 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий до 201: в список попала книга Шария и Прилепина о Бузине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Госкомтелерадио дополнил перечень двумя российскими книгами – теперь в нем 195 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.
В частности, в список внесена книга "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.
С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.
Лучше б о конопле написали, толку больше б было.
порошенко
тимошенко
бойко
ляшко
.....
От них вреда не меньше, чем от бузины.
без его рекламы на "цензоре" ни в жизнь бы не заподозрил подобный казус.
https://www.youtube.com/watch?v=U6C9n8as9eQ&feature=youtu.be