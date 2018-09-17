 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.

Украинский МИД должен заявить РФ о желании Украины прекратить действие Договора в соответствии с его 40-й статьей и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997.

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Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и указать основания прекращения.

Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

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Она сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а Главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины".