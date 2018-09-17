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 Дело МН17: Россия дополнила испанского диспетчера и нарисованный истребитель новым фейком - ракету "передали Украине" в 1986 году

Пытаясь скрыть преступление - уничтожение пассажирского авиалайнера Боинг-777 17 июля 2014 г. - Минобороны России озвучило новый фейк. Согласно последней версии пропагандистов из оборонного ведомства РФ, ракета, которой сбили рейс MH17, принадлежала войсковой части в Украине.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

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Российское министерство якобы установило, что ракету 9м38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили "Боинг", в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. Минобороны РФ заявило, что узнало о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера.

В Миноборонг РФ якобы установили его благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о крушении "Боинга". Минобороны выяснило, что ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Российские военные утверждают, что ракету, которой сбили "Боинг", выпустили 24 декабря 1986 года, а спустя пять дней по железной дороге отправили на Украину. Соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф "Совершенно секретно".

Напомним, что это не первая версия России, которая пытается снять с себя ответственность за преступление. 

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Через четыре дня после трагедии - 21 июля 2014 года - министерство обороны России представило фейковые спутниковые фотографии и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет сбила ракета из украинского "Бука".

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Андрей Картополов продемонстрировал "схему", согласно которой малазийский самолет якобы попадал в зону действия комплексов "Бук-М1" ВСУ.

Международная независимая группа Bellingcat доказала, что продемонстрированные российскими силовиками "снимки" украинского комплекса "Бук", которые якобы зафиксировали его перемещения 14 и 17 июля 2014 года, - подделка, а изображения, подготовленные российским министерством обороны, былиотредактированы в фоторедакторе.

В июне 2015 года новую фантастическую версию сбития лайнера уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "ключевого свидетеля" - "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

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По данным СКР, гражданин Украины Евгений Агапов якобы свидетельствовал о том, что 17 июля 2014 года после обеда на боевое задание вылетел украинский СУ-25 ВВС Украины с летчиком Владиславом Волошиным. Вернулся самолет якобы с пустым боекомплектом, а сам Волошин, по версии РФ, сказал своим сослуживцам, что "самолет оказался не в то время и не в том месте".

О сбитии пассажирского лайнера сообщал и российский "Первый канал". В эфире пропагандисты обнародовали "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель стреляет в Boeing.

В Bellingcat проанализировали фотографию и установили, что это ни что иное, чем коллаж с Гугл и Яндекс-карт, и отредактированные изображения самолета и истребителя, дорисованные сверху.

В июне 2015 года российский концерн "Алмаз-Антей", выпускающий зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, обнародовал данные собственного "расследования", в котором говорится, что MH17 был действительно сбит "Буком", но старым, и его якобы уже нет на вооружении российской армии.

Так, глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков и советник генконструктора концерна Михаил Малышевский заявили, что Россия с 1999 года не имеет на вооружении ракеты, которая сбила самолет, а Украина вроде бы должна. Также они рассказали, что ракета была выпущена якобы с подконтрольной украинской власти территории.

Новые фантастические версии РФ звучали несмотря на то, что в целом ряде международных расследований ранее доказали, что территория запуска ракеты была под контролем сепаратистов а сам "Бук", по данным следователей Нидерландов, привезли из России.

Одной из самых лживых версий катастрофы РФ есть история про испанского диспечера. В день катастрофы - 17 июля 2014 года - пропагадистские СМИ РФ начали активно распространять сообщение "испанского диспетчера", который рассказывал российским СМИ о том, что за несколько минут до катастрофы Boeing рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты.

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Лживую информацию распространил гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес. Мужчина рассказал журналистам Радио "Свобода" и "RISE Project", что получил от российского канала "Russia Today" 48 тысяч долларов за свои твиты. В обмен на деньги он вел твиттер от имени диспетчера и писал туда заранее заготовленные сообщения, а также, выдавая себя за эксперта по авиации, принимал участие в российских телешоу. В Украине он никогда не был, а в Испании и Румынии мужчину несколько раз судили за мошенничество.

Примечательно, что фейк про испанского диспетчера пересказывал и сам Путин вспомнил фейк про "диспетчера Борисполя", комментируя катастрофу MH17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3086539
 
