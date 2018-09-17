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Все про:работа (406) заробитчане (258)

 С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks

С 20 марта 2018-го из Украины выехало 518 333 человек. Большая часть из них - трудовые мигранты.

Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. Название площадки созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников, пишет Обозреватель.

Отметим, в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили с одень перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ.

Как пояснил эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.

Источник: https://censor.net.ua/n3086509
 
 
 Топ комментарии
 
Новая печальная история заробитчан, со счастливымм концом, но не для Украины.
Соседка лет 35ти, разведёнка, наши дети - одноклассники.
Работала кассиршей в супермаркете, 5000 грязными.
Девчонка симпатичная, но без излишних извилин (пиво, семки, обсудить сериал).
Короче - перспективы - ноль.
И вот подружка вытянула её в Италию.
После первой каденции приехала потрясённая (з.п. 1000 Евро, цены сравнимы с нашими, 35 лет в Италии - начало жизни), и засела учить Итальянский.
Теперь приехала со второй каденции.
СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК!
Привыезла Итальянца - жениха, знакомить с родителями. Ему около 50ти, тоже разведён, работает замначальника небольшого автосервиса, (4000 доход, там и познакомились, она уже купила в Италии авто).
Выходит замуж, забирает дитя и арригаверчи Украина!!
Минус ещё одна семья из нашей Неньки...
За год вокруг меня уже выехало 5 (пять) СЕМЕЙ...
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Молод ещё! Сравнишь пенсии и посмотришь на пенсионеров, и тогда решишь окончательно. А в Украине тебя с нетерпением ждут эти...
З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 8339
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из инета :
"это не трудовая миграция - это эвакуация."
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Хай собі їдуть.А наші роботодавці мають підвищити зарплатню,щоби втримати у себе інших
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Та вже припікає, судячи з усього. Далі буде.
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лучше бы выехало примерно 200 тысяч Президент КМУ Рада все министры губернаторы и их аппараты родня любовницы и любовники мусарня прокуроры судьи налоговики.. банкиры и все... а так "реформы от Лолиты Бендеровской" прямо бьют кипятком в Космос..
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Все не так просто.
1. Півищення зарплат веде до зниження конкурентоспроможності економіки та до її скорочення.
2. Виїзд 1млн активних робітників це збиток для держави як мінімум в 100млрд долларів. Щоб це компенсувати треба народжуваність (немає), час 20 років, 20млрд долларів на іжу та одяг для дітей. Їх ще треба вивчити (вже нікому). І все це втрачено за один рік!
3. Роботодавці самі масово виїжджають за кордон. Часто з обладнанням і робітниками.
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Сумніваюся,що обладнання цікавить когось за кордоном.
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Обладнання вивозять не для продажу, а для свого ж підприємства за кордоном.
"За кордоном" це не обов'язково ЕС. Я знаю випадки втечі цілих підприємств в Молдову і Казахстан.
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Тю,та про рашку і я знаю,в 2014 з Донецька вивозили
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збиток олігархів мінімум в 100 млрд, а так згоден.
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Ні. Це збиток саме України.
За олігархів можете не хвилюватись. Вони на випадок проблем виїдуть зі своїми мільярдами. Поріжуть на брухт підприємства і житимуть десь в центрі Лондона.
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И въехало 518 333 человек.... С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 6903
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Уже понятно, что ты имел в виду. Но ориентируясь на своих знакомых и родственников, вижу, что сначала через знакомых или платных посредников договариваются насчет работы, потом въезжают без визы, а потом работодатель помогает оформить разрешение на временное проживание. Так и остаются. И дай Бог, чтобы навсегда. Если они все вернутся к пенсии, это будет ПЦ. З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 5503
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Работодателю больше делать нечего как за каждого работягу впрягатся по поводу вида на жительства.....
Из работяг очередь стоит.....и чем чаще они меняются...тем для работодателя лучше.... меньше качают прав и меньше платить...
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Ну не скажите. Если пашет хорошо, скорее всего будут держать и помогать с документами. Только нельзя заикаться насчет повышения зарплаты. Моментально пальцем на дверь укажут. З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 4256
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Там пашут все хорошо....без исключения...в противном случае уволят в момент....и денег не заплатят....
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Новая печальная история заробитчан, со счастливымм концом, но не для Украины.
Соседка лет 35ти, разведёнка, наши дети - одноклассники.
Работала кассиршей в супермаркете, 5000 грязными.
Девчонка симпатичная, но без излишних извилин (пиво, семки, обсудить сериал).
Короче - перспективы - ноль.
И вот подружка вытянула её в Италию.
После первой каденции приехала потрясённая (з.п. 1000 Евро, цены сравнимы с нашими, 35 лет в Италии - начало жизни), и засела учить Итальянский.
Теперь приехала со второй каденции.
СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК!
Привыезла Итальянца - жениха, знакомить с родителями. Ему около 50ти, тоже разведён, работает замначальника небольшого автосервиса, (4000 доход, там и познакомились, она уже купила в Италии авто).
Выходит замуж, забирает дитя и арригаверчи Украина!!
Минус ещё одна семья из нашей Неньки...
За год вокруг меня уже выехало 5 (пять) СЕМЕЙ...
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У мене теж є істроія, але результат печальний. Хлопець поїхав до Польщі заробити. Працював у якогось поляка, а коли до розрахунку, той дає менше ніж обіцяв. Цей дав йому в морду. Викликали поліцаїв і вигнали з Польщі зовсім без нічого. Приїхав додому, а жінка пиляє. Через деякий час помер. Серце.
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"Працював у якогось поляка" - это НЕЛЕГАЛЬНО.

