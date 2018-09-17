 Онищенко пытался получить вид на жительство в Германии: взамен обещал организовать международные турниры по конному спорту

Об этом пишет dw.com, передает Цензор.НЕТ.

О существовании заявления на получение вида на жительство изданию сообщила районная администрация округа немецкого Эмсланд, к которой относится Херцлаке. В этом поселке у Онищенко есть имение Айнгаус с конюшнями. Здесь же он зарегистровал место жительства и оформился на работу исполнительным директором собственной фирмы Gut Einhaus Liegenschafts GmbH.

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Во время переговоров с бургомистром Херцлаке Онищенко обещал организовать в поселке международные турниры по конному спорту. Бургомистр взамен написал письмо, адресованное органам власти, в котором заступился за Онищенко. В нем указывалось "высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории имения Айнгаус".

По процедуре, окружной отдел по вопросам иностранцев должен был рассмотреть заявление Онищенко на получение вида на жительство при условии, что он сначала получит национальную визу. Однако заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, было отклонено. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

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В итоге ни одно из конных соревнований, запланированных на 2018 год в Херцлаке, не состоялось.

Напомним, ранее беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись, на которой якобы зафиксированы его тайные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

В Администрации Президента данную запись назвали фейком. Ранее Петр Порошенко заявлял, что "пленки Онищенко" не слушал, порекомендовав беглому нардепу обратиться с ними в НАБУ.

16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко, а директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд, вследствие чего ПАО "Укргаздобыча" нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн. В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлено в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

13 ноября Онищенко сообщил некоторым СМИ, что суд в Испании отказался экстрадировать его в Украину. Вместе с тем, беглый нардеп отказался обнародовать копию решения суда. В НАБУ сообщили, что не получали из Испании официальных документов об отказе в экстрадиции.

18 декабря суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и пятерых его сообщников.