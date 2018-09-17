 "ФСБ+ГПУ=дружба?": активисты пикетируют ГПУ против экстрадиции в РФ Тумгоева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию с акции протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо расследовать обстоятельства выдачи РФ сбежавшего оттуда Тумгоева, отстранить причастных и требовать от России сведений о нем, - правозащитники

Активисты "Свободы", С14, "Правого сектора", УДА, батальогна им. Шейха Мансура и других пикетируют ГПУ в знак протеста против экстрадиции в РФ беженца Тимура Тумгоева. В митинге принимают участие также нардепы Оксана Корчинская (РПЛ), Андрей Ильенко (внефракционный), Веселова Наталия (внефракционная), Юрий Тимошенко (НФ).





































ФОТО: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о данном случае: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.