 В НАТО готовы ответить в случае серьезных кибератак со стороны РФ, - Столтенберг

Как инфомирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью медиапорталу Axios в ответ на вопрос ведущего: "Может ли российская кибератака привести к применению статьи пятой", Й.Столтенберг сказал: "Не автоматически, это будет зависеть от характера кибератаки".

Тем не менее, он отметил, что еще несколько лет назад НАТО приняло решение, допускающее применение пятой статьи устава в случае серьезных кибератак.

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"Это касается не только атак с применением обычных вооружений, но и кибератак", - пояснил он, добавив при этом, что "важным является то, что мы четко заявили о возможности в случае необходимости применения статьи 5-й, и что, одновременно, мы укрепляем нашу кибероборону".

Статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких из стран-членов будет рассматриваться как нападение на них в целом, и они имеют право на коллективную оборону.