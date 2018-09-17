 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Так, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.
Украинский МИД должен заявить РФ о желании Украины прекратить действие Договора в соответствии с его 40-й статьей и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997.
Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и указать основания прекращения.
Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
Она сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а Главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины".
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Министерстве обороны России заявили, что ракета, сбившая «Боинг»
Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на
Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Об этом сообщает
РИА Новости.
По найденным на месте трагедии обломкам снаряда
удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в
одну из воинских частей Украинской ССР.
Языком шершавым слезы утирая.
Мальчика распяли, снегирей убили
Повезло лишь бабке. Удовлетворили.))
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Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"
Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
При цьому Україна програла з питань дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду.
а де адабрямс) з прохоботного боку?!
Путину в этом помогает лидер «Украинского выбора» Медведчук.
Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер «Украинского выбора», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов.
Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом намедни в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Станислав Белковский.
«Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года», - отметил политолог.
По его словам, Путину в этом помогает лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
«Медведчук как полпред де-факто Путина в Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны», - указал Белковский.
http://ua24ua.net/putin-prinyal-reshenie-poddergat-poroshenko-na-viborah-istochnik/
🤑
Путин принял решение поддержать Порошенко на президентских выборах в Украине 2019 - источник
Путину в этом помогает лидер «Украинского выбора» Медведчук.
Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер «Украинского выбора», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов.
Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом намедни в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Станислав Белковский.
«Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года», - отметил политолог.
По его словам, Путину в этом помогает лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
«Медведчук как полпред де-факто Путина в Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны», - указал Белковский.
http://ua24ua.net/putin-prinyal-reshenie-poddergat-poroshenko-na-viborah-istochnik/
)))
Газеты читать нужно, дорогой
неужели)
может это прикол какой ,типа хэлуина)
А хто ще більше за нього за це боровся ?
Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбеИсточник: https://censor.net.ua/n3086537
Таким злободневным вопросом начал сегодня свой пост в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
«Слащавые лизуны и подхалимы поведают нам всю правду про это уютное тёмное местечко.
Хором скажут великому кормчему спасибо за счастливое детство, и за открытый с помпой детский лагерь «Виктория» - отдельно.
Поблагодарят непобедимого полководца за Иловайск, ДАП и Дебальцево.
Восхитятся блистательным дипломатом за «Северный поток - 2», за минский процесс и нормандский формат.
За неуклонный рост товарооборота с агрессором непременно отметят народной любовью первого патриота нашей страны…
Какой маразм», - пишет Касьянов.
Он также разместил фото сообщения знатного «порохобота» Юрия Бирюкова о создании «уютного клуба единомышленников»…
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https://goo.gl/gmi835
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Для прекращения "большого договора" о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву - дать согласие должна также Верховная Рада.
Твари, как же они достали!