 С начала года в пользу детей уже взыскали 3 млрд грн алиментов, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Второй пакет законов, который вступил в силу 28 августа и направленный на защиту прав детей, дает исполнителям еще больше инструментов для воздействия на недобросовестных родителей. В частности, это наложение штрафов на сумму долга по алиментам. Этот и другие инструменты являются очень действенными, о чем говорят показатели взысканных алиментов", - отметил Петренко.

Он добавил, что новым законодательством сокращен срок задолженности по алиментам для вынесения исполнителями постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты. Если раньше под эту санкцию подпадали должники, в которых совокупный размер задолженности превышал 6 месяцев, то сейчас этот срок составляет 4 месяца. Соответственно на 30 000 должников больше теперь столкнутся с соответствующими ограничениями.

"Более того, если речь идет о задолженности по алиментам перед ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком, то такие постановления выносятся исполнителями за задолженность более 3 месяцев. На сегодня государственными исполнителями вынесено 144 постановления об ограничении каждого вида за долги перед их трудно больными детьми", - отметил министр.

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По словам Павла Петренко, к исполнителям уже обратились 877 родителей для предоставления справок о наличии задолженности по алиментам более 4 месяцев для выезда детей за границу без разрешения второго родителя.

Кроме этого, благодаря нововведениям исполнителями Минюста составлен 18 545 протоколов о совершении должником административного правонарушения, предусмотренного частями первой, второй и третьей статьи 183-1 КоАП и судами вынесено 1602 постановления о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

"В том случае, если должник уклоняться от общественно полезных работ, к нему будет применяться административный арест, а в случае злостного уклонения от выполнения общественно полезных работ к должнику будет применена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет", - отметил Петренко.

Он добавил, что все эти меры воздействия стимулируют должников ликвидировать задолженность, чтобы не допускать наложения на них всего комплекса санкций.

В частности, относительно 43 тысяч детей уже погашена задолженность по алиментам в полном объеме. Кроме того, 35 600 семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.