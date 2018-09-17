 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий до 201: в список попала книга Шария и Прилепина о Бузине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Госкомтелерадио дополнил перечень двумя российскими книгами – теперь в нем 195 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.

В частности, в список внесена книга "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух предпринимателей оштрафовали за незаконную реализацию российских книг на "Петровке" в Киеве, - Госкомтелерадио

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.