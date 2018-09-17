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 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий до 201: в список попала книга Шария и Прилепина о Бузине

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) расширил до 201 книги перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, Госкомтелерадио дополнил перечень двумя российскими книгами – теперь в нем 195 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.

В частности, в список внесена книга "Почему Украина не Европа", автор Виктория Путилина, а также книга "Олесь Бузина. Пророк и мученик", авторами которой являются Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух предпринимателей оштрафовали за незаконную реализацию российских книг на "Петровке" в Киеве, - Госкомтелерадио

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3086518
 
 
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"книга Шария и Прилепина о Бузине" - анекдот уже сама по себе.

Лучше б о конопле написали, толку больше б было.
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Нужно запретить упоминать, писать, читать и смотреть материалы о наших внутренних "патриотах" Украины:
порошенко
тимошенко
бойко
ляшко
.....
От них вреда не меньше, чем от бузины.
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ух ты, а шмарий оказывается еще и пейсатель
без его рекламы на "цензоре" ни в жизнь бы не заподозрил подобный казус.
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Говорю сразу. Это канал не Шария, текст читает робот и к политике это не имеет совсем никакого отношения.
https://www.youtube.com/watch?v=U6C9n8as9eQ&feature=youtu.be
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Дария и Прилепина нужно отправить на ПМЖ к Бузине.
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В громадські вбиральні цей непотріб на папер для дуп.
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"Нерекомендованных" в данном случае пишется слитно, но это для грамотных, как обычно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоскомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий до 201: в список попала книга Шария и Прилепина о Бузине
 
 
 
 
 
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