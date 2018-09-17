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 Политика Украины
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Все про:договор (201) дружба (40) Порошенко (15405) СНБО (3111)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

Так, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997.

Украинский МИД должен заявить РФ о желании Украины прекратить действие Договора в соответствии с его 40-й статьей и внести в установленном порядке на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прекращая действие Договора о дружбе с РФ, Украина устраняет еще одно препятствие на пути в НАТО, - Елисеев

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и указать основания прекращения.

Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы использовали договор о дружбе с РФ в наших судебных исках, но в случае пролонгации он начнет работать против нас, - Климкин

Она сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а Главой государства будет внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3086537
 
   
 Топ комментарии
 
Нарассия и о мальчике в шортиках говорила, и об эпилептичке с пеной в пипиське, и плачущей с надрывом корове, и крови рюзге, которой согревают солдат ВСУ и ... (бесконечность). Так что верим. А как же - верим, конечно же.
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Плакала корова, выменем качая
Языком шершавым слезы утирая.
Мальчика распяли, снегирей убили
Повезло лишь бабке. Удовлетворили.))
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Ще одна зрада!
Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"

Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
При цьому Україна програла з питань дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду.
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вводи в действие указ о прекращении своих полномочий... шакал
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А Шо, не нравиЦа Шо кацапню нахрен послали? Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией - Цензор.НЕТ 147
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Ну та по телеку можно кого хочешь посылать, даже бумажки подписывать - но это совершенно не значит, что кто-то кого-то послал))) Например секретные протоколы Молотова-Рибентроппа помнишь? Так что шапито можно одно показывать, а реально делать совершенно противоположное.
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барыга порохло брехло
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Хе-хе. Ось пенси йому дадуть ще один термін правління.
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Петро Олексійович на своєму другому Президентському терміні остаточно розвалить педірацию. однозначно буду голосувати за нього!
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"Лучше позже, чем никогда" - сказал в "Скорой помощи" парашютист и дернул кольцо.
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Россия рассказала о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете

В
Министерстве обороны России заявили, что ракета, сбившая «Боинг»
Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на
Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Об этом сообщает
РИА Новости.

По найденным на месте трагедии обломкам снаряда
удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в
одну из воинских частей Украинской ССР.
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Нарассия и о мальчике в шортиках говорила, и об эпилептичке с пеной в пипиське, и плачущей с надрывом корове, и крови рюзге, которой согревают солдат ВСУ и ... (бесконечность). Так что верим. А как же - верим, конечно же.
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Плакала корова, выменем качая
Языком шершавым слезы утирая.
Мальчика распяли, снегирей убили
Повезло лишь бабке. Удовлетворили.))
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Здесь что-то лишнее... Уж не знак ли вопроса?
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Зашевелилась Гнида. Пашол ты нах. уже. Припекло видать когда людей под ГПУ увидел.
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Клоун.
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Так о прекращении или непродлении? Шось Офшорник вошёл в диссонанс со своей зграей, доказывающей, что нельзя прекращать ?
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Поздно пить боржоми, свои преступление не прикрыть псевдо патриотической риторикой ...
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да ты шо...на пятом году войны...
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Со слезами на бесстыжих глазках ввел стакан...
🤑
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Ще одна зрада!
Росію зобов'язали заплатити Україні $1,5 млн за суд щодо "боргу Януковича"

