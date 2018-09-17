 С 20 марта этого года из Украины выехало 518 333 человек, - Ukrainianpeopleleaks

Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. Название площадки созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников, пишет Обозреватель.

Отметим, в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили с одень перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ.

Как пояснил эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.