долл. за 1 тыс.м. куб. А это дороже чем реверсные поставки газа с Европы.
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1.когда он есть-торговаться легче
2. Думаю не дороже маетков конче-заспы
3. Эстония может а космична держава ни???
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Скажите как...? как..?!! можно быть на столько глупым чтобы сравнивать газопотребление Эстонии с Украиной? Как можно не иметь элементарных знаний что
население Эстонии 1 319 133 человек - это меньше жителей Киева. Эстонии достаточно построить маленький терминал LNG и поставлять небольшими танкерами сжиженный газ. И распределять поставленный газ на страну размером 260 на 280 км. не нужно больших затрат.
В то время когда в Украину нужно поставлят. в десятки раз больше и соответственно терминал нужен на большие объемы и распределять этот газ на тысячи км территории Украины.
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1. порядка десятків млн дол на 1млрд м3 річної потужності
2. як і для будь-якого бізнес-проекту - свої та позичені, і залежить від форми власності, наприклад для держтерміналу - + вищезазначені кредити для держави чи фінансові гарантії з її участю
3. пох, на ринку ЗПГ-газовозів перевиробництво - ціни фрахту залишаться й далі низькі. тоді як нові вимоги до викидів суден стимулюватимуть подальші конструктивні поліпшення, наприклад судна (будь-які) на чисто метановому паливі з вищою ефективністю (меншими втратами), що завдяки масовості зменшуватиме ціну таких рішень і для газовозів й їх загальну вартість
4. це теж питання чому не щемлять їх через СОТ за таке свавілля. Але є крім Проток варіанти побудови заводів та терміналів для зрідженого чи компримованого газу на берез Чорного моря на сході Туреччині чи в Грузії
5. 20 держав-експортерів ЗПГ, і їх перелік росте. Зараз ЗПГ трохи дорожчий за трубний газ в Європі. Ціни спотові мінливі, по старим довгостроковим угодам в ЄС імпортують дешевше, треба домовлятись або про фіксовані ціни або про прив'язку до хабів ЄС.
6. Основний вклад в ціну регазу - відбивання інвестицій в термінал, відповідно держава могла цю складову зменшити в той чи інший спосіб - це засіб диверсифікації джерел поставок газу й енергобезпеки.

"Если вы ответите на все вопросы то увидите, что цена газа будет приближаться к 500 долл. за 1 тыс.м. куб. "
А якщо не слухати таких брехунів як ти, то значно нижча ціна буде, по нинішнім цінам менше 400 дол. Крім того сховище зрідженого при терміналі є корисним, особливо враховуючи, що транзитний потік росгазу через Одеську обл. на південь припиниться із запуском Турецпотока і термінал може виконувати роль "пікера" в опалювальний сезон, в т.ч. й для споживачів з сусідніх держав, що дасть додатковий дохід.
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Вы уж, батюшка, как-нибудь определитесь: или трусы наденьте, или крестик снимите!
А то, видать, деньги страны-агрессора, не пахнут. Особенно, когда попадают в чей-то личный карман. Как под видом борьбы с агрессором сделать какую-нибудь пакость простым гражданам - это всегда пожалуйста. А свой вонючий газ агрессор должен качать именно по нашей ГТС. Иначе - зрада.
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Агент ФСБ климкин передал маляву агенту ФСБ лолите.
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Та цеж відкриття третього тисячоліття! Ай, маладєц.
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Ну наконец то Украина разорвет последнюю нитку что связывает Киевскую власть и кремль. Раньше по наивности я думал что украинская власть действительно хочет санкций и развала Рашки. А теперь наблюдая как соевый зубами держатся за кацапский газ, я начал подозревать что украинская власть против газо-нефтяных санкций которые действительно сильно ударят по економике врага.
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Северный поток это ещё один маркер развала параши. Объясняю - питер самый северный город-миллионник, город который потребляет огромное количество энергии, не вторая и не первая столица эрефии, и родина хуйла. Не нужно забывать, что хуйло утилизатор параши, он её развалит, но перед этим он хочет обеспечить питер свою родину газовой трубой - энергетической независимостью. Вот главная цель хуйла, а не Украина. После развала параши появится три центра притяжения для русского народа - питер, машква и Киев, поэтому мы должны уже сейчас всё, чтобы ослабить машкву и питер, что в принципе на подсознании мы и делаем, но должны это понимать явно. Так, что все силы сейчас должны быть брошены на две вещи - борьбу с северным потоком и начать добычу своего сланцевого газа.
Кстати по моему разумении питер планируется после развала параши отдать под управление Германии.
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Тут уж, или трусы одеть, или крестик снять. Воля, або смерть, или "Сдаёмсу"
У разі реалізації проекту "Північний потік-2" РФ зробить усе, щоб повністю припинити транзит газу через нашу територію, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3036
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я так и не понял с блеяния чугункина. кто потеряет деньги от транзита мордовских газов? Народ Украины - явно нет. Ведь никто ничего в бюджет от транспортировки не платил. Может быть ктото из шыкаладных прихлебателей введенных в эту схемы? Так не жалко.
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В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин


Климкин правильно говорит.

Вопрос в другом, зная, что будет федерализация Украины, что это ведет к развалу Украины, почему эта власть все делает для того, чтобы федерализация состоялась?
Ладно, это власть еврооптимистов, по сути это секта, но нельзя же при этом уничтожать Украину.

Ведь искуственное ухудшение жизни людей, тем более под выборы, которые во время войны выглядят более, чем странно, зная, что некоторые кандидаты пользуются ситуацией и имеют все шансы победить, вынашивают идею федерализации, зная все это, власть тем не менее ведет Украину к федерализации, к развалу.
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Тоже мне новость... Кацапия и строит это СП2 для того чтобы убрать транзит с Украины.Это и дураку понятно, а до Климкина только дошло.
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Ну, надо привыкать к новым реалиям. Надо учиться жить без всех зависимостей от козломордии.
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Украина должна стать самым выгодным оффшором в мире!
Сделайте минимальные налоги в энергосфере, минимизируйте влияние бюрократов, откройте двери для западных (та и не западных тоже) инвесторов, создайте правовой конкурентный рынок (а не лоббистские государственно-оллигархические монополии как сейчас)... и ву а ля, Украина - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА...!!!
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Да лана, какие терракты? Кацапстан закроет задвижку на своей стороне, как и раньше он это делал, но уже насовсем....
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На Россию надо искать рычаги влияния. Типа, если вы перекроете транзит газа, то мы в ответ, перекроем транзит днепровской воды в Крым.
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Они могут за это официально войну обьявить за попытку устроить геноцид Украинского Крыма.
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А водичка разве сейчас идет? По вашей логике, кацапы должны были транзит еще в 2014-15-м перекрыть, когда сначала водичка, потом грузы, потом электричество на Крым перекрыли. Ну это если понимать данные вещи здравым умом, а не верить вышиватным бредням про "продолжающиеся поставки"
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Вот и надо перекрывать, но торгуясь. С пользой для Украины.
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т.е. Украина пока существует лишь по милости России, т.к. нужна как место, через которое идет российский газ. У разі реалізації проекту "Північний потік-2" РФ зробить усе, щоб повністю припинити транзит газу через нашу територію, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1641
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Після того як підаРашка зможе в обхід Украіни кацати газ та нафту, вона...вонО нападе на Україну, а Уйропа і УеСА будут виказувати занепокоєння...і т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин
 
 
 
 
 
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