 
 Топ комментарии
 
Никогда не верьте русским и не будете обмануты .
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А как быть с двутавровыми осколками "Бука", которые есть только в "Буках" нароссии, поступивших на вооружение в 90-х годах?
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Вяло как-то. После боевых пидорасов в Солсбери ожидал чего-то куда более ржачного, а тут - чижика съели.
Этот клоун уже не смешной, зовите следующего.
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Так долго мастырили "архивные документы"? Незачет.
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Обсуждать тут нечего. Это "информация" не для того чтобы что-то доказать, а сугубо жвачка для ваты. Поэтому доказывать фейковость не имеет смысла. Вата все равно никаких фактов против расеюшки не воспримет, а международные эксперты даже не примут этот бред как тему для обсуждения.
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Ой ,не скажите.
Мы думали что провозглашение чеченцев террористами это жвачка для ваты,а оно вон как.
При Януковиче такого не было.
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эта жвачка вполне рациональна - вытеснит из медийного пространства прокол на выборах губернатора Приморья
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В рашке хуйло порождает брехло, и наоборот.
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Столько лет прикрывали Украину, даже Вето на Трибунал в ущерб своей репутации использовали. Но раз Украина не продлевает Договор о дружбе - скрепя сердцем рассекретили документы.
Таков план - да, чем то похож на туристическую поездку к солтберецкому собору
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в каком смысле "прикрывали"? Били с Градов по украинским военным у границы?
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А я лично верю Сашке Захарченко, он сказал что видел своими глазами как самолёт боинг сбил , значет так и бело . Не врет он же ? Уже не врет . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Я с нетерпением ждал это "расследование" от мокшей, а тут такая фигня. Потеряли мокши фантазию Справа МН17: Росія додала до іспанського диспетчера і намальованого винищувача новий фейк - ракету "передали Україні" в 1986 році - Цензор.НЕТ 1511
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Цикл завершился. Дальше по кругу диспетчер Карлос и летчик Волошин.
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Пусть голандцы проведут радиоуглеродный анализ той писульки што маскали предьявят, и будет еще одно вещественное доказательство брехни маскалей
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Да нафуя на тот анализ время и деньги тратить, винторогие итак в своем репертуаре...... Уже обделались........ Были показаны документы, согласно которым корпус двигателя 9Д131 №8869032 и сопло 9Д131.05.000 №830113 были смонтированы в ракету 9М38 №8868720 (которая проходит как "сосуды высокого давления"). А потом это всё было отправленно в 223 бригаду ПВО, которая осталась в Украине. Только в документах об отправке почему-то от серийного номера осталось только 8720. Как сказал говорящий лошадь, "Дебилы б..дь" Справа МН17: Росія додала до іспанського диспетчера і намальованого винищувача новий фейк - ракету "передали Україні" в 1986 році - Цензор.НЕТ 8824
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то есть, другая ракета была отправлена в Украину? Вот бы нашим военным найти ее, в целости и сохранности!
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читаю другое:
удалось установить конечного получателя ракеты (бортовой номер 886847379)
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Почему РФ наложила вето в СБ ООН на предложение о создание Трибунала?
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Шоб никто не заметил, шо на них шапка горит.
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Я ещё с Солсбери не наржался,а они новую муть закидывают
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История скреп
😡
2000 г. Путин награждает генерала Анатолия Корнукова,отдавшего в 1983 г. команду об уничтожении корейского пассажирского Боинга над Сахалином, орденом за успешное убийство 269 мирных граждан.
Свой орден из рук Путина получил и палач рейса #MH17 генерал Сергей Дубинский ("Хмурый")
Справа МН17: Росія додала до іспанського диспетчера і намальованого винищувача новий фейк - ракету "передали Україні" в 1986 році - Цензор.НЕТ 8347
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Ухахаха. Подивився, там якийсь номер олівцем написаний, зовсім опустилися😂
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кацапы почуяли что скоро их возьмут за одно место и выкатили очередной фейк, вот только им уже давно не кто не верит
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А як же супутникові знімки міноборони рашки, де Су-25 (точніше Су-27)????? Вони ж ще пару місяців назад казали, що український льотчик вчинив самогубство саме через боінг.

Тобто ці лохобани мало того що самі себе підставили, так ще й тугодуми. Якщо вони отримали кусок номера ракети аж у травні, то могли б прослідкувати всю її історію всього за пару днів...
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-Это птицы.
-Это бомба.
-Сам упал.
-Это украинский Су-25.
-Это украинский Су-27 (у нас и фотка есть!).
-Это украинский БУК (зуб даём).
-Да, БУК наш, но стреляли хохлы.

-Да, стреляли наши, но не кадровые.
-Да, стреляли кадровые, но не туда.
-Дайте бутылку, посидеть захотелось
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Давно пора создать ролик и запустить по всему миру с текстом: Для тех, кто беспокоится о своём здоровье, минздрав предупреждает - ни в коем случае не слушать российские СМИ -от их вранья вянут уши.
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Во гады какие эти касабы, они еще в 1986 году запланировали сбить боинг Справа МН17: Росія додала до іспанського диспетчера і намальованого винищувача новий фейк - ракету "передали Україні" в 1986 році - Цензор.НЕТ 5251
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в 86 году была уже перестройка, и Чернобыльская авария.
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Всі ці оправдання для внутрішнього кацапського бидла, от дивіться ми всі такі білі і пухнасті а вороги кругом вже не знають як нам ще напакостити, і бидло у все це з задоволенням вірить, інтерв"ю Петрова і Баширова тому приклад.
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Ага. Але це тільки перша із розсекречених довідок. Друга про те, що того ж 1986 року до того ж самого Львова Тернопільської області англійці передали СолсберЄцький собор, шпиль якого вирізняється тим, що по-перше, його довжина у метрах невипадково співпадає із паролем до компьютерів міноборони рф. А по-друге, шпиль цей здатен збивати з вірного шляху розвідників гру, ракети бук, іспанських диспетчерів, переробляти су-25 на су-27 і навпаки, віддалено збільшувати розміри літаків, і хтозна що ще. Таким чином, ці дві довідки підтверджують достовірність усіх попередніх версій рф разом, доводять що англічанка гадить, а в усьому винуваті бИндеравці.
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А переговоры экипажа из Курска с принимающей стороной, по которым был опознан один из военных (в отставке)? С характерным бабьим голосом... Ага, наняли артиста из Киевского драмтеатра, не иначе. А как насчет железных доказательств про украинский СУ-24 (длиной 2,5 км), с борта которого была выпущена ракета, испанского диспетчера Карлоса?

Много сущностей приходится плодить российскому МО, чтобы снять с себя ответственность за гибель пассажирского "Боинга".
И всё в совокупности так же убеждает, как признания двух российских туристов БиП. На фоне угроз Золотова в Интернете всё выглядит как макабрический кан-кан.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДело МН17: Россия дополнила испанского диспетчера и нарисованный истребитель новым фейком - ракету "передали Украине" в 1986 году
 
 
 
 
 
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