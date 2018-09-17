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 Политика Украины
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Все про:договор (201) дружба (39) Порошенко (15405) СНБО (3111)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "Про Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Так, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.

Украинский МИД должен заявить РФ о желании Украины прекратить действие Договора в соответствии с его 40-й статьей и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращая действие Договора о дружбе с РФ, Украина устраняет еще одно препятствие на пути в НАТО, - Елисеев

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и указать основания прекращения.

Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

Она сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а Главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3086537
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
вводи в действие указ о прекращении своих полномочий... шакал
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А Шо, не нравиЦа Шо кацапню нахрен послали? Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией - Цензор.НЕТ 147
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Ну та по телеку можно кого хочешь посылать, даже бумажки подписывать - но это совершенно не значит, что кто-то кого-то послал))) Например секретные протоколы Молотова-Рибентроппа помнишь? Так что шапито можно одно показывать, а реально делать совершенно противоположное.
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"Лучше позже, чем никогда" - сказал в "Скорой помощи" парашютист и дернул кольцо.
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Россия рассказала о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете

В
Министерстве обороны России заявили, что ракета, сбившая «Боинг»
Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на
Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Об этом сообщает
РИА Новости.

По найденным на месте трагедии обломкам снаряда
удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в
одну из воинских частей Украинской ССР.
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Зашевелилась Гнида. Пашол ты нах. уже. Припекло видать когда людей под ГПУ увидел.
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Так о прекращении или непродлении? Шось Офшорник вошёл в диссонанс со своей зграей, доказывающей, что нельзя прекращать ?
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Поздно пить боржоми, свои преступление не прикрыть псевдо патриотической риторикой ...
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Со слезами на бесстыжих глазках ввел стакан...
🤑
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Ще одна зрада!
Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"

Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
При цьому Україна програла з питань дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду.
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На пятом году войны это смотрится как-то странно. Получается что с 2014 Украина с Россией дружила?
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сейчас налетят куча *всепрапальщиков* и расскажут о новой зраде Порошенка, о *злочинном режиме* , о *геноциде нации*... Короче, явно на раша-территории выдали новые методички....
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троллеФабрика уже здесь, можно список составлять.
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ну вже все зробив - тепер можна чесно обиратися на другий термін!
а де адабрямс) з прохоботного боку?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией
 
 
 
 
 
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