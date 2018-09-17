 ДТП во Львове: маршрутка смертельно травмировала пожилую женщину-пешехода, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП во Львовской области.

"Сегодня, 17 сентября, около 6.25 в милицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на площади Кропивницкого во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и личность погибшей.