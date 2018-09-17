 "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В частности, к зданию, где располагается избирательная комиссия Советского района Владивостока, прибыл пожарный расчет, а у входа в здание встали сотрудники МЧС.
По словам представителей КПРФ, данный ТИК затягивал с оглашением результатов голосования в районе, потому что его сотрудники переписывают протоколы. А когда наблюдатели от коммунистов отказались покинуть здание, на место прибыли пожарные, заявив, что им поступил сигнал о возгорании на третьем этаже и необходимо начать эвакуацию.
Подобная ситуация сложилась и в других городах. Сообщается, что здание ТИК Уссурийского городского округа оцеплено сотрудниками полиции. Туда пытались попасть депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачев и депутат Госдумы Юрий Афонин, но им ответили, что это невозможно, так как "сломан замок".
Наблюдатели от КПРФ объявили голодовку в здании ТИК Артема, потому что им отказались выдать итоговый протокол комиссии. Об этом сообщили в московском штабе КПРФ.
Ситуация в Приморском крае накалилась накануне вечером. При подсчете голосов на выборах губернатора края уверенно лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его основной конкурент - врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко - отставал на протяжении всего подсчета на 6-8%.
Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.
"Ночью мне звонили и поздравляли с победой. Непонятно, кто решил изменить ход голосования. Сейчас происходит фактически беззаконие на участках в Уссурийске, Находке и Советском районе Владивостока. Мы знаем, что 6 участков приехали с переписанными протоколами: в каждом от 1000 до 2000 голос - плюс кандидату Тарасенко. Мое доверенное лицо не получил итоговый протокол от избиркома Артема. Сейчас ТИК Советского района опечатан, приехали спасатели. Данные не обновляются уже 6 часов. Геннадий Зюганов ночью звонил Элле Памфиловой, которая обещала, что все будет чисто и честно, но сказала, что краевая избирательная комиссия ей не подконтрольна", - цитирует Ищенко дальневосточный портал DVHUB.RU.
В ЦИК объяснили, что смена лидера при подсчете результатов голосования на выборах губернатора Приморского края произошла из-за того, что ввод данных в систему ГАС "Выборы" шел с опережением.
В ночь на понедельник по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, а Тарасенко - 45,79%.
Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.
Ищенко, судя по всему, уже не сомневался в своей победе - он пообещал "не поднимать над краем красный флаг" и продолжить политику президента.
"Мы будем продолжать линию, заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья", - сказал он.
Узнав об изменившейся ситуации, Ищенко написал в "Фейсбуке", что объявляет голодовку.
"Магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас! Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей", - пишет кандидат в губернаторы от КПРФ.
"Сам я объявляю бессрочную голодовку на Площади Борцам за Власть Советов во Владивостоке", - пишет Ищенко.
"В данный момент юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Владивостоку (Советский район). У нас есть полная доказательная база для этого", - заявил Ищенко.
Провал выдвинутого властью кандидата в течение дня и вечера признавали на условиях анонимности и близкие к Кремлю собеседники Би-би-си, знакомые с электоральной ситуацией в Приморье.
Они говорили, что кураторы выборов в Кремле недооценили ситуацию в Приморье. Один из них уже вечером эмоционально охарактеризовал ситуацию чрезвычайно постыдной.
Ситуация изменилась в последний момент. Когда было подсчитано 98,77% протоколов, Тарасенко набирал 233 801 голос (47,61%), а Ищенко - 245 095 (49,91%), следовало из трансляции подсчета на сайте приморского избиркома.
Однако когда избирком подсчитал 99,03% протоколов, за врио главы Приморья было уже на 13,5 тысяч голосов больше, то есть 247 396 в общей сложности, что позволило ему вырваться вперед. При этом число голосов за Ищенко не только не стало больше, а даже уменьшилось - на пять голосов.
Провал выдвинутого властью кандидата в течение дня и вечера признавали на условиях анонимности и близкие к Кремлю собеседники Би-би-си, знакомые с электоральной ситуацией в Приморье.
Они говорили, что кураторы выборов в Кремле недооценили ситуацию в Приморье. Один из них уже вечером эмоционально охарактеризовал ситуацию чрезвычайно постыдной.
Ситуация изменилась в последний момент. Когда было подсчитано 98,77% протоколов, Тарасенко набирал 233 801 голос (47,61%), а Ищенко - 245 095 (49,91%), следовало из трансляции подсчета на сайте приморского избиркома.
Однако когда избирком подсчитал 99,03% протоколов, за врио главы Приморья было уже на 13,5 тысяч голосов больше, то есть 247 396 в общей сложности, что позволило ему вырваться вперед. При этом число голосов за Ищенко не только не стало больше, а даже уменьшилось - на пять голосов.
На протяжении нескольких часов от представителей КПРФ и самого Ищенко поступала информация о массовых фальсификациях итогов голосования в некоторых ТИКах края. В последний час разрыв между кандидатами после обработки последних протоколов сократился до 3%.
Уже после полуночи ситуация качественно поменялась - Тарасенко не только догнал, но и обошел Ищенко.
В ответ на вопрос Би-би-си о том, каким образом произошла аномальная остановка прироста голосов в пользу кандидата от КПРФ, лидировавшего до введения свыше 98% протоколов в систему ГАС "Выборы" и что происходит в Приморье, близкий к Кремлю собеседник ответил: "Не знаю. Но точно ничего хорошего".
Другой близкий к Кремлю собеседник Би-би-си был совсем краток: "Ад".
По словам одного из них, для профильных чиновников Кремля "принципиально было важно продавить. Боятся гнева Первого (Владимира Путина - Би-би-си)".
Говоря о том, мог ли находящийся в Приморье Александр Харичев использовать административные рычаги при вводе данных в систему, один из собеседников ответил: "Лучше бы он смекалку политическую менеджера включил".
Приморье - один из четырех российских регионов, где по итогам единого дня голосования состоялся второй тур. До этого после возвращения губернаторских выборов в 2012 году это происходило лишь однажды - в Иркутской области. Тогда соперника-единоросса С
ССО АТО шмато
не трясите бубку
и Путин 100 пудово нападет
я сказал Ампиратор ...Лолита- Вальцман Бендеровский..
Странно, что не вижу скрепных россиян с плакатами "Можем повторить!". Так Америку изо всех сил перегоняют, что забыли?
Его основной конкурент - врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко...
Какие дивные, исконно руССЬкие, фамилии... И як це ФСБ не разглядело ползучих руссобандеровцев у себя в тылу, наверное на солсберийских "шпилевых" отвлеклосЯ...
Пы.сы. Мабуть це Зорян со Шкиряком спЭцоперацию розробЫлЫ...
У вас как всегда - если не "жопа", "говно" или "глисты", то "херы"
О!
вчера видать была солидная порция лекарств для ссуществ
"25 лет лечатся"
вчера видать была солидная порция лекарств для ссуществ
"25 лет лечатся" (с)