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 "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку. Из Приморья поступают сообщения, что на рассвете понедельника в ход подсчета голосов на выборах губернатора края вмешались пожарные, МЧС и полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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В частности, к зданию, где располагается избирательная комиссия Советского района Владивостока, прибыл пожарный расчет, а у входа в здание встали сотрудники МЧС.

По словам представителей КПРФ, данный ТИК затягивал с оглашением результатов голосования в районе, потому что его сотрудники переписывают протоколы. А когда наблюдатели от коммунистов отказались покинуть здание, на место прибыли пожарные, заявив, что им поступил сигнал о возгорании на третьем этаже и необходимо начать эвакуацию.

Подобная ситуация сложилась и в других городах. Сообщается, что здание ТИК Уссурийского городского округа оцеплено сотрудниками полиции. Туда пытались попасть депутат Законодательного собрания Анатолий Долгачев и депутат Госдумы Юрий Афонин, но им ответили, что это невозможно, так как "сломан замок".

Наблюдатели от КПРФ объявили голодовку в здании ТИК Артема, потому что им отказались выдать итоговый протокол комиссии. Об этом сообщили в московском штабе КПРФ.

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Ситуация в Приморском крае накалилась накануне вечером. При подсчете голосов на выборах губернатора края уверенно лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его основной конкурент - врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко - отставал на протяжении всего подсчета на 6-8%.

Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

"Ночью мне звонили и поздравляли с победой. Непонятно, кто решил изменить ход голосования. Сейчас происходит фактически беззаконие на участках в Уссурийске, Находке и Советском районе Владивостока. Мы знаем, что 6 участков приехали с переписанными протоколами: в каждом от 1000 до 2000 голос - плюс кандидату Тарасенко. Мое доверенное лицо не получил итоговый протокол от избиркома Артема. Сейчас ТИК Советского района опечатан, приехали спасатели. Данные не обновляются уже 6 часов. Геннадий Зюганов ночью звонил Элле Памфиловой, которая обещала, что все будет чисто и честно, но сказала, что краевая избирательная комиссия ей не подконтрольна", - цитирует Ищенко дальневосточный портал DVHUB.RU.

В ЦИК объяснили, что смена лидера при подсчете результатов голосования на выборах губернатора Приморского края произошла из-за того, что ввод данных в систему ГАС "Выборы" шел с опережением.

В ночь на понедельник по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, а Тарасенко - 45,79%.

Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Ищенко, судя по всему, уже не сомневался в своей победе - он пообещал "не поднимать над краем красный флаг" и продолжить политику президента.

"Мы будем продолжать линию, заложенную президентом Владимиром Путиным в плане развития Приморского края, увеличения доходов населения, создания рабочих мест, строительства жилья", - сказал он.

Узнав об изменившейся ситуации, Ищенко написал в "Фейсбуке", что объявляет голодовку.

"Магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас! Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей", - пишет кандидат в губернаторы от КПРФ.

"Сам я объявляю бессрочную голодовку на Площади Борцам за Власть Советов во Владивостоке", - пишет Ищенко.

"В данный момент юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артёму, Уссурийску, Находке и Владивостоку (Советский район). У нас есть полная доказательная база для этого", - заявил Ищенко.

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Провал выдвинутого властью кандидата в течение дня и вечера признавали на условиях анонимности и близкие к Кремлю собеседники Би-би-си, знакомые с электоральной ситуацией в Приморье.

Они говорили, что кураторы выборов в Кремле недооценили ситуацию в Приморье. Один из них уже вечером эмоционально охарактеризовал ситуацию чрезвычайно постыдной.

Ситуация изменилась в последний момент. Когда было подсчитано 98,77% протоколов, Тарасенко набирал 233 801 голос (47,61%), а Ищенко - 245 095 (49,91%), следовало из трансляции подсчета на сайте приморского избиркома.

Однако когда избирком подсчитал 99,03% протоколов, за врио главы Приморья было уже на 13,5 тысяч голосов больше, то есть 247 396 в общей сложности, что позволило ему вырваться вперед. При этом число голосов за Ищенко не только не стало больше, а даже уменьшилось - на пять голосов.

Провал выдвинутого властью кандидата в течение дня и вечера признавали на условиях анонимности и близкие к Кремлю собеседники Би-би-си, знакомые с электоральной ситуацией в Приморье.

Они говорили, что кураторы выборов в Кремле недооценили ситуацию в Приморье. Один из них уже вечером эмоционально охарактеризовал ситуацию чрезвычайно постыдной.

