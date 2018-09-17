 Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что в Украинскую церковь перейдут и наместники Киево-Печерской и Почаевской лавр, Филарет заявил, что "есть".

"Если, например, эти наместники попросятся в Киевский патриархат, мы их примем. Мы планируем, что все архиереи МП и УАПЦ останутся на своих местах и со своими прихожанами. Если какой-то архиерей пришел с половиной своей епархии – будет руководить половиной, перейдет с трема сотнями приходов - будет ими и руководить", - пояснил патриарх.

Он также уверен, что это не вызовет конфликтов между иерархами уже новой церкви. "Уже сейчас на одной территории существуют по факту УАПЦ, Московский патриархат и Киевский патриархат, то есть, три разные церкви. А если мы будем в единой церкви с одним патриархом, то какие могут быть противоречия? Со временем, конечно, все может меняться, потому что это жизнь церкви. Но наш принцип такой – нет наших и ваших, все - наши", - подчеркнул Филарет.

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"Они не чужие нам, они для нас свои. Все, что было раньше, кто бы что ни говорил, все будет отброшено и забыто", - заявил патриарх.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.