А про кидалово - так у нас его ой как больше!
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"Девчонка симпатичная, но без излишних извилин (пиво, семки, обсудить сериал).
Короче - перспективы - ноль."
"Привыезла Итальянца - жениха, знакомить с родителями"

Итальянцы такие непереборчивые?
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Х.з. Я с итальянцем не разговаривал.
Хотя. На вкус и цвет -товарища нет, может он чего в ней рассмотрел.
В любом случае - желаю им удачи и счастья.
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Я с итальянцами по работе общаюсь, очень приятные и отзывчивые люди.
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Непереборчивые. Итальянцы женятся на всех подряд.
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ну якщо тобі 50 і за тебе йде симпатична 35 літня...ще і перебирати
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Холдинг Ахметова нарастил чистую прибыль почти в 10 раз.
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2018 года нарастила чистую прибыль в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 668 млн долларов с 72 млн долларов.
Об этом говорится в отчете компании, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно данным, по итогам работы в январе-июне 2018 года, компания нарастила EBITDA на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,335 млрд долларов с 839 млн долларов.
Выручка компании за отчетный период возросла на 58% - до 6,179 млрд долларов с 3,913млрд долларов. При этом основной доход пришелся на металлургический сегмент - 5,313 млрд долларов (86%), на горный - 866 млн долларов (14%).
Общий долг компании с конца 2017 года снизился на 4% - до 2,891 млрд долларов с 3,017 млрд долларов, но возрос объем денежных средств - на 43%, до 370 млн долларов с 259 млн долларов.
Напомним, "ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.
"Метинвест" - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/16/640637/🤑
Рабы сваливают от "покращення"....
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И поднял своим работягам зарплаты. Нет, не в 10 раз и не в два.
На 10 процентов.
Благодетель...
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Ничего плохого не вижу в том, что украинцы получили возможность искать применение своим знаниям и навыкам там, где их ценят.
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Serega 62 - это да.... - ищут себе убежище среди других наций и народов....

Для украинцев слово бегство, свобода и достоинство наверное обозначает одно и тоже... С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 7740
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та ты шо, кацап! Не понятно только, чаго ж кремлевские детки ошиваются в США, Великобритании, Франции, Германии? От кого прячутся?.. А вам, убогим, даже импортные продукты жрать запрещают
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Serega 62 - да мне плевать где ошиваются мокшанские детки...., но Климкин назвал катастрофой, что с Украины уезжает каждый год 1 миллион населения...