Ситуация изменилась в последний момент. Когда было подсчитано 98,77% протоколов, Тарасенко набирал 233 801 голос (47,61%), а Ищенко - 245 095 (49,91%), следовало из трансляции подсчета на сайте приморского избиркома.

Однако когда избирком подсчитал 99,03% протоколов, за врио главы Приморья было уже на 13,5 тысяч голосов больше, то есть 247 396 в общей сложности, что позволило ему вырваться вперед. При этом число голосов за Ищенко не только не стало больше, а даже уменьшилось - на пять голосов.

На протяжении нескольких часов от представителей КПРФ и самого Ищенко поступала информация о массовых фальсификациях итогов голосования в некоторых ТИКах края. В последний час разрыв между кандидатами после обработки последних протоколов сократился до 3%.

Уже после полуночи ситуация качественно поменялась - Тарасенко не только догнал, но и обошел Ищенко.

В ответ на вопрос Би-би-си о том, каким образом произошла аномальная остановка прироста голосов в пользу кандидата от КПРФ, лидировавшего до введения свыше 98% протоколов в систему ГАС "Выборы" и что происходит в Приморье, близкий к Кремлю собеседник ответил: "Не знаю. Но точно ничего хорошего".

Другой близкий к Кремлю собеседник Би-би-си был совсем краток: "Ад".

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По словам одного из них, для профильных чиновников Кремля "принципиально было важно продавить. Боятся гнева Первого (Владимира Путина - Би-би-си)".

Говоря о том, мог ли находящийся в Приморье Александр Харичев использовать административные рычаги при вводе данных в систему, один из собеседников ответил: "Лучше бы он смекалку политическую менеджера включил".

Приморье - один из четырех российских регионов, где по итогам единого дня голосования состоялся второй тур. До этого после возвращения губернаторских выборов в 2012 году это происходило лишь однажды - в Иркутской области. Тогда соперника-единоросса С

Источник: https://censor.net.ua/n3086525
 
 
 Топ комментарии
 
Коммунисты призвали жителей Приморья объявить массовую голодовку против фальсификации выборов. "Так мы давно уже голодаем", - ответили приморцы.
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Центризбирком решил отдать победу на выборах в Приморье кандидату от ЕР потому, что по подсчётам ЦИК коммунист 34 раза сказал, что он за Путина, а единороссист 35.
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Это мы с Вами прочитали КАКИЕ ВЫБОРЫ будут в Украине Банда Пеци Порошенко и свыняче рыло с пятячком должны победить... а иначе.. война
ССО АТО шмато
не трясите бубку
и Путин 100 пудово нападет
я сказал Ампиратор ...Лолита- Вальцман Бендеровский..
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Вольво, тобі яка різниця , які вибори будуть в Україні. Слідкуй за гризнею своїх свинособак.
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Коммунисты призвали жителей Приморья объявить массовую голодовку против фальсификации выборов. "Так мы давно уже голодаем", - ответили приморцы.
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ну да, красную икру ложками, но без хлеба "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 6508
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надеюсь у нас 31 марта всё будет не так
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Центризбирком решил отдать победу на выборах в Приморье кандидату от ЕР потому, что по подсчётам ЦИК коммунист 34 раза сказал, что он за Путина, а единороссист 35.
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Если не путинососы - тогда коммунисты. Хрен редьки не слаще. Фальсификация это одно, но ведь люди реально коммунистов поддерживают..
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кацапы уже не знают кому верить и за кого голосовать.Думают при комми им лучше жить станет чем при хуйле. "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина - Цензор.НЕТ 1834 Только олигархическо-рабовладельческий строй спасет масковию! Собирайте валежник пейте боярышник и про дурное не думайте,кацапы!
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)))) да они давно в баранов стойлового содержания превратились... голодовку они обьявили .... так значит до этого их еще и кормили? ну это вообще наглость с их стороны
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Это хорошо, что вскрывают путинские фальсификации. Плохо, что коммунисты лезут. Ну, да так мокшанам и надо.
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Интересно как будет считать наш херант?
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Зачем им выборы? Скоро Генеральный секретарь компартии Китая и так упразднит их должности и назначит в их провинцию какого-нибудь Ли Чен Иванова.
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Ватники, таская на палочках "дидов", свято верят в выдуманную "великую отечественную войну", начавшуюся 22 июня 1941г. Тем страшнее для них правда,что их любимое вместилище колбасы по 2.20 и "бломбира" вступило не в ВОВ, а во Вторую Мировую. 17 сентября 1939г. на стороне Германии
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16 сентября 1999 г. Очередной устроенный ФСБ терракт. В Волгодонске рядом с жилым домом сдетанировал грузовик со взрывчаткой. Погибло 19 человек, 90 раненных.
Странно, что не вижу скрепных россиян с плакатами "Можем повторить!". Так Америку изо всех сил перегоняют, что забыли?
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Честно говоря, не вижу проблемы - и те и те коммунисты.
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хорошо что ты считать умеешь "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина - Цензор.НЕТ 5824 на масковии это не каждому дано! "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина - Цензор.НЕТ 5824
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Да это мечта всей жизни - что бы коммуняки зарубились насмерть с путиноидами!
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масковские камунисты-агенты Госдепа! "Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина - Цензор.НЕТ 1821
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Там замешаны очень большие деньги и очень большие интересы, криминал. Продажа-аренда китайцам земли, лес, ископаемые, нельзя изменять сложившиеся потоки, наработанные годами связи. Какие там выборы, иллюзия для плебса что то там решать и выбирать.
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Ищенко так много набрал, что он с какого то перепугу обещал приморцам дешевую дальневосточную рыбу, как будто она россиянам принадлежит.
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КПРФ та 中國共産黨 брати навік!!! Саме час КНР підтримати своїх "північних братів": ввести своїх "ввічливих жовтих чоловічків" та провести референдум за "об"єднання сакральної китайської території Примор"я з Піднебесною, якій він належав тисячоліття"!
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Ці вибори в Примор'ї "пробний шар", забитий КНР. Не забуваймо, що Китаєм править комуністичний режим і там "предсєдатєль госсовєта", на відміну від х-ла, не вважає, що "всьо вокруг Кітайскоє - всьо вокруг мойо"
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Просьба к всем журналистам, пожалуйста не называете словом ВЫБОРЫ дурное шоу в Раше, когда нужно назначить человека хуйла в нужное место. Потому что слово - выборы произдитот корня ВЫБОР! Чего за всю расейскию иторияю никогд не было. Передайте это своим зарубежным коллегам, что бы те не вводили мировую общестенность в заблуждение.
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Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко...
Его основной конкурент - врио главы Приморья, единоросс Андрей Тарасенко...

