 С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks

Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.
Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. Название площадки созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников, пишет Обозреватель.
Отметим, в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили с одень перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ.
Как пояснил эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.
Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.
1. Півищення зарплат веде до зниження конкурентоспроможності економіки та до її скорочення.
2. Виїзд 1млн активних робітників це збиток для держави як мінімум в 100млрд долларів. Щоб це компенсувати треба народжуваність (немає), час 20 років, 20млрд долларів на іжу та одяг для дітей. Їх ще треба вивчити (вже нікому). І все це втрачено за один рік!
3. Роботодавці самі масово виїжджають за кордон. Часто з обладнанням і робітниками.
"За кордоном" це не обов'язково ЕС. Я знаю випадки втечі цілих підприємств в Молдову і Казахстан.
За олігархів можете не хвилюватись. Вони на випадок проблем виїдуть зі своїми мільярдами. Поріжуть на брухт підприємства і житимуть десь в центрі Лондона.
Из работяг очередь стоит.....и чем чаще они меняются...тем для работодателя лучше.... меньше качают прав и меньше платить...
Соседка лет 35ти, разведёнка, наши дети - одноклассники.
Работала кассиршей в супермаркете, 5000 грязными.
Девчонка симпатичная, но без излишних извилин (пиво, семки, обсудить сериал).
Короче - перспективы - ноль.
И вот подружка вытянула её в Италию.
После первой каденции приехала потрясённая (з.п. 1000 Евро, цены сравнимы с нашими, 35 лет в Италии - начало жизни), и засела учить Итальянский.
Теперь приехала со второй каденции.
СОВСЕМ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК!
Привыезла Итальянца - жениха, знакомить с родителями. Ему около 50ти, тоже разведён, работает замначальника небольшого автосервиса, (4000 доход, там и познакомились, она уже купила в Италии авто).
Выходит замуж, забирает дитя и арригаверчи Украина!!
Минус ещё одна семья из нашей Неньки...
За год вокруг меня уже выехало 5 (пять) СЕМЕЙ...
А про кидалово - так у нас его ой как больше!
Короче - перспективы - ноль."
"Привыезла Итальянца - жениха, знакомить с родителями"
Итальянцы такие непереборчивые?
Хотя. На вкус и цвет -товарища нет, может он чего в ней рассмотрел.
В любом случае - желаю им удачи и счастья.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2018 года нарастила чистую прибыль в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 668 млн долларов с 72 млн долларов.
Об этом говорится в отчете компании, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно данным, по итогам работы в январе-июне 2018 года, компания нарастила EBITDA на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,335 млрд долларов с 839 млн долларов.
Выручка компании за отчетный период возросла на 58% - до 6,179 млрд долларов с 3,913млрд долларов. При этом основной доход пришелся на металлургический сегмент - 5,313 млрд долларов (86%), на горный - 866 млн долларов (14%).
Общий долг компании с конца 2017 года снизился на 4% - до 2,891 млрд долларов с 3,017 млрд долларов, но возрос объем денежных средств - на 43%, до 370 млн долларов с 259 млн долларов.
Напомним, "ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.
"Метинвест" - вертикально-интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/09/16/640637/🤑
Рабы сваливают от "покращення"....
На 10 процентов.
Благодетель...
Для украинцев слово бегство, свобода и достоинство наверное обозначает одно и тоже...
За 2 года - маленькая страна...
Кто то женился...кто то вышел замуж...особо ценный работник....может быть....ну а орсновная масса рабочие профессии....строители...да уборщики урожая....с какого перепугу им кто то там будет давать вид на жительство..??
А работодатели суется лишь в случае когда работник очень ценен... а на каменьщиров..сварщиков..гипсокартонщиков...и тех кто собирает яблоки....ему плевать...таких как грязи...
А так как они (эти руки)...и по формуле 90/180 дефицитом не являются....то давать вид на жительство никто и никому не будет....за редким...очень редким исключением.....
К сожалению...
Минус 25 процентов работников, это много или мало?
По мне так это )*(опа !!!
Три огонька на берегу манят и манят.
(с) Могилевская
Счастливчики...
"это не трудовая миграция - это эвакуация."
Ну а то что поезда и автобусы полные и туда и назад, про это говорить типа неприлично.
И сколько из тех кто выехали, вернулись назад?
Короче, бабаболы.
Считают так как им выгодно.... и тех кто приезжает обратно не вычитают.....
Зато какая страшилка вырисовывается......уж дух захватывает....