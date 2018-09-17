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 Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что принцип УПЦ КП такой - "нет наших и ваших, все - наши".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в Украинскую церковь перейдут и наместники Киево-Печерской и Почаевской лавр, Филарет заявил, что "есть".

"Если, например, эти наместники попросятся в Киевский патриархат, мы их примем. Мы планируем, что все архиереи МП и УАПЦ останутся на своих местах и со своими прихожанами. Если какой-то архиерей пришел с половиной своей епархии – будет руководить половиной, перейдет с трема сотнями приходов - будет ими и руководить", - пояснил патриарх.

Он также уверен, что это не вызовет конфликтов между иерархами уже новой церкви. "Уже сейчас на одной территории существуют по факту УАПЦ, Московский патриархат и Киевский патриархат, то есть, три разные церкви. А если мы будем в единой церкви с одним патриархом, то какие могут быть противоречия? Со временем, конечно, все может меняться, потому что это жизнь церкви. Но наш принцип такой – нет наших и ваших, все - наши", - подчеркнул Филарет.

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"Они не чужие нам, они для нас свои. Все, что было раньше, кто бы что ни говорил, все будет отброшено и забыто", - заявил патриарх.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3086515
 
   
 Топ комментарии
 
Пашу "мерседеса" нахер.. на Колыму!!!.. пусть там оленей окормляет!
Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет - Цензор.НЕТ 2050
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Попам РПЦ МП все павно в какой конфессии бабло косить и жить комфортно. Многие из них и в мусульманство бы перешли, если б была угроза полного закрытия церквей.
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и на хрена?
Зачем превращать церковь КП в ФСБ-ный притон?
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ЦІ "освідченні люди " --брехали , підтримували агресора , святили зброю та сепарів . Вони не святі--то просто люди , які грішили , і тому їм немає місця в нашій УПЦ КП !
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Tata Parasolka Не правильно. Якщо їх не брати, вони залишаться з тими храмами й з прихожанами. Це ще гірше.
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Бісів в церкву зипустити ? А кілком з осики не хотять ? То така люстація для них .
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Все архиереи -попы кацо-секты знали правду но врали --грешили ! Вопрос-- зачем попы грешники -лжецы в УПЦ КП ? Гуманные стали вдруг ? Мы или станем принципиальные , или нам, все кто захочет, на голову влезет .
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Так вся кацапська типу церква кагебешна. Ви НЕ в курсі?
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Так за то і кажу . В шию за поребрик , то не українці , а біси .
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Повторюємо 1991 рік,коли вся московська наволоч не захотіла покидати насиджені теплі місця і їхати до Москви а засіла в тилах.Тепер маємо зрадницькі верхи в силових структурах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет
 
 
 
 
 
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