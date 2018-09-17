 "ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию с акции протеста.
Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).
ФОТО: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
пора самим отстреливать фсбшную агентуру в Украине
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А треба Недільні віче по всій країні з голосуваннями за негайну відставку Порошенку і дострокові президентські. Без всяких партійних прапорів.
Харант, когда было критически тяжело, обещал всем воюющим за Украину добровольцам-иностранцам гражданство и как и всегда, просто набрехал. Так что выдача Ху..лостану одного из них выглядит вполне логичным.
2. Кроль про цены на газ
к логике никакого отношения не имеет.
Счас подтянутся напарники - развернут. Если бригадиры успели подготовить.
Порошенки, Луценки, Грицаки, Аваковы и прочая нечисть агенты Ху№ла, работающие на спецслужбы РФ. Они же и пригрели Медведчуков, Боек, Вилкулов, Геп и Доп ...и прочих рЫговских ублюдков, откровенных врагов Украины и почитателей РФ ...
По другому это нельзя понять.
С другой стороны, где эти любители маршировать с факелами? Где эти "националисты" Билецкого? Не получили команду от своего фюрера?
Дно!!! Практически каждую неделю эта влада пробивает очередное ДНО!!!
Это ж она выдала Тумгоева гебне!
А теперь сидит хихикает, гадюка!
Украина должна была стать Меккой для всех лучших, Матерью Божей для своих защит6иков, а в результате мы отправляем в рашку человека, бежавшего от беспредела. Предлог об игил смехотворен,тем более, что путен и есть сам автор игил.
В общем всем сердцем поддерживаю митингующих. Киевляне- это совесть всей страны. Наша оперативная память. Те, что впереди.
Если украинский солдат убил героя навароссии его то же выдадут раше?
Это все одни и те же головорезы.
Гиркин головы еще в Сребреннице начал людям резать.
И все безнаказанно.
Есть факт, что Параша угодливо кланялся и лыбился как холуй, глядя в глаза Путену. Есть факт, что Параша сдает защитников Украины в руки кремлевскому. Это все факты, которые не нравятся любителям свинорылых офшорников.
Дугин и его навароссия притесняема в Украине.
Я вас просто ненавижу уже, твари продажные! Сговор уже просто ОЧЕВИДЕН!