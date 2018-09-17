 Среди кандидатов на должности в Высшем антикоррупционном суде 47% судей, 33% адвокатов и 13% ученых

На 14 сентября уже 128 кандидатов подали документы на занимание вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, и, скорее всего, конечное количество будет приблизительно 5 кандидатов на место. Из 128 кандидатов 42 (32,8 %) – адвокаты, 17 (13,2%) – ученые, 60 (46,8%) – судьи, у 9 кандидатов не указано название должности или она не отвечает квалификационным условиям. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Костецкий, эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ, руководитель проектов Transparency International Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, абсолютное большинство кандидатов-судей — представители судов первой инстанции — районных и горрайонных общей юрисдикции.

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"Приведенная статистика отчасти соответствует статистике регистрации намерений принять участие в конкурсе. О своих намерениях ранее заявили 782 кандидата, из которых 41% — адвокаты, 14% — научные работники, 37% — судьи, еще 8% зарегистрировали совокупный стаж, — отмечает эксперт. — Заслуживает внимания то, что половина кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда никогда не работала в судебной системе. Это шанс получить качественно другое ее лицо".

После окончания приема документов следующий этап — проверка документов на предмет соответствия квалификационным требованиям и допуск к квалификационному оцениванию.

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"Этап — критический, ведь во время конкурса в Верховный суд почти 40% адвокатов были отсеяны от участия в конкурсе. В итоге это привело к тому, что среди 653 кандидатов, допущенных к конкурсу в Верховный суд, только треть была из внесудебной системы, — подчеркивает автор. — Обязанность общественности и медиа — максимально внимательно следить за работой Высшей квалификационной комиссии судей и как можно лучше исполнять функции мониторинга и контроля, ведь благоприятный исход конкурса — в интересах общества".