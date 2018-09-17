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Все про:ГПУ (8848) протест (4312) Богачук Олег (694) Тумгоев (4)

 "ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Генеральной прокуратурой Украины в Киеве проходит пикет в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева.

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию с акции протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники

Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).

ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 01
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 02
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 03
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 04
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 05
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 06
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 07
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 08
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 09
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 10
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 11
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 12
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 13
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 14
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 15
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 16
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 17
ФСБ+ГПУ=дружба?: активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева 18

ФОТО: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме

Источник: https://censor.net.ua/n3086513
 
   
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 Топ комментарии
 
Он ИГИЛовец? Почему не выдали американцам? Выдача Рашке - это сотрудничество с врагом. И никак иначе трактовать это невозможно!
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Заметьте!!! НЕ обменяли на Сенцова,а ВТИХАРЯ ВЫДАЛИ.
Мальдивская Лолита,агент кремля,видимо уже штатный.
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Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Ст. 25 Конституция Украины
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тут надо всем выходить
пора самим отстреливать фсбшную агентуру в Украине
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Почему мало нардепов ВР ? Неужели все на крючке у Пети ?
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Как впрочем не видать и кандидатов в гаранты..самых патриотичных..
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Ця акція - виключно випуск пару і піар псевдо-патріотичних структур. Втратою влади шпигунів ця акція не загрожує.
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не загрожує, бо не є масовою..але показує, що не байдуже лише загнаним у маргінес правим патріотам..а стадо мовчить, бо не асоціює себе з війною..їм байдуже..(
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Хто такий цей генпрокурор? Їх вже у шпигуна було троє. Болванчик Лоліти. А за відставку Порошенка ці люди не виступають. Тому, що підгодовані?
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А треба Недільні віче по всій країні з голосуваннями за негайну відставку Порошенку і дострокові президентські. Без всяких партійних прапорів.
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Кошкина: Президентство для Порошенко, премьерство для Бойко, спикерство для Медведчука. Решение, освященное Банковой и благословленное Путиным.
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Первые две позиции с натяжкой, но дискутивны. Третья позиция однозначно неприемлима и вызовет массовые акиции протеста ,а в перспективе приведет в гражданским силовым акциям и дестабилизации обстановки в городах Украины.
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У такому випадку не місце партійним прапорам у таких кількостях...
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что говорят организаторы акции? их предложения? уволить Енина?
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Что то Корчинская не так говорит,больше на Пецин текст..
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Корчинсая хочет чтоб енина уволили,и все по домам..
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Акція під прокуратурою "проти прокуратури" на гроші прокуратури...
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я удивлен, что кто-то еще удивляется этому.