За 2 года - маленькая страна...
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не "с" а "из Украины". Не пались, кацап З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 5263
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с или з Украины допустимо. Не будь грамма-наци! З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 9263
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"з"... Ти зараз зі мною українською або російською?
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90/180...никто и нигде не отменял....поэтому столько сколько выехало...столько же через 90 дней и въехало.....
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Эмиграцию тоже никто не отменял... Поэтому, 1.5 млн выехавших в течении года, уже никогда не вернутся обратно. Они уже и паспорта поменяли.
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Трудовая миграция..и эмиграция...это как говорят в Одессе две большие разницы....
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Паспорт может кто и поменял...но таких мизер....
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За те 90 дней, на которые въезжают легально, успевают устроиться на работу. Ну, а потом документы оформляют на временное разрешение на проживание.
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Какая то часть может и оформляет...но далеко не все....
Кто то женился...кто то вышел замуж...особо ценный работник....может быть....ну а орсновная масса рабочие профессии....строители...да уборщики урожая....с какого перепугу им кто то там будет давать вид на жительство..??
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Знаю многих, которым дали. Работодатели подсуетились. Им выгодно нанимать украинцев. Платить меньше и по судам не такскают в случае чего.
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Совершенно верно...им выгодно нанимать тех украинцев которые там по формуле 90/180....тогда точно..платить меньше...и по судам не затаскают....
А работодатели суется лишь в случае когда работник очень ценен... а на каменьщиров..сварщиков..гипсокартонщиков...и тех кто собирает яблоки....ему плевать...таких как грязи...
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Там нужны рабочие руки..и желательно подешевле....
А так как они (эти руки)...и по формуле 90/180 дефицитом не являются....то давать вид на жительство никто и никому не будет....за редким...очень редким исключением.....
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Да примерно столько же и вернулось.....90 дней отработали...и обратно....
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FreeSavchenko! Україна це Надія, приєднуйся до Акції на Майдані, потім всі гуртом до ВР. Увечері на підтримку Надії мега концерт з світловим шоу неймовірно блискучої Ані Лорак та ведучої неперевершеної Оксани Марченко. До речі Ані Лорак незабаром отримає звання Героя України. Радіємо, танцюємо разом! Буде нас багато нас не подолати. Всі на майдан! Чекаємо.
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я тоже скоро поеду.... но вернусь. контракт отработаю , бабла настригу и домой в Одессу.
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Именно. Посмотрев КАК работают там, КАК платят, КАК живут и КАКИЕ там цены, начинаешь задумываться о проведении остатка жизни в Украине.
К сожалению...
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Молод ещё! Сравнишь пенсии и посмотришь на пенсионеров, и тогда решишь окончательно. А в Украине тебя с нетерпением ждут эти...
З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 8339
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Стецьки пишут что такое же количество скоро вернется, да вот стецьковые каналы уже воют как плохо работать зарубежом, значит миграционный пятух клюнул в одно место.
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Ну так холопы стали разбегаться. А за счет кого же быдлоэлита карманы набивать будет? Ой лишенько.
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Уехал уже каждый 4й работяга.
Минус 25 процентов работников, это много или мало?
По мне так это )*(опа !!!
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От же уебаны - в упор не желают видеть сплошное покращення.
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Вопрос. Выезжающие заполняют анкеты с указанием цели поездки ? Нет . Спиртовозы -челноки делают по три ходки в сутки в Польшу , Словакию , Венгрию и Румынию. За 20 гривен им не ставят штамп о въезде -выезде ( чтобы паспорт не менять ) у погранцов . Вот и набегает статистика . При комуняках был реальный выезд сотен тысяч украинцев на ПМЖ на мацковию в Сибирь и Дальний Восток. Все молчали , на мацковию можно ехать , усиливать агрессора, в ЕС нельзя.
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...Я покидаю этот город навсегда,
Три огонька на берегу манят и манят.

(с) Могилевская
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С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks


Счастливчики...

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из инета :
"это не трудовая миграция - это эвакуация."
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"РОТЕРДАМ+ РОЗШИРЯЄТЬСЯ" Українськи активи спонсора «ДНР» Нусенкіса переписуються на Ахметова і Новинського.
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Я уже устал доказывать, что это считание к реальным данным относится как морская свинка к морю.
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неважно, это считание годится чтобы кричать про "зубожиння" и "зраду".
Ну а то что поезда и автобусы полные и туда и назад, про это говорить типа неприлично.
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мне пофиг скоро возвращась , ехал сюда только за опытом жить тут хреново ребята
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В Германии? Ну и чудненько. Освободишь место тому, кто ХОЧЕТ и МОЖЕТ работать и зарабатывать )))
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я в Украине больше зарабатываю , тут только для опыта, так что добро пожаловать на мое место)
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Короче,если взять к примеру тюркские племена кочевников,то они столбились у процветающего Государства,платили налог и отдавали бойцов в армию султана.Когда же Государство начинало хиреть,(из за несправедливой политики)они снимались с места,и уходили.Вообщем тут важен признак.Если люди покидают обжитую землю,значит Государству хана.Щось не то в консерватории.От добра,добра не ищут.В итоге,Султан остаётся,и без налогов,и без бойцов З 20 березня цього року з України виїхало 518 333 людей, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 277
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А как они различают тех кто выехал на заработки, от туристов?
И сколько из тех кто выехали, вернулись назад?

Короче, бабаболы.
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А никак не отличают.....
Считают так как им выгодно.... и тех кто приезжает обратно не вычитают.....
Зато какая страшилка вырисовывается......уж дух захватывает....
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"С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks", "Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.", + Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год. В личных беседах некоторые эксперты утверждают, что сейчас на Украине проживает около 30 миллионов человек. Перед кончиной СССР обсуждали с родственником (тогда ходил в форме майора, в петлицах пушки) международное положение. Родственник сказал, что запланирован развал СССР, закрытие и уничтожение заводов, развал колхозов, сокращение населения в Украине до 18 000 000 человек (наверное поэтому уже три переписи населения пропустили, чтобы народ не очнулся и не повторился 1648 год). Родственник не ясновидец, у него был доступ к информации.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks
 
 
 
 
 
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