Какие дивные, исконно руССЬкие, фамилии... И як це ФСБ не разглядело ползучих руссобандеровцев у себя в тылу, наверное на солсберийских "шпилевых" отвлеклосЯ...
Пы.сы. Мабуть це Зорян со Шкиряком спЭцоперацию розробЫлЫ...
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В принципе он и в первом туре влупил приезжего с детьми в Европе, кацапы в непонятке, почему у каждого губернатора дети должны учиться за границей, ДБ по лаврову.
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У вас как всегда - если не "жопа", "говно" или "глисты", то "херы"
О!
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...каждый видит и понимает то, что ему позволяет его интеллект - твой уровень интеллекта не подымается выше уровня пояса... Прими мои соболезнования... "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 2840
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Это санитар пишет? "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 8180
вчера видать была солидная порция лекарств для ссуществ
"25 лет лечатся" "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 5224
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Это санитар пишет? "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 4073
вчера видать была солидная порция лекарств для ссуществ
"25 лет лечатся" "Магія чисел" і "введення даних з випередженням": на виборах у Примор'ї комуніст Іщенко сенсаційно переміг, а потім програв ставленику Путіна - Цензор.НЕТ 8993 (с)
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Не важно кто выбирает, важно кто считает.
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Со дня на день рашка Развалица, подтасовка результатов выборов, Ну ничего себе, неужели такое возможно ? ЧУДЕСА прям.
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Беспредел путинской ОПГ для умственно полноценного человека давно понятный и очевиденый факт. Тут поражает совсем другое! Кого популяция человеков, населяющих россию, видит альтернативой этой путинской ОПГ. Это коммунисты, Карл! Те, благодаря кому многие из этих человеков ещё помнят зарплату крупами и километровые очереди за колбасой!! Тупиковость идеологии которых уже давно доказана историей. И деятельность которых лишь благодаря чуду и снисходительности Запада, не закончилась в начале девяностых очередным голодом. Вот где реальный п#%дец! Дебилизации российского населения просто не знает аналогов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Магия чисел" и "ввод данных с опережением": на выборах в Приморье коммунист Ищенко сенсационно победил, а потом проиграл ставленнику Путина
 
 
 
 
 
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