Апеляційний суд Лондона вимагає від Росії повернути Україні до 9 листопада 2018 року раніше сплачені судові витрати.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.
Україна у вересні 2017 року сплатила частину витрат в межах розгляду про борг за викупленими Росією євробондами, тим самим виконавши рішення лондонського суду.
Компанія The Law Debenture Corporation, що представляє як довіритель (трасті) інтереси РФ як єдиного власника облігацій України номіналом $3 млрд, тоді підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,116 млн фунтів стерлінгів. Наразі - це близько $1,5 млн.
Україна виграла апеляцію в Апеляційному суді Англії за рішенням суду Лондона на користь РФ у справі "боргу Януковича" на $3 млрд.
Україна виграла з питання необхідності розгляду аргументів щодо примусу у повному судовому процесі та з питання необхідності постійного зупинення провадження, якби англійський суд дійшов висновку про неможливість розгляду аргументів України щодо примусу. Таким чином, Україна успішно оскаржила рішення, винесене раніше.
При цьому Україна програла з питань дієздатності, повноважень, непрямих умов та контрзаходів, а також із питання наявності інших вагомих підстав для повного судового розгляду.
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Тут ще рано радіти ... Побачимо, чим закінчиться розгляд по суті....
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На пятом году войны это смотрится как-то странно. Получается что с 2014 Украина с Россией дружила?
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сейчас налетят куча *всепрапальщиков* и расскажут о новой зраде Порошенка, о *злочинном режиме* , о *геноциде нации*... Короче, явно на раша-территории выдали новые методички....
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троллеФабрика уже здесь, можно список составлять.
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Нина Лабунская - ага.., о Липецкой фабрике, которая работает нон-стоп, о добр.бате которого передали в ФСБ, о торговле с рашкой и без.визе с ней,.... - и о прочих небылицах...
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об ИГИЛовце, который отсиживался в Украине и вербовал наших ребят в ИГИЛ.. не надо свистеть, cloud2009 26ea8082!!
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ну вже все зробив - тепер можна чесно обиратися на другий термін!
а де адабрямс) з прохоботного боку?!
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Путин принял решение поддержать Порошенко на президентских выборах в Украине 2019 - источник
Путину в этом помогает лидер «Украинского выбора» Медведчук.
Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер «Украинского выбора», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов.
Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом намедни в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Станислав Белковский.
«Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года», - отметил политолог.
По его словам, Путину в этом помогает лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
«Медведчук как полпред де-факто Путина в Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны», - указал Белковский.
http://ua24ua.net/putin-prinyal-reshenie-poddergat-poroshenko-na-viborah-istochnik/

🤑
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ого) Бакік, не можу витягнути з спаму, повторюю, я це чув)) і від Балашова!

Путин принял решение поддержать Порошенко на президентских выборах в Украине 2019 - источник
Путину в этом помогает лидер «Украинского выбора» Медведчук.
Помогать президенту Украины Петру Порошенко выиграть следующие выборы будет лидер «Украинского выбора», кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук, который займется дискредитацией конкурентов.
Президент РФ Владимир Путин намерен поддержать на президентских выборах в Украине действующего главу государства Петра Порошенко.
Об этом намедни в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил известный российский политолог Станислав Белковский.
«Путин, насколько мне известно, принял решение поддержать Петра Алексеевича Порошенко на выборах и создать все необходимые и достаточные условия для его победы на выборах следующего года», - отметил политолог.
По его словам, Путину в этом помогает лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.
«Медведчук как полпред де-факто Путина в Украине реализует эту систему и комплекс задач, в том числе и по дискредитации Юлии Владимировны», - указал Белковский.
http://ua24ua.net/putin-prinyal-reshenie-poddergat-poroshenko-na-viborah-istochnik/
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подонки порохогниды пошли в спам-атаку
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Агааа, теж всіх пробую, спамлять, падлюки тупі!
)))
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Наконец-то. Не прошло и 5 лет войны с кацапами.
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Ждал до выборов, лохторат он такой
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окончания срока действия договора.

