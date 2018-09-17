 Порошенко и Гройсман поздравили сотрудников ГСЧС с Днем спасателя

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Профессия спасателя требует высокого профессионализма, мужества и героизма. За считанные секунды вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависят своевременное оказание помощи, защита здоровья и жизни людей, сохранность материальных ценностей в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил в особо опасных условиях благодаря отличной профессиональной подготовке, оперативности и опыту спасатели самоотверженно и мужественно выполняют задачи по назначению. Благодарность украинского народа - это высшая оценка вашей благородной и гуманной работы.

Спасибо личному составу и ветеранам службы за патриотизм и преданность делу. Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба, семейного благополучия, вдохновения, выдержки и новых достижений на благо народа Украины", - говорится в поздравлении Президента, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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Также с профессиональным праздником спасателей поздравил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Спасательные службы являются чрезвычайно важным элементом общественной безопасности и защиты граждан. Работники и ветераны гражданской защиты мужественно действуют во всех случаях, когда кто-то из наших соотечественников попал в беду или оказался в опасности. Пожарно-спасательные подразделения, аварийно-спасательные службы, специализированные формирования - деятельность всех этих структур направлена ​​на защиту жизни граждан, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и опасности. Украинские спасатели являются высококлассными специалистами, которые способны осуществлять сложные спасательные операции, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Благодарность всего украинского общества и человеческое уважение к ним являются безоговорочными и несомненными", - цитирует слова премьера Правительственный портал.

Гройсман подчеркнул, что украинские спасатели всегда демонстрируют лучшие человеческие качества: мужество, отвагу и исключительное самопожертвование: "В условиях военного конфликта на востоке нашей страны они с достоинством выполняют служебные обязанности - спасают людей, разминируют территории, восстанавливают населенные пункты и инфраструктуру".

"Спасибо работникам и ветеранам гражданской защиты за добросовестный, самоотверженный труд во имя народа Украины! Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, согласия, новых профессиональных достижений, а главное - мира на нашей украинской земле", - резюмировал глава правительства.