Харант, когда было критически тяжело, обещал всем воюющим за Украину добровольцам-иностранцам гражданство и как и всегда, просто набрехал. Так что выдача Ху..лостану одного из них выглядит вполне логичным.
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Скавчание замгенпЛокуЛола мы уже слышали.Где реакция мальдивской проститутки лалиты?
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Поклич Ху*ла і він одразу підвище пенсії і зробить безкоштовний газ. а потім свободою і гулагами будуть розплачуватися твої діти..
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Почему перед выборами твой Собакобудкостроитель обещал повышать пенсии, а его верный союзник премьер Кроль снижать цены на газ?
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Пенсії підвищили і будуть підвищувати. Перед якими виборами Сеня обіцяв знижувати ціни? таку херню може обіуцяти лише путінська хвойда.
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Він обіцяв доларами видавати пенсії? Які в 2013 році були вибори? У нас війна вже 4 роки Ти де спав всі ці 4 роки , коритний? Вали в країну півнів з лайна, там і газ дешевий і пенсії великі. Або піди за лапшою до кремлівської калясочниці.))) Нею і будеш опалювати приміщення..
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До колясочниці не можна. Вона - очевидний огент кримля і видає ФСБ бійців, які воюють проти расєї.
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Комахо, не надо мне говорить куда мне валить и я не скажу на что тебе сесть. Твой брехливый хозяин уже после начала войны заявил, что доллар по дэсять цэ забагато и обещал поднять пенсии. Сложить эти два тезиса и как честный порохобот удавись. Кроль в 2013 году, то есть перед выборами шамканья, что украинцы должны получать украинский газ по себестоимости. Если тебе не нравятся их обещания, то чего ж ты 21 за них тут рвешь?
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Вот наступит 2019 там и посмотрим что за клоун у руля.Привет от Украины!!!
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А что это уже даст? Сволочной поступок соевыми совершен. Отыграть не смогут. Просто следующей весной бросая в урны бюллетени надо будет вспомнить этот гнилй эпизод наряду с другими на счету сладких барыг.
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Какой сволочной? Что выдали игиловца? Может любителям зрады все же мозги включить надо?
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пані, якщо він винен, то потрібно було надати йому громадянство і за скоєні злочини на території других держав судити у нас як громадянина України. Своєю присутністю в окопах Донбасу він заслужив це. А якщо ви іншої думки - то шуруйте самі в окопи та захищайте країну, заразом можете синочків державних рил прихватити в окопи, чи вони голубої крові і їм не личить із бидлом в океопах сидіти?
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Да у порохососов все игиловцы,у кого пэця не в почете.
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Зібрались всі корисні ідіоти Ху*ла..
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нет, просто работа такая - лизать сою. всегда.
к логике никакого отношения не имеет.
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Абалдеть! Что ж вы все перекручиваете? ГПУ отправляет в рашку на расправу Тумгоева, с чего б тогда агентам кремля быть против? Сидели б себе тихо , как и сидят настоящие пособни4и хуйла, и как ты , за деньги строчащий всякую хрень на Цензоре.
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ничего он не перекручивает. Просто цитирует методичку. И то еще - тезисно.
Счас подтянутся напарники - развернут. Если бригадиры успели подготовить.
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Это тот корчинский, который воевал за пмр против молдавских фашистов?
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А что скажешь плохо сделал что воевал за ПМР? не надо было?
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Странно, что удаляют нормальный комент. Ну повторим - уже те, кто воевал за молдавский лугандон - нормальные? Ничего плохого нет, что воевал за рашку в молдове?
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В ПМР сейчас живет около 200 тысяч этнических украинцев, в 1992м году их было около 30 процентов от общего населения- вот за них и воевал Корчинский и остальные добровольцы с Укоаины вроде него.
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давить хлопці цю прокуроську мерзоту
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враги Украины, агенты Кремля прочно закрепились во владе Украины!
Порошенки, Луценки, Грицаки, Аваковы и прочая нечисть агенты Ху№ла, работающие на спецслужбы РФ. Они же и пригрели Медведчуков, Боек, Вилкулов, Геп и Доп ...и прочих рЫговских ублюдков, откровенных врагов Украины и почитателей РФ ...
По другому это нельзя понять.