Газеты читать нужно, дорогой Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией - Цензор.НЕТ 6839
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Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией - Цензор.НЕТ 3120
неужели)
может это прикол какой ,типа хэлуина)
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Ща порохоботы замироточат _ 🐓💨🍫💨🍬💨🍫🤑
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барыга брехло
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Бери выше - после получения Томаса будет "Петро равноапостольный" за возвращение к вере православной украинского народа Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення Договору про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 9013
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"Томоса ..."
А хто ще більше за нього за це боровся ?
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так и я не шучу, в историю украинского православия Порошенко войдет за выдающиеся заслуги
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Великий СТРАТЕГ, ведь никто не додумался, только ОН.
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чудо, ты бачило скилькы у мене лайкив та скилькы у тебе , кацапура?
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FreeSavchenko! Україна це Надія, приєднуйся до Акції на Майдані, потім всі гуртом до ВР. Увечері на підтримку Надії мега концерт з світловим шоу неймовірно блискучої Ані Лорак та ведучої неперевершеної Оксани Марченко. До речі Ані Лорак незабаром отримає звання Героя України. Радіємо, танцюємо разом! Буде нас багато нас не подолати. Всі на майдан! Чекаємо.
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нині влада бреше - і не червоніє......
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Де брехня? -Порошенко обітцяв на майдані що буде захищати права людей. Захистив: 1) відібрав на конституційному рівні у людей право захищати інтереси свої братів і сестер, рідних у суді. Даже в тотолітарному СРСР люди мали таке право. 2) Відібрав у прокуратури функцію захисту прав людини - тепер люди вимушені самі захищати свої права; 3) у 2014 відібрав льготи у ряду верств населення - інвалідів 3 групи, ветеранів праці та інших. І так можна перераховувати і перераховувати....
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Вы подходите к суду, а вас тапком по морде и веником под зад?
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Свинорогии скрепоносцы,-слюной от злости захлебнётесь...
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получите, ушлёпки. круто с рашкой обошлись, теперь РАШКЕ КРАНТЫ.
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Коли вже Луценка знімеш, у якого злочинність падає внаслідок того, що до ЄРДР не вносяться повідомлення про злочини? У той же час на вудицях України уже відкрито стріляють, по Одесі ганяють навиперегонки на автомобіля, збиваючи людей, а місцева поліція на це скрізь пальці дивимться. Нафіга нам така прокуратура, яка не може забезпечити права людей? А тепер уже і іноземця агресору видали, який в окопах захищав Україну....
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Ну теперь РАШКА ДЕРЖИСЬ, со дня на день рашка точно развалица
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А с липецкой кондитерской фабрикой Порошенко будет продолжать дружбу?
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Після купи букв, у кінці нарешті написали про механізм "припинення"... Порошенко ввів у дію рішення РНБО про припинення Договору про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 4634

Как отметила представитель Президента в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания согласительного совета лидеров фракций и групп, на заседании Совета нацбезопасности и обороны "была согласована позиция государства по непродолжению Договора о дружбеИсточник: https://censor.net.ua/n3086537
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Трындец козломордые возбудились😁
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ТЕПЕРЬ РАШКЕ КРАНТЫ. Президент как и обещал. не обманул.это почти уже ПОБЕДА.
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«А что там у ПАПы в ПОПе?..»
Таким злободневным вопросом начал сегодня свой пост в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
«Слащавые лизуны и подхалимы поведают нам всю правду про это уютное тёмное местечко.
Хором скажут великому кормчему спасибо за счастливое детство, и за открытый с помпой детский лагерь «Виктория» - отдельно.
Поблагодарят непобедимого полководца за Иловайск, ДАП и Дебальцево.
Восхитятся блистательным дипломатом за «Северный поток - 2», за минский процесс и нормандский формат.
За неуклонный рост товарооборота с агрессором непременно отметят народной любовью первого патриота нашей страны…
Какой маразм», - пишет Касьянов.
Он также разместил фото сообщения знатного «порохобота» Юрия Бирюкова о создании «уютного клуба единомышленников»…
В тему:
- Бойцы «Азова» чуть не начистили физиономию порошенковскому советнику Бирюкову - успел смыться
- «Бирюковщина» как зловещий тренд президента Порошенко - эксперт
https://goo.gl/gmi835
🤑
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влада колаборантів. у них Гібридна війна, це після анексії Криму та захоплення частини донбасу. Гібридна війна це реакція імпотентної влади на зовнішню агресію. завдання гібридної війни знищення мотивації українців до супротиву. є війна проти РФ і є гібридна підступна підривна діяльність влади Порошенка по співпраці з агресором .
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ЭТО ПОСТУПОК мудрого и Сильного ПРЕЗИДЕНТА, такой мощный ОТВЕТ путинской Агресии, такой НЕОЖИДАННЫЙ мощный ход. рашка неопомнится от такого.
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Украинский МИД считает иначе!
Для прекращения "большого договора" о дружбе с Российской Федерацией недостаточно отправить сообщение об этом в Москву - дать согласие должна также Верховная Рада.

Твари, как же они достали!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с РФ
 
 
 
 
 
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