С другой стороны, где эти любители маршировать с факелами? Где эти "националисты" Билецкого? Не получили команду от своего фюрера?
Дно!!! Практически каждую неделю эта влада пробивает очередное ДНО!!!
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Агентом кремля, они назначили Тимошенко, и что до противного интересно, пипл это схвал.
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Да и не говори - там у вас на Параше скоро карлик-педофил будет повешен. А в Украине через 2 года будет построена новейшая наземная база НАТО и военно-морская база НАТО. Начинай дрыстать, пускать слюни и биться в конвульсиях.
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Один из главных агентов Кремля - Юлия Тимошенко.
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Стопудоффф!
Это ж она выдала Тумгоева гебне!
А теперь сидит хихикает, гадюка! "ФСБ+ГПУ=дружба?": активісти пікетують ГПУ проти екстрадиції в РФ Тумгоєва - Цензор.НЕТ 7763
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не агенти кремля, а буржуйні рила, яким на народ начхати.....Втім, буржуї що Росії, що України можуть завжди між собою домовитись і крайнім зробитисвої народи. Згадаймо хто Жану Дарк спалив і яким чином салили, ту Жанну, яка королю францюзькому задницю рятувала від англійців, а в результаті її спалили як єретика.......
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Писала об этом много раз. Нет пределов негодованию по поводу того беспредела , что устроила ГПУ. Выдать Тумгоева рашке- это подло , низко, это хуже, чем торговать, это торговля людьми, это очередное позорище на нашу голову.
Украина должна была стать Меккой для всех лучших, Матерью Божей для своих защит6иков, а в результате мы отправляем в рашку человека, бежавшего от беспредела. Предлог об игил смехотворен,тем более, что путен и есть сам автор игил.
В общем всем сердцем поддерживаю митингующих. Киевляне- это совесть всей страны. Наша оперативная память. Те, что впереди.
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В чем подлость? У нас есть реально исламский террорист, который воевал за игил, который любит головы отрезать. Украина должна быть приютом для таких? Каким говном надо быть, чтобы такое писать?
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и сколько голов отрезал Тумгаев? или даже не поддается счету?
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Не знаю сколько он лично отрезал. Это неважно. Главное - что он террорист. Потому что сам факт что воевал в илиг уже все говорит.
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А если в навароссии воевал,а потом в Сирии с игилом значит герой?
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Решил заниматься типичной манипуляцией? Или у тебя герой любой, кто не террорист? Даже не так, у тебя герой террорист, если он потом воевал с игил?
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Манипуляциями ты занимаешься.
Если украинский солдат убил героя навароссии его то же выдадут раше?
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Что ж Пэтя не выменял этого 'террориста' на Сенцов, а втихаря слил путену?
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Потому что рашке он нужен был постольку поскольку. Скорее наоборот, нужен был тут, чтобы кричать, что украина покрывает террористов с игил.
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Да каких террористов игил?
Это все одни и те же головорезы.
Гиркин головы еще в Сребреннице начал людям резать.
И все безнаказанно.
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Ничего непонятно. Бред сивой кобылы. Рашке был ненужен и мы его поэтому выдали? А почему мы вообще сотрудничаем с рашкой? Пляшем под дудку хуйла?
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Все вилазить на поверхню, рано чи пізно. Страшно собі уявити, які ще оборудки з агресором ці картаві сивочолі новожителі провертають.
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Мені сподобалось, як всі ці "націоналісти" цієї весни робили Марш проти олігархів(за гроші олігархів). 30 000 спортивного виду чоловіків в одностроях крокують центром Києва, волають сердиті гасла, і жодного поліціянта в оцепленні. Чистий залишок акції - гучний пук у калюжу. А коли свої акції проводив Саака, то на кожного демонстранта було по поліціянту. Це все, що треба знати про цих "націоналістів".
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Ты перепутал с юлей, которая с хуйлом хихикала над войной в грузии.
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нет, у нас есть простой факт. Что юля сдала национальные интересы Украины, подписав кабальный контракт. И что она смеялай вместе с хуйлом над агрессией рашки по отношению к грузии. Но для любителей зрады нет фактом, а есть только домыслы, которые им нравятся.
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Есть факт, что контракт был типовым как для всех европейских стран. Может все лидеры этих стран тоже сдали свои национальные интересы?
Есть факт, что Параша угодливо кланялся и лыбился как холуй, глядя в глаза Путену. Есть факт, что Параша сдает защитников Украины в руки кремлевскому. Это все факты, которые не нравятся любителям свинорылых офшорников.
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Кожне Юліне хіхі приносило Україні мільярди доларів. А за суттєву і своєчасну гуманітарну допомогу Саака Юлі у 2008му Юлі дякував.
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Цікаво, Корчинський уже не пишається дружбою з Дугіним?
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Цікаво, головний ідеолог Кремля Дугін не приїде?
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Ну что вы?
Дугин и его навароссия притесняема в Украине.
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Підтяглися вевешники і вистроїлися по фронту центрального входу впритул до стінки.
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сидеть - это вчера. Сегодня уже висеть!
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Власть под демократическими лозунгами и правильными словами, просто сотрудничает с кремлем!
Я вас просто ненавижу уже, твари продажные! Сговор уже просто ОЧЕВИДЕН!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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